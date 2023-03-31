75 ошибок при ASO-оптимизации и при анализе ее результатов

75 ошибок при ASO-оптимизации и при анализе ее результатов

«Учитесь на чужих ошибках — вы никогда не сможете прожить достаточно долго, чтобы сделать их все своими руками» — этим правилом мы в RadASO пользуемся всегда, и вам рекомендуем.

Именно поэтому в данной статье мы собрали ТОП распространенных ошибок в ASO-оптимизации, которых стоит избегать.

Общие ошибки для Apple App Store и Google Play

Ошибка #1. Не проверять конкуренцию и спрос в нише

Это то, с чего стоит начинать все работы еще в начале создания приложения. После детального изучения конкурентов и их ключевых запросов вы сможете понять, насколько сложно будет продвигать ваше приложение.

Главное, что нужно понять после изучения ниши:

какая целевая аудитория приложения — возраст пользователей, пол, местоположение и т. д.;

что ищет ваша целевая аудитория в подобных приложениях. Для этого также стоит детально изучить отзывы в приложениях конкурентов;

кто ваши основные конкуренты: какие приемы они используют, по каким ключевым запросам продвигаются, какие у них иконка и скриншоты, на чем они акцентируют внимание пользователей, какие у них преимущества и недостатки, на какие регионы продвигаются, а также из каких стран получают наибольшее количество установок и дохода:

Проанализировав эти параметры, ваша конечная цель — понять, что нужно вашей целевой аудитории, что уже сделали конкуренты, и что нужно сделать вам, чтобы быть лучше них.

Ошибка #2. Использовать стратегии SEO для продвижения мобильного приложения

SEO и ASO очень отличаются друг от друга, поэтому нельзя использовать одинаковые подходы. Продвижение мобильного приложения — это не продвижение веб—сайта!

Да, в некоторых случаях покупка доверенных ссылок может сработать для мобильных приложений, но это касается только Google Play, и это не является общей практикой.

Кроме того, ASO-оптимизация — это не только оптимизация текстовых метаданных. Это также постоянная работа с графикой и дополнительными компонентами — например, с рейтингом и оценками, с позиционированием приложения в других разделах магазинов (ТОП категории, приложение дня, выбор редакции и т. д.).

Ошибка #3. Использование одинаковой стратегии для продвижения приложения в App Store и Google Play

Магазины приложений имеют абсолютно разные алгоритмы, начиная от разных полей, которые индексируются, поэтому и стратегии для продвижения будут значительно отличаться.

Ошибка #4. Не проводить локализацию под определенные регионы

У пользователей из разных регионов свои культурные особенности и менталитет, поэтому не стоит экономить на том, чтобы приложение удовлетворяло потребности и предпочтения каждого из них.

При этом локализация должна обязательно включать не только специфические текстовые метаданные, но также полную адаптацию графики и контента с точки зрения культурных особенностей региона.

Ошибка #5. Ожидать от ASO быстрых и непревзойденных результатов

ASO оптимизация — это долгосрочный регулярный процесс. Не стоит надеяться на быстрые и впечатляющие результаты уже после первой итерации метаданных. Приложению нужно набрать определенное количество установок, чтобы занимать топовые места в магазинах. Главная цель ASO-оптимизации — повысить видимость и улучшить конверсию приложения, сделать его привлекательным для пользователей и понятным для поисковых алгоритмов магазинов.

Ошибка #6. Сделать одноразовую ASO—оптимизацию и на этом остановиться

Необходимо постоянно следить за позициями, популярностью ключевых запросов, сезонностью, конкурентами, трендами в нише, изменениями в поведении пользователей и т.д., и регулярно обновлять метаданные и графику.

Даже если после первой итерации вам удалось войти в топ, не останавливайтесь — всегда есть что усовершенствовать.

Ошибка #7. Не использовать саджесты (поисковые подсказки) во время сбора семантического ядра

Для сбора семантического ядра в магазинах есть подсказки, которые нужно использовать и продвигаться по ним.

Часто пользователи не вводят запрос полностью, а нажимают на поисковые подсказки, которые предлагают магазины. Поэтому для получения позиций по этим подсказкам, нужно добавить их в метаданные.

