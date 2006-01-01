Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Автор NJ c 2021
Позиция:
Pre-Middle ASO specialist at Team #1
Компания:
RadASO
Об авторе:
В течение шести месяцев работала в Netpeak Agency, развивая услугу SERM (Search Engine Reputation Management), специализируясь на управлении репутацией в сети. Затем сменила вектор и стала специалистом по ASO (App Store Optimization), где исследую алгоритмы сторов мобильных приложений. Вместе с командой RadASO продвигаю приложения клиентов на топовые позиции и увеличиваю их прибыль.

Статьи автора

Кейсы
Мобайл
1860 2
Кейс: как увеличить показы и установки приложения на 16% за две недели
Кейсы
1368 8
Кейс Package Delivery Tracker. Как графика от RadASO увеличила количество инсталов приложения на 48% за семь дней
Кейсы
App Marketing
1959 2
Текстовое ASO + стратегия CRO Loop для графики vidby MeetUP: как увеличить показы приложения на 3 018% и инсталы на 138% за месяц
Кейсы
App Marketing
2062 4
Ampere Business Bank: как релевантные ключевые запросы увеличили показы и установки в новом приложении — на 1615% и 770% соответственно
App Marketing
9150 4
Лидеры отрасли: какие приложения стали известными в 2023 году в App Store и Google Play и почему
App Marketing
2186 10
Запуск приложения в Indus Appstore — что нужно знать разработчикам и ASO-специалистам
Кейсы
App Marketing
2246 11
Текстовое ASO увеличивает показы на 96% и установок на 115% в нише электронных книг за месяц — как это сделать
App Marketing
5049 11
Графика в продвижении мобильных приложений в App Store и Google Play (ASO) — как оптимизировать графические элементы
App Marketing
5470 4
75 ошибок при ASO-оптимизации и при анализе ее результатов
App Marketing
2922 9
Как российские ракетные обстрелы энергосистемы Украины влияют на трафик приложений категории Shopping
App Marketing
7383 4
Влияние отзывов и оценок на ASO и продвижение мобильных приложений
