Что такое диджитал-каналы, и Как их использовать

Что такое диджитал-каналы, и Как их использовать

Диджитал-каналы — это интернет-платформы и цифровые средства коммуникации для распространения информации или предоставления сервиса. Их используют как инструмент для общения и взаимодействия с клиентами, продвижения и продажи товаров и услуг. А также для сбора и анализа данных для улучшения бизнес-процессов.



Из статьи вы узнаете, какие есть группы диджитал-каналов, а также преимущества и недостатки самых популярных из них.

Группы цифровых каналов

Существуют четыре группы по модели PESO (Paid, Earned, Shared, Owned).

Paid Media (Оплаченные медиа)

Платная реклама в поисковиках, социальных сетях, на партнерских платформах и других цифровых площадках. К примеру, контекстная реклама в Google.

Earned Media (Заработанные медиа)

Все упоминания в интернете о торговой марке от других людей: отзывы, статьи, комментарии или стримы в соцсетях. Так, в блоге Netpeak Journal приведены кейсы клиентов с упоминанием бренда.

Shared media (Общие медиа)

Отдельно выделяют общие медиа, к которым относят весь контент о вашем бренде, опубликованном другими брендами или пользователями в соцсетях.

Owned Media (Собственные медиа)

Сюда относят все собственные диджитал-ресурсы бренда: сайты, блоги, аккаунты в соцсетях, подкасты, онлайн-радио, цифровое телевидение. К примеру, сайт Netpeak.

Типы каналов цифрового маркетинга

Расскажу о восьми основных из них.

SEO (Search Engine Optimization, Оптимизация для поисковых систем)

Это комплекс действий по улучшению видимости сайта в поисковой выдаче.

К примеру, в поисковике Google, которая получает 81,95% всех запросов пользователей.

По данным Profitworks, в среднем SEO-кампания приносит 275% рентабельности инвестиций. За каждый доллар, потраченный на SEO, рассчитывайте на возврат $2,75.

Сравните преимущества и недостатки этого канала продвижения.

Плюсы SEO Минусы SEO Органический трафик SEO-продвижение привлекает пользователей на сайт из органического поиска. Ожидание Результаты появляются через несколько месяцев после оптимизации. Долгосрочная эффективность При правильной оптимизации получаете стабильный органический трафик. Клиенты приходят на сайт и совершают целевые действия. То есть заказывают услуги или товары. Алгоритмы поиска меняются Поисковики изменяют алгоритмы своей работы, из-за этого требуется периодический SEO-мониторинг и обновление на сайте. Высокое качество конверсий Трафик из поиска обычно качественно лучше. Эти пользователи активно искали продукт/услугу, похожую на вашу вашим, и с большей вероятностью сделают заказ. Высокий уровень конкуренции Придется соперничать за высокие позиции в выдаче с другими участниками рынка. Снижение затрат Здесь нет прямых затрат, например, как в платной рекламе — за клик. Когда займете хорошие позиции в выдаче, органический трафик будет приходить продолжительное время. Узкая рамка контроля Поисковые системы ранжируют сайт в зависимости от того, насколько он хорошо оптимизирован и полезен пользователям. Нельзя сделать точный прогноз результатов. Положительный опыт пользователей Поисковая оптимизация обычно включает в себя работу со структурой и семантическим ядром сайта, удобством навигации, оптимизацию скорости загрузки и т.д. В итоге посетителям удобнее пользоваться ресурсом. Техническая сложность SEO требует знания технических аспектов, умение работать со структурой сайта, метаданными и т.д. Необходимы услуги профессионалов.

Такой тип продвижения в поисковике предполагает оплату за каждый клик по рекламному объявлению.

Контекстная реклама

Это реклама в поисковиках, когда рекламодатель платит за клики пользователей по объявлениям. Есть две разновидности: поисковая и тематическая.

При поисковой рекламе пользователь видит значок «Sponsored» в углу объявления.

При тематической рекламе показы объявления идут на нескольких сайтах, где есть партнерские договоренности о размещении рекламы.

К примеру, пользователь на популярном сайте ищет информацию об автомобилях и одновременно видит рекламное объявление.

Этот канал продвижения имеет преимущества и недостатки.

Плюсы контекстной рекламы Минусы контекстной рекламы Таргетирование Объявление можно настроить с высокой точностью, учитывая портрет целевой аудитории. Конкуренция и стоимость клика В некоторых нишах конкуренции за клики чрезмерно высокая. Быстрый старт Можно запустить рекламную кампанию в сжатые сроки и быстро привлечь клиентов. Объем бюджета Рекламная кампания нуждается в постоянных затратах. Меньше бюджет — меньше показов и конверсий. Гибкость в управлении При необходимости можно улучшать рекламные кампании в реальном времени заменой ключевых слов, изображений и т.д. Риск низких конверсий Специфика поведения потребителей конкретной услуги/товара либо сильная конкуренция в нише может снижать уровень конверсий. Измеряемость результатов Есть много параметров оценки эффективности, что позволяет быстро оптимизировать рекламные кампании в реальном времени. «Рекламная слепота» Пользователи привыкли не замечать объявления в поисковиках. Контроль затрат Можно устанавливать максимальную стоимость клика и бюджет на кампанию во избежание нежелательных расходов. Ограничения в креативе Размер и форма объявления предопределяют определенные рамки для творческого оформления объявления. Геотаргетинг Показ объявлений в отдельных регионах и даже районах, что важно для местных брендов. Зависимость от поисковых систем Алгоритмы поисковиков, как и правила контекстной рекламы, изменяются и влияют на эффективность рекламных кампаний.

