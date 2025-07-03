Как собрать 4900 контактов и получить 174 лида в сфере производства — кейс B2B Lead Generation для KZS Glass

Как собрать 4900 контактов и получить 174 лида в сфере производства — кейс B2B Lead Generation для KZS Glass

Кто наш партнер

KZS Glass — ведущий производитель бесцветной стеклотары в Украине. Более 50% продукции компания экспортирует в свыше 15 стран, в том числе для таких брендов, как PepsiCo и Carlsberg.

Цели сотрудничества

KZS Glass обратились к Netpeak Ukraine с запросом на системное B2B-продвижение в Европе. Несмотря на качественный продукт и сильную производственную базу, компания не получала стабильного потока релевантных обращений.

Нашими целями стали:

масштабирование продаж в Европе за счет новых дистрибуционных партнерств и коммерческих сделок;

выход на потенциальных клиентов в сфере производства напитков и пищевой промышленности;

запуск лидогенерации через LinkedIn и email;

формирование присутствия бренда в LinkedIn как надежного поставщика стеклотары.

Стратегия продвижения

KZS Glass столкнулись с типичными для B2B-бизнесов вызовами:

сложностью выхода на лиц, принимающих решения в европейских компаниях;

ограниченными внутренними ресурсами для ведения email- и LinkedIn-коммуникации;

потребностью в системном подходе к тестированию рынков и целевых аудиторий.

Большинство компаний в этой нише не используют LinkedIn как канал развития B2B-продаж. Именно поэтому наша стратегия базировалась на поэтапном внедрении мультиканального продвижения и создании экспертного присутствия бренда.

Шаг 1. Анализ рынка и построение системы взаимодействия с лидами

Чтобы обеспечить эффективный старт кампании, мы начали с глубокого анализа рынка: исследовали конкурентную среду и четко очертили ключевые преимущества KZS Glass.

Далее сформировали Ideal Customer Profile (ICP) — определили приоритетные регионы, типы бизнеса, использующие стеклотару, и ответственных лиц для таргетированного общения.

Параллельно подготовили аккаунты:

создали корпоративный профиль компании в LinkedIn;

оформили и «прогрели» четыре персональных аккаунта сотрудников партнера, наполнив их контентом;

настроили автоматизированную коммуникацию с помощью Dripify (LinkedIn), Snov.io (email-рассылки, валидация адресов) и Sales Navigator (поиск лидов по ICP).

Далее провели «прогрев» почтовых доменов через Snov.io и Mailreach, создали профессиональные email-подписи и персонализированные скрипты для общения.

Шаг 2. Запуск LinkedIn и email-кампаний

Мы выделили три приоритетные направления для коммуникации:

производители алкогольных напитков;

производители безалкогольных напитков;

компании пищевой промышленности.

Для каждой группы разработали персонализированные цепочки сообщений в LinkedIn и email. Коммуникация строилась по четкой структуре.

Представление компании и ее преимуществ. Ссылка на каталог продукции. Акцент на соответствие международным стандартам качества. Приглашение к диалогу о возможном сотрудничестве.

В среднем один лид получал от трех до восьми касаний в двух каналах.

Шаг 3. Обработка лидов

После запуска кампаний мы сосредоточились на качественной работе с лидами. Сначала провели отбор компаний, соответствующих ICP, и вышли на релевантных контактных лиц (директоров по закупкам, категорийных менеджеров).

Далее работали со всеми заинтересованными ответами: выявляли потребности, уточняли детали запроса и передавали их команде партнера. В коммуникации обсуждали технические возможности производства, потенциальные условия сотрудничества и ценообразование до момента назначения встречи.

Результаты продвижения

За девять месяцев работы мы достигли таких результатов:

собрали и проработали базу из 4900 целевых контактов ;

; повысили конверсию принятия запросов в LinkedIn с 14% до 38% ;

; получили более 600 ответов , из которых 174 — заинтересованные лиды ;

, из которых ; провели 12 встреч , из которых часть компаний перешла к этапу переговоров, а одна — к согласованию и подписанию контракта;

, из которых часть компаний перешла к этапу переговоров, а одна — к согласованию и подписанию контракта; создали четыре персональных аккаунта сотрудников и корпоративную страницу , которые использовались для персонализированной коммуникации;

и , которые использовались для персонализированной коммуникации; кампания также сгенерировала дополнительные inbound-запросы благодаря активному присутствию бренда в LinkedIn.

Отзывы о сотрудничестве

Сергей Долгополов, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Партнер обратился в Netpeak Ukraine с амбициозной целью — найти новых клиентов на рынках Европы. Уже с первого месяца стало очевидно: переговоры с европейскими компаниями имеют много нюансов — от технических деталей производства до сроков изготовления и конкуренции в нише. Мы работали в двух направлениях: адаптировали ICP под реальные возможности партнера и налаживали тесную синхронизацию с командой KZS Glass для оперативной обработки запросов. С каждым месяцем это взаимодействие становилось эффективнее: ускорился ответ на обращения, финальный отбор лидов стал точнее, а профиль идеального клиента — четче. Мы постепенно отсекали запросы, которые не соответствовали бизнес-целям, и одновременно исследовали новые рынки и продуктовые перспективные ниши. Спасибо команде KZS Glass за поддержку наших инициатив и постоянную вовлеченность. Отдельная благодарность проектной команде — за гибкость, профессионализм и искреннюю заинтересованность в теме. За это время мы не только оптимизировали собственные процессы, но и много узнали о тонкостях производства стеклотары в Украине. Верим, что заложенная база и опыт принесут результат — и для KZS Glass, и для нас.