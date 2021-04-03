Как запустить рекламу в TikTok — руководство для новичка

TikTok — ведущая платформа для публикации коротких видеороликов с мобильных устройств. ТикТок позволяет создавать спонтанный, искренний, а потому интересный контент. Если вы ищите новый качественный источник трафика, это то что вам нужно.
Чтобы запустить здесь рекламу нужно для начала создать аккаунт в TikTok Ads Manager.
Как создать аккаунт?
- Переходим в TikTok Ads Manager
- Выбираем страну. Обратите внимание, должно значиться: «This country/region is available for self-serve advertising» («Эта страна / регион доступна для рекламы самообслуживания»). Без этого создать рекламный кабинет не получится.
Я выбрал Россию для примера. Украина, на момент написания статьи, не доступна.
3. У нас есть два варианта подтвердить свой аккаунт:
- получить код на email;
- получить код на мобильный телефон.
4. Выбираем один из вариантов, заполняем все данные, подтверждаем свой аккаунт.
5. Придумываем название нашего аккаунта и заполняем оставшиеся поля. После заполнения кликаем на «Register».
6. Вставляем рекламную ссылку — на этот сайт будут перенаправляться пользователи после нажатия на рекламное объявление. Теперь выбираем вашу отрасль.
7. Заполняем «Адрес для выставления счета» , «Налоговую информацию» и выбираем «Тип оплаты». После настройки типа оплаты изменить его невозможно.
8. Пополняем баланс, чтобы наши объявления показывались после запуска рекламы.
9. Если вы все сделали правильно, поздравляю, аккаунт в TikTok Ads Manager создан.
У вас должно появиться вот такое окно. В нём:
- Меняем язык для удобства на русский.
- Выбираем цель для нашей рекламной кампании (я выбрал Конверсии»).
- Нажимаем «Продолжить».
Если не появилось окно или вы случайно вышли, нажмите кнопку «Кампания» (Campaign) в верхней части страницы. Затем нажмите «Создать» (Create)и повторите все действия, указанные выше.
4. Прописываем название кампании.
5. Выставляем бюджет. Минимальный бюджет на уровне кампании должен составлять более 50 долларов США. В моем случае это 69$=5000 RUB.
6. Прописываем название группы объявлений
7. Выбираем наш пиксель и событие оптимизации
8. Выбираем место размещение TikTok.
- включаем ползунок, если хотим, чтобы пользователи комментировали наше объявление;
- включаем ползунок, если хотим, чтобы пользователи скачивали наше видео.
9. Выбираем «Тип креатива» с автоматической оптимизацией или без.
10. Настраиваем таргет. Включаем или исключаем аудитории. Далее выбираем:
- местоположение;
- пол;
- возраст;
- нужный язык;
- интересы;
- поведение;
- устройство пользователя.
Объявления увидят пользователи, которые попадают в любую из указанных выше категорий.
Обратите внимание: в случае категорий поведения таргетирование выполняется только для пользователей, смотревших в TikTok видео на английском или японском.
11. Выбираем нужный нам бюджет (минимальный бюджет на группу объявлений составляет 2 000 рублей) и график показа объявления.
12. Выбираем цель оптимизации, стратегию ставок и цену за конверсию. Можно открыть Hide Options и выбрать модель оплаты и тип доставки. (Стандартный/Ускоренный)
Создаем объявление
- Прописываем название и выбираем формат рекламы.
2. Загружаем видео-креатив.
3. Прописываем отображаемое имя, текст, призыв к действию, URL-адрес и выбираем изображение профиля.
- Выбираем наш пиксель и проставляем метки для отслеживания показов и кликов.
Поздравляю ваша рекламная кампания создана.
Как видите, все предельно просто. Вам осталось только создать свой рекламный кабинет в TikTok и запустить рекламу, согласно мануалу и пойти.
Если что-то не получится, пишите в комментариях к посту или спрашивайте в Чате любителей контента.
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