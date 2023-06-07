Зарекомендовать себя как эксперта, построить прочную репутацию и производить неизгладимое впечатление на окружающих — достичь этих целей позволяет личный бренд. Речь о том, как люди воспринимают вас, ваши ценности, навыки и ваш продукт или услугу. Собрала интересные кейсы и пошаговую инструкцию, как продвигать личный бренд в Instagram, стратегии, которые сделают из вас «звезду Инстаграм».

Из материала вы узнаете о трендах продвижения, а также о том, как:

Поставить реальные цели и достигнуть их при помощи личного бренда. Отличить реальных инфлюенсеров от фейковых с сервисом trendHERO. Выбрать стратегию работы с аудиторией. Измерить вовлеченность подписчиков. Составить контент-план. Решить, какой дизайн аккаунта подходит именно вам.

Пост будет интересен как начинающим блогерам, так и опытным маркетологам, которые находятся в поиске новых способов привлечь и удержать подписчиков.

Зачем продвигать личный бренд в Instagram?

В 2023 году количество активных пользователей в Instagram составило 1,35 миллиарда человек. К 2025 году прогнозируется, что ежемесячное число активных пользователей социальной сети составит 1,44 миллиарда человек, а это 31,2% от общего числа пользователей интернета в мире.

Кроме того, 90% завсегдатаев Instagram подписаны на хотя бы одну коммерческую организацию.

Преимущество не только на стороне производителей продукции.

Более 36% сотрудников сектора B2B решает сотрудничать с компанией после анализа личного бренда в Instagram.

Поэтому, если вы хотите зарабатывать деньги, продавая то, что любите, вам необходимо знать, как продвигать личный бренд в Instagram.

Задаемся целью

Прежде чем создать аккаунт и развивать личный бренд, нужно ответить на такие вопросы:

Способен ли я производить такие товары/услуги/контент, которые помогут решить проблемы аудитории?

В каких сферах я эксперт?

Какие качества, присущие мне, мотивируют аудиторию?

Какие личные задачи я смогу решить, когда у меня появится огромное количество подписчиков?

Исходя из ответов, можно сформулировать три цели:

Информировать аудиторию о событиях, которые происходят в вашей жизни (или в компании), привлечь подписчиков и получить их внимание. Сформировать сообщество и вовлечь аудиторию для нативных рекламных кампаний других брендов. Генерировать лиды и увеличить доход, продавая собственные товары или услуги.

Чтобы достигнуть этих целей, следует развивать личный бренд и выполнить 12 действий:

определить идентичность бренда;

исследовать целевую аудиторию;

проанализировать конкурентов;

составить контент-план;

визуализировать контент;

написать посты;

использовать хештеги;

взаимодействовать с инфлюенсерами;

прогнозировать поведение аудитории;

создать Instagram Shop;

регулярно постить Stories;

анализировать результаты.

Начинайте с определения идентичности — первого этапа на пути к продвижению личного бренда в Инстаграм.

Определение идентичности бренда

Что нужно для развития личного бренда в Instagram? Определить идентичность: уникальность, ценности, социальную ответственность.

Пример. Одним из образцов человека, который успешно очертил личный бренд, является Маша Ефросинина — украинская телеведущая, продюсер и общественная активистка, основательница «Фонда Маша», который помогает женщинам, пострадавшим от насилия. Она построила сильный личный бренд, который помог ей стать известной в Украине и мире.

Личный бренд Маши Ефросининой сосредоточен вокруг ее основных ценностей: трудолюбия, профессионализма и креативности. Ее веб-сайт, профили в социальных сетях и публичные выступления отражают это. Телеведущая известна безупречным стилем, привлекательностью и стремлением к совершенству.

Другим аспектом ее личного бренда является сосредоточенность на социальных вопросах и преданность обществу. Маша Ефросинина является послом доброй воли UNICEF и сейчас активно помогает женщинам, которые пострадали из-за войны. Такая гражданская позиция и социальная ответственность помогли ей построить сообщество сторонников и получить уважение в профессиональной сфере.

Instagram Маши Ефросининой

О том, как выстраивать личный бренд читайте в кейсе Алиной Поддубной.

Три этапа определения идентичности:

Уникальность. Какие навыки, знания или опыт у вас есть, которые выделяют вас среди других специалистов в вашей профессиональной области? Ценности. Что для вас важно? Личный бренд должен отражать ваши ценности и убеждения. Социальная ответственность. Как именно вы помогаете людям, которые рядом? Возможно, это волонтерство? Устойчивый бизнес?

