Что выбрать бизнесу для сопровождения сайта: агентство, инхаус или фриланс

Что выбрать бизнесу для сопровождения сайта: агентство, инхаус или фриланс

Сложно представить современный бизнес без диджитал-маркетинга. Для собственника и руководителей большим вызовом предстает решение, как распределить бюджет по рекламным каналам, как связать активности в единую концепцию коммуникации.

А, главное, кто все реализует с минимальными рисками.

Научиться самому, сформировать отдел маркетинга или отдать на аутсорс? Использовать гибридную модель?

В этой статье я упрощу ответ на эти вопросы и облегчу страдания выбора — использую для этого проверенный метод SWOT-анализа. Разложу по полочкам плюсы и минусы работы каждой модели в соответствии с задачами, целями и текущей точкой развития вашего бизнеса.

А вот статья основателя Netpeak Group Артема Бородатюка, нанять агентство или создать инхаус-команду.

1. Что выбирать. Модели реализации диджитал-маркетинга

Сфокусирую внимание на наиболее распространенных вариантах:

1. Фриланс.

Работник вне штата, действующий в рамках точечных договоренностей. Как правило, это проектная работа или работа над задачами, ограниченная сроком и объемом.

Фрилансеры сами организовывают свой рабочий процесс и планирование, могут быть вовлечены в несколько проектов одновременно у разных заказчиков.

2. Собственный отдел (инхаус).

Маркетинговая команда, которая сформирована как отдельное подразделение компании и интегрирована в операционную и бизнес-культуру конкретного бизнеса.

3. Агентство.

Специализированая маркетинговая компания с акцентом на процессы, экспертизу и проверенные решения.

Агентства имеют четкую структуру и широкий спектр диджитал-услуг.

Основой являются комьюнити экспертов, кейсы и данные по проектам разных масштабов и направлений.

4. Гибридная модель.

Тут возможны разные вариации сотрудничества с фрилансом, инхаусом и агентством.

2. Для чего выбирать. Цели, которые бизнес ставит перед диджитал-маркетингом

Конечно, список целей со всеми вариациями может быть достаточно длинным. Выделю пять главных:

Увеличение онлайн-присутствия и видимости бренда.

На повышение видимости бренда в поисковых системах и социальных медиа нацелены поисковая оптимизация, медийные кампании и контент-маркетинг.

Привлечение ЦА и повышение конверсии.

Рекламные кампании направлены на то, чтобы привести трафик и стимулировать аудиторию к выполнению определенного целевого действия на сайте.

Повышение объемов продаж и доходов.

Выполнению этой цели служат стратегии электронной коммерции, реализуемые с помощью диджитал-каналов.

Взаимодействие с клиентами и поддержание их лояльности.

Благодаря контентным и коммуникационным стратегиям можно выстроить отношения с клиентами, предоставить информацию о новых продуктах и услугах, а также стимулировать лояльность.

Аналитика данных и анализ эффективности маркетинговых усилий.

С помощью внедрения систем измерения и анализа результатов маркетинговых кампаний возможно дальнейшее усовершенствование выбранных методов продвижения бренда и продуктов.

3. Как выбрать исполнителей для сопровождения сайта

Предлагаю вам надежный и проверенный метод принятия решений:

Таблица выбора исполнителей по SWOT-анализу

Фактор SWOT Параметры Фриланс Инхаус Агентство Сильные стороны (Strengths) • Экспертность и опыт Команда специалистов с различной специализацией с опытом в разных проектах частично да тда • Ресурсы Наличие широкого спектра инструментов, технологий и ресурсов для улучшения результатов маркетинговых кампаний нет да да • Широкий спектр услуг и комплексный подход нет частично да • Контроль Управление командой и результатами частично да частично • Прозрачность Участие заказчика в процессах и принятии решений нет да да • Понимание бренда и бизнеса нет да да • Гибкость Выбор специалистов на проектной основе, быстрая замена нет да да • Экономия Снижение затрат на маркетинговые услуги да нет нет Фактор SWOT Параметры Фриланс Инхаус Агентство Слабые стороны (Weaknesses) • Высокие затраты Общий бюджет нет частично да • Риски коммуникации Недоразумения из-за несоответствия ожиданий, также из-за удаленности и/или большое количество звеньев посредников да нет частично • Ограниченные ресурсы да частично нет • Нехватка идей, кругозора, опыта да частично нет • Задержка выполнения работ да нет нет • Риски качества Несоответствие ожиданиям или ненадежность да нет нет Фактор SWOT Параметры Фриланс Инхаус Агентство Возможности (Opportunities) • Широкий доступ к экспертизе Знания и опыт специалистов в разных отраслях нет частично да • Глобальний доступ в выборе специалистов нет частично да • Интеграция маркетинговых усилий с другими функциональными отделами компании нет да частично • Быстрая адаптация к потребностям бизнеса и рынка частично да да Фактор SWOT Параметри Фриланс Инхаус Агентство Угрозы (Threats) • Зависимость от внешнего поставщика услуг да • Потеря ключевых исполнителей да частично нет • Риск несоответствия ожиданий да нет нет • Нестабильность из-за смены расписания работы да нет нет • Проблемы с конфиденциальностью да нет нет

4. Эффективная гибридная модель

Оптимальной с точки зрения результата и времени выполнения, по опыту вижу синергию инхауса и агентства. Поэтому сосредоточу внимание именно на этой модели.

Есть определенные условия, которые необходимо соблюдать, чтобы сотрудничество было максимально эффективным: Понимание общей цели — она должна быть четкой, измеряемой и конкретной. Четкое распределение ролей — кто и за какие процессы отвечает, какая сторона выполняет тот или иной тип задач. Планирование ожиданий с обеих сторон и подведение итогов после завершения отчетного периода. Контактное лицо со стороны клиента . Должен быть «главный» человек, с которым договариваются обе стороны и с которым решаются все важные вопросы и согласуются цели. Отсутствие внутренней конкуренции . Целью инхауса и агентства является принести бизнесу необходимую пользу. Это не конкурс талантов, работа должна быть командной. Взаимное уважение и партнерские отношения . Для этого регулярно проводят общие брейнштормы, обмениваются мнениями и идеями, ищут «истину» вместе. Учет сильных сторон и возможностей обеих команд. Агентство имеет большой опыт работы с разными проектами и тематиками, видение рынка, общих трендов рынка и инструментов маркетинга, гибкость, в инхаусе — это возможность углубления деталей, глубокая экспертиза своей ниши.

Выводы

Наиболее распространенные модели реализации диджитал-маркетинга:

Фриланс. Собственный отдел (инхаус). Агентство. Гибридная модель.

Цели, которые бизнес чаще всего своем ставит перед диджитал-маркетингом:

Увеличение онлайн-присутствия и видимости бренда. Привлечение ЦА и повышение конверсии. Повышение объемов продаж и доходов. Взаимодействие с клиентами и поддержание их лояльности. Аналитика данных и анализ эффективности маркетинговых усилий.

Выбрать исполнителей для сопровождения сайта поможет SWOT-анализ.

Воспользуйтесь готовой таблицей из статьи.

По результату и времени выполнения оптимальное взаимодействие — инхаус и агентство.

Есть перечень условий, чтобы сотрудничество было максимально эффективным: