Расскажите о вашей задаче

Читай наш Telegram → Читай наш Telegram →

Как использовать социальное доказательство в email-маркетинге
Женя Лебедева
570 32 0
Сложность: изи изи
11

Мнение других людей часто подталкивает нас совершать действия и покупки, на которые мы, может, и не решились бы. Отзывы и другие социальные доказательства помогают повысить конверсию email-рассылки. Давайте разберемся, как использовать социальное доказательство, и почему оно способно принести компании реальные деньги.

Социальное доказательство: что это такое

В книге «Психология влияния» Роберт Чалдини первым использует понятие социального доказательства, называя его одним из шести инструментов, которые могут повлиять на выбор. Оно основано на склонности людей в неопределенной ситуации прибегать к опыту других. 

В интернет-продажах как раз актуальна проблема того, что товар недосягаем, как и продавец. Пользователи пытаются найти подтверждение высокому качеству и честности продавца в сообществе компании, отзывах других покупателей, упоминаниях в сети. 

Что может быть социальным доказательством

  1. Отзывы клиентов, которые купили ваш товар/услугу и рекомендуют его.
  2. Друзья потенциального покупателя, нахваливающие конкретную торговую марку в своих аккаунтах. 
  3. Знаменитости, которые демонстрируют, как пользуются определенным продуктом, и формируют у аудитории желание обладать тем же.
  4. Эксперты сферы, подтверждающие качество и выгоду от приобретения продукта конкретными фактами.
  5. Сотрудники компании и их реальные фото на сайте и в рассылке.
  6. Партнеры, например, сотрудничество с уважаемой компанией для выпуска совместного продукта, в сфере социальной активности и так далее.
  7. Общее число людей, которые уже выбрали продукт — в соцсети, на странице статистики сервиса. 
  8. Лицензии, сертификаты, награды от авторитетных лиц и компаний.

Социальное доказательство круто работает в соцсетях, когда пользователь видит, что интересующий его бренд выбрали друзья:

Социальное доказательство круто работает в соцсетях, когда пользователь видит, что интересующий его бренд выбрали друзья

Принципы внедрения социального доказательства

Специфика инструмента и его использования зависит от того, на каком этапе воронки находится клиент. 

Если человек еще не знает ничего о вас и даже не понял, что ваш продукт ему нужен, подключайте знаменитостей и экспертов. Именно так формируется потребность — через уважаемые и популярные лица и имена.

Когда информация о компании известна и даже сформирована потребность, работает сила толпы. Здесь покажите, что аудитория большая, это крутое сообщество, в которое надо попасть, чтобы жить стало лучше: «Нам доверяет миллион человек, значит это безопасно». 

На этапе «хочу купить» докажите свой профессионализм. Покажите кейсы, отзывы, сертификаты, награды.

Социальное доказательство в email-маркетинге: примеры, идеи, фишки

Компания пассажирских перевозок FlixBus отправила своим клиентам письмо, в котором сообщала о прекращении перевозок на время карантина. В шапке проникновенного послания — реальные лица сотрудников в корпоративной форме:

В шапке проникновенного послания — реальные лица сотрудников в корпоративной форме

В футере письма — трое совладельцев компании с улыбками на лицах. Так даже неприятные новости воспринимаются проще. Просто текст без фото выглядел бы неубедительно.

Просто текст без фото выглядел бы неубедительно

К памятной дате 21 октября 2015 года Rozetka сделала рассылку с товарами, которые «удивили» бы Марти МакФлая из 1985-го. Здесь и ситуативный маркетинг, и косвенное социальное доказательство, и базовое знание, ведь многие из нас видели этот фильм и ждали будущего. Ассоциация однозначно приятная.

Ассоциация однозначно приятная

Компания «Ашманов и партнеры» задолго до конференции представляет спикера — американского специалиста и эксперта в области SEO. Нет смысла скрывать такое преимущество, наоборот, этот факт способен убедить даже тех, кто сомневался в достойном уровне мероприятия и заявленной ценности.

убедить даже тех, кто сомневался в достойном уровне мероприятия и заявленной ценности

Конструктор сайтов Nethouse в рассылке предлагает прочитать на сайте интервью с реальным пользователем, собственницей интернет-магазина на базе этой платформы:

Конструктор сайтов Nethouse в рассылке предлагает прочитать на сайте интервью с реальным пользователем

Pinterest присылает письма, когда друг присоединился к сервису и показывает, чем он интересуется:

Pinterest присылает письма, когда друг присоединился к сервису

Тао.ру предлагает все для выпечки и не забывает упомянуть общее число клиентов, ниже есть отзыв одного из них с номером заказа:

Тао.ру предлагает все для выпечки и не забывает упомянуть общее число клиентов, ниже есть отзыв одного из них с номером заказа

Партнерство компании с Национальным банком Украины — сильное социальное доказательство и благородная инициатива по противодействию мошенничеству:

Партнерство компании с Национальным банком Украины

Итоги в конце года — отличный формат для представления социальных доказательств. Так и делает компания eSputnik:

Так и делает компания eSputnik

Пример социального доказательства, основанного на доверии к знаменитостям: контракт Ольги Поляковой с АТБ на участие в рекламных акциях. Asos показывает знаменитостей, которые одеты в наряды из ассортимента этого интернет-магазина. Еще пример:

Социальное доказательство на известном имени может быть прямым сотрудничеством, например, контракт Ольги Поляковой с АТБ на участие в рекламных акциях

Пользовательский контент — лучшее социальное доказательство

Отзывы о конкретных товарах в письмах способны вызвать больше интереса, чем просто скидка. Целая рубрика есть в рассылке «Эльдорадо»:

Пользовательский контент — лучшее социальное доказательство

Проект «Фаза роста» также использует отзывы в своих письмах — в виде скриншотов из соцсетей, где живым языком, с эмодзи и ошибками, девушки делятся впечатлениями от курса:

Проект «Фаза роста» также использует отзывы в своих письмах

Интернет-магазин «Лабиринт», проводя конкурс, привлек поэтов в жюри. Рассылка содержала итоги конкурса и их цитаты относительно поданных работ. Реальные фото, имя и фамилия, краткая справка — все это создает атмосферу литературного конкурса. В нем приняли участие 4240 человек:

Интернет-магазин «Лабиринт», проводя конкурс, привлек поэтов, которые и выступили в качестве жюри

Курс писательского мастерства «Сделаем» присылает письмо с предложением вступить в закрытый чат проекта. Там ответы на вопросы, консультации специалистов, вакансии, возможность для новичков показать статьи более опытным авторам для разбора. Все сопровождается скринами комментариев из закрытого клуба. Имена и аватары некоторых авторов хорошо видны, их можно найти в соцсети. Попасть в клуб можно через покупку «продвинутого» курса:

Курс писательского мастерства «Сделаем» присылает письмо с предложением вступить в закрытый чат проекта

Рассылка работает, когда привычные инфоповоды сопровождаются фото, именами, комментариями реальных людей. Это формирует доверие, доказывает, что ваш бизнес настоящий. В эпоху искренности знакомьте клиентов с командой, другими клиентами, экспертами и вашими бизнес-достижениями.

Создаём рассылки, которые приносят деньги

32
2
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Женя Лебедева

10 лет в копирайтинге.
5 лет вплотную с интернет-маркетингом.
С 2020 года — в команде блога Netpeak.

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять