Как автоматизировать бизнес-процессы с помощью чат-ботов с AI

Как автоматизировать бизнес-процессы с помощью чат-ботов с AI

В современной цифровой среде оптимизация бизнеса — уже не преимущество, а необходимость. Особенно это касается взаимодействия с клиентами. Один из самых эффективных инструментов — чат-боты, которые берут на себя часть операционных задач.

А если присоединить искусственный интеллект — возможности расширяются в разы. Расскажу в статье, как это работает, и приведу практические кейсы.

Эта статья создана по материалам митапа, проведенного Виталием Ивановым, Head of Retention Marketing в Netpeak Ukraine.

Что такое чат-бот и как он работает

Это программный инструмент, который автоматизирует общение с клиентами через мессенджеры или сайт. Его основная функция — дать быстрый ответ, собрать данные или выполнить другое действие без участия менеджера. Такой подход не только экономит ресурсы, но и обеспечивает круглосуточную поддержку.

Чаще всего чат-боты создают для платформ:

Telegram — одна из самых популярных платформ для ботов в Украине благодаря открытому API, широким возможностям кастомизации и высокому охвату аудитории. Viber — актуально для сегментов с массовой аудиторией, особенно в FMCG (Fast Moving Consumer Goods, товары широкого потребления). WhatsApp — удобно для бизнесов, ориентированных на международную аудиторию. Facebook Messenger — подходит для бизнесов, активных в Facebook. Instagram Direct — актуально для инфобизнеса, eCommerce и брендов с сильной визуальной составляющей.

Как работает чат-бот

Стандартная логика выглядит так:

пользователь переходит к боту через сайт, QR-код, рекламное объявление, виджет или ссылку в соцсетях;

бот приветствует пользователя, предлагает сценарий взаимодействия — например, запись к специалисту, консультация, заказ товара, регистрация на мероприятие;

ответы пользователя фиксируются — например, номер телефона, город, интересы, выбранный товар или время встречи;

бот передает эти данные в систему, подключенную к бэкенду — Google Таблицы, CRM, системы для автоматизации email-рассылок;

в результате формируется заявка, отправляется письмо, создается запись в CRM или запускается персонализированная цепочка сообщений.



Чат-бот с ИИ консультирует клиента в чате

В зависимости от целей, бот может быть простым (с кнопками и готовыми ответами) или динамичным — с гибкой логикой, формами, интеграцией с товарной базой или AI.

Как AI расширяет функционал чат-ботов

Чат-боты работают по четко заданному алгоритму: если пользователь нажимает кнопку — бот реагирует согласно сценарию. Но в случае с AI все иначе. Благодаря большой языковой модели (это тип искусственного интеллекта, обученный на огромных объемах текста для понимания и генерации человеческой речи) чат-бот превращается в полноценного ассистента, понимающего речь, контекст и намерения пользователя — почти как человек.

AI-бот открывает для бизнеса новые возможности:

понимает смысл обращения, а не только точные ключевые слова — даже если вопрос сформулирован не по шаблону, бот анализирует намерение и дает релевантный ответ;

учитывает контекст предыдущего разговора — помнит, о чем шла речь ранее, и не заставляет каждый раз объяснять запрос с нуля;

адаптирует ответы под конкретного пользователя — учитывает, например, город, категорию интересов, предыдущие действия или историю заказов;



распознает данные в свободном формате — номер телефона, email, код заказа, ФИО, дату можно написать как угодно, и бот все считывает правильно;

консультирует в диалоге в режиме реального времени, а не просто выдает заранее подготовленные фразы — подбирает товары, отвечает на сложные запросы, уточняет детали, даже шутит, если это уместно.



Издательство Старого Льва: бот Левиция консультирует по подбору книг

Благодаря этому чат-бот становится не просто инструментом автоматизации, а каналом персонализированной коммуникации, который работает круглосуточно и без участия человека. Это особенно важно для бизнесов со значительной нагрузкой на поддержку, большим ассортиментом или потребностью в регулярной обратной связи.

AI-усиление в ботах позволяет сократить время обслуживания, снизить нагрузку на команду и одновременно улучшить пользовательский опыт.

Как чат-боты помогают удержать клиентов

Возвращение клиента обходится в пять-семь раз дешевле, чем привлечение нового — одна из основ эффективного маркетинга.

