Таргетована реклама — поради та експертні статті

Як налаштувати автоматичні правила у Meta Ads
PPC
рік тому 18
Анастасія Гутник
2403 4
Доступи до головних елементів Facebook Business Manager — для чого надавати і як це зробити
PPC
рік тому 10
Анастасія Гутник
3050 9
Як оптимізувати рекламу в LinkedIn
PPC
2 роки тому 11
В’ячеслав Юренко
2613 12
Типи аудиторій та параметри таргетингу реклами у Facebook
PPC
2 роки тому 38
Оксана Бондаренко
12728 4
Як налаштувати кастомізацію картинок для Facebook Dynamic Ads — покроковий гайд
PPC
2 роки тому 29
Роман Мордвінов
3733 6
Що таке реклама на Spotify, і Як створити першу кампанію
PPC
2 роки тому 22
Азер Аскеров
3132 2
Twitter Ads: що це таке і як створити першу кампанію
PPC
2 роки тому 18
Азер Аскеров
3993 9
Як використовувати розширені налаштування аудиторії в Facebook для покращення результатів рекламної кампанії
PPC
2 роки тому 11
Ольга Серебрянська
4518 3
Миттєві форми Rich Creative для лідогенерації у Meta
PPC
2 роки тому 12
Денис Майданник
2474 2
Як запустити рекламу в TikTok: гайд для новачків
PPC
2 роки тому 12
Катерина Чефранова
41523 8
Ідеальна карусель у Facebook. Гайд з налаштування реклами цього типу
PPC
2 роки тому 21
Ярослав Черкаський
9272 13
Таргетована реклама — що це, налаштування та принципи роботи
PPC
2 роки тому 49
Георгій Рябий
75694 3
Динамічний ремаркетинг у Facebook та Instagram — докладний мануал із технічної підготовки Advantage+ від Meta
PPC
3 роки тому 29
Катерина Чефранова
26409 11
Як просувати пости в Instagram — покрокова інструкція для новачків
PPC
3 роки тому 19
Олександра Захарова
56542 29
Формати відеокампаній YouTube — докладний гайд для рекламодавців
PPC
3 роки тому 19
Катерина Чефранова
8131 35
Реклама в LinkedIn — гайд за типами кампаній, форматами оголошень та таргетингом
PPC
3 роки тому 25
Андрій Орлянський
9651 19
Як створити рекламну відеозаставку за допомогою Bumper Machine
PPC
3 роки тому 10
Аліна Тітова
3254 21
