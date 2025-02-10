Обзор новых услуг от Netpeak Agencies Group. Как мы растем, чтобы развивать бизнесы партнеров

Обзор новых услуг от Netpeak Agencies Group. Как мы растем, чтобы развивать бизнесы партнеров

Группа агентств Netpeak всегда ставит целью развивать бизнес своих партнеров. Мы делаем то, что помогает расти благодаря маркетингу и отвечает потребностям рынка. Этот постоянный ответ на спрос и запросы бизнесов превратили нас в агентство полного цикла по диджитал-маркетингу.

Наша компания продолжает трансформацию в бизнес-партнера по комплексным маркетинговым активностям от диджитал до медийной составляющей и креатива. И в прошлом году мы сделали очередной шаг к этому. Точнее много шагов. О них в статье.

Развитие рынка таргетированной рекламы в Telegram

С января 2024 агентство — первый реселлер Telegram Ads в Украине.

Netpeak Ukraine решил стать именно той украинской компанией, которая всю прибыль от реселлерства направляет на помощь украинцам. Средства переводим на счет Superhumans для закупки компонентов протезирования. Очень надеемся, что благодаря этому донату ускорится очередь на получение украинцами их новых супервозможностей.

В то же время мы помогаем украинскому бизнесу развиваться в Telegram — благодаря рекламе на этой медийной платформе получать релевантный трафик и больше внимания к их направлению.

Мы также открыли направление чат-ботов для бизнеса — для высокой эффективности внедряем в них искусственный интеллект и автоматизацию рутинных процессов. Активно используем чат-боты для массовой коммуникации бизнеса с его подписчиками, в том числе в телеграм.

Сотрудничество двух подразделений, Telegram Department и Retention Department, уже весной принесло блестящий результат — продвижение чат-бота для OLX с рекордной конверсией в подписчика в 97%. Команды с нуля создали алгоритм для этого инструмента, а также продемонстрировали, как новые форматы рекламы позволяют крупным брендам находить новую аудиторию с минимальными затратами.

Подробнее о телеграм-рекламе и этом проекте читайте в нашем кейсе Telegram Ads для OLX.

Еще один приятный результат — в этом году мы получили бронзу Effie Awards Ukraine за совместный проект «Как OLX помогал украинцам искать новую работу» получил приз в категории «Попадание в целевую аудиторию в медиакампании».

Новый департамент UX/UI design

В феврале начал работу отдельный департамент UX/UI design, который помогает бизнесам улучшать взаимодействие с пользователями и повышать конверсии. Команда предлагает три ключевых инструмента, которые уже завоевали доверие более 25 партнеров, среди них focus.ua, onclinic.ua, ithillel.ua, ukrarmor.com.ua, kiev.itstep.org и другие.

UX-аудит. Комплексное улучшение вашего сайта. Специалисты Netpeak Agencies Group проводят аудит, выявляют ошибки интерфейса, оценивают удобство пользования и формируют четкий перечень точек роста для повышения конверсии. CRO (оптимизация конверсий). Ежемесячная оптимизация конверсий позволяет точечно совершенствовать сайт тестированием новых гипотез. В отличие от UX-аудита, CRO позволяет реализовывать изменения постепенно, финансируя следующие этапы из дохода, полученного благодаря предыдущим улучшениям конверсионности сайта.

UX/UI дизайн. Предполагает разработку нового дизайна сайта или отдельных страниц с использованием исследований поведения пользователей на сайте, чтобы сделать сайт удобным именно для вашей целевой аудитории.

С 2024 года Netpeak Ukraine разрабатывает для наших партнеров вебдизайн, который действительно продает.

Подробнее читайте в блоге кейс Zavezu.ua, как редизайн интерфейса сайта может повлиять на пользовательский опыт.

Мonetization через Google AdX

В поиске дополнительных способов монетизации сайта мы обратили внимание на Google AdX — премиальную платформу монетизации рекламы от Google.

AdX Monetization работает таким образом, что рекламодатели сами соревнуются за доступное рекламное пространство на вашем сайте. Когда пользователь посещает его, каждый раз в сотые доли секунды происходит аукцион, и побеждает самая высокая ставка. Это немедленно приносит вам доход. Команда департамента AdX Monetization предлагает своим партнерам:

Пошаговую инструкцию и сопровождение в подключении Google AdX. Доступ к самому дорогому рекламному инвентарю, помогающему повысить доход сайта. Оптимизацию настроек для увеличения eCPM и заполняемости рекламных мест.

Как результат, вы получаете доступ к премиальным рекламодателям с высокой стоимостью показов и повышение дохода с рекламы на 20-30%.

Outsource-маркетинг

Сооснователь Netpeak Андрей Чумаченко еще в 2023 году начал развивать услугу CMO on demand. Это возможность привлечь маркетолога руководящего звена, чтобы получить его опыт и скиллы для собственного развития.

Направление развивается, и команда аутсорс-маркетологов Netpeak Ukraine расширилась. А также оптимизировала свои подходы к работе, внедряя фреймворк DSA (Discovery, Strategy, Action).

Преимущества для бизнеса внешнего маркетинга:

Быстрое привлечение квалифицированных специалистов на гибких условиях. Полный аудит и запуск рекламных кампаний под руководством опытных маркетологов. Постоянный мониторинг эффективности и оперативное внедрение новых стратегий.

Для кого подходит:

бизнесы, которые не готовы нанимать штатного маркетолога;

стартапы, нуждающиеся в быстром продвижении;

компании, которым необходимо усиление текущей команды.

Читайте больше в нашем блоге Кто такой outsource-маркетолог, и Зачем он нужен.