Ответы на эти и другие вопросы я даю в Reels в своем Instagram. Они помогут определить идентичность вашего бренда и сделать последующее продвижение эффективным.

Исследование целевой аудитории

На этапе создания продукта (услуги) следует задуматься, кому он будет полезен и чью «‎боль» сможет закрыть. От того, насколько детально вы изучите целевую аудиторию и создадите персонажей, зависит эффективность контента и увеличение авторитета блогера.

Определить свою целевую аудиторию — это как попасть в яблочко! Вот несколько советов, которые помогут вам определить своих идеальных подписчиков и эффективно работать с ними:

Определите свою нишу. Начните с четкого понимания, что делает ваш товар или услугу уникальной. Это поможет сузить круг целевой аудитории и выделиться из толпы.



Например, услуги фитнеса можно предлагать мужчинам и женщинам в возрасте 20–50 лет, а можно сузить целевую аудиторию до занятых людей, которым важны эффективность тренировок и правильное питание в комплексе.

Проведите исследование рынка. Узнайте предпочтения, интересы и болевые точки вашей аудитории. Задавайте вопросы, проводите опросы и анализируйте данные, чтобы получить ценные сведения. Знания — это сила! Создайте персонажей покупателей. Разработайте подробные профили ваших идеальных клиентов. Учитывайте демографические, психографические и поведенческие характеристики. Укажите имена персонажей, возраст и даже предысторию. Это поможет вам лучше понять их потребности. Используйте социальные сети. Платформы социальных сетей — это источник информации для изучения целевой аудитории. Используйте инструменты аналитики для сбора данных, отслеживания вовлеченности и адаптации контента. Общайтесь и слушайте. Взаимодействуйте с аудиторией через комментарии, прямые сообщения и онлайн-сообщества. Активно выслушивайте отзывы и предложения, принимайте во внимание болевые точки. Аутентичное взаимодействие укрепляет доверие!

Определение целевой аудитории требует времени и стараний, но как только вы разберетесь, ваши маркетинговые усилия окупятся!

Анализ конкурентов

Посмотрите, кто находится в вашей локации и предоставляет аналогичные услуги. Подумайте, чем вы отличаетесь от этих личных брендов. Информация пригодится при составлении контент-плана.

Неплохо также узнать о демографических показателях аудитории. Эти данные можно получить из Instagram Analytics.

Выберите опцию Insights. Перейдите к варианту Audience.

Готово! Теперь вы знаете возраст, пол и местоположение своих подписчиков.

Исследуем аудиторию в Instagram Audience

Воспользуйтесь сервисом trendHERO. Он позволяет:

Детально узнать и проанализировать свою аудиторию. Найти и проанализировать конкурентов, их подписчиков и рекламные интеграции у блогеров. Проверить аккаунт на накрутку. Найти и проверить активность аудитории блогеров. Узнать интересы подписчиков блогера. Отследить эффективность контента и узнать лучшее время для публикации.

Особенно сервис нужен, если вас интересует продвижение через инфлюенсеров. Не нужно бояться потратить бюджет на фейковых блогеров, которые собрали миллионы подписчиков методом накрутки: сервис поможет проверить аудиторию, её вовлеченность и месторасположение. Искать инфлюенсеров достаточно просто — используйте удобные фильтры или ключевые слова. Например, с помощью фильтров можно задать локацию и количество подписчиков, чтобы точно не ошибиться с выбором человека для информационного партнерства. Можно использовать больше 16 разных фильтров. Для подбора ключевых слов в один клик сервис использует ChatGPT.

Ищем инфлюенсеров в сервисе trendHERO

Составление контент-плана

Самое важное при продвижении личного бренда в Instagtam — предлагать аудитории увлекательный контент.

Распространенная ошибка — публиковать однотипные посты. Например, аккаунт содержит только профессиональную информацию, а об интересах человека остается лишь догадываться.

Контент должен охватывать несколько категорий. Вот шаблон контент-плана.

