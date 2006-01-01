Ирина Кузнецова
Автор NJ c 2021
Позиция:
Pre-Middle ASO specialist at Team #1
Компания:
RadASO
Об авторе:
В течение шести месяцев работала в Netpeak Agency, развивая услугу SERM (Search Engine Reputation Management), специализируясь на управлении репутацией в сети. Затем сменила вектор и стала специалистом по ASO (App Store Optimization), где исследую алгоритмы сторов мобильных приложений. Вместе с командой RadASO продвигаю приложения клиентов на топовые позиции и увеличиваю их прибыль.
Статьи автора
Показать больше