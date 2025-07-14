Firebase Dynamic Links завершує роботу: як зберегти функціональність і не втратити користувачів

Firebase Dynamic Links завершує роботу: як зберегти функціональність і не втратити користувачів

25 серпня 2025 року Firebase остаточно припинить підтримку сервісу Dynamic Links. Це означає, що не можна буде створювати нові посилання, а всі старі перестануть працювати — видаватимуть 404 або 403. Але якщо ви правильно організуєте перехід, то функціональність не лише збережеться, а й може стати більш контрольованою і стабільною.

Як зрозуміти, чи припинення підтримки Firebase Dynamic Links стосується саме вас

Зайдіть у Firebase Console → Dynamic Links і перевірте, чи створені там посилання. Якщо список порожній — імовірно, сервіс не використовується, і вам нічого робити не потрібно.

Якщо ж посилання є, або у вас немає доступу до Firebase, або ви не впевнені в його актуальності — зверніться до розробників. Попросіть перевірити, чи використовується у коді застосунку бібліотека firebase_dynamic_links. Якщо так, це означає, що динамічні посилання можуть бути частиною вашого продукту.

На цьому етапі варто вручну перевірити всі канали, де потенційно вони могли використовуватися:

рекламні кампанії;

URL-адреси на сайті;

email-розсилки;

QR-коди.

Якщо є посилання на доменах page.link або app.goo.gl, їх потрібно замінити на нові з урахуванням обраного рішення для діплінкінгу.

Які задачі вирішують мобільні посилання

Firebase Dynamic Links об’єднував в одному сервісі одразу кілька технологій, завдяки чому розробники могли вирішити ключові завдання:

контекстна маршрутизація за платформами — якщо користувач заходить із десктопу, відкривається вебсторінка, на мобільному пристрої — застосунок або App Store / Google Play;

deep linking — якщо застосунок встановлений, відкривається конкретний екран, а не головна сторінка;

аналітика та маркетинг — можливість передати utm-мітки, id кампанії і користувачів та інші параметри для подальшої обробки в GA4, AppsFlyer, Adjust або внутрішній аналітичній системі.

Важливо: сам FDL не реалізовував deep linking у застосунку, а лише передавав параметри. Розробник мав налаштувати правильну обробку всередині коду.

Які бувають лінки та що доступне без Firebase

App Links (Android)

Нативний механізм для відкриття застосунку через HTTP / HTTPS-посилання. Потребує підтвердження домену (assetlinks.json). Працює без Firebase.

Universal Links (iOS)

Аналог App Links для Apple-платформ. Вимагає файл apple-app-site-association для підтвердження домену.

App Links (для Android) та Universal Links (для iOS) — це рекомендовані нативні механізми відкриття мобільного застосунку через звичайні HTTP / HTTPS-посилання, які напряму взаємодіють з операційною системою.

Переваги App / Universal Links:

швидкість та стабільність — відкривають застосунок напряму, без проміжних редиректів чи зовнішніх сервісів;

безпека — вимагають підтвердження права власності на домен (через assetlinks.json / apple-app-site-association), що знижує ризики фішингу;

пряма інтеграція в ОС — iOS та Android самі розпізнають посилання, пов’язані з вашим додатком;

контроль — повна відповідальність за логіку відкриття, маршрутизацію та fallback у ваших руках;

працюють і без сторонніх сервісів — можна реалізувати повноцінну логіку диплінків без залежностей.

Недоліки App/Universal Links:

складність налаштування — потрібно коректно налаштувати обробку посилань, зв’язати застосунок із доменом, врахувати різну поведінку операційних систем та браузерів;

відсутні скорочені посилання — якщо потрібна коротка URL-адреса, доведеться розробити власний скорочувач або використовувати сторонній сервіс;

немає deferred deep linking «із коробки» — після встановлення застосунку неможливо автоматично перенаправити користувача на потрібний екран; потрібно будувати логіку збереження параметрів, наприклад, через clipboard, SharedPreferences, Universal Pasteboard тощо;

обмежена аналітика — відсутня вбудована система аналітики кліків, переходів, атрибуції кампаній, все потрібно реалізовувати самостійно або інтегрувати сторонній сервіс.

Deep Link

Це шлях усередині застосунку, наприклад, myapp://product/123. Його потрібно обробити вручну — через intent-фільтри або deep link handler.

Fallback

Якщо застосунок не встановлено, користувача можна переадресувати на сторінку в маркеті або вебверсію. Це реалізується вручну або через сторонній сервіс.

UTM-мітки

Можна додавати utm_source, utm_medium, utm_campaign до будь-яких посилань і обробляти ці параметри в GA4 або іншій аналітиці.

Якщо потрібно більше: альтернативи

Нативних рішень цілком достатньо для реалізації базової навігації між екранами застосунку. Але якщо потрібна централізована генерація посилань, підтримка deferred deep linking (перенаправлення користувача на конкретний екран одразу після встановлення застосунку), детальна аналітика за кліками, джерелами трафіку та звітності з атрибуції, варто звернути увагу на сторонні сервіси. Серед таких інструментів:

Branch.io;

AppsFlyer OneLink;

Adjust;

Singular;

Airbridge;

Kochava;

рішення на базі Bitly з власним обробником диплінків.

Вони мають функціональність, подібну до Firebase Dynamic Links: підтримку глибокої інтеграції, відкладених переходів, відстеження кампаній і збереження контексту переходу.

AppsFlyer OneLink

Рішення від платформи мобільної атрибуції та аналітики. OneLink дає змогу створювати універсальні посилання, які:

автоматично адаптуються під тип пристрою користувача;

підтримують глибоку навігацію в застосунку (deep linking);

можуть здійснювати перенаправлення навіть після встановлення застосунку (deferred deep linking).