Ошибка #8. Не использовать дополнительные источники маркетинга

Для того чтобы ASO приносило хорошие результаты, нужно работать с дополнительными источниками трафика, чтобы повысить узнаваемость и популярность бренда — например, Search Ads, Google Ads, Facebook Ads, реклама в приложениях.

В некоторых нишах вообще нет спроса среди пользователей, поэтому его необходимо формировать. Очень важно общаться с целевой аудиторией через социальные сети, статьи, рассылки и т.д.

Кроме того, общий объем трафика из других источников будет положительно влиять на индексацию.

Ошибка #9. Не анализировать отзывы и не отвечать на них

Отзывы — важный фактор для ранжирования и конверсии приложения. Мы уже писали о их значительном влиянии на ASO.

Анализируя отзывы, вы можете выявить недостатки в приложении, чтобы своевременно их исправить и получить лояльность от пользователей.

Ошибка #10. Не обращать внимания на зафичеренные отзывы

Зафичеренные отзывы — это те, которые сразу видно на странице приложения. Они имеют наибольшее влияние на выбор пользователя. На эти отзывы необходимо отвечать в первую очередь — увидев ответ даже на негативный отзыв, другие пользователи поймут, что вы работаете над устранением проблемы.

Ошибка #11. Не работать над улучшением рейтинга

На основе оценок формируется рейтинг приложения. А рейтинг — один из важных факторов ранжирования и влияния на конверсию. Оптимальный рейтинг в обеих платформах не должен быть ниже 4 *, а лучше — 4,5 *. Тем более в Google Play есть фильтр, воспользовавшись которым, пользователи в выдаче будут видеть только приложения соответствующим показателем рейтинга.

Поэтому точно не будет лишним настроить в приложении pop—up форму с просьбой поставить оценку.

Приглашать к оценке стоит на том этапе, когда пользователь полностью удовлетворен приложением.

Всегда важно обращать внимание на качество приложения, с которым вы работаете. Когда приложение само по себе недоделанное, и в нем возникает много багов, пользователи будут ставить низкие оценки. За счет этого будет низкий рейтинг, плохой ретеншн внутри и позиции будут плохие соответственно. Особенно оценки влияют на позиции в Google Play).

Ошибка #12. Игнорировать данные из аналитики и MMP

Аналитика приложений позволяет выявить много нюансов. Например, вы можете понять, на каком этапе пользователи чаще всего перестают пользоваться приложением, выходят из игры или не совершают покупки. Проведя соответствующий анализ, вы сможете принять меры для усовершенствования продукта.Кроме того, аналитика поможет понять, с каких каналов трафика вы получаете наибольшее количество пользователей.

Ошибка #13. Не проводить анализ ASO-оптимизации и не корректировать планы

После каждой итерации метаданных следует проводить анализ — что сработало, что нет, и при необходимости менять планы по обработке тех или иных локалей. Кроме того, стоит корректировать планы по всем каналам продвижения: Search, App Referrer, Web Referrer, Search Ads в App Store.

А также Search, Explore и Third-party Referrals в Google Play.

Ошибка #14. Не следить за обновлениями сторов

Периодически сторы меняют свои алгоритмы и правила, поэтому следите за обновлениями, чтобы вовремя успеть адаптироваться под них и не отставать от конкурентов. Чтобы ничего не пропустить, вступайте в группы RadASO и ASO Stack Slack, и следите за обновлениями.

Ошибки в текстовой оптимизации. App Store

Ошибка #15. Не использовать самые популярные релевантные ключевые запросы в поле Title

Title — наиболее значимое поле в App Store, поэтому здесь следует стараться добавить самые популярные из релевантных запросов, чтобы занять высокие позиции.

Ошибка #16. Не заполнять поле Subtitle

Проанализировав большое количество приложений, мы заметили закономерность, что поле сабтайтл остается незаполненным — тем самым вы теряете дополнительные 30 символов для ключевых слов.

Ошибка #17. Неправильно вводить ключевые слова в поле Keywords.

Следует вводить не словосочетания, а отдельные слова. Их необходимо прописывать без пробелов через запятую (keyword1, keyword2, keyword3):

Ошибка #18. Не использовать прямое вхождение ключевого слова

Важно использовать нужный ключевой запрос без изменения окончания, падежа и т. д. В некоторых случаях страница может проиндексировать определенную словоформу (наиболее часто на английском языке), но это можно выявить только в результате экспериментов.