Что отражает контент? Какой тип информации подойдет? Вашу личность позитивные цитаты

фотографии творческого пространства, сочетание домашней и рабочей атмосферы

шутки Ваши социальные связи фотографии с конференций и деловых мероприятий, которые вы посетили

совместные снимки с инфлюенсерами

интервью с известной личностью из вашей индустрии (это может быть как ваш, так и чужой материал, о чем обязательно сообщите в хэштегах) Ваши увлечения волонтерские инициативы, которые вы поддержали

интересные места, где побывали

личные достижения как маленькие, так и значительные — это ваш повод для гордости Ваши интересы посты о книгах и фильмах

фотографии ваших хобби

путешествия Ваши профессиональные навыки инструкции, how-to, лайфхаки, советы

новости индустрии и показательная статистика

награды/признания

Визуализация контента

Выбирая уникальную цветовую гамму не забывайте о трендах в дизайне личного бренда в Instagram. Визуальные элементы играют решающую роль. Их стоит подбирать, исходя из особенностей целевой аудитории. В сфере дизайна личного бренда в 2023 году можно выделить такие тенденции:

Аутентичные портреты. Прошли времена, когда, чтобы добавить фото в Instagram, сначала нужно было сделать профессиональную фотосессию. Сегодня дизайн персонального бренда склоняется в сторону аутентичных фотографий. Изображения, запечатлевшие подлинные эмоции, демонстрирующие индивидуальность человека, пользуются большим спросом. Такие фотографии, часто изображающие людей в естественной обстановке, помогают установить непосредственную связь с аудиторией, способствуя возникновению чувства доверия и подлинности. Минималистические визуальные образы. В эпоху информационной перегрузки простота и минимализм набирают обороты. Чистые и не загроможденные визуальные образы с акцентом на основные элементы преобладают в дизайне персонального бренда. Свободное пространство на минималистских изображениях позволяет выделить главную тему или сообщение. Такой подход создает ощущение утонченности, профессионализма и ясности, позволяя людям лаконично донести информацию о своем бренде. Изображение образа жизни. Сегодня аудитория тяготеет к персональным брендам, которые демонстрируют желаемый образ жизни и опыт. Образ жизни показывает людей в их стихии, занимающихся деятельностью, связанной с их личным брендом или областью компетенции. Такие изображения вызывают эмоции, позволяя аудитории представить себя в похожих сценариях и установить связь с человеком на более глубоком уровне. Образ жизни также улучшает повествование, делая личный бренд более открытым и вдохновляющим. Разнообразная репрезентация. Поскольку все большее внимание уделяется инклюзивности и репрезентативности, в дизайне персональных брендов стоит использовать образы, отражающие разнообразие. Бренды активно ищут решения, которые охватывают различные этнические группы, полы, типы тела и так далее. Такой подход в дизайне личного бренда помогает создать широкую привлекательность и найти отклик у большей аудитории. Аутентичное закулисье. В эпоху социальных сетей аудитория ценит возможность заглянуть за кулисы жизни влиятельных персон. Аутентичность ценится, а снимки, дающие откровенный взгляд на повседневную рутину, рабочие процессы и даже проблемы, с которыми сталкиваются люди, помогают установить более тесную связь. Такие визуальные образы «за кадром» очеловечивают персональные бренды, делая их легко узнаваемыми, привлекательными и заслуживающими доверия. Интерактивные и анимированные визуальные эффекты. С развитием технологий в дизайне персонального бренда появились интерактивные и анимированные визуальные образы. GIF-файлы, короткие видеоролики и интерактивные элементы, такие как инфографика или дополненная реальность, становятся популярными. Эти динамичные изображения привлекают внимание, создают запоминающееся впечатление и улучшают общий пользовательский опыт.

Дизайн персонального бренда постоянно развивается, и быть в курсе последних тенденций очень важно для эффективного продвижения аккаунта в Instagram. Чем больше своих «фишек» вы придумаете, тем лучше целевая аудитория будет воспринимать контент.

В 2023 году важно следовать гайдлайнам, чтобы не мешать алгоритмам показывать ваш контент аудитории этой социальной сети. И если сейчас Instagram пишет, что предпочитает посты-карусели и reels, сделанные в самом Instagram — нужно попробовать делать именно их.

Карта трендов дизайна в Instagram

Написание постов

Подсчитано, что оптимальная длина органического поста составляет 138–150 символов. А идеальное рекламное сообщение воспринимается, если не превышает 125 символов.

В то же время, такие гиганты СМИ, как National Geographic, публикуют длинные посты. Уверены, что сможете написать не хуже? Дерзайте!

