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Как собрать 4900 контактов и получить 174 лида в сфере производства — кейс B2B Lead Generation для KZS Glass
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Юлия Лех

Проект: Kostopil Glass Plant (KZS Glass).

Период: апрель — декабрь 2024.

Регион: Европа.

Услуга: B2B Lead Generation.

Кто наш партнер

KZS Glass — ведущий производитель бесцветной стеклотары в Украине. Более 50% продукции компания экспортирует в свыше 15 стран, в том числе для таких брендов, как PepsiCo и Carlsberg.

Цели сотрудничества

KZS Glass обратились к Netpeak Ukraine с запросом на системное B2B-продвижение в Европе. Несмотря на качественный продукт и сильную производственную базу, компания не получала стабильного потока релевантных обращений.

Нашими целями стали:

  • масштабирование продаж в Европе за счет новых дистрибуционных партнерств и коммерческих сделок;
  • выход на потенциальных клиентов в сфере производства напитков и пищевой промышленности;
  • запуск лидогенерации через LinkedIn и email;
  • формирование присутствия бренда в LinkedIn как надежного поставщика стеклотары.

Стратегия продвижения

KZS Glass столкнулись с типичными для B2B-бизнесов вызовами:

  • сложностью выхода на лиц, принимающих решения в европейских компаниях;
  • ограниченными внутренними ресурсами для ведения email- и LinkedIn-коммуникации;
  • потребностью в системном подходе к тестированию рынков и целевых аудиторий.

Большинство компаний в этой нише не используют LinkedIn как канал развития B2B-продаж. Именно поэтому наша стратегия базировалась на поэтапном внедрении мультиканального продвижения и создании экспертного присутствия бренда.

  1. Анализ рынка и построение системы взаимодействия с лидами.
  2. Запуск LinkedIn и email-кампаний.
  3. Обработка лидов.

Шаг 1. Анализ рынка и построение системы взаимодействия с лидами

Чтобы обеспечить эффективный старт кампании, мы начали с глубокого анализа рынка: исследовали конкурентную среду и четко очертили ключевые преимущества KZS Glass.

Далее сформировали Ideal Customer Profile (ICP) — определили приоритетные регионы, типы бизнеса, использующие стеклотару, и ответственных лиц для таргетированного общения.

Параллельно подготовили аккаунты:

  • создали корпоративный профиль компании в LinkedIn;
  • оформили и «прогрели» четыре персональных аккаунта сотрудников партнера, наполнив их контентом;
  • настроили автоматизированную коммуникацию с помощью Dripify (LinkedIn), Snov.io (email-рассылки, валидация адресов) и Sales Navigator (поиск лидов по ICP).

Далее провели «прогрев» почтовых доменов через Snov.io и Mailreach, создали профессиональные email-подписи и персонализированные скрипты для общения.

Шаг 2. Запуск LinkedIn и email-кампаний

Мы выделили три приоритетные направления для коммуникации:

  • производители алкогольных напитков;
  • производители безалкогольных напитков;
  • компании пищевой промышленности.

Для каждой группы разработали персонализированные цепочки сообщений в LinkedIn и email. Коммуникация строилась по четкой структуре.

  1. Представление компании и ее преимуществ.
  2. Ссылка на каталог продукции.
  3. Акцент на соответствие международным стандартам качества.
  4. Приглашение к диалогу о возможном сотрудничестве.

В среднем один лид получал от трех до восьми касаний в двух каналах.

Шаг 3. Обработка лидов

После запуска кампаний мы сосредоточились на качественной работе с лидами. Сначала провели отбор компаний, соответствующих ICP, и вышли на релевантных контактных лиц (директоров по закупкам, категорийных менеджеров).

Далее работали со всеми заинтересованными ответами: выявляли потребности, уточняли детали запроса и передавали их команде партнера. В коммуникации обсуждали технические возможности производства, потенциальные условия сотрудничества и ценообразование до момента назначения встречи.

Результаты продвижения

За девять месяцев работы мы достигли таких результатов:

  • собрали и проработали базу из 4900 целевых контактов;
  • повысили конверсию принятия запросов в LinkedIn с 14% до 38%;
  • получили более 600 ответов, из которых 174 — заинтересованные лиды;
  • провели 12 встреч, из которых часть компаний перешла к этапу переговоров, а одна — к согласованию и подписанию контракта;
  • создали четыре персональных аккаунта сотрудников и корпоративную страницу, которые использовались для персонализированной коммуникации;
  • кампания также сгенерировала дополнительные inbound-запросы благодаря активному присутствию бренда в LinkedIn.

Отзывы о сотрудничестве

Сергей Долгополов, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Партнер обратился в Netpeak Ukraine с амбициозной целью — найти новых клиентов на рынках Европы. Уже с первого месяца стало очевидно: переговоры с европейскими компаниями имеют много нюансов — от технических деталей производства до сроков изготовления и конкуренции в нише.

Мы работали в двух направлениях: адаптировали ICP под реальные возможности партнера и налаживали тесную синхронизацию с командой KZS Glass для оперативной обработки запросов. С каждым месяцем это взаимодействие становилось эффективнее: ускорился ответ на обращения, финальный отбор лидов стал точнее, а профиль идеального клиента — четче. Мы постепенно отсекали запросы, которые не соответствовали бизнес-целям, и одновременно исследовали новые рынки и продуктовые перспективные ниши.

Спасибо команде KZS Glass за поддержку наших инициатив и постоянную вовлеченность. Отдельная благодарность проектной команде — за гибкость, профессионализм и искреннюю заинтересованность в теме. За это время мы не только оптимизировали собственные процессы, но и много узнали о тонкостях производства стеклотары в Украине. Верим, что заложенная база и опыт принесут результат — и для KZS Glass, и для нас.

Команда проекта: Петр Билинский, Head of B2B Marketing; Анна Джус, Sales Development Representative Team Lead; Юлия Лех, Sales Development Representative; Андрей Пятков, Lead Research Specialist; Сергей Долгополов, Client Project Manager.

Юлия Лех

В B2B-лидгене с 2022 года — создаю и запускаю sales-стратегии для любой ниши и бизнеса.
Всегда держу фокус на персонализацию, гипотезы и тестирования и постоянно ищу способ сказать коротко, но точно — так, чтобы лид сам захотел ответить. Люблю придумывать новые подходы и видения, чтобы каждый клиент Netpeak Ukraine получал максимум результата из нашего канала.

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