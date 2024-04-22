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Что выбрать бизнесу для сопровождения сайта: агентство, инхаус или фриланс  
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Александр Плуток

Сложно представить современный бизнес без диджитал-маркетинга. Для собственника и руководителей большим вызовом предстает решение, как распределить бюджет по рекламным каналам, как связать активности в единую концепцию коммуникации.

А, главное, кто все реализует с минимальными рисками.

Научиться самому, сформировать отдел маркетинга или отдать на аутсорс? Использовать гибридную модель?

В этой статье я упрощу ответ на эти вопросы и облегчу страдания выбора — использую для этого проверенный метод SWOT-анализа. Разложу по полочкам плюсы и минусы работы каждой модели в соответствии с задачами, целями и текущей точкой развития вашего бизнеса.

А вот статья основателя Netpeak Group Артема Бородатюка, нанять агентство или создать инхаус-команду.

1. Что выбирать. Модели реализации диджитал-маркетинга

Сфокусирую внимание на наиболее распространенных вариантах:

1. Фриланс.

Работник вне штата, действующий в рамках точечных договоренностей. Как правило, это проектная работа или работа над задачами, ограниченная сроком и объемом.

Фрилансеры сами организовывают свой рабочий процесс и планирование, могут быть вовлечены в несколько проектов одновременно у разных заказчиков.

2. Собственный отдел (инхаус).

Маркетинговая команда, которая сформирована как отдельное подразделение компании и интегрирована в операционную и бизнес-культуру конкретного бизнеса.

3. Агентство.

Специализированая маркетинговая компания с акцентом на процессы, экспертизу и проверенные решения.

Агентства имеют четкую структуру и широкий спектр диджитал-услуг.

Основой являются комьюнити экспертов, кейсы и данные по проектам разных масштабов и направлений.

4. Гибридная модель.

Тут возможны разные вариации сотрудничества с фрилансом, инхаусом и агентством.

2. Для чего выбирать. Цели, которые бизнес ставит перед диджитал-маркетингом

Конечно, список целей со всеми вариациями может быть достаточно длинным. Выделю пять главных:

  1. Увеличение онлайн-присутствия и видимости бренда.

На повышение видимости бренда в поисковых системах и социальных медиа нацелены поисковая оптимизация, медийные кампании и контент-маркетинг.

  1. Привлечение ЦА и повышение конверсии.

Рекламные кампании направлены на то, чтобы привести трафик и стимулировать аудиторию к выполнению определенного целевого действия на сайте.

  1. Повышение объемов продаж и доходов.

Выполнению этой цели служат стратегии электронной коммерции, реализуемые с помощью диджитал-каналов.

  1. Взаимодействие с клиентами и поддержание их лояльности.

Благодаря контентным и коммуникационным стратегиям можно выстроить отношения с клиентами, предоставить информацию о новых продуктах и услугах, а также стимулировать лояльность.

  1. Аналитика данных и анализ эффективности маркетинговых усилий.

С помощью внедрения систем измерения и анализа результатов маркетинговых кампаний возможно дальнейшее усовершенствование выбранных методов продвижения бренда и продуктов.

3. Как выбрать исполнителей для сопровождения сайта

Предлагаю вам надежный и проверенный метод принятия решений:

Таблица выбора исполнителей по SWOT-анализу

Фактор SWOT

Параметры

Фриланс

Инхаус

Агентство

Сильные стороны (Strengths)

• Экспертность и опыт

Команда специалистов с различной специализацией с опытом в разных проектах

частично

да

тда

• Ресурсы

Наличие широкого спектра инструментов, технологий и ресурсов для улучшения результатов маркетинговых кампаний

нет

да

да

• Широкий спектр услуг и комплексный подход

нет

частично

да

• Контроль

Управление командой и результатами

частично

да

частично

• Прозрачность

Участие заказчика в процессах и принятии решений

нет

да

да

• Понимание бренда и бизнеса

нет

да

да

• Гибкость

Выбор специалистов на проектной основе, быстрая замена

нет

да

да

• Экономия

Снижение затрат на маркетинговые услуги

да

нет

нет

Фактор SWOT

Параметры

Фриланс

Инхаус

Агентство

Слабые стороны (Weaknesses)

