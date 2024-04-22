Что выбрать бизнесу для сопровождения сайта: агентство, инхаус или фриланс
Сложно представить современный бизнес без диджитал-маркетинга. Для собственника и руководителей большим вызовом предстает решение, как распределить бюджет по рекламным каналам, как связать активности в единую концепцию коммуникации.
А, главное, кто все реализует с минимальными рисками.
Научиться самому, сформировать отдел маркетинга или отдать на аутсорс? Использовать гибридную модель?
В этой статье я упрощу ответ на эти вопросы и облегчу страдания выбора — использую для этого проверенный метод SWOT-анализа. Разложу по полочкам плюсы и минусы работы каждой модели в соответствии с задачами, целями и текущей точкой развития вашего бизнеса.
А вот статья основателя Netpeak Group Артема Бородатюка, нанять агентство или создать инхаус-команду.
1. Что выбирать. Модели реализации диджитал-маркетинга
Сфокусирую внимание на наиболее распространенных вариантах:
1. Фриланс.
Работник вне штата, действующий в рамках точечных договоренностей. Как правило, это проектная работа или работа над задачами, ограниченная сроком и объемом.
Фрилансеры сами организовывают свой рабочий процесс и планирование, могут быть вовлечены в несколько проектов одновременно у разных заказчиков.
2. Собственный отдел (инхаус).
Маркетинговая команда, которая сформирована как отдельное подразделение компании и интегрирована в операционную и бизнес-культуру конкретного бизнеса.
3. Агентство.
Специализированая маркетинговая компания с акцентом на процессы, экспертизу и проверенные решения.
Агентства имеют четкую структуру и широкий спектр диджитал-услуг.
Основой являются комьюнити экспертов, кейсы и данные по проектам разных масштабов и направлений.
4. Гибридная модель.
Тут возможны разные вариации сотрудничества с фрилансом, инхаусом и агентством.
2. Для чего выбирать. Цели, которые бизнес ставит перед диджитал-маркетингом
Конечно, список целей со всеми вариациями может быть достаточно длинным. Выделю пять главных:
- Увеличение онлайн-присутствия и видимости бренда.
На повышение видимости бренда в поисковых системах и социальных медиа нацелены поисковая оптимизация, медийные кампании и контент-маркетинг.
- Привлечение ЦА и повышение конверсии.
Рекламные кампании направлены на то, чтобы привести трафик и стимулировать аудиторию к выполнению определенного целевого действия на сайте.
- Повышение объемов продаж и доходов.
Выполнению этой цели служат стратегии электронной коммерции, реализуемые с помощью диджитал-каналов.
- Взаимодействие с клиентами и поддержание их лояльности.
Благодаря контентным и коммуникационным стратегиям можно выстроить отношения с клиентами, предоставить информацию о новых продуктах и услугах, а также стимулировать лояльность.
- Аналитика данных и анализ эффективности маркетинговых усилий.
С помощью внедрения систем измерения и анализа результатов маркетинговых кампаний возможно дальнейшее усовершенствование выбранных методов продвижения бренда и продуктов.