National Geographic публикует пост в Instagram в поддержку PR-кампании по защите медведей

Не забывайте о важности голоса бренда при общении с подписчиками.

Использование хэштегов

Рассмотрим значение хэштегов и местоположений в Instagram в 2023 году и то, как они могут повысить эффективность вашего контента и вовлеченность.

Использование релевантных и целевых хэштегов. В 2023 году они по-прежнему являются мощным способом повышения узнаваемости и охвата вашего контента. Однако ключевым моментом является использование релевантных и целевых хэштегов. Вместо того, чтобы просто использовать популярные или общие хэштеги, сосредоточьтесь на сочетании широких и нишевых тегов, специфичных для вашего контента и целевой аудитории. Такой подход повышает вероятность того, что сообщения будут обнаружены людьми, искренне заинтересованными в вашей нише. Это повысит вовлеченность и потенциальное привлечение новых подписчиков. Модные и своевременные хэштеги. Отслеживание актуальных тем поможет повысить узнаваемость вашего контента. Будьте в курсе популярных обсуждений, событий, праздников и отраслевых тенденций, относящихся к вашей нише. Теги местоположения. В 2023 году использование тегов местоположения в Instagram продолжает играть важную роль в персонализации контента и охвате местных сообществ. Добавление тега местоположения к вашим сообщениям помогает нацелиться на аудиторию в определенном регионе или городе. Это особенно полезно для компаний с физическим местоположением или тех, кто стремится установить связь с местными сообществами. Пользователи часто просматривают контент на основе тегов местоположения, что делает его эффективным способом взаимодействия с людьми, которые разделяют связь или интерес к определенному месту. Геотаргетированные хэштеги. Сочетание хэштегов с метками местоположения может еще больше расширить охват и вовлеченность вашего контента. Геотаргетированные хэштеги включают конкретные места в сами хэштеги. Например, вместо #food можно использовать #foodlondon или #foodieNYC. Такой подход позволит вам задействовать гиперлокальные сообщества и привлечь людей, которые специально ищут контент, связанный с конкретным местом. Геотаргетированные хэштеги помогут вам установить связь с более релевантной и вовлеченной аудиторией. Хэштеги для ниш и сообществ. В 2023 году хэштеги для ниш и сообществ продолжают процветать как способ налаживания связей, поиска единомышленников и создания сообществ. Эти хэштеги относятся к определенным интересам, отрасли или сообществу и позволяют взаимодействовать с узконаправленной аудиторией. Используя нишевые хэштеги, которые соответствуют вашему контенту или бренду, вы можете позиционировать себя как авторитет в данном сообществе и привлечь людей, разделяющих схожие увлечения, что приведет к более содержательному взаимодействию и вовлечению.

Взаимодействие с инфлюенсерами

При продвижении личного бренда в Инстаграм нужно решить, с какой категорией инфлюенсеров вам хочется взаимодействовать — мега-, микро- или нано.

Мегаинфлюенсеры — это знаменитости и политики в Instagram с аудиторией от 100 тысяч до 1+ млн подписчиков. Не всегда выгодно заключать договор именно с ними, ведь стоимость услуг — колоссальная, а желаемого эффекта можно не получить. Микроинфлюенсеры могут похвастаться аудиторией 5000–100000 человек. Микроинфлюенсеры, как правило, являются экспертами в узкой нише. Поэтому, если вы хотите получить доступ к деловой аудитории, ваш выбор может пасть именно на эту категорию. Наноинфлюенсеры собирают от 1000 до 5000 подписчиков, не ретушируют фотографии и не стремятся к гламурной репрезентации. Работа с ними будет выгодна для вас, если целевая аудитория ценит доступность, простоту и минимализм. Кроме того, рекомендация вашего сервиса от наноинфлюенсера выглядит более реалистично. А значит, у вас больше шансов поднять продажи.

Прогнозирование поведения аудитории

Можно предположить реакцию на тот или иной пост у аудитории в указанном диапазоне возраста. Так, и мужчины и женщины от 18 до 34 скорее всего обеспокоены вопросами экологии, поэтому бренды с социальной ответственностью вызывают у них уважение и доверие.

Создание Instagram Shop

Тренд, заданный в 2020. Сегодня представители поколения Z склонны совершать покупки прямо в Instagram, не переходя в интернет-магазин. Так что из платформы для рекламы социальная сеть превращается в торговую площадку.

Секрет популярности Instagram Shop кроется именно в возрасте аудитории. Это так, на заметку.

