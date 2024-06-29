Что такое диджитал-каналы, и Как их использовать
Диджитал-каналы — это интернет-платформы и цифровые средства коммуникации для распространения информации или предоставления сервиса. Их используют как инструмент для общения и взаимодействия с клиентами, продвижения и продажи товаров и услуг. А также для сбора и анализа данных для улучшения бизнес-процессов.
Из статьи вы узнаете, какие есть группы диджитал-каналов, а также преимущества и недостатки самых популярных из них.
Группы цифровых каналов
Существуют четыре группы по модели PESO (Paid, Earned, Shared, Owned).
Paid Media (Оплаченные медиа)
Платная реклама в поисковиках, социальных сетях, на партнерских платформах и других цифровых площадках. К примеру, контекстная реклама в Google.
Earned Media (Заработанные медиа)
Все упоминания в интернете о торговой марке от других людей: отзывы, статьи, комментарии или стримы в соцсетях. Так, в блоге Netpeak Journal приведены кейсы клиентов с упоминанием бренда.
Shared media (Общие медиа)
Отдельно выделяют общие медиа, к которым относят весь контент о вашем бренде, опубликованном другими брендами или пользователями в соцсетях.
Owned Media (Собственные медиа)
Сюда относят все собственные диджитал-ресурсы бренда: сайты, блоги, аккаунты в соцсетях, подкасты, онлайн-радио, цифровое телевидение. К примеру, сайт Netpeak.
Типы каналов цифрового маркетинга
Расскажу о восьми основных из них.
SEO (Search Engine Optimization, Оптимизация для поисковых систем)
Это комплекс действий по улучшению видимости сайта в поисковой выдаче.
К примеру, в поисковике Google, которая получает 81,95% всех запросов пользователей.
По данным Profitworks, в среднем SEO-кампания приносит 275% рентабельности инвестиций. За каждый доллар, потраченный на SEO, рассчитывайте на возврат $2,75.
Сравните преимущества и недостатки этого канала продвижения.
|
Плюсы SEO
|
Минусы SEO
|
Органический трафик
SEO-продвижение привлекает пользователей на сайт из органического поиска.
|
Ожидание
Результаты появляются через несколько месяцев после оптимизации.
|
Долгосрочная эффективность
При правильной оптимизации получаете стабильный органический трафик. Клиенты приходят на сайт и совершают целевые действия. То есть заказывают услуги или товары.
|
Алгоритмы поиска меняются
Поисковики изменяют алгоритмы своей работы, из-за этого требуется периодический SEO-мониторинг и обновление на сайте.
|
Высокое качество конверсий
Трафик из поиска обычно качественно лучше. Эти пользователи активно искали продукт/услугу, похожую на вашу вашим, и с большей вероятностью сделают заказ.
|
Высокий уровень конкуренции
Придется соперничать за высокие позиции в выдаче с другими участниками рынка.
|
Снижение затрат
Здесь нет прямых затрат, например, как в платной рекламе — за клик. Когда займете хорошие позиции в выдаче, органический трафик будет приходить продолжительное время.
|
Узкая рамка контроля
Поисковые системы ранжируют сайт в зависимости от того, насколько он хорошо оптимизирован и полезен пользователям. Нельзя сделать точный прогноз результатов.
|
Положительный опыт пользователей
Поисковая оптимизация обычно включает в себя работу со структурой и семантическим ядром сайта, удобством навигации, оптимизацию скорости загрузки и т.д. В итоге посетителям удобнее пользоваться ресурсом.
|
Техническая сложность
SEO требует знания технических аспектов, умение работать со структурой сайта, метаданными и т.д. Необходимы услуги профессионалов.
РРС (Pay-per-click)
Такой тип продвижения в поисковике предполагает оплату за каждый клик по рекламному объявлению.
Это реклама в поисковиках, когда рекламодатель платит за клики пользователей по объявлениям. Есть две разновидности: поисковая и тематическая.
При тематической рекламе показы объявления идут на нескольких сайтах, где есть партнерские договоренности о размещении рекламы.
К примеру, пользователь на популярном сайте ищет информацию об автомобилях и одновременно видит рекламное объявление.
