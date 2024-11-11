Кто такой outsource-маркетолог, и Зачем он нужен

Кто такой outsource-маркетолог, и Зачем он нужен

Надо увеличить поток новых заявок на услуги. Необходимо запустить новый продукт на локальный рынок или имеющийся продукт на рынок иностранный. В вашем маркетинге недостаточно системности и понимания процессов. Хотите понять, насколько хорошо работает реклама и как увеличить ее эффективность.

Знакомые вопросы? Задачу их (на самом деле, гораздо большего количества) решения выполняет маркетолог. Не любой специалист, а крутой и опытный. Где его искать?

Если вы еще не знаете о проекте от Netpeak Agencies Group — «Маркетолог на аутсорсе», эта статья для вас. Расскажу, как работает маркетинг на аутсорсе и зачем это вашему бизнесу.

Что такое маркетинг на аутсорсе

Аутсорс — это передача части внутренних процессов компании внешнему подрядчику, то есть фрилансеру или профильной компании.

Соответственно, аутсорс маркетинга необходим тем компаниям, которые не успели, не хотят или еще не знают, как выстроить собственные маркетинговые процессы.

Решение о начале работы с аутсорс-маркетологом стоит принимать, когда вы сравнили ключевые параметры общих затрат на маркетинг — время и деньги, что в бизнесе на самом деле одно и то же.

Поиск человека в команду занимает минимум три месяца собеседований, потом еще два месяца идут на испытательный период. Плюс учтите затраты ресурсов на создание тестовых задач, инфраструктуры, KPI, карьерной лестницы, обучения, системы репортов и так далее.

Я создал услугу для тех, кому хочется лучше и быстрее — возможность работать сразу с senior-level маркетологом, которому нужны только доступы, все остальное обеспечивает Netpeak Ukraine.

В блоге есть практическая статья, как выбрать между специалистом из агентства, инхауса или фриланса, где разложены по полочкам плюсы и минусы каждого варианта.

Последние три года я консультирую украинские бизнесы. Мое любимое — исследовать и анализировать, как устроен конкретный бизнес и как ему достичь запланированного ревеню. Опираясь на опыт в Netpeak Agencies Group и консалтинг, я разработал фреймворк DSA (Discovery, Strategy, Action).

Более подробно читайте в статье Почему ваш маркетинг не работает, или Как сделать исследование по фреймворку DSA.

Исходя из опыта, могу уверенно утверждать, что многим компаниям для эффективного продвижения и достижения показателей точно не хватает сильного маркетинга.

В некоторых случаях штатные маркетологи не имеют достаточных навыков, не хватает экспертизы — и тогда есть потребность обучить команду. Или необходимо провести аудит, выстроить маркетинговые процессы в компании.

Маркетинг на аутсорсе может оптимально решить задачи как малого, так среднего и крупного бизнеса.

Кто такой маркетолог на аутсорсе

Это маркетолог, который работает на вас удаленно — строит процессы и закрывает все потребности департамента маркетинга.

По каким признакам определить, что пора обратиться к услугам outsource-маркетолога:

ваши цели — привлекать больше лидов, найти новые рынки или вывести новый продукт, но нет ясности, с чего начинать;

нужно масштабировать и увеличивать поток заявок, но вы не знаете, как это сделать;

ваша реклама работает, но неизвестно, работает ли она хорошо;

у вас не хватает ресурсов разбираться в необходимых навыках, создавать системы стимулирования, обучения, карьерной лестницы и т. д.;

вы не хотите тратить время, хотите запустить работу уже сейчас и быстро получать результат без испытательных сроков.

Маркетолог на аутсорсе от Netpeak Ukraine — это ваш инхаус-маркетолог уровня senior.

Он готов работать с первого дня — без необходимости проводить собеседования, делать тестовые задачи и проходить испытательный срок. Его не нужно обучать, создавать системы стимулирования и т. д.

Какие задачи решает outsource-маркетолог

Создание годового маркетинг-плана по достижению бизнес-целей. Бюджетирование бюджета. Разработка и тестирование гипотез. Аналитика рынка и конкурентов. Аналитика имеющихся данных. Рекомендации по настройке CRM. Поиск, подбор, сотрудничество и контроль подрядчиков для выполнения маркетинговых задач. Формирование и отслеживание основных KPI:

MQL (Marketing Qualified Lead) — заявка;

SQL (Sales Qualified Lead) — лид, готовый к покупке;

CPL (Cost per Lead) — цена лида, одного заказа;

CAC (Customer Acquisition Cost) — цена привлеченного клиента, совершившего покупку;

LTV (customer Lifetime Value) — пожизненная ценность клиента;

ROAS (Return on Advertising Spend) — измеряет эффективность затрат на рекламу;

клиенты;

деньги.

Как работает outsource-маркетинг от Netpeak Agencies Group

В агентстве работает команда маркетологов под руководством Юлии Гордиенко, Senior Outsource Marketing Guru, вы можете написать ей — y.gordienko@netpeak.net. Первую встречу мы всегда делаем вместе — вы, я и Юлия.

Если все понравилось, есть понимание глобальных и промежуточных целей и формата работы — можем начинать.

График работы специалиста стандартный для офисного — рабочие дни, с 10 до 19.00 по киевскому времени. На проект (работу с задачами и встречи) бронируем до 40 часов в месяц. Если вашему проекту необходимо больше времени, это обсуждаем индивидуально.