Именно поэтому удержание (retention) все чаще становится ключевым KPI для eCommerce, сервисов и B2C-бизнесов. Чат-боты в этом процессе — мощный и одновременно доступный инструмент.

Они позволяют строить персонализированную и автоматизированную коммуникацию, которая работает даже тогда, когда менеджер офлайн:

Напоминание об оставленных корзинах. Бот автоматически пишет пользователю, который не завершил покупку, и поощряет вернуться к оформлению — например, предлагает скидку или бесплатную доставку. Триггерные сообщения. Сообщения отправляются автоматически после определенного действия — первого визита, просмотра товара, отсутствия активности более семи дней.



Персональные бонусы, акции, новости. Пользователь получает только релевантные предложения: для кого-то это новинки, для кого-то — скидки на товары в выбранном списке или специальные условия для постоянных клиентов. Автоматизированные цепочки коммуникации. Настраивается серия сообщений в течение недель или месяцев — знакомство, напоминание, акционное предложение, повторная продажа.



Чат-бот книжного интернет-магазина Readeat Улучшение конверсии. Благодаря точному таргетингу на основе поведения пользователя и персонализированному подходу бот повышает вероятность целевого действия — покупки, записи на услугу или запроса консультации.





Отдельное преимущество — полная автоматизация. Чат-бот не устает, не забывает, не ошибается. Он стабильно доставляет сообщения каждому сегменту клиентов в нужный момент и в удобном формате — в мессенджере, где пользователи проводят большую часть времени.

Узнайте в нашем блоге, как ИИ помогает удерживать клиентов.

В чем преимущество чат-ботов перед другими каналами

Коммуникация с клиентами — основа любой маркетинговой стратегии. Но эффективность диджитал-канала зависит не только от охвата, но и от возможностей взаимодействия, стоимости и гибкости.

Если сравнивать чат-боты как технологию, они имеют преимущества перед классическими каналами, такими как Viber-рассылки, SMS или email:

Чат-боты в мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook — интерактивность, двусторонняя коммуникация, возможность персонализации, быстрое обновление логики взаимодействия. Сообщения доставляются мгновенно, с высоким уровнем открытий и кликов — open rate составляет 70–80 %, CTR — 15–60 %, тогда как у email эти показатели составляют 25 % и 4 % соответственно. Чат-боты работают как отдельные минисервисы внутри мессенджера — с меню, кнопками, логикой, сценариями. Viber-рассылка — позволяет отправлять сообщения тем, кто оставил номер телефона. Это полезно для охвата «спящей» аудитории, однако за каждое сообщение придется платить, причем цена выше, чем у SMS или email. SMS — канал с наибольшей гарантированной доставкой, однако с минимальным функционалом. Пользователь не может ответить, не увидит кнопок или изображений, а количество символов ограничено. В то же время это самый дорогой формат коммуникации. Email — традиционный, но менее гибкий. Требует валидации адресов, адаптивных шаблонов. Сложнее интегрируется с CRM, а уровень вовлеченности ниже по сравнению с мессенджерами, где открытость и клики в несколько раз выше.

Еще одно важное преимущество — возможность использовать единую логику для разных платформ. Все сценарии, сообщения, интеграции чат-бота настраиваются один раз в общей системе (backend), а затем применяются для разных мессенджеров: Telegram, Viber, Facebook Messenger, WhatsApp. Это упрощает запуск и масштабирование: не нужно создавать отдельного бота для каждого канала — достаточно адаптировать интерфейс под технические особенности платформы.

Чат-бот — это не только альтернатива электронной почте или SMS, но и гибкий многоканальный инструмент, позволяющий вести живую, адаптивную коммуникацию в привычных для клиентов мессенджерах.

Читайте подробнее в нашем блоге, как чат-боты помогают бизнесу расти.

Как выглядит интеграция с AI и CRM

Чтобы бот не только отвечал на типичные вопросы, но и действительно автоматизировал бизнес-процессы, необходима интеграция с CRM-системами и AI-моделями. Это позволяет создать полноценную логику обработки запросов, где каждый этап — это часть слаженного процесса.