Этот канал продвижения имеет преимущества и недостатки.
|
Плюсы контекстной рекламы
|
Минусы контекстной рекламы
|
Таргетирование
Объявление можно настроить с высокой точностью, учитывая портрет целевой аудитории.
|
Конкуренция и стоимость клика
В некоторых нишах конкуренции за клики чрезмерно высокая.
|
Быстрый старт
Можно запустить рекламную кампанию в сжатые сроки и быстро привлечь клиентов.
|
Объем бюджета
Рекламная кампания нуждается в постоянных затратах. Меньше бюджет — меньше показов и конверсий.
|
Гибкость в управлении
При необходимости можно улучшать рекламные кампании в реальном времени заменой ключевых слов, изображений и т.д.
|
Риск низких конверсий
Специфика поведения потребителей конкретной услуги/товара либо сильная конкуренция в нише может снижать уровень конверсий.
|
Измеряемость результатов
Есть много параметров оценки эффективности, что позволяет быстро оптимизировать рекламные кампании в реальном времени.
|
«Рекламная слепота»
Пользователи привыкли не замечать объявления в поисковиках.
|
Контроль затрат
Можно устанавливать максимальную стоимость клика и бюджет на кампанию во избежание нежелательных расходов.
|
Ограничения в креативе
Размер и форма объявления предопределяют определенные рамки для творческого оформления объявления.
|
Геотаргетинг
Показ объявлений в отдельных регионах и даже районах, что важно для местных брендов.
|
Зависимость от поисковых систем
Алгоритмы поисковиков, как и правила контекстной рекламы, изменяются и влияют на эффективность рекламных кампаний.
Таргетированная реклама в соцсетях
Вы можете точно настроить рекламу для Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok и YouTube.
Насколько это эффективно?
Согласно отчета Digital Growth, в 2024 году количество пользователей соцсетей превысило пять миллиардов.
Вопреки популярности, этот канал продвижения имеет позитивные и негативные стороны.
|
Плюсы таргетированной рекламы в соцсетях
|
Минусы таргетированной рекламы в соцсетях
|
Точное определение аудитории
Возможность настраивать целевую аудиторию по разным параметрам: возрасту, полу, географическому положению, интересам, поведению и т.д.
|
Информационное перенасыщение, рекламная слепота
Чрезмерные объемы рекламы, в том числе и от конкурентов. Как результат, игнорирование пользователями объявлений из-за так называемой рекламной усталости и слепоты.
|
Широкий охват аудитории
Только в 2024 году количество пользователей соцсетей выросло на 266 миллионов.
|
Конкуренция за внимание
Реклама брендов, соперничающих за одну и ту же ЦА, большое количество рекламных кампаний.
|
Взаимодействие
Прямое взаимодействие с подписчиками, например лайки или шеринг, помогают выстроить тесные отношения и повысить лояльность к вашему бренду.
|
Негативная обратная связь
Объявление может получить негативные оценки и комментарии, если оно вызывает спорные реакции. Или если у клиента был в прошлом неприятный опыт взаимодействия с вашим брендом или нишей.
|
Повышение узнаваемости бренда
Правильная работа с аудиторией помогает повысить доверие к компании и стимулировать покупки.
|
Постоянный мониторинг и оптимизация
Чтобы своевременно реагировать и оптимизировать рекламную кампанию, необходимы затраты времени и денег.
|
Гибкая настройка
Вы можете экспериментировать с форматом и содержанием объявлений.
|
Риск низких конверсий
Есть риск, что в вашей нише покупатели не принимают решения о покупке в соцсети.
SMM (социальный медиа-маркетинг)
Это создание и продвижение контента на платформах социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn и другие для того, чтобы достичь маркетинговых целей.