Регулярные Stories

Больше 1 миллиарда пользователей Instagram ежедневно снимают Stories. То же самое делает половина личных брендов в Instagram. При этом, треть всех историй ведет к увеличению дохода.

Учитывая, что Stories пропадают через 24 часа, у вас есть только один шанс увлечь аудиторию.

Успешная стратегия Stories включает в себя пять пунктов:

Сторителлинг. Передача сообщения в первые три секунды. Ценность для аудитории (важная информация или ссылка на полезный продукт). Призыв к действию. Соответствие общей стратегии бренда.

Истории привлекают внимание большего количества потенциальных клиентов, чем посты. Имейте это в виду.

Почитайте об особенностях создания такого контента, когда речь идет о Stories для бизнеса.

В нужное время в нужном месте

Эксперты Hootsuite провели исследование и выяснили, в какое время аудитория лучше всего реагирует на публикации на конкретную тематику.

Сфера День недели Время Путешествия и туризм Пятница 9.00-13.00 СМИ и развлечения Вторник/четверг 12.00-15.00 Рестораны Пятница 12.00 Розничная торговля Вторник/четверг/пятница 12.00 Профессиональные услуги Вторник/среда/пятница 9.00 или 10.00 Волонтерские организации Вторник 10.00 или 16.00 Электронная коммерция Четверг 16.00 или 21.00 Медицина и здравоохранение Среда/воскресенье 13.00, 14.00 или 15.00 Технологии Понедельник/вторник 14.00 Образование Четверг 16.00 или 17.00

Обязательно учитывайте тенденцию в написании своих постов и историй.

Анализ результатов

Помните, с чего следует начинать? Правильно — с постановки целей. Теперь проверим, чего вы добились.

Чтобы измерить что известно аудитории о вашем бренде, ответьте на три вопроса:

Сколько подписчиков у вас есть?

Как много людей читает ваши посты каждый день/неделю/месяц?

Кто говорит о вашем бренде и реагирует на ваши публикации?

Проверим трафик. Для этого поразмышляем на такие темы:

Сколько посетителей приходит на сайт с вашего Instagram-аккаунта?

Какой процент трафика на сайте составляют подписчики Instagram?

Насколько качественным является трафик? Каков уровень вовлеченности пользователей?

Часто ли ваши посты комментируют? Как вы работаете с негативными отзывами и критикой?

Если вас интересует длительное партнерство с аудиторией, настало время измерить лидогенерацию:

Сколько email-адресов вы получили благодаря созданию личного бренда?

Сколько подписчиков заинтересовались вашими онлайн-ресурсами?

Аудитория охотно участвует в конкурсах, которые вы организовываете?

Сколько email-адресов вы получили благодаря созданию личного бренда?

Теперь исследуем вовлеченность аудитории. Это поможет понять, что разжигает интерес подписчиков:

Как взаимодействуют подписчики в комментариях: отвечают лично вам, переписываются друг с другом? Больше проявляют позитивный или негативный отклик?

Сколько людей упоминает ваш бренд? Всем ли вы отвечаете?

Обеспечить уникальный опыт взаимодействия с вашим брендом должна не только команда технической поддержки. Если подписчики сообщают о проблемах и просят совета напрямую у вас — это хороший знак. Значит, вам доверяют. При этом, время от времени проверяйте качество поддержки аудитории:

Есть ли спрос на поддержку в вашем аккаунте?

Как быстро вы решаете проблемы потребителей?

Насколько довольны клиенты общением с вами?

Цифровой PR — еще одна важная тема:

Каков процент аудитории, вовлеченной в вашу PR-кампанию, узнал о вас в Instagram?

Сколько людей считают вас лидером мнений?

Что говорят о ваших публикациях журналисты и инфлюенсеры?

Как много подписчиков задает вам профессиональные вопросы?

Эффективность мониторинга социальных сетей проверяется таким образом:

Сколько раз пользователи обращались к вам с вопросами по поводу продукта/услуги?

Получаете ли вы предложения от клиентов как усовершенствовать товар?

Как советы пользователей повлияли на развитие бренда?

Наконец, финансовый вопрос — последний по счету, но не по значимости. Получаете ли вы желаемый доход благодаря привлечению лидов? А как насчет рекламодателей? Продвигая личный бренд в Instagram, будьте креативными и используйте современные технологии. И да сопутствует вам удача!

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.