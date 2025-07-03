Як зібрати 4900 контактів і отримати 174 ліди у сфері виробництва — кейс B2B Lead Generation для KZS Glass

Як зібрати 4900 контактів і отримати 174 ліди у сфері виробництва — кейс B2B Lead Generation для KZS Glass

Хто наш партнер

KZS Glass — провідний виробник безбарвної склотари в Україні. Більш ніж 50% продукції компанія експортує до понад 15 країн, зокрема для таких брендів, як PepsiCo і Carlsberg.

Цілі співпраці

KZS Glass звернулися до Netpeak Ukraine із запитом на системне B2B-просування в Європі. Попри якісний продукт і сильну виробничу базу, компанія не отримувала стабільного потоку релевантних звернень.

Нашими цілями стали:

масштабування продажів у Європі через нові дистрибуційні партнерства й комерційні угоди;

вихід на потенційних клієнтів у сфері виробництва напоїв і харчової промисловості;

запуск лідогенерації через LinkedIn і email;

формування присутності бренду в LinkedIn як надійного постачальника склотари.

Стратегія просування

KZS Glass зіткнулись із типовими для B2B-бізнесів викликами:

складністю виходу на осіб, що приймають рішення в європейських компаніях;

обмеженими внутрішніми ресурсами для ведення email- і LinkedIn-комунікації;

потребою в системному підході до тестування ринків і цільових аудиторій.

Більшість компаній у цій ніші не використовують LinkedIn як канал розвитку B2B-продажів. Саме тому наша стратегія базувалася на поетапному впровадженні мультиканального просування і створенні експертної присутності бренду.

Крок 1. Аналіз ринку і побудова системи взаємодії з лідами

Щоб забезпечити ефективний старт кампанії, ми розпочали з глибокого аналізу ринку: дослідили конкурентне середовище й чітко окреслили ключові переваги KZS Glass.

Далі сформували Ideal Customer Profile (ICP) — визначили пріоритетні регіони, типи бізнесу, що використовують склотару, і відповідальних осіб для таргетованого спілкування.

Паралельно підготували акаунти:

створили корпоративний профіль компанії в LinkedIn;

оформили і «прогріли» чотири персональні акаунти співробітників партнера, наповнивши їх контентом;

налаштували автоматизовану комунікацію з допомогою Dripify (LinkedIn), Snov.io (email-розсилки, валідація адрес) і Sales Navigator (пошук лідів за ICP).

Далі провели «прогрів» поштових доменів через Snov.io та Mailreach, створили професійні email-підписи й персоналізовані скрипти для спілкування.

Крок 2. Запуск LinkedIn та email-кампаній

Ми виокремили три пріоритетні напрями для комунікації:

виробники алкогольних напоїв;

виробники безалкогольних напоїв;

компанії харчової промисловості.

Для кожної групи розробили персоналізовані ланцюжки повідомлень у LinkedIn і email. Комунікація будувалася навколо чіткої структури.

Представлення компанії та її переваг. Посилання на каталог продукції. Акцент на відповідність міжнародним стандартам якості. Запрошення до діалогу щодо можливої співпраці.

У середньому один лід отримував від трьох до восьми дотиків у двох каналах.

Крок 3. Опрацювання лідів

Після запуску кампаній ми зосередилися на якісній роботі з лідами. Спершу здійснили відбір компаній, що відповідали ICP, і вийшли на релевантних контактних осіб (директорів із закупівель, категорійних менеджерів).

Далі працювали з усіма зацікавленими відповідями: виявляли потреби, уточнювали деталі запиту й передавали їх команді партнера. У комунікації обговорювали технічні можливості виробництва, потенційні умови співпраці й ціноутворення до моменту призначення зустрічі.

Результати просування

За дев’ять місяців роботи ми досягли таких результатів:

зібрали й опрацювали базу з 4900 цільових контактів ;

; підвищили конверсію прийняття запитів у LinkedIn з 14% до 38% ;

; отримали понад 600 відповідей , з яких 174 — зацікавлені ліди ;

, з яких ; провели 12 зустрічей , з яких частина компаній перейшла до етапу перемовин, а одна — до погодження і підписання контракту;

, з яких частина компаній перейшла до етапу перемовин, а одна — до погодження і підписання контракту; створили чотири персональні акаунти співробітників і корпоративну сторінку , що використовувалися для персоналізованої комунікації;

і , що використовувалися для персоналізованої комунікації; кампанія також згенерувала додаткові inbound-запити завдяки активній присутності бренду в LinkedIn.

Відгуки про співпрацю

Сергій Долгополов, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Партнер звернувся до Netpeak Ukraine з амбітною метою — знайти нових клієнтів на ринках Європи. Уже з першого місяця стало очевидно: перемовини з європейськими компаніями мають багато нюансів — від технічних деталей виробництва до строків виготовлення і конкуренції в ніші. Ми працювали у двох напрямах: адаптували ICP під реальні можливості партнера й налагоджували тісну синхронізацію з командою KZS Glass для оперативної обробки запитів. З кожним місяцем ця взаємодія ставала ефективнішою: пришвидшилася відповідь на звернення, фінальний відбір лідів став точнішим, а профіль ідеального клієнта — чіткішим. Ми поступово відсікали запити, що не відповідали бізнес-цілям, і водночас досліджували нові ринки та продуктові перспективні ніші. Дякую команді KZS Glass за підтримання наших ініціатив і постійну залученість. Окрема подяка проєктній команді — за гнучкість, професіоналізм і щире зацікавлення в темі. За цей час ми не лише оптимізували власні процеси, а й багато дізналися про тонкощі виробництва склотари в Україні. Віримо, що закладена база й досвід принесуть результат — і для KZS Glass, і для нас.