Досліди — експертні статті про маркетинг застосунків

Найпопулярніші ключові слова в App Store — І півріччя 2024 року. Тенденції та прогнози
App Marketing
рік тому 25
Олексій Стенгач
1116 2
Титани галузі: які застосунки здобули славу у 2023 на App Store та Google Play і чому
App Marketing
2 роки тому 18
Ірина Кузнєцова
2549 2
Як російські ракетні обстріли енергосистеми України впливають на трафік застосунків категорії Shopping
App Marketing
3 роки тому 6
Ірина Кузнєцова
2705 15