• Высокие затраты

Общий бюджет

нет

 частично

да

• Риски коммуникации

Недоразумения из-за несоответствия ожиданий, также из-за удаленности и/или большое количество звеньев посредников

да

нет

частично

• Ограниченные ресурсы

 да

частично

нет

• Нехватка идей, кругозора, опыта

да

частично

нет

• Задержка выполнения работ

да

нет

нет

• Риски качества

Несоответствие ожиданиям или ненадежность

да

нет

нет

Фактор SWOT

Параметры

Фриланс

Инхаус

Агентство

Возможности (Opportunities)

• Широкий доступ к экспертизе

Знания и опыт специалистов в разных отраслях

нет

частично

да

• Глобальний доступ в выборе специалистов

нет

частично

да

• Интеграция маркетинговых усилий с другими функциональными отделами компании

нет

да

частично

• Быстрая адаптация к потребностям бизнеса и рынка

частично

да

да

Фактор SWOT

Параметри

Фриланс

Инхаус

Агентство

Угрозы (Threats)

• Зависимость от внешнего поставщика услуг

 да

• Потеря ключевых исполнителей

да

 частично

нет

• Риск несоответствия ожиданий

да

нет

нет

• Нестабильность из-за смены расписания работы

да

нет

нет

• Проблемы с конфиденциальностью

да

нет

нет

4. Эффективная гибридная модель

Оптимальной с точки зрения результата и времени выполнения, по опыту вижу синергию инхауса и агентства. Поэтому сосредоточу внимание именно на этой модели.

Есть определенные условия, которые необходимо соблюдать, чтобы сотрудничество было максимально эффективным:

  1. Понимание общей цели — она должна быть четкой, измеряемой и конкретной.
  2. Четкое распределение ролей — кто и за какие процессы отвечает, какая сторона выполняет тот или иной тип задач.
  3. Планирование ожиданий с обеих сторон и подведение итогов после завершения отчетного периода.
  4. Контактное лицо со стороны клиента. Должен быть «главный» человек, с которым договариваются обе стороны и с которым решаются все важные вопросы и согласуются цели.
  5. Отсутствие внутренней конкуренции. Целью инхауса и агентства является принести бизнесу необходимую пользу. Это не конкурс талантов, работа должна быть командной.
  6. Взаимное уважение и партнерские отношения. Для этого регулярно проводят общие брейнштормы, обмениваются мнениями и идеями, ищут «истину» вместе.
  7. Учет сильных сторон и возможностей обеих команд. Агентство имеет большой опыт работы с разными проектами и тематиками, видение рынка, общих трендов рынка и инструментов маркетинга, гибкость, в инхаусе — это возможность углубления деталей, глубокая экспертиза своей ниши.

Выводы

Наиболее распространенные модели реализации диджитал-маркетинга:

  1. Фриланс.
  2. Собственный отдел (инхаус).
  3. Агентство.
  4. Гибридная модель.

Цели, которые бизнес чаще всего своем ставит перед диджитал-маркетингом:

  1. Увеличение онлайн-присутствия и видимости бренда.
  2. Привлечение ЦА и повышение конверсии.
  3. Повышение объемов продаж и доходов.
  4. Взаимодействие с клиентами и поддержание их лояльности.
  5. Аналитика данных и анализ эффективности маркетинговых усилий.

Выбрать исполнителей для сопровождения сайта поможет SWOT-анализ.
Воспользуйтесь готовой таблицей из статьи.

По результату и времени выполнения оптимальное взаимодействие — инхаус и агентство.

Есть перечень условий, чтобы сотрудничество было максимально эффективным:

  1. Понимание общей цели.
  2. Четкое распределение ролей.
  3. Планирование ожиданий с обеих сторон и подведение итогов после завершения отчетного периода.
  4. Контактное лицо со стороны клиента.
  5. Отсутствие внутренней конкуренции.
  6. Взаимное уважение и партнерские отношения.
  7. Учет сильных сторон и возможностей команд обеих сторон.
Александр Плуток

Начал свою карьеру в ритейле и дистрибьюции, специализируясь на розничных и оптовых продажах. С 2011 по 2013 работал в главном маркетплейсе Украины Prom.ua.

В Netpeak — с 2013 года. С 2016 года — руководитель отдела продаж агентства. Сформировал новую команду, создал структуру отдела и настроил необходимые бизнес-процессы.

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