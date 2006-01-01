Блог
Услуги
Клиенты
Кейсы
Контакты
Вакансии
Услуги
Клиенты
Кейсы
Контакты
Вакансии
Отправить заявку
Кейсы
PPC
SEO
Аналитика
Email-маркетинг
SERM
SMM
Мобайл
Telegram
App Marketing
UX/UI & CRO
Бизнес
Маркетинг
Инсайды
Команда
Процессы
Фан
Миссия
SEO
Академия SEO
Семантическое ядро
Внутренняя оптимизация
Линкбилдинг
Кейсы
PPC
Академия PPC
Google Ads
Facebook/Instagram
Таргетированная реклама
Кейсы
Медийная реклама
Поисковая реклама
Контекстная реклама
App Marketing
Академия RadASO
ASO
Кейсы
Исследования
Реклама приложений
Email-маркетинг
Академия email
Кейсы
Дизайн
Аналитика
Академия аналитики
Google Analytics
Таблицы
Power BI
Язык R
Исследования
Кейсы
API
BigQuery
SMM
Академия SMM
Кейсы
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Арбитраж
Мануалы
Фишки
Контент-маркетинг
Копирайтинг
Идеи для контента
Редактура
Telegram
Кейсы
Фишки
Подборки
SERM
Мануалы
Кейсы
Мобайл
Кейсы
Мануалы
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейсы
eBay
Retention-маркетинг
Лидогенерация
Кейсы
UX/UI & CRO
Кейсы
Услуги
Клиенты
Кейсы
Контакты
Вакансии
Кейсы
PPC
SEO
Аналитика
Email-маркетинг
SERM
SMM
Мобайл
Telegram
App Marketing
UX/UI & CRO
Бизнес
Маркетинг
Инсайды
Команда
Процессы
Фан
Миссия
SEO
Академия SEO
Семантическое ядро
Внутренняя оптимизация
Линкбилдинг
Кейсы
PPC
Академия PPC
Google Ads
Facebook/Instagram
Таргетированная реклама
Кейсы
Медийная реклама
Поисковая реклама
Контекстная реклама
App Marketing
Академия RadASO
ASO
Кейсы
Исследования
Реклама приложений
Email-маркетинг
Академия email
Кейсы
Дизайн
Аналитика
Академия аналитики
Google Analytics
Таблицы
Power BI
Язык R
Исследования
Кейсы
API
BigQuery
SMM
Академия SMM
Кейсы
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Арбитраж
Мануалы
Фишки
Контент-маркетинг
Копирайтинг
Идеи для контента
Редактура
Telegram
Кейсы
Фишки
Подборки
SERM
Мануалы
Кейсы
Мобайл
Кейсы
Мануалы
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейсы
eBay
Retention-маркетинг
Лидогенерация
Кейсы
UX/UI & CRO
Кейсы
Анна Бондарь
Автор NJ c 2021
Позиция:
Senior Content Manager
Компания:
Netpeak Ukraine
Об авторе:
С 2021 года в команде Netpeak Ukraine. Отвечает за развитие контентного направления в email-маркетинге на позиции Senior Content Manager.
Статьи автора
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
901
2
Аналитика для удержания клиентов: как внедрить лучшие решения
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
Аналитика для удержания клиентов: как внедрить лучшие решения
901
2
Retention-маркетинг
3587
1
Ключевые метрики Retention-маркетинга для разных ниш: полный гайд
Retention-маркетинг
Ключевые метрики Retention-маркетинга для разных ниш: полный гайд
3587
1
Retention-маркетинг
1455
1
Технологии и ретеншн: как ИИ помогает удерживать клиентов
Retention-маркетинг
Технологии и ретеншн: как ИИ помогает удерживать клиентов
1455
1
Кейсы
Email-маркетинг
9065
30
Email-маркетинг для интернет-магазина книг Book24 — рост дохода в два раза
Кейсы
Email-маркетинг
Email-маркетинг для интернет-магазина книг Book24 — рост дохода в два раза
9065
30