В настоящее время общее количество аккаунтов в соцсетях почти сравнялось с общим количеством пользователей интернета в мире.
|
Плюсы SMM
|
Минусы SMM
|
Широкий охват и прямая коммуникация с клиентами
Пять миллиардов учетных записей, общение с клиентами напрямую, быстрая обратная связь.
|
Трудности измерения рентабельности
Иногда сложно измерить показатели, особенно привлечение аудитории и укрепление бренда.
|
Расширения бренда
Удобная платформа для создания и укрепления имиджа компании и анонсирования новостей о продуктах и услугах.
|
Обновление контента
Необходим контент-план и регулярное размещение постов.
|
Рекламные возможности
Доступны разные форматы, от текстового до видео. Максимальное пространство для креативных объявлений.
|
Негативная обратная связь
Вы можете столкнуться с потоком негативных комментариев и обсуждений, после чего необходимо восстанавливать репутацию бренда.
|
Аналитика и измерение результатов
В учетном аккаунте администратора есть данные метрик о привлечении аудитории, эффективности рекламы и т.д.
|
Зміни алгоритмів
Изменения правил, согласно которым ранжируются публикации в соцсетях, влияют на органическую видимость контента. Поэтому порой нужны дополнительные рекламные инвестиции.
Email-маркетинг
Продвижение услуг и продуктов с помощью ручных и автоматизированных (триггерных) рассылок: электронных писем, SMS и рush-сообщений.Исследование Optinmonster подтверждает, что маркетинговые электронные письма влияют на решение о покупке 59% клиентов. По данным Campaign Monitor, каждый инвестированный доллар по грамотному ведению email-маркетинга возвращает компании $38.
Сильные и слабые стороны этого цифрового канала.
|
Плюсы email-маркетинга
|
Минусы email-маркетинга
|
Прямая коммуникация и персонализация контента
Возможность создавать персонализированные сообщения с учетом предпочтений ЦА. Это увеличивает показатель открытости (open rate) и повышает шансы, что клиент произведет полезное действие – покупку, подписку на блог и т.д.
|
Фильтрация спама
Жесткие фильтры почтовых провайдеров посылают письма в «Спам», даже если это не так. Это снижает open rate и конверсии.
|
Высокая конверсия
Правильно настроенные email-кампании обеспечивают высокие продажи, регистрацию и другие целевые действия.
|
Отток подписчиков
Периодически люди отписываются от рассылки из-за неактуального или чрезмерного контента и т.д.
Учитывайте скрытый отток, когда от рассылки не отписываются, но письма не открывают. Это дополнительно занижает показатель доставки.
|
Низкая стоимость
Запуск и поддержка этого диджитал-канала сравнительно недороги.
|
Ограничения по дизайну и формату
Некоторые провайдеры имеют определенные технические условия, которые ограничивают креативность в брендировании писем.
|
Измерение результатов
Подробная аналитика, позволяющая отслеживать открытия, клики, конверсии и другие метрики эффективности кампаний.
|
Проблемы с доставкой
Задержка или блокировка писем, например, из-за нарушения правил почтовой рассылки или нежелательного содержимого.
|
Контроль
Вы самостоятельно регулируете аудиторию, время и частоту отправки писем.
|
Сложности в оценивании эффективности
Некоторые метрики, например, открытия и клики, не всегда бывают точными или полными.
Контент-маркетинг
Создание и распространение полезных аудио, видео и текстовых материалов для привлечения потенциальных и удержания постоянных клиентов.
Эта разновидность цифрового маркетинга полезна для компаний, аудитория которых конечные потребители (В2С), и для тех, кто создает услуги и продукты для других компаний (В2В).
Например, B2B-блоги с образовательными материалами получают на 52% більше органічного трафіку, чем B2B-блоги с контентом, направленным на другие компании.
|
Плюсы контент-маркетинга
|
Минусы контент-маркетинга
|
Привлечение целевой аудитории, повышение узнаваемости бренда, рост вовлеченности
Регулярное создание качественных текстовых, аудио и видеоматериалов привлекает аудиторию. Повышает лояльность и узнаваемость бренда, закрепляет имидж экспертов в нише.
|
Перенасыщение информацией и конкуренция за внимание
Большое количество рекламы, а также развлекательного или низкокачественного контента в социальных сетях отвлекают пользователей от полезных публикаций.
|
Усиление SEO
Качественные релевантные тексты, аудио и видео улучшают позиции и авторитетность сайта в поисковых системах.
|
Негативная обратная связь
Риск непредсказуемо острой и не всегда оправданной реакции на содержание. Осторожно следует относиться к юмору, не вся аудитория воспринимает его одинаково.
|
Привлечение лидов и рост конверсии
Эффективный инструмент для привлечения потенциальных клиентов и увеличения конверсии.
|
Необходим поток контента
Для регулярного размещения полезного контента нужно создавать, обновлять материалы, искать новые темы. Это требует времени и финансов.
|
Снижение затрат за рекламу
Качественные и актуальные в долгосрочной перспективе материалы (вечнозеленый контент) привлекают органический трафик длительное время после публикации.
|
Низкая конверсия
Пользователи вместо полезного контента ищут развлекательный контент или общение.
