Катерина Озерова

Автор NJ з 2025
Позиція:
Data Analyst
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
В digital з 2020 року. Люблю працювати з сайтами від етапу наповнення до просування та аналітики.

Свіжі матеріали

SEO
Аналітика
1007 4
Як використовувати Google Analytics 4 для глибокого аналізу блогу
Аналітика
2697 4
Firebase Dynamic Links завершує роботу: як зберегти функціональність і не втратити користувачів
Аналітика
2323 5
Повний огляд блоку «Дослідження» (Explorer) в Google Analytics 4