3. Как выбрать исполнителей для сопровождения сайта
Предлагаю вам надежный и проверенный метод принятия решений:
Таблица выбора исполнителей по SWOT-анализу
|
Фактор SWOT
|
Параметры
|
Фриланс
|
Инхаус
|
Агентство
|
Сильные стороны (Strengths)
|
• Экспертность и опыт
Команда специалистов с различной специализацией с опытом в разных проектах
|
частично
|
да
|
тда
|
• Ресурсы
Наличие широкого спектра инструментов, технологий и ресурсов для улучшения результатов маркетинговых кампаний
|
нет
|
да
|
да
|
• Широкий спектр услуг и комплексный подход
|
нет
|
частично
|
да
|
• Контроль
Управление командой и результатами
|
частично
|
да
|
частично
|
• Прозрачность
Участие заказчика в процессах и принятии решений
|
нет
|
да
|
да
|
• Понимание бренда и бизнеса
|
нет
|
да
|
да
|
• Гибкость
Выбор специалистов на проектной основе, быстрая замена
|
нет
|
да
|
да
|
• Экономия
Снижение затрат на маркетинговые услуги
|
да
|
нет
|
нет
|
Фактор SWOT
|
Параметры
|
Фриланс
|
Инхаус
|
Агентство
|
Слабые стороны (Weaknesses)
|
• Высокие затраты
Общий бюджет
|
нет
|частично
|
да
|
• Риски коммуникации
Недоразумения из-за несоответствия ожиданий, также из-за удаленности и/или большое количество звеньев посредников
|
да
|
нет
|
частично
|
• Ограниченные ресурсы
|да
|
частично
|
нет
|
• Нехватка идей, кругозора, опыта
|
да
|
частично
|
нет
|
• Задержка выполнения работ
|
да
|
нет
|
нет
|
• Риски качества
Несоответствие ожиданиям или ненадежность
|
да
|
нет
|
нет
|
Фактор SWOT
|
Параметры
|
Фриланс
|
Инхаус
|
Агентство
|
Возможности (Opportunities)
|
• Широкий доступ к экспертизе
Знания и опыт специалистов в разных отраслях
|
нет
|
частично
|
да
|
• Глобальний доступ в выборе специалистов
|
нет
|
частично
|
да
|
• Интеграция маркетинговых усилий с другими функциональными отделами компании
|
нет
|
да
|
частично
|
• Быстрая адаптация к потребностям бизнеса и рынка
|
частично
|
да
|
да
|
Фактор SWOT
|
Параметри
|
Фриланс
|
Инхаус
|
Агентство
|
Угрозы (Threats)
|
• Зависимость от внешнего поставщика услуг
|да
|
• Потеря ключевых исполнителей
|
да
|частично
|
нет
|
• Риск несоответствия ожиданий
|
да
|
нет
|
нет
|
• Нестабильность из-за смены расписания работы
|
да
|
нет
|
нет
|
• Проблемы с конфиденциальностью
|
да
|
нет
|
нет
4. Эффективная гибридная модель
Оптимальной с точки зрения результата и времени выполнения, по опыту вижу синергию инхауса и агентства. Поэтому сосредоточу внимание именно на этой модели.
Есть определенные условия, которые необходимо соблюдать, чтобы сотрудничество было максимально эффективным:
- Понимание общей цели — она должна быть четкой, измеряемой и конкретной.
- Четкое распределение ролей — кто и за какие процессы отвечает, какая сторона выполняет тот или иной тип задач.
- Планирование ожиданий с обеих сторон и подведение итогов после завершения отчетного периода.
- Контактное лицо со стороны клиента. Должен быть «главный» человек, с которым договариваются обе стороны и с которым решаются все важные вопросы и согласуются цели.
- Отсутствие внутренней конкуренции. Целью инхауса и агентства является принести бизнесу необходимую пользу. Это не конкурс талантов, работа должна быть командной.
- Взаимное уважение и партнерские отношения. Для этого регулярно проводят общие брейнштормы, обмениваются мнениями и идеями, ищут «истину» вместе.
- Учет сильных сторон и возможностей обеих команд. Агентство имеет большой опыт работы с разными проектами и тематиками, видение рынка, общих трендов рынка и инструментов маркетинга, гибкость, в инхаусе — это возможность углубления деталей, глубокая экспертиза своей ниши.
Выводы
Наиболее распространенные модели реализации диджитал-маркетинга:
- Фриланс.
- Собственный отдел (инхаус).
- Агентство.
- Гибридная модель.
Цели, которые бизнес чаще всего своем ставит перед диджитал-маркетингом:
- Увеличение онлайн-присутствия и видимости бренда.
- Привлечение ЦА и повышение конверсии.
- Повышение объемов продаж и доходов.
- Взаимодействие с клиентами и поддержание их лояльности.
- Аналитика данных и анализ эффективности маркетинговых усилий.
Выбрать исполнителей для сопровождения сайта поможет SWOT-анализ.
Воспользуйтесь готовой таблицей из статьи.
По результату и времени выполнения оптимальное взаимодействие — инхаус и агентство.
Есть перечень условий, чтобы сотрудничество было максимально эффективным:
- Понимание общей цели.
- Четкое распределение ролей.
- Планирование ожиданий с обеих сторон и подведение итогов после завершения отчетного периода.
- Контактное лицо со стороны клиента.
- Отсутствие внутренней конкуренции.
- Взаимное уважение и партнерские отношения.
- Учет сильных сторон и возможностей команд обеих сторон.
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