Анна Бондарь

Анна Бондарь

Автор NJ c 2021
Позиция:
Senior Content Manager
Компания:
Netpeak Ukraine
Об авторе:
С 2021 года в команде Netpeak Ukraine. Отвечает за развитие контентного направления в email-маркетинге на позиции Senior Content Manager.

Статьи автора

Email-маркетинг
Retention-маркетинг
901 2
Аналитика для удержания клиентов: как внедрить лучшие решения
Retention-маркетинг
3587 1
Ключевые метрики Retention-маркетинга для разных ниш: полный гайд
Retention-маркетинг
1455 1
Технологии и ретеншн: как ИИ помогает удерживать клиентов
Кейсы
Email-маркетинг
9065 30
Email-маркетинг для интернет-магазина книг Book24 — рост дохода в два раза