Таргетированная реклама в соцсетях

Вы можете точно настроить рекламу для Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok и YouTube.

Насколько это эффективно?

Согласно отчета Digital Growth, в 2024 году количество пользователей соцсетей превысило пять миллиардов.

Вопреки популярности, этот канал продвижения имеет позитивные и негативные стороны.

Плюсы таргетированной рекламы в соцсетях Минусы таргетированной рекламы в соцсетях Точное определение аудитории Возможность настраивать целевую аудиторию по разным параметрам: возрасту, полу, географическому положению, интересам, поведению и т.д. Информационное перенасыщение, рекламная слепота Чрезмерные объемы рекламы, в том числе и от конкурентов. Как результат, игнорирование пользователями объявлений из-за так называемой рекламной усталости и слепоты. Широкий охват аудитории Только в 2024 году количество пользователей соцсетей выросло на 266 миллионов. Конкуренция за внимание Реклама брендов, соперничающих за одну и ту же ЦА, большое количество рекламных кампаний. Взаимодействие Прямое взаимодействие с подписчиками, например лайки или шеринг, помогают выстроить тесные отношения и повысить лояльность к вашему бренду. Негативная обратная связь Объявление может получить негативные оценки и комментарии, если оно вызывает спорные реакции. Или если у клиента был в прошлом неприятный опыт взаимодействия с вашим брендом или нишей. Повышение узнаваемости бренда Правильная работа с аудиторией помогает повысить доверие к компании и стимулировать покупки. Постоянный мониторинг и оптимизация Чтобы своевременно реагировать и оптимизировать рекламную кампанию, необходимы затраты времени и денег. Гибкая настройка Вы можете экспериментировать с форматом и содержанием объявлений. Риск низких конверсий Есть риск, что в вашей нише покупатели не принимают решения о покупке в соцсети.

Это создание и продвижение контента на платформах социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn и другие для того, чтобы достичь маркетинговых целей.

В настоящее время общее количество аккаунтов в соцсетях почти сравнялось с общим количеством пользователей интернета в мире.

Плюсы SMM Минусы SMM Широкий охват и прямая коммуникация с клиентами Пять миллиардов учетных записей, общение с клиентами напрямую, быстрая обратная связь. Трудности измерения рентабельности Иногда сложно измерить показатели, особенно привлечение аудитории и укрепление бренда. Расширения бренда Удобная платформа для создания и укрепления имиджа компании и анонсирования новостей о продуктах и услугах. Обновление контента Необходим контент-план и регулярное размещение постов. Рекламные возможности Доступны разные форматы, от текстового до видео. Максимальное пространство для креативных объявлений. Негативная обратная связь Вы можете столкнуться с потоком негативных комментариев и обсуждений, после чего необходимо восстанавливать репутацию бренда. Аналитика и измерение результатов В учетном аккаунте администратора есть данные метрик о привлечении аудитории, эффективности рекламы и т.д. Зміни алгоритмів Изменения правил, согласно которым ранжируются публикации в соцсетях, влияют на органическую видимость контента. Поэтому порой нужны дополнительные рекламные инвестиции.

Продвижение услуг и продуктов с помощью ручных и автоматизированных (триггерных) рассылок: электронных писем, SMS и рush-сообщений.Исследование Optinmonster подтверждает, что маркетинговые электронные письма влияют на решение о покупке 59% клиентов. По данным Campaign Monitor, каждый инвестированный доллар по грамотному ведению email-маркетинга возвращает компании $38.

Сильные и слабые стороны этого цифрового канала.

Плюсы email-маркетинга Минусы email-маркетинга Прямая коммуникация и персонализация контента Возможность создавать персонализированные сообщения с учетом предпочтений ЦА. Это увеличивает показатель открытости (open rate) и повышает шансы, что клиент произведет полезное действие – покупку, подписку на блог и т.д. Фильтрация спама Жесткие фильтры почтовых провайдеров посылают письма в «Спам», даже если это не так. Это снижает open rate и конверсии. Высокая конверсия Правильно настроенные email-кампании обеспечивают высокие продажи, регистрацию и другие целевые действия. Отток подписчиков Периодически люди отписываются от рассылки из-за неактуального или чрезмерного контента и т.д. Учитывайте скрытый отток, когда от рассылки не отписываются, но письма не открывают. Это дополнительно занижает показатель доставки. Низкая стоимость Запуск и поддержка этого диджитал-канала сравнительно недороги. Ограничения по дизайну и формату Некоторые провайдеры имеют определенные технические условия, которые ограничивают креативность в брендировании писем. Измерение результатов Подробная аналитика, позволяющая отслеживать открытия, клики, конверсии и другие метрики эффективности кампаний. Проблемы с доставкой Задержка или блокировка писем, например, из-за нарушения правил почтовой рассылки или нежелательного содержимого. Контроль Вы самостоятельно регулируете аудиторию, время и частоту отправки писем. Сложности в оценивании эффективности Некоторые метрики, например, открытия и клики, не всегда бывают точными или полными.

Контент-маркетинг

Создание и распространение полезных аудио, видео и текстовых материалов для привлечения потенциальных и удержания постоянных клиентов.

Эта разновидность цифрового маркетинга полезна для компаний, аудитория которых конечные потребители (В2С), и для тех, кто создает услуги и продукты для других компаний (В2В).

Например, B2B-блоги с образовательными материалами получают на 52% більше органічного трафіку, чем B2B-блоги с контентом, направленным на другие компании.