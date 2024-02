TikTok — чи не головна платформа для публікації коротких відео з мобільних пристроїв. Вона дозволяє створювати спонтанний, щирий контент, який справді захоплює. Тому якщо ви шукаєте новий якісний трафік для бізнесу, то ця платформа вам потрібна.

Рекламні формати у TikTok

Щоб навчитися розміщувати рекламу в TikTok, ви повинні знати всі основні формати, які можна використовувати. Аудиторія TikTok — найдинамічніша та найрізноманітніша серед усіх соціальних мереж, тому варіанти формування відеоконтенту потребують гнучкості та широкого розмаїття.

Головне, що треба знати:

відео з’являється в нативній стрічці новин на сторінці «Recommended»;

поглинання бренду дозволяє вам домінувати в діалозі, оскільки ваше повідомлення займає екран на кілька секунд, перетворюючись на відеорекламу в стрічці;

хештег відкриває спливаючі вікна в розділі «Discovery» і стимулює залучення користувачів;

блогер отримує комісію за кожен продаж.

Аудиторія TikTok

У світі налічується близько мільярда активних користувачів і їхня кількість невпинно зростає.

У січні 2022 року найбільша аудиторія TikTok була в США (приблизно 131 мільйон користувачів). Друге місце посідала Індонезія, там приблизно 92 мільйони підписників.

Жителі країн Південно-Східної Азії є найбільш активними на цій платформі.

Варто зауважити, що згадані цифри відображають лише тих користувачів, яким виповнилося 18 років. Це означає, що на TikTok значно більше людей, ніж ми можемо собі уявити.

Вартість реклами у TikTok

Майте на увазі, що TikTok є відносно молодим рекламним інструментом. У середньому ціна за просування бізнесу в TikTok є дещо вищою, ніж в Instagram та Facebook.

Мінімально можлива ціна за рекламу починається від 10 доларів за 1000 переглядів. Втім кампанія обійдеться вам щонайменше у 50 доларів. Для хештег челенджу потрібно щонайменше 150 доларів на тиждень, тобто 20 доларів на день. Остаточна ціна залежить від вашої аудиторії та мети.

Зв’яжіться з нашим агентством для отримання більш точної інформації.

Щоб запустити рекламу, вам потрібно створити обліковий запис в TikTok Ads Manager.

Як створити новий акаунт

Перейдіть в TikTok Ads Manager. Виберіть країну. Переконайтеся, що в повідомленні написано: «This country/region is available for self-serve advertising». Інакше ви не зможете створити рекламний акаунт.

Придумайте ім’я для вашого акаунта і заповніть решту пропусків. Закінчивши, натисніть кнопку «Зареєструватися».

Ви можете обрати один з двох режимів для свого бізнесу:

Спрощений режим. Простий функціонал, щоб ви могли витрачати менше часу на створення та управління кампаніями і повернутися до ведення свого бізнесу. Кастомний режим. Отримайте повний контроль, який ідеально підходить для всіх рекламних цілей: встановлення застосунків та конверсії.

За потреби повного контролю над рекламою варто обрати кастомний режим. Екран виглядає так:

Праворуч вгорі у вас є іконка з кейсом. Це Бізнес центр у TikTok, вам слід натиснути на цю іконку.

Створіть назву Бізнес Центру і виберіть часовий пояс, після чого натисніть «Створити»:

Тут ви можете керувати доступом до різних облікових записів, надаючи різні типи дозволів іншим членам вашої команди.

Повертаючись до TikTok Ads Manager. Якщо натиснути на іконку вашого профілю, ви побачите два блоки: «Налаштування акаунта» та «Налаштування користувача» (Account Settings, User Setting). Потрібно додати платіжну інформацію, щоб запустити перші оголошення, тому натискайте «Оплата».

Натисніть «Додати спосіб оплати».

Ви будете перенаправлені на сторінку «Основна інформація». Прокрутіть до кінця, щоб побачити «Податкова інформація», «Тип платежу».

Тут ви можете додати інформацію про податковий номер та бізнес-адресу:

І можете побачити інформацію про тип платежу:

Для додавання способів оплати необхідно натиснути на вкладку «Оплата» в лівому меню. Потім натисніть на вікно, яке називається «Керування способами оплати»:

Заповніть дані нового способу оплати та натисніть «Відправити»:

Потім натисніть «Кампанія» у верхній частині меню, щоб створити нову кампанію:

Тут ви можете натиснути «Створити»:

Оберіть ціль для рекламної кампанії (я обрала «Конверсії»):

Після цього вас буде перенаправлено до налаштувань кампанії.

Порада: чітко називайте кампанію, групу оголошень та оголошення.

У другому пункті я вибрала «Оптимізація бюджету кампанії», щоб легко керувати рекламою. Натискайте «Продовжити»:

Назвіть групу оголошень:

Виберіть піксель і подію оптимізації. Я вибрала подію оптимізації на миттєвій сторінці TikTok.

Обирайте місце, де хочете розмістити рекламу:

Якщо ви натиснете «Додаткові налаштування», там можна дозволити людям коментувати або завантажувати ваше відео. Але я вимкнула другий перемикач, тому що не хочу, щоб користувачі завантажували рекламні відео:

Налаштування таргетингу:

Налаштуйте таргетинг. Виберіть аудиторію:

місцеперебування;

стать;

вік;

бажана мова;

інтереси;

поведінка;

пристрій користувача.

Визначте девайс та аудиторію, аби таргетувати рекламу більш чітко.

Якщо користувачі TikTok підпадають під одну зі згаданих категорій, вони побачать цю рекламу. Потім ви можете вибрати бюджет і запланувати показ оголошення, вибравши «По днях». Виберіть бажаний бюджет і розклад показу оголошень.

Далі ви можете побачити мету оптимізації, стратегію ставок і ціну за конверсію. Якщо ви відкриєте приховані опції «Приховати розширені налаштування», ви побачите модель оплати і тип доставки (стандартна або прискорена).

Створіть рекламу

Створіть заголовок, як у першому пункті на зображенні, і виберіть «Use an account», як у другому пункті.

Завантажте своє відео:

Введіть заголовок, текст, заклик до дії, URL-адресу та виберіть мініатюру:

Виберіть піксель і поставте теги для відстеження показів і кліків:

Вітаємо, ваша рекламна кампанія TikTok створена!

Як бачите, все дуже просто. Спробуйте створити свій обліковий запис TikTok і запустити рекламу відповідно до інструкції.

Якщо вам потрібно просувати бізнес в TikTok, звертайтеся в компанію Netpeak: