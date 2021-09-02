Email-маркетинг для интернет-магазина книг Book24 — рост дохода в два раза

Проект: интернет-магазин книг Book24.

Услуга: email-маркетинг.

Период продвижения: с мая 2020 года.

Регион продвижения: Украина.

Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Алина Пшеничникова, Middle Email Marketer; Заза Хуцишвили, Upper Junior Project Manager; Виолетта Броснуева, Middle Project Manager. с мая 2020 года.Украина.Алина Китаева, Middle Email Marketer; Алина Пшеничникова, Middle Email Marketer; Заза Хуцишвили, Upper Junior Project Manager; Виолетта Броснуева, Middle Project Manager.

Book24 — молодой интернет-магазин

Интернет-магазин книг Book24 на рынке Украины с 2016 года. Продают художественную, познавательную, детскую литературу, подарочные издания, научпоп и многое другое. На сайте — более 30000 книг, есть возможность предзаказа новинок. И даже свой блог с подборками поступлений за месяц, литературы для школьников на лето или другой тематики.

Цели продвижения

До начала нашего сотрудничества у проекта уже были настроены базовые триггеры (автоматические письма), собрана база email-контактов, отправлялись ручные рассылки. Например, об акциях или новинках. Доход с канала рассылок достигал 6% от общего дохода ecommerce. На старте 2020 года он стал проседать. В июне началось существенное падение, в августе доход достиг минимальных показателей.

Динамика дохода по месяцам с канала email июнь 2020 — апрель 2021

Поэтому перед нами стояли задачи:

повысить доход с канала email;

развить и масштабировать канал;

увеличивать долю вовлеченной аудитории.

До сотрудничества продвижение шло «по накатанной», но уже не приносило результата. Анализ агентства позволил нам выявить необходимые и новые тематики, давшие нужный рост.

Стратегия продвижения

Чтобы поднять показатели, мы решили сделать полный аудит триггеров, проанализировать ошибки и исправить их. Заодно обновить существующие триггеры и ввести новые тематики ручных рассылок.

Что мы сделали:

аудит текущих триггеров;

обновили дизайн и тексты триггерных рассылок;

подготовили и реализовали новые тематики для ручных рассылок, чтобы повысить вовлеченность и привлечь новых подписчиков;

внедрили монорассылки для коммуникации с аудиторией;

использовали геймификацию в письмах.

В результате доход с канала email вырос с 6 до 11% от общего дохода сайта в течение 6 месяцев.

Триггеры: единый стиль и адаптация под мобайл

Сначала мы проанализировали уже настроенные триггеры, исправили их некорректную работу и настроили новые шаблоны. Дизайн писем не менялся несколько лет, некоторые из них были не адаптивны под мобильные устройства. А ведь мобильные прочтения занимают 40% от общего объема.

ист. Litmus

Поэтому мы сделали баннеры в едином стиле, разработали единый дизайн и стиль писем. Адаптировали письма для мобильных устройств. Изменили тексты триггерных рассылок.

Было:

Стало:

Было:

Стало:

Кстати, весной 2021 года магазин перешел на новый сайт, и мы обновили все триггеры согласно новому брендбуку.

Новые рубрики — новые клиенты

Чтобы привлечь дополнительных клиентов и увеличить доход от рассылок, продумали новые рубрики:

счастливые часы — скидки, действующие несколько часов;

уникальные промокоды — получали только подписчики, на сайте их не было;

ночные скидки — промокоды для подписчиков, которые действуют всего несколько часов по ночам;

подборки книг с бесплатной доставкой;

рассылки с геймификацией — письма с загадками, серия писем с загадками, письма с АМП-элементами);

устраивали розыгрыши книг среди подписчиков.

Три письма с загадками. В каждом растет уровень сложности и размер скидки

Так нам удалось повысить вовлеченность подписчиков и получить лояльность постоянных клиентов.

Рубрика «Счастливые часы»:

Бесплатная доставка:

Розыгрыш призов:

Монорассылки

Один из способов коммуникации с аудиторией — монорассылка. Это письма, посвященные одному автору или книге. Например, в честь дня рождения автора или о книге, которую заказывают чаще всего.

Монорассылка ко дню рождения Терри Пратчетта





Монорассылка ко дню рождения Михаила Булгакова

Геймификация для вовлеченности

Геймификация — must have в письмах. Она упрощает общение с клиентом, вовлекает в коммуникацию. Выполняя несложные задания, подписчик может получить скидку. А вы — положительно настроенного к вам клиента.

Результаты продвижения

После внедрения новых тематик, исправления ошибок и применения геймификации доход от email начал расти и в декабре 2020 года стал в два раза больше, чем в июле.

Динамика дохода с канала email январь 2020 — апрель 2021

За этот же период увеличилось число транзакций более чем в два раза.

Динамика числа транзакций с канала email июнь 2020 — апрель 2021

Особенно заметно увеличение дохода при сравнении года к году: среднемесячный доход вырос в каждом месяце.

Динамика дохода с канала email за последний год по сравнению с предыдущим

В апреле канал email-рассылок принес больше 11% от общего дохода — при начальном показателе в 6%. И это не предел: дальше — больше, работа с клиентом продолжается.

Отзывы о сотрудничестве

Виолетта Броснуева, Project Manager в Netpeak

Развитие бренда предполагает постоянное определение новых точек роста. В нашем случае ею стал канал email. Открытость клиента в работе и готовность к решительным действиям дали нам возможность максимально погрузиться в проект и реализовать значительные изменения в использовании канала email. А упорство и терпение обеих сторон позволили переждать период снижения результатов в течение первых трех месяцев «обновления». Благодаря слаженности и стремлению к экспериментам нам удалось добиться поставленных целей и даже превзойти их. Верю, что синергия усилий наших команд позволит достичь новых вершин.

Максим Безуглый, руководитель проекта book24.ua

Мы — книжный магазин. Звучит немного архаично, но это только на первый взгляд. Мы добавили к вечному стремлению человека к книге самый технологичный, современный и развитый сервис, прекрасную команду увлеченных специалистов inside. В определенный момент поняли, что нам нужен взгляд со стороны и наиболее эффективные технологии в продвижении. Мы выбрали лучшее агентство на рынке и не прогадали. Постепенно, развивая сотрудничество, пришли к пилотному проекту по email-маркетингу. Начало было непростым, бессонные дни и ночи, тесты всего, что можно изменить, битва за результат, встречные шаги с командой Netpeak. И как итог: нужный формат взаимодействия, масса успешных кейсов и выход на требуемые результаты. Это был непростой период развития, но если предложили бы все вернуть с возможностью изменить, пожалуй, мы прошли бы его снова:)

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Выводы

Перед командой Netpeak стояла задача повысить доход с канала email, который за восемь месяцев до этого скатился до минимальных показателей. А также развить этот канал и увеличить вовлеченность аудитории.

Для этого мы обновили триггерную рассылку, придумали новые рубрики для ручной рассылки, внедрили монорассылки и активно использовали геймификацию.

Над проектом продолжают работать: email-маркетолог, контент-менеджер, дизайнер, верстальщик писем и менеджер проекта.

Не обязательно ждать, пока просядет доход, снизится число транзакций, отписки превысят подписки или письма начнут попадать в спам — совершенствуйтесь вместе с нами уже сейчас и, возможно, следующая история успеха будет про вас!