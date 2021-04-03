SMM PPC

Как запустить рекламу в TikTok — руководство для новичка
Виталий Харечко
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Сложность: изи изи
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TikTok — ведущая платформа для публикации коротких видеороликов с мобильных устройств. ТикТок позволяет создавать спонтанный, искренний, а потому интересный контент. Если вы ищите новый качественный источник трафика, это то что вам нужно.

Чтобы запустить здесь рекламу нужно для начала создать аккаунт в TikTok Ads Manager.

Как создать аккаунт?

  1. Переходим в TikTok Ads Manager
  2. Выбираем страну. Обратите внимание, должно значиться: «This country/region is available for self-serve advertising» («Эта страна / регион доступна для рекламы самообслуживания»). Без этого создать рекламный кабинет не получится.

Я выбрал Россию для примера. Украина, на момент написания статьи, не доступна.

страна

3. У нас есть два варианта подтвердить свой аккаунт:

  • получить код на email;
  • получить код на мобильный телефон.

4. Выбираем один из вариантов, заполняем все данные, подтверждаем свой аккаунт.

подтверждение

5. Придумываем название нашего аккаунта и заполняем оставшиеся поля. После заполнения кликаем на «Register».

регистрация

6. Вставляем рекламную ссылку — на этот сайт будут перенаправляться пользователи после нажатия на рекламное объявление. Теперь выбираем вашу отрасль.

отрасль

7. Заполняем «Адрес для выставления счета» , «Налоговую информацию» и выбираем «Тип оплаты». После настройки типа оплаты изменить его невозможно.

8. Пополняем баланс, чтобы наши объявления показывались после запуска рекламы.

9. Если вы все сделали правильно, поздравляю, аккаунт в TikTok Ads Manager создан.

У вас должно появиться вот такое окно. В нём:

  1. Меняем язык для удобства на русский.
  2. Выбираем цель для нашей рекламной кампании (я выбрал Конверсии»).
  3. Нажимаем «Продолжить».

продолжить

Если не появилось окно или вы случайно вышли, нажмите кнопку «Кампания» (Campaign) в верхней части страницы. Затем нажмите «Создать» (Create)и повторите все действия, указанные выше.

4. Прописываем название кампании.

5. Выставляем бюджет. Минимальный бюджет на уровне кампании должен составлять более 50 долларов США. В моем случае это 69$=5000 RUB.

бюджет

6. Прописываем название группы объявлений

7. Выбираем наш пиксель и событие оптимизации

пиксель и событие

8. Выбираем место размещение TikTok.

  • включаем ползунок, если хотим, чтобы пользователи комментировали наше объявление;
  • включаем ползунок, если хотим, чтобы пользователи скачивали наше видео.

место размещения

9. Выбираем «Тип креатива» с автоматической оптимизацией или без.

тип креатива

10. Настраиваем таргет. Включаем или исключаем аудитории. Далее выбираем:

  • местоположение;
  • пол;
  • возраст;
  • нужный язык;
  • интересы;
  • поведение;
  • устройство пользователя.

Объявления увидят пользователи, которые попадают в любую из указанных выше категорий.

Обратите внимание: в случае категорий поведения таргетирование выполняется только для пользователей, смотревших в TikTok видео на английском или японском.

таргетирование

таргетирование 2

11. Выбираем нужный нам бюджет (минимальный бюджет на группу объявлений составляет 2 000 рублей) и график показа объявления.

нужный бюджет

12. Выбираем цель оптимизации, стратегию ставок и цену за конверсию. Можно открыть Hide Options и выбрать модель оплаты и тип доставки. (Стандартный/Ускоренный)

назначение ставок

оплата доставка

Создаем объявление

  1. Прописываем название и выбираем формат рекламы.

название формат

2. Загружаем видео-креатив.

видео креатив

3. Прописываем отображаемое имя, текст, призыв к действию, URL-адрес и выбираем изображение профиля.

предварительный просмотр

  1. Выбираем наш пиксель и проставляем метки для отслеживания показов и кликов.

пиксель метки
Поздравляю ваша рекламная кампания создана.

Как видите, все предельно просто. Вам осталось только создать свой рекламный кабинет в TikTok и запустить рекламу, согласно мануалу и пойти.

Если что-то не получится, пишите в комментариях к посту или спрашивайте в Чате любителей контента.

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Виталий Харечко

Джуниор PPC-специалист.

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