Наталия Барашкова
Автор NJ c 2024
Позиция:
редактор
Компания:
Netpeak Journal
Об авторе:
Редактирую и пишу тексты, в маркетинге с 2008 года. Работаю редактором в Netpeak Journal.
Бизнес
870
0
AI в рекламе — где это уместно, а где нет?
AI в рекламе — где это уместно, а где нет?
870
0
653
2
Риск-менеджмент: что делать бренду, если амбассадор подвел
Риск-менеджмент: что делать бренду, если амбассадор подвел
653
2
4192
4
Как набрать подписчиков в Instagram, Threads или Facebook с нуля
Как набрать подписчиков в Instagram, Threads или Facebook с нуля
4192
4
1401
4
Что такое транзакционные письма и для чего они нужны?
Что такое транзакционные письма и для чего они нужны?
1401
4
4083
8
Что должно быть в идеальном контент-плане для социальных сетей
Что должно быть в идеальном контент-плане для социальных сетей
4083
8
1920
5
Обзор новых услуг от Netpeak Agencies Group. Как мы растем, чтобы развивать бизнесы партнеров
Обзор новых услуг от Netpeak Agencies Group. Как мы растем, чтобы развивать бизнесы партнеров
1920
5
1765
6
Семь интересных технологических трендов, и Как они влияют на нашу жизнь
Семь интересных технологических трендов, и Как они влияют на нашу жизнь
1765
6
2216
5
Как легко запомнить пароли, пин-коды, телефоны и все важное
Как легко запомнить пароли, пин-коды, телефоны и все важное
2216
5
2427
11
Как справляться с перегрузкой на работе — советы и действенные инструменты
Как справляться с перегрузкой на работе — советы и действенные инструменты
2427
11
2423
16
Что такое автоматизация маркетинга, и Как измерить ее результаты
Что такое автоматизация маркетинга, и Как измерить ее результаты
2423
16
2282
12
Восемь способов сделать так, чтобы люди покупали в вашем блоге
Восемь способов сделать так, чтобы люди покупали в вашем блоге
2282
12