Новый бизнес-юнит медийной рекламы

В прошлом году мы сформировали департамент, который, кроме perfomance-маркетинга (аналитика и продвижение по наиболее эффективным из каналов партнера с четкими KPI), выполняет задачи brandformance-маркетинга. Это медийное обслуживание, развитие бренда, а также стратегические и креативные наработки.

Команда Netpeak, работающая с enterprise-бизнесами, ранее уже реализовала успешные кейсы в медийном продвижении для лидера страхового рынка, fintech-компании и главной почты страны.

Мы помогаем нашим партнерам масштабироваться — благодаря эффективным медийным коммуникациям каждый небольшой или средний бизнес может быстро вырасти. А медийные инвестиции каждого крупного бизнеса становятся более измеримыми благодаря глубокому пониманию всей воронки продаж.

Все медийные продукты Netpeak построены на brandformance-подходе и базируются на многолетнем опыте агентства в performance-маркетинге:

Аналитика данных. Прогнозирование и комплексное влияние на результаты. Кроссплатформенность.

Новый подход к контекстной рекламе

От типичного для рынка тактического ведения проекта и простого запуска базовых типов рекламных кампаний агентство перешло к стратегическому взгляду на запуск рекламных кампаний.

РРС-специалисты Netpeak Agencies Group оценивают весь маркетинговый набор каналов партнера по фреймворку See-Think-Do-Care, чтобы благодаря возможностям контекстной рекламы сбалансировать всю воронку. В прошлом году мы полностью изменили наш подход к интерпретации фреймворка и комплексности его адаптации в работе.

Пример аудита маркетинговых каналов нашего партнера по фреймворку See-Think-Do-Care

Пример выстраивания воронки для нашего партнера после аудита

Мы разрабатываем для партнеров долгосрочные стратегии на 3–6 месяцев с контролем всех промежуточных результатов.

Более качественный анализ влияния сезонности, внешних факторов и праздников позволяет заблаговременно подходить к большинству пиков активности, требующих тщательной подготовки заранее.

Как следствие, 90% наших партнеров довольны результатами, и 20% ежемесячно увеличивают рекламные инвестиции благодаря росту ROI.

Управление репутацией в интернете

В прошлом году SERM Department добавили к своему стеку инструментов Online Reputation Management. ORM помогает брендам эффективно управлять репутацией, минимизировать негатив и укреплять доверие клиентов.

Основные направления:

Выявление и мониторинг упоминаний бренда в интернете. Анализ тональности отзывов. Улучшение позиций в поисковой выдаче благодаря работе с позитивным контентом.

Ренейминг и расширение Digital Data Department (D3)

В 2024 году Web Analytics Department стал Digital Data Department [D3] и развивается по новым направлениям. Команда департамента уже давно работает не только с веб-, а со всеми проявлениями маркетинговых данных, которые могут быть оцифрованы.

Автоматизация работы с маркетинговыми данными (активация данных, моделирование). Направления ML&Automation: Conversion Integration — автоматизация загрузки данных о подтвержденных конверсиях в рекламные системы;

Propensity Modelling — анализ поведения пользователей для сегментации и ретеншн-кампаний;

Customer Lifetime Prediction — прогнозирование CLV для оптимизации маркетинговых расходов;

рекомендательные системы — создание рекомендаций товаров для сайта или приложения;

Marketing Mix Modelling — определение влияния медиаканалов на ключевые показатели.

Кроме новых инструментов, активно развивалась и наша core услуга — сквозная аналитика. Оптимизировали процессы и подходы. Для среднего и малого бизнеса разработали шаблоны и решения, которые ускоряют получение инсайтов из сквозной аналитики уже с первого месяца после старта настроек.

Эффективность маркетинговых кампаний

Пожизненная ценность клиента (CLV)

Расширение международного сотрудничества

Netpeak Agencies Group с 2024 года официальный партнер Amazon SPN — департамент Marketplace Promotion подтвердил нашу экспертизу в продвижении на крупнейшей мировой платформе.

Начали сотрудничество с рекламными партнерами Levanta.io и Teikametrics — с последними записали наш первый англоязычный подкаст.

Благодаря выходу и продвижению на Walmart агентство расширило горизонты продвижения на маркетплейсах для наших партнеров на глобальных рынках.

В нашем блоге мы создали в 2024 году отдельную рубрику со статьями и кейсами о маркетплейсах.

Наша команда присоединилась к образовательным инициативам в качестве партнеров и лекторов E-Export Intensive от ПРООН и Укрпочты. Это курс вебинаров для поддержки малого и среднего бизнеса с практическими советами, как эффективно экспортировать товары из Украины и генерировать онлайн-продажи на маркетплейсах. По подобной тематике мы провели лекции для предпринимателей и специалистов на курсах RapidSkills.

Выводы

Мы работаем над ростом и развитием наших партнеров, учитывая сегодняшние вызовы рынка. Netpeak Agencies Group также растет и расширяется, каждый год добавляя в стек новейшие маркетинговые инструменты.

В 2024 году мы:

Получили бронзу Effie Awards Ukraine за совместный проект «Как OLX помогал украинцам искать новую работу» получил приз в категории «Попадание в целевую аудиторию в медиакампании». Развивали рынок таргетированной рекламы в Telegram. Создали новый департамент UX/UI design. Добавили для наших партнеров возможности Monetization через Google AdX. Запустили новый бизнес-юнит медийной рекламы. Разработали новый подход к контекстной рекламе. Добавили в стек инструментов управления репутацией в интернете. Провели ренейминг и расширение Digital Data Department [D3] для работы с новыми направлениями. Расширили международное сотрудничество — стали официальным партнером Amazon и начали сотрудничество Walmart.

Наше агентство обеспечивает бизнесу полный цикл поддержки в диджитал-маркетинге и выстраивает долговременное партнерство.