Мобильный маркетинг
Маркетинговые действия, направленные на продажу товаров и услуг по телефонам, смартфонам и планшетам.
На мобильную электронную коммерцию приходится более $3,4 трлн розничных продаж электронной коммерции.
|
Плюсы мобильного маркетинга
|
Минусы мобильного маркетинга
|
Охват аудитории
Мобильными устройствами пользуются
5,44 млрд человек, то есть 68% населения планеты.
|
Ограничение просмотров размером экранов, временем или блокировщиками рекламы
Не все мобильные устройства имеют удобные экраны для показа объявлений. Пользователи склонны быстро пролистывать информацию, закрывать рекламные объявления или использовать блокировщики рекламных показов.
|
ПерсонализацияНастройка параметров рекламных показов с высокой точностью.
|
КонкуренцияРост рынка мобильного маркетинга ведет к повышению стоимости рекламы в некоторых нишах и уменьшению конверсии.
|
Мгновенный доступ к информации
С помощью мобильного маркетинга можно предоставлять информацию о продукте или услуге в любое время и в любой точке. Это обеспечивает мгновенный доступ потенциальных клиентов к веб-ресурсам бренда.
|
Зависимость от технологий и платформ
Мобильная реклама зависит от операционных систем мобильных устройств и мобильных приложений, их совместимости с браузерами. А также от смены правил и политик.
|
Мобильные программы, интерактивность
Коэффициент конверсии мобильного приложения в три раза выше коэффициента мобильного сайта. Игры, тесты, конкурсы увеличивают привлечение аудитории.
|
Геотаргетинг
Важна рекламная настройка, которая особенно полезна для местных бизнесов.
Цифровое телевидение
Отличается от аналогового телевидения высоким качеством цифрового сигнала и персональными настройками для каждого телезрителя. В том числе и рекламными.
|
Плюсы цифрового ТВ
|
Минусы цифрового ТВ
|
Широкий охват аудитории по всему миру
|
Высокие затраты
Создание видеоматериалов и трансляция — дорогостоящий процесс.
|
Таргетированная реклама
Возможность использовать данные о зрителях для более точной настройки рекламы.
|
Ограничения доступа
Потенциально не вся ЦА пользуется цифровым телевидением или имеет постоянный доступ (например, проблемы с интернетом).
|
Интерактивность
Зрители принимают участие в голосовании онлайн, а также в розыгрышах призов и тест-драйвах. Получают промокоды и скидки.
|
Проблемы оценки эффективности
Сложности из-за ограниченного отслеживания поведения зрителей в реальном времени.
|
Мультимедийный контент
Можно интегрировать графику, анимацию, интерактивные элементы.
|
КонкуренцияБесплатный видеоконтент есть также в социальных сетях, видеохостингах и стриминговых сервисах. К примеру, ежедневные просмотры YouTube составляют более одного миллиарда часов.
Іnfluencer-маркетинг (маркетинг влияния)
Маркетинг в социальных сетях, основанный на рекомендациях и продакт-плейсменте лидеров мнений (инфлюэнсеров).
|
Плюсы инфлюэнсер-маркетинга
|
Минусы инфлюэнсер-маркетинга
|
Доступ к ЦА, доверие и авторитет
База подписчиков доверят рекомендациям лидера мнения. Потенциально это эффективнее обычной рекламы.
|
Ограниченый контроль за контентом
Контент, который лидер мнений размещает на собственных ресурсах, может не соответствовать tone of voice бренда. И в дальнейшем повлияет на репутацию и эффективность рекламной кампании.
|
Эффективность воздействия и рост узнаваемости бренда
Месседжи лидеров мнений воспринимаются естественно их аудиторией. Это повышает эффективность рекламы и узнаваемость товаров и услуг.
|
Сложности в измерении ROI (возврат инвестиций)
Из-за косвенной связи между действиями инфлюэнсера и покупками клиентов.
|
Расширение аудитории
Вы получите новых подписчиков и клиентов из аудитории инфлюэнсера.
|
Нет гарантий конверсий
Как правильно выбрать диджитал-канал
Если, например, ваш бизнес на этапе активного роста и развития, обычно эффективны SEO-разработка сайта и РРС, чтобы быстро сделать продажи и вернуть инвестиции. Или, скажем, для косметологического салона хорошо работают соцсети, такие как Instagram и TikTok.