Сервіс дозволяє централізовано створювати посилання на основі шаблонів. Інтегрується з кампаніями Google Ads, Facebook, email-розсилками, SMS, соцмережами й QR-кодами.

Усі переходи відстежуються, підтримується UTM-розмітка, а вбудований fallback відкриває вебсторінку або сторінку застосунку в маркеті.

Переваги:

Поєднання в одному інструменті аналітики, атрибуції й диплінкінгу. Масштабованість. Зручне шаблонізоване створення посилань.

Недоліки: повноцінний функціонал доступний лише у платних версіях, а інтерфейс потребує налаштувань.

Adjust Deeplinks

Це функціонал у межах SDK Adjust, орієнтований на мобільний маркетинг, атрибуцію та боротьбу з фродом.

Сервіс надає можливість створювати диплінки з підтримкою fallback-сценаріїв та deferred deep linking. Є зручний генератор посилань із параметрами кампаній, а також підтримка внутрішньої аналітики — відстеження сесій, подій, ефективності кампаній.

Adjust зручний для тих, хто вже використовує SDK, адже диплінки інтегруються у звичний стек.

Переваги:

Простота в налаштуванні, особливо в межах вже підключеної аналітики Adjust. Швидкість генерації лінків. Фокус на безпеці (антифрод).

Недоліки:

Adjust менш гнучкий у масовому створенні посилань в порівнянні в порівнянні зі схожими платформами, які мають розширену інфраструктуру для масового або автоматизованого створення лінків (такі як AppsFlyer OneLink та Branch.io). Має менше можливостей кастомізації дизайну чи диплінкової логіки, оскільки головна увага розробників спрямована на трекінг.

Branch.io

Сервіс, який спеціалізується виключно на диплінках, на відміну від AppsFlyer чи Adjust, де диплінки — лише частина функціоналу. Branch забезпечує найпотужніший і найгнучкіший механізм deep linking. Підтримує deferred, Universal Links (iOS), App Links (Android), fallback, QR-коди та попередній перегляд у соцмережах.

Розробники мають можливість масово генерувати посилання, проводити A/B-тестування, інтегруватися з аналітичними платформами на кшталт Firebase, GA4, Amplitude або Segment.

Branch особливо зручний для реферальних програм і переходів з вебу або email-розсилок у застосунок.

Переваги:

Високий рівень стабільності. Гнучкість налаштування диплінкінгу. Сильна технічна підтримка. Якісна документація.

До того ж безплатного тарифу достатньо для невеликих проєктів.

Недоліки:

Відсутність вбудованої атрибуції кампаній — її потрібно реалізовувати окремо через інші аналітичні сервіси. Для новачків процес налаштування може здатися складнішим, ніж в AppsFlyer або Adjust.

Критерій App/Universal Links AppsFlyer OneLink Adjust Deeplinks Branch.io Призначення Нативна навігація між контентом додатку і веб Атрибуція + диплінкінг + аналітика Атрибуція + фрод-захист + диплінкінг Повноцінний диплінкінг (глибока інтеграція в застосунок) Deep linking / Deferred Лише deep linking (deferred — вручну) Так / Так Так / Так Так / Так Fallback Потрібно реалізовувати вручну через редирект або JS Так (веб / маркет / App Store) Так Так (веб, маркет, кастомний fallback) UTM-мітки Можна додавати, але обробка — на стороні застосунку Підтримуються Підтримуються Підтримуються Інтеграція з аналітикою Не має вбудованої аналітики, інтеграція — вручну GA4, Firebase, внутрішня GA4, Firebase, внутрішня GA4, Firebase, Amplitude, Segment тощо Масове створення посилань Потрібно створювати вручну або реалізувати логіку генерації самостійно Так (через шаблони) Обмежено Так (API, динамічне створення, кастомні параметри) Налаштування логіки диплінку Повна гнучкість, але реалізація — через код Висока гнучкість, маркетингове керування Обмежена гнучкість, стандартна логіка Висока гнучкість, умовна логіка, параметри переходів Рекомендований кейс Технічні проєкти з мінімальними залежностями Маркетинг, платні кампанії, аналітика Партнерський маркетинг, рекламні кампанії Реферальні програми, контент-навігація, глибокі сценарії UX Ціна Безплатно Обмежена безплатна версія, далі — за ліцензією Входить у платні тарифи Adjust Безплатно до певного ліміту, далі — тарифи Порог входу Високий (все потрібно налаштовувати вручну) Низький Низький Середній (потрібне базове розуміння deeplinking)

Що обрати: підсумок

App/Universal Links — ідеально для технічних команд, яким потрібен повний контроль і відсутність сторонніх залежностей. Якщо ваш застосунок вже має налаштований deep linking і ви можете реалізувати fallback, tracking та deferred routing вручну — це безкоштовне, надійне і незалежне рішення. Але воно потребує глибокої розробницької експертизи.

AppsFlyer OneLink — оптимальний вибір для команд, що активно ведуть маркетинг і потребують точної атрибуції, зручного створення посилань, відкладених переходів і UTM-аналітики. Підходить, якщо ви вже використовуєте AppsFlyer для аналітики мобільної реклами.

Adjust Deeplinks — кращий для продуктових і UA-команд, що користуються Adjust як основною системою аналітики. Диплінки — частина екосистеми Adjust, легко інтегруються у звітність, є підтримка відкладених переходів.

Branch.io — найгнучкіше рішення для сценаріїв з високим UX-навантаженням: реферальні системи, контент-переходи, поширення в соціальних мережах та месенджерах. Підтримує тонку логіку маршрутизації, кастомні fallback-и, короткі посилання. Ідеально, якщо вам потрібна масштабована інфраструктура диплінкінгу без прив’язки до рекламного сервісу.

Виcновки