Ошибка #19. Не использовать все доступные символы в полях, которые индексируются

Доступное количество символов в полях:

Title — 30;

Subtitle — 30;

Keywords — 100.

Ошибка #20. Дублировать ключевые слова в разных полях

Избегайте использования одних и тех же ключей в разных полях. Во—первых, повторение ключей не усилит их значимость. Во—вторых, если вы запрос поместите и в title, и в subtitle, или в поле ключей, неизвестно, откуда именно стор проиндексирует его.

Ошибка #21. Использовать бренды конкурентов в видимой части метаданных

В Title и Subtitle запрещено использование чужих брендов. Однако отдельные слова можно использовать, если они общие.

Например, есть запрос с высокой популярностью «Sysco delivery». Чтобы использовать его, можно поместить delivery в title, а sysco — в поле ключевых слов. Таким образом, вы сможете занять определенную позицию по этому запросу и не нарушите правила стора.

Ошибка #22. Отдавать предпочтение брендовым запросам конкурентов вместо общих ключевых слов

Да, вы можете использовать бренды в поле ключевых слов, чтобы занять по ним определенные позиции. Но вопрос — сколько трафика это вам принесет?

Поэтому стоит сначала использовать все общие популярные ключевые слова, а затем — чужие бренды.

Ошибка #23. Использовать в метаданных несвязанные ключевые запросы

Перед тем, как использовать определенный запрос в метаданных, просмотрите выдачу: если в первой десятке вы не видите ни одного из ваших конкурентов, вряд ли сможете получить высокую позицию.

И даже если вам удастся занять высокую позицию за нерелевантным запросом, все равно установок с этого вы не получите.

Ошибка #24. Использование бесплатных стоп-слов

Вот полный список стоп-слов, которыми не стоит занимать место в метаданных, потому что поисковик и так проиндексирует приложение без них. Однако это относится только к английскому языку.

Ошибка #25. Использование одного и того же запроса во множественном и единственном числе

В большинстве случаев это считается ошибкой, однако бывают исключения, и в некоторых случаях это может улучшить позиции. В каждом отдельном случае стоит тестировать варианты. Но все же, кроме английского языка лучше не использовать запрос в единственном и множественном числе.

Ошибка #26. Не использование кросс—локализации

В некоторых странах действует одновременно 2-3 локали, а в США — даже 10. Стоит задействовать все кросс—локали при оптимизации. Таким образом, вы получите в несколько раз больше места для ключевых слов. Более подробно о покрытии локалей — здесь.

Ошибка #27. Использование в метаданных названия категорий, подкатегорий и имени разработчика

Apple автоматически индексирует приложения по названию категории, подкатегории а также имени разработчика. К тому же слово "free" автоматически присваивается всем приложениям из категории бесплатных.

Ошибка #28. Ставить название неизвестного бренда в начало Title

В начале тайтла можно использовать бренд в том случае, если он достаточно известный и популярный. Если же его никто не знает, размещайте его в конце, а в начало ставьте общие популярные ключевые запросы, по которым хотите продвигаться.

Ошибка #29. Делать Title и Subtitle нечитабельным, без пробелов и знаков препинания

Title и Subtitle должны быть понятны для пользователей, а не просто набором ключевых запросов. Чтобы заголовок и подзаголовок выглядели привлекательно, используйте знаки препинания («—,» «&,» «:» и другие), а также пробелы между словами.

Ошибка #30. Использование вхождения слов из одного ключевого запроса в разные локали

Например:

Поместив viettel в одну локаль, а post — в другую, вы не будете ранжироваться по запросу viettel post ни в одной из локалей.

Ошибка #31. Считать, что ключи в Subtitle больше влияют на ранжирование, чем в поле Keywords

Самое сильное влияние имеет только поле Title, в то время как Subtitle и Keywords равнозначны.

Ошибка #32. Добавлять в Title только прямое вхождение ключевого запроса, без дополнительных слов

Точное соответствие заголовка не дает преимущества поисковому запросу.

Поэтому, например, если вам нужно использовать ключевой запрос «Merge stories», лучше добавить дополнительные ключи, чтобы покрыть больше запросов.

