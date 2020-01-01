Триггерная email-рассылка: какие письма отправлять, чтобы подписчик точно заинтересовался

Тот, кто уже контактировал с вашим магазином и товаром, с большей вероятностью станет клиентом, если ему напомнить о себе. Для этого делают триггерные рассылки, которые пишут о ваших товарах в определенных обстоятельствах.

Что такое триггерное письмо

Это письмо, которое пользователь получает в ответ на определенное действие (или даже бездействие). Приветствие в ответ на регистрацию, поздравление, напоминание о брошенной корзине, реактивация пользователя спустя 4-6 месяцев пассивности — все это триггерные письма. Решают они такие задачи:

знакомство с новыми подписчиками;

увеличение заинтересованности потенциальных клиентов;

сохранение контакта с имеющимися клиентами;

напоминания о важных датах и событиях;

оперативное информирование о продуктах и возможности их заказать;

возврат тех, кто на какое-то время стал пассивным и не открывал письма.

Для цепочки писем на каждое действие нужен сценарий, под который создаются шаблоны. Цепочка всегда индивидуальна, хотя в ней есть обязательные элементы. Рассмотрим разные варианты на реальных примерах.

1. Приветственное письмо

Это из разряда обязательных посланий. Приветственное письмо задает настроение последующей коммуникации. Обязательно объясните, какие письма будете присылать и чем вы полезны. Mamsy даже указывает время, в которое будет приходить рассылка:

2. Брошенная корзина

Пользователь выбирал товар, добавил в корзину и забыл о нем или испугался цены. А может, «вдруг все пропало», и он не смог закончить оформление заказа. В любом случае нужно еще раз попробовать закончить покупку клиента. Может быть, что ваше письмо-напоминание подтолкнет покупателя, и он оплатит товар. Makeup.ua дарит бонус в 50 грн и прикрепляет товары, которые пользователь добавил в корзину и не купил:

Rozetka четыре дня подряд напоминает о незавершенном заказе. Акцент сделан на том, что количество товара ограничено, и надо оформить заказ, чтобы зарезервировать его.

Спустя какое-то время, если пользователь так и не закончил заказ, можно прислать уведомление о снижении цены на товар из корзины. Это сильный аргумент.

3. Wish-лист и товары из него

Эта функция на сайте дает вам возможность отправлять письма на основе предпочтений пользователя, которые он к тому же сам добавляет в список пожеланий. Он делает это с целью сравнить, запомнить или получить быстрый доступ к интересующим товарам.

Как бизнес может обыграть товар из списка пожеланий? Например, уведомить о снижении цены на него:

Или создайте ажиотаж за счет письма с темой «Товар заканчивается». Используйте также товар из списка пожеланий пользователя, чтобы предложение было персонализированным.

И еще один вариант письма — «Товар снова в наличии», если пользователь добавил его в список пожеланий в тот момент, когда заказать его было нельзя. Теперь можете сообщить, что несколько единиц доступны и доступны к заказу.

Rozetka исправно действует по такому сценарию и предлагает поделиться своим списком желаний. Это удобно, чтобы показать друзьям свои предпочтения и облегчить выбор подарка ко Дню рождения. Скорее всего, репост списка пожеланий приведет друзей на Rozetka за заказом.

У Skyscanner есть популярный инструмент для отслеживания цены на выбранное направление. Каждый раз, когда цена меняется, приходит уведомление об этом. В любой момент пользователь может перейти из письма на сайт и оплатить билеты:

4. Сообщайте о появлении товара

Не архивируйте товары, пока их нет, не показывая посетителям. Наоборот — добавьте возле товара кнопку «Сообщить о наличии». Когда появится товар, пишите об этом на почту, предлагая заказать.

Только помните, что пользователи, подписавшиеся на уведомление о товаре, не равны подписчикам всей рассылки. Вы можете в будущем предложить ему подписаться, но насильно письма лучше не присылать.

Письмо-уведомление должно сообщать только о том, что товар появился, содержать фото, цену и призыв к действию, возможность перейти в карточку на сайте. Никакой лишней информации.

5. Уведомления программы лояльности

Еще один повод написать пользователю, если он состоит в вашей программе лояльности. Сообщайте количество баллов, бонусов, возможность обменять их на товары и подобное. «Эльдорадо» дарит 1000 бонусов по программе лояльности на счет и предлагает тут же их потратить:

6. Отзывы на хиты продаж

Социальное доказательство — мощный инструмент убеждения. Некоторые покупатели не примут решение, пока не увидят, что кто-то уже выбрал тот же товар. У «Эльдорадо» есть рубрика с отзывами на товары с высокими рейтингами.

7. Постпродажное письмо

Используйте заказ как повод поблагодарить и предложить сопутствующие товары — аксессуары по стилю купленной одежды, литература в том же жанре и т. п. Предлагайте расходники и дополнительное оборудование к основной покупке.

Если пользователь покупает у вас один и тот же товар регулярно, вычислите график его заказов, и незадолго до предполагаемой даты очередной покупки присылайте письмо с предложением купить нужный товар. Он мог забыть, а напоминание с вашей стороны будет как помощь.

8. Предзаказ

Сообщайте о новинках, которых ждут многие клиенты. Гаджеты, фильмы, сериалы, книги — делайте акцент на том, что подписчик узнал о поступлении в продажу одним из первых. И постарайтесь реально так организовать информирование.

Предложите предзаказ на хитовые товары, которые точно ждут. Здесь нужно хорошо понимать спрос своей аудитории и рассылать именно те товары, которые будут интересны.

9. Реактивация

Если пользователь долго не читал писем, нужно отправить ему реактивационное письмо. Это может вернуть интерес пользователя. Если ничего не произошло, удаляйте адрес из базы.

Интернет-магазинам, сервисам, товарам и услугам, медиа цепочки триггерных писем полезны, чтобы поддерживать вовлеченность пользователей. Процент открываемости таких писем всегда выше, чем у стандартных рассылок с очередными скидками. Когда есть повод и связка с действием пользователя, он охотнее вступает в коммуникацию.