Помните. Универсальных постоянных формул не существует, поэтому в каждом случае необходимо учитывать:
- тип бизнеса;
- цели;
- целевую аудиторию;
- воронку продаж;
- бюджет.
Далее необходимо провести анализ конкурентов, исследовать, на каких онлайн-платформах они присутствуют и где больше всего привлекают ЦА. Протестируйте эти каналы, насколько они эффективны для продвижения по KPI, проанализируйте затраты. Также обратите внимание на платформы, где ваших конкурентов нет, тогда есть определенная вероятность найти точки вашего роста.
Как измерять эффективность диджитал-каналов
Оценка результатов включает анализ ключевых характеристик эффективности (KPI) и затрат.Вот несколько метрик для измерения результатов.
- Трафик на сайт: уникальные посетители, просмотр страниц, время на сайте и т.д.
- Конверсии: количество пользователей, совершивших желаемое действие (покупка, подписка, заполнение формы и т.п.).
- ROI (возврат инвестиций): соотношение прибыли к расходам на маркетинг.
- CAC (цена привлечения клиента): расходы на маркетинг для привлечения одного клиента.
- CR (конверсионная ставка): процент пользователей, осуществивших конверсию от общего числа посетителей.
- ROAS (отношение прибыли от рекламы к расходам на рекламу): важно для анализа эффективности рекламных кампаний.
Анализ затрат можно провести по таким направлениям:
- Реклама. Расходы рекламной кампании по каждому цифровому каналу.
- Контент. Затраты на создание контента для цифровых каналов — тексты, изображения, видео, аудио.
- Техническая инфраструктура. Расходы на хостинг, программное обеспечение, разработку мобильных приложений и прочее.
- Персонал. Оплата труда сотрудников, фрилансеров или услуг диджитал-агентств.
Выводы
Диджитал-каналы — это интернет-платформы и цифровые средства коммуникации для распространения информации или предоставления сервиса. Различают четыре их разновидности по модели PESO (Paid, Earned, Shared, Owned):
- Paid Media (Оплаченные медиа).Платная реклама в поисковиках, социальных сетях, партнерских платформах и других цифровых площадках.
- Earned Media (Заработанные медиа). Все упоминания в интернете о торговой марке от других: отзывы, статьи, комментарии или стримы в соцсетях.
- Shared media (Общие медиа). Весь контент, опубликованный другими брендами или пользователями в соцсетях о вашем бренде.
- Owned Media (Собственные медиа). Это все собственные диджитал-ресурсы бренда: сайты, блоги, аккаунты в соцсетях, подкасты, онлайн-радио, цифровое телевидение.
Основные типы цифровых каналов:
- SEO (Search Engine Optimization, Оптимизация для поисковых систем).
- РРС (Pay-per-click).
- SMM (социальный медиа-маркетинг).
- Email-маркетинг.
- Контент-маркетинг.
- Мобильный маркетинг.
- Цифровое телевидение.
- Іnfluencer-маркетинг.
Чтобы правильно выбрать диджитал-канал, в каждом случае необходимо учитывать:
- тип бизнеса;
- цели;
- целевую аудиторию;
- воронку продаж;
- бюджет.
А также проводить исследования конкурентов и тестирование эффективности каналов по метрикам и затратам.
Оценка результатов включает анализ ключевых характеристик эффективности (KPI) и издержек.
Метрики для определения результатов:
- Трафик на сайте.
- Конверсии.
- ROI (возврат инвестиций).
- CAC (цена привлечения клиента).
- CR (конверсионная ставка).
- ROAS (отношение прибыли от рекламы к расходам на рекламу).
Расходы:
- Реклама.
- Контент.
- Техническая инфраструктура.
- Персонал.
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