Ошибка #33. Использование автопереводов (или машинных переводов) — касается обеих сторон

Дело в том, что машинный перевод может выдавать одно и то же слово по—разному, и в каждом случае возможна разная популярность запросов:

*SAP — Search Ads Popularity, показывает популярность запроса

Ошибки в текстовой оптимизации. Google Play

Ошибка #34. Не использовать ключевые запросы в полях Title, Short Description, Full Description

В Google Play эти поля индексируются, поэтому стоит вписывать в них релевантные популярные ключевые запросы.

Ошибка #35. Переспам ключевых слов в поле Full Description

Общая рекомендация — в полном описании следует использовать ключевое слово один раз на 250 символов.

Ошибка #36. Неверная частота вхождения ключевых запросов в полном описании

Частота вхождения ключевых запросов это количество раз, что их вводят в поиск за определенный период (обычно в течение месяца). Проверить этот показатель можно с помощью тула Apptweak чи Wordcounter.

Оптимальные показатели по основным ключевим запросам:

count — не менее трех;

density — не ниже 2%.

Ошибка #37. Не структурировать текст в полном описании

Полное описание пользователи читают очень редко, тем не менее необходимо структурировать информацию правильно, расставив акценты на важных деталях.

Также такое описание лучше считывается алгоритмом Google Play.

Ошибка #38. Не проверять описание в Google Natural Language

Проверка необходима, чтобы понять, как алгоритмы сайта воспринимают ваш текст и к какой категории относят. Оптимальный показатель Confidence — не менее 0,9.

Ошибки при работе с графикой в App Store и Google Play

Ошибка #39. Не проводить анализ конкурентов

Прежде всего, переходя к работе с графикой, проведите ресерч ниши:

какие общие акценты используются в большинстве приложений;

какие цвета преобладают;

что показывают на первых скриншотах;

на чем акцентируют внимание.

Например, очень важна композиция в графическом ASO.

Ошибка #40. Делать иконку не отображающей сути приложения

Иконка должна либо ассоциироваться с брендом, либо отображать суть приложения.

Например, из первых трех иконок сразу понятно, что приложение предназначено для озвучивания текста, из последней — совсем нет.

В следующем примере иконка неудачна, потому что вообще не соответствует сути приложения, его можно легко спутать с детской игрой.

Ошибка #41. Использовать много мелких элементов на иконке

Иконка должна быть минималистичной, потому что мелкие элементы будут создавать лишний «шум» и отвлекать внимание.

Неудачный пример:

Ошибка #42. Писать неизвестный бренд на иконке

Если ваш бренд никому неизвестен, не стоит его использовать на иконке, лучше поместить тематическое изображение, которое с первого взгляда раскроет суть приложения.

Плохие примеры:

Ошибка #43. Уделять больше внимания «красоте» скриншотов и в то же время не делать того, что может повлиять на конверсию

На снимках этого приложения сделали акцент именно на визуальном оформлении, то есть пытались сделать «красиво».

Но упущенный момент, что первые два снимка — самые важные, и на них нужно показать максимум преимуществ. Важно, чтобы пользователь с первых секунд смог понять, о чем приложение, и захотел установить именно его.

Ошибка #44. Делать подписи к изображениям слишком длинными

Подписи к изображениям, обычно используются для объяснения визуальной последовательности. Если делать их слишком длинными, они станут нечитаемыми и будут занимать много свободного места.

Ошибка #45. Вообще не использовать подписи к изображениям

При помощи правильно сформулированных написей вы сможете привлечь внимание пользователей к необходимым функциям или преимуществам.

Ошибка #46. Неправильно подбирать фон и не выделять макеты

Правильный выбор фона и выделение макетов будут влиять на визуальное восприятие приложения.

Ошибка #47. Чередовать горизонтальные и вертикальные снимки

Ошибка #48. Делать снимки неинформативными и непонятными

Ошибка #49. Не выделять за помощью увеличения основные элементы, на которые нужно обратить внимание

Ошибка #50. Не показывать основной функционал и преимущества приложения на первых снимках

Первые 2-3 скрина — основные. Именно на них обращают внимание пользователи, и ваша задача — донести основную информацию за несколько секунд и убедить, что ваше приложение стоит установки.

