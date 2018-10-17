Основные виды контента и правила оформления в зависимости от вида

Классификация контента помогает маркетологам планировать продвижение и составлять контент-планы. Контент бывает четырех видов: продающий, информационный, вовлекающий и развлекательный. Каждый вид выполняет свою функцию.

Информационный контент

Процесс продажи всегда начинается не с продажи, а с получения доверия. Для этой цели нам служит информационный контент.

Информация, которую вы публикуете, должна быть полезна аудитории, а значит, такие публикации дают вам экспертность — фолловеры видят, что вы профессионал и вам можно доверять, постепенно они привыкают к вашим постам в ленте новостей.

Информационный контент раскрывает товар с новых сторон и должен занимать примерно 50% от всех постов. К такому контенту мы относим:

Репутационный. Расскажите о своих успехах и достижениях, покажите полученные дипломы после пройденных курсов и тренингов, сертификаты и аттестаты.

Расскажите о своих успехах и достижениях, покажите полученные дипломы после пройденных курсов и тренингов, сертификаты и аттестаты. Новости отрасли. Сюда входят мнения лидеров рынка и экспертов, новинки отрасли, рейтинги, тренды, прогнозы, методики и техники применяемые в отрасли. В качестве иллюстрации подойдет инфографика.

Сюда входят мнения лидеров рынка и экспертов, новинки отрасли, рейтинги, тренды, прогнозы, методики и техники применяемые в отрасли. В качестве иллюстрации подойдет инфографика. Обзоры. Например, товаров и услуг, полезных сайтов, инструментов и материалов.

Например, товаров и услуг, полезных сайтов, инструментов и материалов. Характеристики товара. Например, ответы на вопросы, FAQ, за и против, разрушение мифов.

Например, ответы на вопросы, FAQ, за и против, разрушение мифов. Детали. Сравнение товаров, ТОП-3 лучших продуктов и т.п.

Сравнение товаров, ТОП-3 лучших продуктов и т.п. Жизнь компании. Например, миссия и история, новости, основатель и специалисты, репортажи, интервью, лучшие работники, рабочий день сотрудника, анонсы и отчеты с мероприятий.

Например, миссия и история, новости, основатель и специалисты, репортажи, интервью, лучшие работники, рабочий день сотрудника, анонсы и отчеты с мероприятий. Закулисье. Процесс создания товара, мастер-классы по изготовлению, секреты и фишки, полезные трюки, фото с производства, процесс использования товара.

Развлекательный контент

Развлекательный вид контента нужен для того, чтобы аудитория не заскучала. С его помощью мы вовлекаем пассивного читателя в общение, а значит, повышаем его лояльность. Такого контента должно быть около 20%.

Развлекательным контентом мы называем:

Провокации , или опровержения догм, мнения, которые идут вразрез с общепринятым.

, или опровержения догм, мнения, которые идут вразрез с общепринятым. Опросы . Опрос ради опроса никому не интересен. Покажите аудитории, что ее мнение влияет на результат. Например, если вы проводите опрос, опубликуйте подтверждение, что вы воспользовались результатами.

. Опрос ради опроса никому не интересен. Покажите аудитории, что ее мнение влияет на результат. Например, если вы проводите опрос, опубликуйте подтверждение, что вы воспользовались результатами. Конкурсы и розыгрыши . Золотое правило: чем проще и понятнее условия и дороже призы, тем эффективнее конкурсы.

. Золотое правило: чем проще и понятнее условия и дороже призы, тем эффективнее конкурсы. Квесты . Это трудоемкий, но очень эффективный инструмент маркетинга. Нет ничего лучше, если вы хотите, чтобы ваш бренд запомнили. Подробнее можно почитать в нашей статье о нестандартном маркетинге.

. Это трудоемкий, но очень эффективный инструмент маркетинга. Нет ничего лучше, если вы хотите, чтобы ваш бренд запомнили. Подробнее можно почитать в нашей статье о нестандартном маркетинге. Марафоны . Очень популярны челленджи, когда группа участников делает одно и то же. Победит тот, кто первый выложит результат или дойдет до конца. Это может быть йога-челлендж, совместный отшив какой-либо игрушки в группах по рукоделию и т.п.

. Очень популярны челленджи, когда группа участников делает одно и то же. Победит тот, кто первый выложит результат или дойдет до конца. Это может быть йога-челлендж, совместный отшив какой-либо игрушки в группах по рукоделию и т.п. Посты для создания настроения. Например, атмосферные фото, шутки по теме, трендовые мемы, поздравления, уместные(!) цитаты, необычные способы использовать продукт.

Вовлекающий контент

Этот тип контента стимулирует клиентов общаться — оставлять комментарии, делиться своими фотографиями. Он чаще всего используется в соцсетях, чтобы расшевелить подписчиков и сделать страничку компании живой. Что стимулирует комментарии и обсуждения и какие есть виды вовлекающего контента:

вопросы-ответы;

статьи-мнения;

статьи на острые темы;

интерактивный контент — тесты, викторины, опросы, онлайн-калькуляторы, анимированные инфографики;

публикации об актуальных событиях.

Продающий контент

И, наконец, когда мы получили доверие и лояльность аудитории, начинаем публиковать продающий контент.

Именно этот контент приводит к нам клиентов и делает продажи. Продающих постов должно быть примерно 30% от общего количества.

К продающему контенту мы относим:

Товар , и все, что к нему относится: демонстрация товара, оффер, выбор дня, фото «до и после».

, и все, что к нему относится: демонстрация товара, оффер, выбор дня, фото «до и после». Социальные подтверждения . Это посты, которые говорят, что ваш товар популярен, и его покупают, отзывы и фото реальных клиентов, истории о том, как кто-то решил свою проблему с помощью товара, фото со звездами.

. Это посты, которые говорят, что ваш товар популярен, и его покупают, отзывы и фото реальных клиентов, истории о том, как кто-то решил свою проблему с помощью товара, фото со звездами. Акции, то есть эксклюзивные предложения, скидки и распродажи, ограниченные по времени.

Как видите, вариантов контента очень много. Все, что вам нужно сделать — выбрать подходящие виды и оптимизировать их под свою ЦА. Каждый хороший пост увеличивает вероятность покупки, а каждый плохой — уменьшает.

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