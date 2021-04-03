Как запустить рекламу в TikTok — руководство для новичка

TikTok — ведущая платформа для публикации коротких видеороликов с мобильных устройств. ТикТок позволяет создавать спонтанный, искренний, а потому интересный контент. Если вы ищите новый качественный источник трафика, это то что вам нужно.

Чтобы запустить здесь рекламу нужно для начала создать аккаунт в TikTok Ads Manager.

Как создать аккаунт?

Переходим в TikTok Ads Manager Выбираем страну. Обратите внимание, должно значиться: «This country/region is available for self-serve advertising» («Эта страна / регион доступна для рекламы самообслуживания»). Без этого создать рекламный кабинет не получится.

Я выбрал Россию для примера. Украина, на момент написания статьи, не доступна.

3. У нас есть два варианта подтвердить свой аккаунт:

получить код на email;

получить код на мобильный телефон.

4. Выбираем один из вариантов, заполняем все данные, подтверждаем свой аккаунт.

5. Придумываем название нашего аккаунта и заполняем оставшиеся поля. После заполнения кликаем на «Register».

6. Вставляем рекламную ссылку — на этот сайт будут перенаправляться пользователи после нажатия на рекламное объявление. Теперь выбираем вашу отрасль.

7. Заполняем «Адрес для выставления счета» , «Налоговую информацию» и выбираем «Тип оплаты». После настройки типа оплаты изменить его невозможно.

8. Пополняем баланс, чтобы наши объявления показывались после запуска рекламы.

9. Если вы все сделали правильно, поздравляю, аккаунт в TikTok Ads Manager создан.

У вас должно появиться вот такое окно. В нём:

Меняем язык для удобства на русский. Выбираем цель для нашей рекламной кампании (я выбрал Конверсии»). Нажимаем «Продолжить».

Если не появилось окно или вы случайно вышли, нажмите кнопку «Кампания» (Campaign) в верхней части страницы. Затем нажмите «Создать» (Create)и повторите все действия, указанные выше.

4. Прописываем название кампании.

5. Выставляем бюджет. Минимальный бюджет на уровне кампании должен составлять более 50 долларов США. В моем случае это 69$=5000 RUB.

6. Прописываем название группы объявлений

7. Выбираем наш пиксель и событие оптимизации

8. Выбираем место размещение TikTok.

включаем ползунок, если хотим, чтобы пользователи комментировали наше объявление;

включаем ползунок, если хотим, чтобы пользователи скачивали наше видео.

9. Выбираем «Тип креатива» с автоматической оптимизацией или без.

10. Настраиваем таргет. Включаем или исключаем аудитории. Далее выбираем:

местоположение;

пол;

возраст;

нужный язык;

интересы;

поведение;

устройство пользователя.

Объявления увидят пользователи, которые попадают в любую из указанных выше категорий.

Обратите внимание: в случае категорий поведения таргетирование выполняется только для пользователей, смотревших в TikTok видео на английском или японском.

11. Выбираем нужный нам бюджет (минимальный бюджет на группу объявлений составляет 2 000 рублей) и график показа объявления.

12. Выбираем цель оптимизации, стратегию ставок и цену за конверсию. Можно открыть Hide Options и выбрать модель оплаты и тип доставки. (Стандартный/Ускоренный)

Создаем объявление

Прописываем название и выбираем формат рекламы.

2. Загружаем видео-креатив.

3. Прописываем отображаемое имя, текст, призыв к действию, URL-адрес и выбираем изображение профиля.

Выбираем наш пиксель и проставляем метки для отслеживания показов и кликов.



Поздравляю ваша рекламная кампания создана.

Как видите, все предельно просто. Вам осталось только создать свой рекламный кабинет в TikTok и запустить рекламу, согласно мануалу и пойти.

Если что-то не получится, пишите в комментариях к посту или спрашивайте в Чате любителей контента.