Ошибка #51. Не проводить регулярные A/B тестирования графики

Нет предела для прекрасного — как бы безупречной ни казалась вам ваша графика, всегда можно найти новые идеи для ее усовершенствования. Для A/B тестирования необходимо использовать встроенные инструменты в Google Play Console и App Store Connect.

Ошибка #52. Не изменять графику во время сезонных праздников или событий

Особенно это касается определенных ниш, для которых изменение графики для сезонных событий может значительно повлиять на конверсию.

Ошибка #53. Завершать тест графики досрочно

Нельзя останавливать тест или выпускать релиз приложения, пока не будет виден достаточно однозначный результат. Держать тест следует не менее 7 дней, ожидая Confidence на достаточно высоком уровне.

Пример результата теста в Google Play:

Пример результата теста в App Store:

Ошибка #54. Одновременно изменять несколько графических элементов

Важно все изменения вносить постепенно и отслеживать результаты. Например, нельзя одновременно изменять иконку и скриншоты. Если вы это сделаете, не будет возможности точно понять, что и как именно повлияло на конверсию.

Лучше измените иконку, подождите минимум неделю, посмотрите, как изменилась конверсия. И уже после этого загружайте новые скриншоты и анализируйте последующие изменения. Или наоборот.

Эта ошибка касается также тестирования нескольких кардинальных изменений в скриншотах одновременно.

Комбинируйте между собой несколько гипотез, если они не могут иметь значительного влияния на конверсию. Например, выделение макетов и зумирование отдельных важных элементов.

Но если захотите одновременно изменить и фон, и первые скриншоты, и кепшены — вы не будете знать достоверно, что именно повлияло на конверсию. Поэтому все изменения на скриншотах должны быть постепенными, обоснованными и спланированными.

Ошибка #55. Не формулировать конкретные гипотезы при улучшении скриншотов

Когда вы размышляете над тем, как улучшить скриншоты — сначала сформулируйте четкие гипотезы: что хотите сделать, как хотите сделать, и какой результат это может принести. И уже потом постепенно тестируйте каждую из сформулированных гипотез.

Ошибка #56. Не тестировать видео

Видео демонстрируется перед скриншотами и во многих случаях оно очень хорошо влияет на конверсию. Конечно, его наличие нужно тестировать, но недооценивать и забывать о нем не стоит.

Остальные ошибки. App Store

Ошибка #57. Не использовать буст от Apple при запуске приложения

Буст заключается в том, что Title приложения появляется в саджестах (поисковых подсказках) при введении первого слова из него в строку поиска.

Поэтому первым словом в тайтле должен быть популярный и релевантный ключ. Для этого правильный формат тайтла при первом релизе выглядит следующим образом:

<ключевые запросы> — <бренднейм>

Буст работает только первую неделю после публикации приложения в стране.

Ошибка #58. Не запускать In—App Events и не использовать ключевые запросы в полях, которые индексируются

In—App Events — это временные события в приложениях и играх, такие как соревнования, челленджи, премьеры фильмов или сериалов, прямые трансляции, сезонные предложения и многое другое. Найти эти события можно прямо в App Store, поэтому это еще один дополнительный способ привлечения пользователей.

Индексируются следующие поля:

название ивента (30 символов);

краткое описание события (50 символов).

Ошибка #59. Не использовать промо—покупки (Promoted in—app purchases) и ключевые запросы в названии.

Пользователи могут найти встроенные покупки прямо в App Store и подписаться перед загрузкой приложения.

Рекламные покупки, как и ивенты, отображаются на странице приложения, могут отображаться в результатах поиска, а также в разделах "Сегодня", "Игры" или "Приложения".

В промопокупках индексируется только Title, максимальное количество символов в котором — 30 символов. Сюда стоит добавлять популярные ключевые запросы, по которым вы уже находитесь на высоких позициях.

Ошибка #60. Не запускать ASA (Apple Search Ads)

С помощью рекламы в сторах (ASA) можно улучшить результаты ASO-оптимизации.

Благодаря Apple Search Ads есть возможность:

Защитить свой бренд и показывать рекламу по запросам конкурентов;

Получать установки по тем запросам, по которым не удается выйти на первые позиции с помощью ASO;

Находить новые поисковые запросы через Discovery Campaigns и расширять семантическое ядро;

Отслеживать коэффициент конверсии по запросам.