Типичная схема выглядит так:

Пользователь отправляет запрос в бот — вопрос, обращение, попытка записи, уточнение по товару или заказу. Сервис фиксирует запрос — платформа для создания ботов, такая как SendPulse, ManyChat регистрирует событие и передает его дальше. Скрипт на сервере обработки перенаправляет этот запрос внешнему AI-ассистенту, например, GPT-4, Claude, Gemini, чтобы лучше понять содержание обращения. AI-модель анализирует текст, определяет намерение пользователя, подтягивает контекст предыдущих обращений, если есть, и формирует ответ. В более сложных сценариях AI еще и уточняет детали, например, «Какой город вас интересует?» или «Уточните бюджет». Сформированные данные фиксируются в CRM. Можно сразу создать новый контакт (лид) или обновить существующую запись — бот автоматически фиксирует информацию пользователя: имя, номер, интересы. Сохранить ли информацию в кастомной базе — например, в Google Таблицах, Airtable, SQL-базе или собственной админке. Ответ, сформированный AI или логикой сервера, передается обратно в платформу чат-бота, которая отображает его пользователю. Это может быть текст, кнопка, товарная карточка, форма записи и т. д.

Эта цепочка работает практически мгновенно — отправка, анализ, формирование ответа, передача данных и отправка результата занимают секунды. В кейсах интеграции с ИИ задержка ответа в зависимости от сложности запроса — от 30 до 90 секунд. В то же время гибкость интеграций позволяет масштабировать решение под любой сценарий: от подбора товаров до записи на прием, подтверждения заказа, проверки статуса доставки или формирования сложного отчета по аналитике.

Практические кейсы

Приведу четыре практические ситуации из опыта сотрудничества с партнерами Netpeak Ukraine.

Раньше поиск работы через чат-бот требовал прохождения длинного сценария с кнопками: выбрать город → выбрать сферу → указать желаемую зарплату → подтвердить запрос. Такая логика была типичной для классических (не AI-базированных) ботов и часто ограничивала гибкость пользователя. После интеграции с AI все изменилось. Теперь, если пользователь просто пишет: «ищу работу в Одессе водителем», бот самостоятельно определяет намерения и параметры запроса — город, профессию, ожидаемую зарплату, тип занятости — и сразу показывает релевантные вакансии. Никаких кнопок, только естественный язык. Благодаря этому: уменьшилось количество шагов до целевого действия;

выросла конверсия из диалога в просмотр вакансий;

улучшился пользовательский опыт — общение стало более живым, без «формального сценария». AI-модуль анализирует обращения в режиме реального времени, а вся собранная информация фиксируется во внутренней базе для дальнейшего контакта с пользователем.

Кейс 2: магазин с AI-консультантом

Бот подключен к товарной базе, благодаря чему клиенты могут: найти товар по запросу;

задать вопрос;

купить непосредственно в боте;

отследить доставку. Менеджеры не привлекаются к процессу вообще, общение происходит в формате обычного мессенджера.

Кейс 3: подбор книжек для Readeat

В зависимости от предпочтений читателей бот подбирает варианты по интересам. Например, пользователь пишет, что любит детективы с историческим фоном и получает в результате не просто каталог, а интеллектуальный подбор в диалоге. Чат-бот интегрирован с платформой eSputnik — омниканальным решением для работы с данными клиентов. Это позволяет учитывать историю просмотров, поисковые запросы и покупки, чтобы предлагать персональные варианты именно тогда, когда это уместно.

Кейс 4: бот для клиники «Медея»

Это полноценная онлайн-рецепция в Telegram, которая автоматизирует ключевые процессы взаимодействия с пациентами — без участия администратора. Чат-бот выполняет следующие функции: запись к врачу — пациенты могут самостоятельно выбирать удобный день и время для визита, бронировать его в несколько кликов;

оплата консультации — интеграция с платежной системой позволяет оплачивать прием непосредственно в боте;

напоминание о визите — бот автоматически сообщает о дате и времени визита;

проверка запланированных визитов — пользователь может посмотреть, на когда записан, и при необходимости изменить данные;

предоставление информации об услугах — бот отвечает на часто задаваемые вопросы, какие услуги являются бесплатными, а какие — платными, адреса клиник, часы работы, перечень врачей и их специализации;

получение результатов анализов — бот сообщает, когда результат готов, и позволяет загрузить его в удобном формате;

связь с менеджером — в рабочее время можно переключиться на живого специалиста для решения индивидуальных вопросов. Стоит помнить: важно не только реализовать чат-бота, но и продумать маркетинговую логику, связать ее с удержанием, коммуникациями, ретеншн-цепочками.

Выводы