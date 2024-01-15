Лидеры отрасли: какие приложения стали известными в 2023 году в App Store и Google Play, и почему

Лидеры отрасли: какие приложения стали известными в 2023 году в App Store и Google Play, и почему

В начале календарного года существует традиция — анализировать успехи и ошибки предыдущего, чтобы достигать новых вершин. Команде RadASO стало интересно, какие мобильные приложения были в топе рейтингов App Store и Google Play в течение 2023 года. Мы проанализировали их месяц за месяцем, отследили изменения в позициях и собрали новые имена среди лидеров. Кто же они? Узнайте в статье.

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Лучшие мобильные приложения 2023 года по версии App Store и Google Play

В конце 2023 года App Store и Google Play определили победителей в номинациях лучших мобильных приложений года.

В рамках App Store Awards 2023, лучшим приложением года для iPhone признали AllTrails. Оно помогает пользователям исследовать и находить маршруты для пеших прогулок, велосипедных поездок и бега.

Согласно словам представителя Apple, приложение признано лучшим, ведь оно «помогло миру найти выход наружу».

Среди финалистов App Store Awards приложений для iPhone также оказались Duolingо и Flighty.

Duolingo — приложение для изучения языков, которое использует игровые элементы для поощрения пользователей учить новые языки. Оно предлагает разнообразные языковые курсы с акцентом на веселое и интерактивное обучение. Flighty — отслеживает рейсы в реальном времени. Он предоставляет пользователям подробную информацию о статусе рейсов, уведомления об изменениях и другую полезную информацию для путешественников.

Эти приложения были отмечены за их инновационность, полезность и способность улучшать повседневную жизнь пользователей.

Лучшим overall (среди всех категорий вместе) приложением согласно Google Play Awards было определено Imprint: Learn Visually — приложение, которое предлагает короткие уроки по психологии, истории, здоровью, технологиям и в других сферах.

Звание лучшего приложения года согласно выбору пользователей Google Play получил ChatGPT от OpenAI. Это признание отражает быстрое интегрирование искусственного интеллекта в повседневную жизнь.

10 топовых бесплатных всемирных overall приложений за 2023 год

В 2023 году в обоих сторах топовые позиции занимают преимущественно платформы для социальных сетей, коммуникации и редактирования контента.

Популярность приложений в обоих сторах обусловлена их способностью удовлетворять повседневные потребности пользователей:

TikTok, Instagram, Facebook и Snapchat — для развлечений и социального взаимодействия;

WhatsApp, Telegram и Messenger — для связи;

CapCut — для редактирования видео.

Первое место, бесспорно, занимает TikTok. Он лидирует благодаря широкому использованию для создания и потребления коротких видео. Сейчас это не только развлекательная платформа, но и приложение с большими возможностями для развития и продвижения собственного бизнеса или личного бренда.

В App Store, в отличие от Google Play, в первую 10-ку также вошли приложения для навигации (Google Maps), шопинга (Temu), электронной почты (Gmail) и просмотра видео (Youtube).

В Google Play, кроме вышеперечисленных, попал Spotify — платформа для стриминга музыки и подкастов.

Анализ позиций первых 10 overall приложений в App Store в течение года

Абсолютным лидером почти весь год оставалось всемирно известное приложение TikTok. Только в июле его обогнало новое приложение-соцсеть, которое в то время только появилось в сторе — Threads (детали — ниже).

Видеоредактор CapCut занимал вторую позицию в течение полугода. Затем позиция снизилась.

Соцсети. Позиция приложения Instagram испытывала колебания, однако не опускалась ниже 7-й позиции, в отличие от Facebook. В апреле он вылетел из топ-10 и больше туда не вернулся.

Мессенджеры. Позиция WhatsАpp была более стабильной, чем у Telegram.

Приложение для шопинга Temu в апреле вошло в топ. Уже с августа оно стабильно находится на второй позиции.

Анализ позиций первых 10 overall приложений в Google Play в течение года

В Google Play в течение всего 2023 года неизменными лидерами оставались приложения для соцсетей и развлекательного контента: Instagram, Facebook и TikTok. Они все время находились на первых трех позициях. Стабильно в 10-ку входили CapCut, Whatsapp, Whatsapp Business, Telegram и Snapchat.

Новинки 2023 года, которые вошли в топовые 50 всемирных оverall приложений в App Store

Среди Worldwide Overall приложений в App Store есть несколько новых, вошедших в 50 лучших в течение этого года.

Threads — приложение для текстовых разговоров от Instagram, созданное по принципу чата для сообщества. Пользователи могут общаться с любимыми авторами контента и единомышленниками, а также развивать собственную аудиторию для обмена мнениями и творческими идеями. Определенный аналог Twitter. ChatGPT — приложение от OpenAI предлагает пользователям новейшие достижения искусственного интеллекта прямо в телефоне. С ChatGPT можно получить мгновенные ответы, персонализированные советы, креативное вдохновение, профессиональные консультации и возможности для обучения.