Остальные ошибки. Google Play

Ошибка #61. Не использовать ключевые слова в ответах на отзывы

В Google Play отзывы индексируются, так же как и ответы на них — поэтому это хороший способ продвижения по необходимым запросам.

Ошибка #62. Не использовать надписи на скриншотах с ключевыми запросами

Есть теория, что в некоторых случаях индексируются надписи на скриншотах в Google Play. Поэтому это также может быть дополнительным способом продвижения приложения по необходимым ключевым запросам.

Ошибка #63. Не запускать Google UAC

Google UAC (Universal App Campaigns) — дополнительный способ продвижения приложения. Такая реклама показывается повсюду в Play Store, а также в поиске, Google Play, YouTube, Discover в поиске Google и контекстно—медийной сети Google, чтобы представить приложение нужной аудитории. ASO необходимо для рекламных кампаний, потому что, основываясь на метаданных и скриншотах, Google понимает, о чем ваше приложение, а также, где и как его продвигать. Реклама необходима для ASO, чтобы поддержать и усилить органическую оптимизацию, увеличить видимость приложения.

Только сочетание ASO и UAC могут принести максимальную пользу и прибыль для разработчика.

Ошибка #64. Не использовать Promotional Content

Promotional Content (LiveOps) в Google Play — это контент внутри приложения, большие обновления или ограниченные по времени события в приложении, которые вы можете показывать пользователям в Google Play, чтобы увеличить привлекательность для пользователей, стимулировать продажи и уменьшить отток пользователей.

Рекламный контент может отображаться на вкладке "Игры", на вкладке "События", на странице со списком магазинов или в результатах поиска.

Эта функция позволяет разработчикам продвигать различные события в приложении, вставлять диплинк в событие и получать увеличение видимости в Play Store как для новых, так и для постоянных пользователей.

Запуск Promotional Content важен, потому что это повлияет на трафик Explore, так как приложение появится в подборках.

Ошибки специалиста по ASO при анализе результатов

Ошибка #65. Неверно выбирать период после релиза для мониторинга изменения позиций приложения

В App Store изменения позиций после релиза стоит отслеживать уже через 1—2 дня. В Google Play наоборот, отслеживать результаты нужно не ранее, чем через 2 недели после обновления метаданных.

Ошибка #66. Анализировать только положительные изменения позиций

Важно мониторить все изменения — не только улучшение позиций, но и их ухудшение:

*Search Ads Popularity (SAP) — показывает популярность запроса от 5 до 99.

В App Store в случае, если после релиза вы потеряли позицию по релевантному запросу из—за того, что убрали ее из метаданных, необходимо сделать повторную итерацию с ним, чтобы вернуть потерянные позиции (на это есть 2 недели).

Ошибка #67. При изменении видимости приложения приписывать эту заслугу исключительно себе, как ASO-специалисту

Когда специалист по ASO видит изменения органических показателей, например, их рост, стоит сначала подробно разобраться, с чем это рост связан.

Прежде всего, нужно посмотреть, по каким именно запросам произошел рост, а потом уже — разобраться в причине.

Здесь есть несколько вариантов:

это заслуга ASO-специалиста, то есть улучшение видимости произошло в результате изменения вхождения запроса в метаданных;

это может быть связано с изменением популярности данного ключа, и тогда это точно не заслуга ASO-специалиста.

Для примера рассмотрим увеличение видимости приложения по 2 запросам на основе EDI—графика (Estimated Daily Impressions):

По первому запросу видимость изменилась именно после релиза, потому что удалось занять высокую позицию в результате включения запроса в метаданных:



А по второму мы видим увеличение популярности:

Ошибка #68. Анализировать только количество, а не качество новых позиций

Новые позиции для улучшения видимости приложения — это хорошо, однако нужно еще учитывать, насколько они качественные.

Конечно, от позиций в ТОП—1 вы получите один профит, а от позиций в ТОП 2-3, или, того более, 4—5 он будет совсем иной:

Также, стоит понять, насколько конкретный ключевой запрос релевантен вашему приложению. Например, если по приложению с тематикой покупки криптовалюты вы займете высокую позицию по запросу Delta Airlines — принесет ли это вам инсталлы, а тем более покупки?

