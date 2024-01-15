Титани галузі: які застосунки здобули славу у 2023 на App Store та Google Play і чому

Титани галузі: які застосунки здобули славу у 2023 на App Store та Google Play і чому

На початку календарного року існує традиція — аналізувати успіхи та помилки попереднього, щоб досягати нових вершин. Команді RadASO стало цікаво, які мобільні застосунки були в топі рейтингів App Store та Google Play протягом 2023 року. Ми проаналізували їх місяць за місяцем, відстежили зміни в позиціях і зібрали нові імена серед лідерів. Хто ж вони? Дізнайтесь у статті.

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Кращі мобільні застосунки 2023 року за версією App Store та Google Play

Наприкінці 2023 року App Store та Google Play визначили переможців у номінаціях кращих мобільних застосунків року.

У рамках App Store Awards 2023, найкращим застосунком року для iPhone визнали AllTrails. Він допомагає користувачам досліджувати й знаходити маршрути для піших прогулянок, велосипедних поїздок та бігу.

Згідно зі словами представника Apple, застосунок визнано найкращим, адже він «допоміг світу знайти вихід назовні».

Серед фіналістів App Store Awards застосунків для iPhone також опинились Duolingо та Flighty.

Duolingo — застосунок для вивчення мов, який використовує ігрові елементи для заохочення користувачів вчити нові мови. Він пропонує різноманітні мовні курси з акцентом на веселому й інтерактивному навчанні. Flighty — відстежує рейси у реальному часі. Він надає користувачам детальну інформацію про статус рейсів, повідомлення про зміни та іншу корисну інформацію для мандрівників.

Ці застосунки були відзначені за їх інноваційність, корисність та здатність покращувати щоденне життя користувачів.

Найкращим overall (серед усіх категорій разом) застосунком згідно Google Play Awards було визначено Imprint: Learn Visually — застосунок, який пропонує короткі уроки з психології, історії, здоров’я, технологій та інших сфер.

Звання кращого застосунку року згідно з вибором користувачів Google Play отримав ChatGPT від OpenAI. Це визнання відображає швидке інтегрування штучного інтелекту в повсякденне життя.

10 топових безкоштовних всесвітніх оverall застосунків за 2023 рік

У 2023 році в обох сторах топові позиції займають переважно платформи для соціальних мереж, комунікації та редагування контенту.

Популярність застосунків в обох сторах зумовлена їхньою здатністю задовольняти повсякденні потреби користувачів:

TikTok, Instagram, Facebook та Snapchat — для розваг та соціальної взаємодії;



WhatsApp, Telegram та Messenger — для зв'язку;



CapCut — для редагування відео.

Перше місце, безперечно, посідає TikTok. Він лідирує завдяки широкому використанню для створення та споживання коротких відео. Наразі це не лише розважальна платформа, а й застосунок з великими можливостями для розвитку та просування власного бізнесу чи особистого бренду.

В App Store, на відміну від Google Play, в першу 10-ку також увійшли застосунки для навігації (Google Maps), шопінгу (Temu), електронної пошти (Gmail) та перегляду відео (Youtube).

В Google Play, крім перерахованих вище, потрапив Spotify — платформа для стрімінгу музики та подкастів.

Аналіз позицій перших 10 overall застосунків в App Store протягом року

Абсолютним лідером майже весь рік залишався всесвітньо відомий застосунок TikTok. Лише в липні його обігнав новий застосунок-соцмережа, який на той час щойно з'явився у сторі — Threads (деталі — нижче).

Відеоредактор CapCut займав другу позицію протягом пів року. Потім позиція знизилась.

Соцмережі. Позиція застосунку Instagram зазнавала коливань, проте не спускалась нижче 7-ї позиції, на відміну від Facebook. У квітні він вилетів із топ-10 і більше туди не повернувся.

Месенджери. Позиція WhatsАpp була більш стабільною, ніж у Telegram.

Застосунок для шопінгу Temu у квітні увійшов в топ. Вже з серпня він стабільно знаходиться на другій позиції.

Аналіз позицій перших 10 overall застосунків в Google Play протягом року

В Google Play протягом усього 2023 року незмінними лідерами залишались застосунки для соцмереж та розважального контенту: Instagram, Facebook та TikTok. Вони весь час знаходились на перших трьох позиціях. Стабільно в 10-ку входили CapCut, Whatsapp, Whatsapp Business, Telegram та Snapchat.

Новинки 2023 року, які увійшли до топових 50 всесвітніх оverall застосунків в App Store

Серед Worldwide Overall застосунків в App Store є кілька нових, що увійшли в 50 кращих протягом цього року.

Threads — застосунок для текстових розмов від Instagram, створений за принципом чату для спільноти. Користувачі можуть спілкуватись з улюбленими авторами контенту та однодумцями, а також розвивати власну аудиторію для обміну думками та творчими ідеями. Певний аналог Twitter. ChatGPT — застосунок від OpenAI пропонує користувачам новітні досягнення штучного інтелекту прямо у телефоні. З ChatGPT можна отримати миттєві відповіді, персоналізовані поради, креативне натхнення, професійні консультації та можливості для навчання.

Новинки 2023 року, які увійшли до топових 50 всесвітніх оverall застосунків в Google Play

Аналогічно до App Store, однією з головних новинок 2023 року, став Threads.