Новинки 2023 года, которые вошли в топовые 50 всемирных оvегаІІ приложений в Google Play

Аналогично App Store, одной из главных новинок 2023 года, стал Threads.

К нему также присоединился Temu — приложение для шопинга, которое предлагает широкий ассортимент товаров для различных нужд и интересов. Приложение собрало магазины и товары в сферах моды, декора для дома, ручные работы, косметики, одежду, обувь и тому подобное.

Как полномасштабное вторжение повлияло на рейтинг мобильных приложений в Украине

Полномасштабное вторжение россии в Украину повлияло на все сферы жизни украинцев, и сфера мобильных приложений не исключение. Команда RadASO заметила изменения среди фаворитов в обоих сторах.

Сравнение первой 10-ки Overall приложений в App Store и Google Play за 2023 год

В топе 10 обоих сторов высокие позиции занимают такие приложения:

соцсеть — Instagram;

развлекательный контент — TikTok;

мессенджеры — Telegram, Viber;

самая популярная в Украине почтовая служба — Nova poshta.

Их популярность обусловлена важностью социального взаимодействия и коммуникации, а также закрытием логистических потребностей украинцев.

В отличие от Google Play, в App Store популярность получили приложения Google, Google Maps, Gmail, Youtube и Дія.

А в 10-ку самых популярных приложений в Google Play 2023 года вошли приложения для шопинга Prom.ua и Aliexpress, мессенджер ԜhаtѕАрр, онлайн-банк Privat24 и «Повітряна тривога».

Помесячное сравнение overall приложений в Украине в 2023 году (App Store)

В Украине приложения TikTok, Telegram, Google и Google Maps сохранили высокую стабильность в ранжировании и находились в топе 10 в течение всего 2023 года.

В январе 2023 года на первом месте оказалось приложение «Світло» от ZAV. В этот период в Украине были введены чрезвычайные меры из-за дефицита электроэнергии, в связи с чем происходили массовые отключения света. Украинцы искали удобный инструмент для отслеживания за отключениями и именно это обусловило значительный интерес к приложению.

В июле, в разгар сезона отпусков, многие украинцы путешествовали в пределах страны, поскольку выезд за границу был затруднен военными обстоятельствами. Это увеличило популярность приложения «Укрзалізниця», которое помогает планировать путешествия поездами по Украине и находить необходимую информацию о расписаниях и билетах.

В сентябре вырос спрос на приложения Gmail, Google Meet и Zoom, что связано с началом онлайн-обучения в школах. Эти инструменты используют для онлайн-уроков, общения между учениками и учителями, также для координации групповых проектов или домашних заданий. Благодаря гибкости и доступности приложения стали неотъемлемой частью образовательного процесса в Украине в условиях войны.

Скидки и распродажи в октябре спровоцировали интерес украинцев к приложениям для шопинга, таким как Temu и Aliexpress.

В декабре в 10-ку вошло приложение prom.ua. Скорее всего, украинцы начали покупать подарки близким на новогодние и рождественские праздники.

С ноября первое место заняло приложение Chat GPT. Это и неудивительно, учитывая его популярность и массовое использование искусственного интеллекта по всему миру.

Топовые приложения в течение 2023 года в Украине в Google Play

TikTok и Telegram остаются неизменными лидерами, что указывает на высокую заинтересованность пользователей в социальных медиа и мессенджерах. Их универсальность и функциональность являются ключевыми факторами популярности.

Nova poshta, prom.ua и AliЕxpress показывают рост в определенные периоды, что может коррелировать с сезонными изменениями в покупках и доставке, например, во время праздничного сезона или Черной пятницы.

С августа выросла популярность на приложение tabletki.ua. Оно оказалось в тройке лидеров в ноябре, когда обычно происходит пик заболеваемости. В этом же месяце выросла популярность на приложение Нelsi — сервис записи к врачам.

Война имеет существенное влияние на рейтинг приложений в Украине. Периодически среди наиболее популярных приложений появляются такие как «Світло» или «Воздушная Тревога». Однако несмотря на временные сложности, украинцы продолжают общаться, делиться полезным контентом, делать покупки и наслаждаться жизнью.

Новые Overall приложения 2023 года, которые вошли 50 лучших приложений года в Украине

В App Store в Украине, как и среди Worldwide приложений, в течение года в топе 50 среди новинок появились Threads и Chat GPT. А вот новинки года в Google Play, которым удалось занять высокие позиции:

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Прежде всего в 10 лучших приложений за 2023 год, которые популярны во всем мире, выделились приложения для развлечений и социального взаимодействия, в частности для связи и редактирования видео.

На фоне этого тренда стоит отметить влияние искусственного интеллекта, который определил направление развития в 2023 году. Многие приложения успешно интегрировали искусственный интеллект в свою работу, и вероятно, эта тенденция будет актуальной и в ближайшем будущем.