Ошибка #69. Анализировать только количество показов и не обращать внимания на количество установок

ASO-специалист должен анализировать KPI в комплексе, потому что важно не только увеличение видимости приложения, но и рост установок. Ведь одно дело, когда приложение занимает хоть немного, но высоких позиций по тем запросам, которые приносят наибольший трафик, и другое — когда много высоких позиций по нерелевантным запросам или запросам конкурентов, которые имеют очень низкий коэффициент конверсии.

Ошибка #70. Считать, что увеличение видимости приложения по источнику Browse или увеличение позиции в категории напрямую влияет на органику

App Store Browse — это трафик из категорий, фичеринга, подборок. Многие специалисты считают, что данное источник влияет на App Store Search, но это влияние только косвенное. Если пользователи часто встречают приложение в различных подборках, они могут начать чаще его искать через поиск, но прямой связи здесь нет.

Позиция в категории и по источнику Browse поднимается за счет увеличения количества установок приложения из разных источников:

Units (Web Referrer, App Referrer, Browse, Search, Search Ads)

Позиция приложения в категории:

Ошибка #71. При анализе изменения количества показов по источнику Search не обращать внимания на другие источники трафика

Маркетинговая активность, результатом которой является трафик из источников Search Ads, Web Referrer, App Referrer, приводит к росту популярности бренда. Это, в свою очередь, также отображается на Search:

На графике ниже как раз видим, как в результате изменений в маркетинговой активности меняется популярность бренда:

Ошибка #72. При анализе изменения конверсии не обращать внимания на другие источники

Например, в одном из приложений мы обновили скриншоты 13.09, теперь попробуем проанализировать, как это повлияло на конверсию:

На графике видим понижение показателя конверсии из показов в установки, однако с 12.09 видим, что было увеличение показов из ASA:

Показы из ASA дублируются в органику, а установки — нет. Так как рост рекламных показателей начался примерно одновременно с датой релиза с обновлением скриншотов, понижение конверсии после него может быть связано именно с этим.

Ошибка #73. Не обращать внимание на сезонные или временные события

На трафик приложения часто влияют внешние факторы или сезонные события, которые необходимо учитывать при анализе. Для примера сравним трафик приложений в категории Shopping накануне Черной пятницы.

Таким был график прошлого 2021 года (Черная пятница пришлась на 26.11):

Мы видим, что еще несколько дней после Черной пятницы трафик в нише еще держался на высоком уровне.

ТТеперь рассмотрим текущий трафик. Черная пятница была 25.11.2022:

На графике четко видно, что 24.11 происходит падение трафика под влиянием ракетных обстрелов Украины страной—террористом — россией.

То есть, при анализе трафика всегда важно понимать, что на изменения показателей могут повлиять определенные сезонные или временные события.

Ошибка #74. Не обращать внимания на цикличность

В некоторых приложениях наблюдается явно выраженная цикличность, то есть рост и падение трафика может наблюдаться в определенные дни недели:

Поэтому для объективности стоит сравнивать изменения не просто до/после, а именно аналогичные периоды с учетом дней недели или месяца.

Ошибка #75. Привязываться только к определенному промежутку времени

Чтобы достоверно оценить результаты после релиза, иногда нужно смотреть значительно шире — например, сравнивать не только данные за 2 недели до и 2 недели после релиза, а учитывать ближайший месяц, а иногда и больше.

Например, в данном приложении у нас был релиз 22.12, и мы хотим посмотреть изменения. К моменту старта анлиза прошло примерно 3 недели. По логике мы должны выбрать период три недели до и три недели после. Вот что мы видим в таком случае:

Видно, что показы приложения увеличились. Но если посмотреть на более длинный промежуток времени, то картина совсем другая:

В данном случае мы видим, что на самом деле количество показов просто вернулось примерно к тем показателям, что были до их спада. И на самом деле уже нужно анализировать не то, почему увеличились показы, а почему они уменьшились перед этим.

Выводы

Таким образом, как видим, в ASO-оптимизации, как и в анализе ее результатов, существует большое количество ошибок, которые могут повлиять на процесс продвижения приложения в сторах. Надеемся, что наша статья будет полезной и поможет вам их избежать.