До нього також приєднався Temu — застосунок для шопінгу, який пропонує широкий асортимент товарів для різних потреб та інтересів. Застосунок зібрав магазини та товари у сферах моди, декору для дому, ручні роботи, косметики, одяг, взуття тощо.

Як повномасштабне вторгнення вплинуло на рейтинг мобільних застосунків в Україні

Повномасштабне вторгнення росії в Україну вплинуло на всі сфери життя українців, і сфера мобільних застосунків не виключення. Команда RadASO помітила зміни серед фаворитів в обох сторах.

Порівняння першої 10-ки Overall застосунків в App Store та Google Play за 2023 рік

В топі 10 обох сторів високі позиції посідають такі застосунки:

соцмережа — Instagram;

розважальний контент — TikTok;

месенджери — Telegram, Viber;

найпопулярніша в Україні поштова служба — Nova poshta.

Їхня популярність зумовлена важливістю соціальної взаємодії та комунікації, а також закриттям логістичних потреб українців.

На відміну від Google Play, в App Store популярність здобули застосунки Google, Google Maps, Gmail, Youtube та Дія.

А в 10-ку найпопулярніших застосунків у Google Play 2023 року увійшли застосунки для шопінгу Prom.ua та Aliexpress, месенджер WhatsАpp, онлайн-банк Privat24 та «Повітряна тривога».

Помісячне порівняння overall застосунків в Україні у 2023 році (App Store)

В Україні застосунки TikTok, Telegram, Google та Google Maps зберегли високу стабільність в ранжуванні й перебували в топі 10 протягом всього 2023 року.

У січні 2023 року на першому місці опинився застосунок «Світло» від ZAV. У цей період в Україні були введені надзвичайні заходи через дефіцит електроенергії, у зв’язку з чим відбувались масові відключення світла. Українці шукали зручний інструмент для відстеження за відключеннями й саме це зумовило значний інтерес до застосунку.

У липні, в розпал сезону відпусток, багато українців подорожували в межах країни, оскільки виїзд за кордон був ускладнений воєнними обставинами. Це збільшило популярність застосунку «Укрзалізниця», який допомагає планувати мандрівки поїздами по Україні та знаходити необхідну інформацію про розклади і квитки.

У вересні зріс попит на застосунки Gmail, Google Meet та Zoom, що пов'язано з початком онлайн-навчання у школах. Ці інструменти використовують для онлайн-уроків, спілкування між учнями та вчителями і для координації групових проєктів чи домашніх завдань. Завдяки гнучкості та доступності застосунки стали невіддільною частиною освітнього процесу в Україні в умовах війни.

Знижки й розпродажі у жовтні спровокували інтерес українців до застосунків для шопінгу, таких як Temu та Aliexpress.

У грудні в 10-ку увійшов застосунок prom.ua. Скоріш за все, українці почали купувати подарунки близьким на новорічні та різдвяні свята.

З листопада перше місце посів застосунок Chat GPT. Це й не дивно, враховуючи його популярність та масове використання штучного інтелекту по всьому світу.

Топові застосунки протягом 2023 року в Україні в Google Play

TikTok і Telegram залишаються незмінними лідерами, що вказує на високу зацікавленість користувачів у соціальних медіа та месенджерах. Їхня універсальність і функціональність є ключовими факторами популярності.

Nova poshta, prom.ua і AliЕxpress показують зростання у певні періоди, що може корелювати з сезонними змінами в покупках та доставці, наприклад, під час святкового сезону або Чорної п'ятниці.

З серпня зросла популярність на застосунок tabletki.ua. Він опинився у трійці лідерів в листопаді, коли зазвичай відбувається пік захворюваності. В цьому ж місяці зросла популярність на застосунок Нelsi — сервіс запису до лікарів.

Війна має суттєвий вплив на рейтинг застосунків в Україні. Періодично серед найбільш популярних застосунків з'являються такі як «Світло» або «Повітряна Тривога». Однак попри тимчасові складнощі, українці продовжують комунікувати, ділитись корисним контентом, робити покупки та насолоджуватись життям.

Нові Overall застосунки 2023 року, які увійшли 50 кращих застосунків року в Україні

В App Store в Україні, як і серед Worldwide застосунків, протягом року в топі50 серед новинок з’явились Threads та Chat GPT. А ось новинки року в Google Play, яким вдалось зайняли високі позиції:

Latest news — застосунок-агрегатор найсвіжіших новин.

PhotoRoom AI Photo Editor — універсальний застосунок для редагування, дизайну та оптимізації візуального контенту, який допомагає керувати бізнесом за допомогою смартфону. Ідеально підходить для малого бізнесу і творців контенту, які хочуть швидко й легко створювати професійний візуальний контент.

Насамперед у 10 кращих застосунків за 2023 рік, які популярні у всьому світі, виділилися застосунки для розваг та соціальної взаємодії, зокрема для зв'язку та редагування відео. На фоні цього тренду варто відзначити вплив штучного інтелекту, який визначив напрям розвитку у 2023 році. Багато застосунків успішно інтегрували штучний інтелект у свою роботу, і ймовірно, ця тенденція буде актуальною і в найближчому майбутньому.