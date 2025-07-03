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Як зібрати 4900 контактів і отримати 174 ліди у сфері виробництва — кейс B2B Lead Generation для KZS Glass
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Юлія Лех

Проєкт: Kostopil Glass Plant (KZS Glass).

Період: квітень — грудень 2024.

Регіон: Європа.

Послуга: B2B Lead Generation.

Хто наш партнер

KZS Glass — провідний виробник безбарвної склотари в Україні. Більш ніж 50% продукції компанія експортує до понад 15 країн, зокрема для таких брендів, як PepsiCo і Carlsberg.

Цілі співпраці

KZS Glass звернулися до Netpeak Ukraine із запитом на системне B2B-просування в Європі. Попри якісний продукт і сильну виробничу базу, компанія не отримувала стабільного потоку релевантних звернень.

Нашими цілями стали:

  • масштабування продажів у Європі через нові дистрибуційні партнерства й комерційні угоди;
  • вихід на потенційних клієнтів у сфері виробництва напоїв і харчової промисловості;
  • запуск лідогенерації через LinkedIn і email;
  • формування присутності бренду в LinkedIn як надійного постачальника склотари.

Стратегія просування

KZS Glass зіткнулись із типовими для B2B-бізнесів викликами: 

  • складністю виходу на осіб, що приймають рішення в європейських компаніях;
  • обмеженими внутрішніми ресурсами для ведення email- і LinkedIn-комунікації;
  • потребою в системному підході до тестування ринків і цільових аудиторій.

Більшість компаній у цій ніші не використовують LinkedIn як канал розвитку B2B-продажів. Саме тому наша стратегія базувалася на поетапному впровадженні мультиканального просування і створенні експертної присутності бренду.

  1. Аналіз ринку і побудова системи взаємодії з лідами.
  2. Запуск LinkedIn та email-кампаній.
  3. Опрацювання лідів.

Крок 1. Аналіз ринку і побудова системи взаємодії з лідами

Щоб забезпечити ефективний старт кампанії, ми розпочали з глибокого аналізу ринку: дослідили конкурентне середовище й чітко окреслили ключові переваги KZS Glass.

Далі сформували Ideal Customer Profile (ICP) — визначили пріоритетні регіони, типи бізнесу, що використовують склотару, і відповідальних осіб для таргетованого спілкування.

Паралельно підготували акаунти:

  • створили корпоративний профіль компанії в LinkedIn;
  • оформили і «прогріли» чотири персональні акаунти співробітників партнера, наповнивши їх контентом;
  • налаштували автоматизовану комунікацію з допомогою Dripify (LinkedIn), Snov.io (email-розсилки, валідація адрес) і Sales Navigator (пошук лідів за ICP).

Далі провели «прогрів» поштових доменів через Snov.io та Mailreach, створили професійні email-підписи й персоналізовані скрипти для спілкування.

Крок 2. Запуск LinkedIn та email-кампаній

Ми виокремили три пріоритетні напрями для комунікації:

  • виробники алкогольних напоїв;
  • виробники безалкогольних напоїв;
  • компанії харчової промисловості.

Для кожної групи розробили персоналізовані ланцюжки повідомлень у LinkedIn і email. Комунікація будувалася навколо чіткої структури.

  1. Представлення компанії та її переваг.
  2. Посилання на каталог продукції.
  3. Акцент на відповідність міжнародним стандартам якості.
  4. Запрошення до діалогу щодо можливої співпраці.

У середньому один лід отримував від трьох до восьми дотиків у двох каналах.

Крок 3. Опрацювання лідів

Після запуску кампаній ми зосередилися на якісній роботі з лідами. Спершу здійснили відбір компаній, що відповідали ICP, і вийшли на релевантних контактних осіб (директорів із закупівель, категорійних менеджерів).

Далі працювали з усіма зацікавленими відповідями: виявляли потреби, уточнювали деталі запиту й передавали їх команді партнера. У комунікації обговорювали технічні можливості виробництва, потенційні умови співпраці й ціноутворення до моменту призначення зустрічі.

Результати просування

За дев’ять місяців роботи ми досягли таких результатів:

  • зібрали й опрацювали базу з 4900 цільових контактів;
  • підвищили конверсію прийняття запитів у LinkedIn з 14% до 38%;
  • отримали понад 600 відповідей, з яких 174 — зацікавлені ліди;
  • провели 12 зустрічей, з яких частина компаній перейшла до етапу перемовин, а одна — до погодження і підписання контракту;
  • створили чотири персональні акаунти співробітників і корпоративну сторінку, що використовувалися для персоналізованої комунікації;
  • кампанія також згенерувала додаткові inbound-запити завдяки активній присутності бренду в LinkedIn.

Відгуки про співпрацю

Сергій Долгополов, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Партнер звернувся до Netpeak Ukraine з амбітною метою — знайти нових клієнтів на ринках Європи. Уже з першого місяця стало очевидно: перемовини з європейськими компаніями мають багато нюансів — від технічних деталей виробництва до строків виготовлення і конкуренції в ніші.

Ми працювали у двох напрямах: адаптували ICP під реальні можливості партнера й налагоджували тісну синхронізацію з командою KZS Glass для оперативної обробки запитів. З кожним місяцем ця взаємодія ставала ефективнішою: пришвидшилася відповідь на звернення, фінальний відбір лідів став точнішим, а профіль ідеального клієнта — чіткішим. Ми поступово відсікали запити, що не відповідали бізнес-цілям, і водночас досліджували нові ринки та продуктові перспективні ніші.

Дякую команді KZS Glass за підтримання наших ініціатив і постійну залученість. Окрема подяка проєктній команді — за гнучкість, професіоналізм і щире зацікавлення в темі. За цей час ми не лише оптимізували власні процеси, а й багато дізналися про тонкощі виробництва склотари в Україні. Віримо, що закладена база й досвід принесуть результат — і для KZS Glass, і для нас.

Команда проєкту: Петро Білінський, Head of B2B Marketing; Анна Джус, Sales Development Representative Team Lead; Юлія Лех, Sales Development Representative; Андрiй Пятков, Lead Research Specialist; Сергій Долгополов, Client Project Manager.

Юлія Лех

Sales Development Representative (SDR) в Netpeak Ukraine.

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