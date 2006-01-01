Email-маркетинг

Как мы вывели Obstava на положительный ROMI в первый месяц с базой до 1400 контактов
Email-маркетинг
11 дней назад 6
Ольга Белик
0
Кейс BALD: автоматизация ветсервиса через чат-бот 5-в-1
Email-маркетинг
5 месяцев назад 6
Ольга Белик
0
Как выделиться в переполненном inbox: микроанимации в email-дизайне
Email-маркетинг
8 месяцев назад 5
Ольга Леванова
0
Книжные рекомендации с искусственным интеллектом: чат-бот для книжного магазина Readeat
Email-маркетинг
8 месяцев назад 6
Ольга Белик
0
+373% прибыли год к году: как автоматизация рассылок изменила коммуникацию KLR Bus
Email-маркетинг
11 месяцев назад 6
Ольга Белик
8
Как выбрать сервис рассылок в 2025 году: сравнение 10 платформ
Email-маркетинг
11 месяцев назад 6
Алина Пшеничникова
0
Как тематическая email-рассылка ко Дню Святого Валентина стала самой успешной — кейс iMind
Email-маркетинг
год назад 3
Екатерина Малярчук
0
Аналитика для удержания клиентов: как внедрить лучшие решения
Email-маркетинг
год назад 5
Анна Бондарь
2
Проверка email на валидность — пять лучших сервисов
Email-маркетинг
год назад 8
Алексей Кузнецов
4
Психология email-маркетинга, или Как писать электронные письма, чтобы у вас покупали
Email-маркетинг
год назад 8
Алина Мостинец
3
Как сформировать положительный образ страховой компании: кейс сотрудничества Netpeak и ARX
Email-маркетинг
год назад 6
Ольга Белик
8
Геймификация на сайте: как увеличить базу подписчиков на 15,7% и получить до 30% дохода с Retention-канала — кейс THE LACE
Email-маркетинг
год назад 5
Валерия Лисняк
4
Что такое транзакционные письма и для чего они нужны?
Email-маркетинг
год назад 13
Наталия Барашкова
4
Как организовать рассылку на 19 языках с участием ChatGPT. Кейс по email-маркетингу для ME-QR.com
Email-маркетинг
год назад 7
Ольга Белик
2
A и B сидели на трубе: сплит-тестирования для усиления email-маркетинга
Email-маркетинг
год назад 5
Женя Лебедева
11
Хороша рассылка к празднику: триггерные письма к особым датам
Email-маркетинг
год назад 2
Женя Лебедева
29
Email-маркетинг для сферы услуг. Как выстроить эффективную стратегию
Email-маркетинг
год назад 9
Валерия Лисняк
6
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