Аутсорс-маркетолог ведет не более четырех клиентских проектов одновременно, чтобы постоянно иметь фокусировку на деталях и целях бизнеса.

При необходимости маркетолог привлечет других специалистов агентства и узкопрофильных консультантов из вашей бизнес-ниши для решения разовых задач. Например, технический аудит, аудит рекламных кампаний, создание аналитического инструмента и т. д.

Технически, подготовка к сотрудничеству выглядит следующим образом:

Оставляете заявку, получаете предложение на рассмотрение и согласование. Общаемся, отвечаем на все вопросы. Если все ок — выбираете способ оплаты, подписываете договор, оплачиваете счет, начинаем работу.

Этапы работы

Работа аутсорс-маркетолога глобально делится на три этапа. Которые могут варьироваться в зависимости от типа и размера бизнеса, а еще в зависимости от целей и текущей ситуации на рынке.

Первый этап — аналитика и планирование

Он занимает от 20 до 40 рабочих дней — опять-таки, зависит от ваших целей и определенного объема работы.

На этом этапе происходит:

знакомство с командой;

брифование (ответы на вопросы);

сбор доступов к необходимым сервисам и аналитика данных (Google Analytics, CRM);

исследование текущего состояния маркетинга компании;

анализ рынка и конкурентов;

подготовка и презентация маркетинг-плана по достижению основной бизнес-цели компании с KPI, сформулированными гипотезами и инструментами.

Второй этап — запуск маркетинг-системы в работу

В течение 20–30 рабочих дней вы получите от вашего маркетолога на аутсорсе:

полноценную таблицу в Google Spreadsheets со сквозной когортной аналитикой (объединяем данные с сайта: Google Analytics + CRM), вывод формул для основных маркетинговых KPI;

формулировка конкретных задач на основе маркетинг-плана по выбранным направлениям — SEO, контекстная или таргетированная реклама, email-маркетинг, SMM, сайт и т. д.;

начало поиска подрядчиков для выполнения задач (если это нужно), и формирование бюджетов.

Третий этап — достижение цели

Это уже постоянная работа, в течение которой вы получите:

четкий контроль всех подрядчиков по нужным направлениям — еженедельные контакты и репорты;

аналитику данных, сбор результатов гипотез и запуск новых гипотез (или масштабирование успешных);

поддержку актуализации сквозной аналитики + еженедельные репорты.

Если вы захотите параллельно строить собственный отдел маркетинга — это не проблема. На третьем этапе аутсорс-маркетолог может как помогать искать, так и обучать вашего специалиста.

Кейсы наших клиентов

Кейс 1. Наш клиент работает по Saas-модели и worldwide — за его услугами можно обратиться по всему миру. У бизнеса хороший рост и перспективы развития. Но темпы роста уже затормозились, поэтому обратились в агентство. Мы начали с детального исследования клиентов и ответа на вопрос, а кто именно приносит основные деньги. Определили несколько сегментов ЦА и собираем по ним статистику тестов. Продолжаем анализ сегментов ЦА, создаем под них кастомные УТП и подтверждаем А/В-тестированием.

Кейс 2. Классический ecommers-проект с маркетинговой инхаус-командой. Основной запрос к агентству — все ли работает как следует, возможно, маркетинг что-то упускает. Благодаря анализу определили, что бизнес активно привлекает новых покупателей, но есть определенные сложности с их удержанием и возвратом. Для клиента важен не только анализ, где и почему не работает, но и фундаментальный подход к изменениям. Поэтому по воронке продаж «See, Think, Do, Care» мы разработали инструменты под каждый ее этап. Поскольку товарные группы различаются, сейчас внедряем кастомизацию по группам товара, а также прописываем тактику. На данном этапе наша цель — охватить ЦА клиента по всем сегментам.

Выводы

Маркетинг на аутсорсе оптимально решает задачи как малых, так и средних компаний, у которых нет маркетолога, или маркетинга как рабочей системы. Аутсорс-маркетолог строит процессы и удовлетворяет потребности вашего маркетингового департамента удаленно.

Маркетолог на аутсорсе нужен, если:

необходимо привлекать больше лидов, найти новые рынки или вывести новый продукт;

нужно масштабировать и увеличивать поток заявок;

необходимо оценить и повысить эффективность вашей рекламы;

не хватает ресурсов разбираться в необходимых навыках, создавать системы стимулирования, обучения, карьерной лестницы и т. д.;

необходимо запустить работу уже сейчас и быстро получать результат без испытательных сроков.

Он решит маркетинговые задачи:

создание маркетинг-плана на год на достижение бизнес-целей;

бюджетирование;

разработка и тестирование гипотез;

аналитика рынка и конкурентов;

аналитика имеющихся данных;

рекомендации по настройке CRM;

поиск, подбор, сотрудничество и контроль подрядчиков для выполнения маркетинговых задач;

формирование и отслеживание основных KPI — MQL, SQL, CPL, CAC, LTV, ROAS, клиенты, деньги.

Аутсорс-маркетинг от Netpeak Agencies Group работает в три этапа:

Аналитика и планирование. Запуск маркетинг-системы. Достижение цели.

Вы можете выбрать как продолжение сотрудничества на третьем этапе, так и построить собственный отдел маркетинга. Тогда наш специалист поможет подыскать / обучить вашего инхаус-маркетолога.