Stories для бизнеса. Правила и фишки вовлечения в Instagram

Хоть сториз в Instagram доступны с 2016 года, мало кто использует все возможности этого инструмента. А ведь они дают уникальный канал коммуникации с клиентами. Тренды в ведении бизнес-историй успели несколько раз поменяться. Предлагаю разобраться в них с помощью практиков SMM-продвижения.

Бизнес все больше уходит в стратегическое планирование сториз.

Даша Андреева, соосновательница агентства wishdo, SMM-специалист.

Для бизнеса достаточно трех-пяти историй в день, чтобы не перегружать аудиторию.

Ирина Волицкая, SMM-стратег в Netpeak.

Людям нравится принимать участие в жизни людей/бренда, видеть каждый процесс, что и как создается, закулисье.

Марта-Мария Безрука, Head of Marketing в Sister’s Aroma.

Это были лишь короткие тезисы. А теперь больше и подробнее.

Зачем бизнесу сториз

У многих пользователей Instagram сформировалась привычка смотреть только сториз, не заходя в профиль. Там же можно прикрепить опрос, викторину, окошко с возможностью ответить. Это вносит нужный интерактив, которого нет в профиле. Растит вовлеченность и поддерживает интерес на нужном уровне. Люди потребляют контент и контактируют с вами.

Какое-то время сториз были про красивую картинку. Бизнес хотел делать так же живо и интересно, как делают люди, ведь за бизнес-страницами стоят такие же пользователи, которых цепляет живой контент. Но это не личные страницы. Поэтому повторять воронки и расставлять крючки, как у отдельных людей, не всегда получается.

Чем отличается бизнес-подход:

Фокус не на визуал, а на идею. Что и кому мы хотим донести? Отталкиваясь от этого, нужно делать визуальный контент, а не наоборот. Планирование сториз с учетом дальнейшего продвижения. Органические охваты историй у коммерческих страниц могут составлять 5-20%. Из 10 тысяч подписчиков лишь 500-2000 человек могут смотреть сториз. И это нужно учитывать. Продвигать их, как и посты.

При этом, по словам Даши Андреевой, не все сториз можно продвигать. Например, дополнив «историю» стикерами, на промо из приложения забрать его будет нельзя.

Сториз и посты — это разное. И работать с ними нужно отдельно, составлять отдельные контент-планы для каждой ленты.

Даша отмечает: подход в духе «не запостила фотку в ленту — запощу в сториз» не работает.

Коммуницируйте с пользой

Сториз — удобный инструмент сообщать важные новости и проводить опросы. Пользователи любят, когда их спрашивают, как лучше. Да и общаться в принципе. Instagram — это еще и дом непрошенных советов. Используйте это. Узнайте, какой из предложенных товаров лучше, как усилить сервис, что вообще нравится вашим подписчикам. Задавайте вопросы, предлагайте задать вопросы, привлекайте экспертов. Показывайте потом, как вы использовали полученные запросы пользователей.

Шаблонные сториз, идеально вылизанная картинка и однообразность контента уже давно приелись. Остерегайтесь также интриг. Важно заинтересовать и рассказать потом, а не забыть. Люди ждут и не хотят быть обманутыми. А вот, что работает: сторителлинг — всегда интересно слышать начало и конец истории;

продажа как рекомендация и правда, какой бы она ни была. Мы не говорим, что этот продукт самый-самый и без изъянов. К примеру, если лосьон плохо втирается, говорим про это и объясняем, почему так. Если свечи плохо горят, не скрываем, а говорим, почему и как надо делать, чтобы горели хорошо.

В опросах вместо стандартных вариантов «Да/Нет» вписывайте более развернутые, смешные, жизненные. В ответ на такие могут прийти дополнительные реакции и сообщения от подписчиков.

Не забывайте: опрос удалится вместе с историей, через 24 часа. Успейте зафиксировать результаты. А сообщения через форму «Задайте мне вопрос» будут доступны и после удаления.

Одна из причин, почему человек смотрит сториз компании, это польза. Ты можешь узнать что-то новое, получить ответ на вопрос или подгадать и словить скидку. Сейчас многие бизнесы вводят рубрику «ответ на вопрос» или «консультация со специалистом», когда в режиме сториз эксперт дает рекомендации. Это может быть косметолог для бренда косметики, диетолог для школы похудения или, как в нашем случае, SMM-специалисты от агентства. Мы (аккаунт агентства wishdo) проводим такую рубрику две субботы в месяц.

Публикуйте истории

Ежедневно надо оставаться в начале ряда пользователей со сториз и быть на виду. Ваши истории должны быть по теме бизнес-профиля. Соблазнительно публиковать только мемы, которые активно репостят, но это не даст нужных целевых действий — обращений в директ, вопросов, заказов и продаж.

Потому что представьте, что все коммерческие аккаунты, на которые подписан человек, завалят его историями. Слишком много историй = малая вовлеченность и скоростное перелистывание вперед. Что тоже не полезно для вашего бизнес-аккаунта.

Будьте больше, чем просто бизнесом, продающим товар. Презентуйте свои ценности, миссию, задачи. Это тоже отличный инфоповод для публикации историй. Так что постите их. В идеале у вас должна быть SMM-стратегия и контент-план.

А еще важно учитывать:

Кто должен увидеть и отреагировать на историю, то есть ЦА. Понятно, что нельзя запретить кому-то смотреть и опубликовать сториз только для женщин, 30-35, Днепр. Но если готовить целенаправленно, та аудитория, для которой контент актуален, увидит, а другие пройдут мимо. Какая идея, что этим контентом вы хотите донести. Показать ассортимент, сообщить об акции, приоткрыть секрет производства. Какое действие должен совершить пользователь. Перейти на сайт и посмотреть весь ассортимент, отправить вопрос в директ, мысленно поставить продукт в список желаний. И только сейчас — какой вид будет иметь сториз. Фото или видео, одна единица или серия, с дизайнерским оформлением или без. Будет ли сториз продвигаться. Если да, есть ограничение по оформлению, например не нужно добавлять геотег или опрос.

Если готовить контент-план историй отталкиваясь от ЦА, идеи и цели, вы приятно удивитесь, насколько это эффективный канал продвижения бизнеса.

И не забывайте про лайфхаки.

Прикрепляйте ссылку

Здесь есть «порог входа» — линки на сайт можно прикреплять, если у вас больше 10 000 подписчиков. Это удобнее, чем ссылка в описании профиля и постоянные напоминания о том, что нужно перейти туда и нажать. Но помните: пользователи с неохотой покидают Instagram из историй. Потому продумайте, есть ли острая необходимость «отправлять» их на другой ресурс.

Если запустить в таргетированную рекламу на продвижение историю со ссылкой, это может быть очень эффективно. Сейчас Instagram меняет расположение ссылки в историях. Раньше это был свайп вверх, и ссылка была скрыта в истории. Сейчас это наклейка, пользователь видит домен для перехода. И перейдет, если доверяет ресурсу.

Создавайте альбомы «вечных» историй

Сториз могут быть не только развлекательным элементом. Они помогают познакомить аудиторию с закулисьем, новыми продуктами или инициативами. Как, например, «Гудфуд: вдома» напоминает о возможности сдать коробки на переработку:

В навигации историй проще разобраться, когда вы создаете актуальные папки. По сути, это аналог разделов сайта, где описаны технологии производства, условия доставки, оплаты, цены, гарантии и отзывы. Читайте об этом подробнее в чек-листе SMM-стратегии.

Следите за картинкой

Instagram выше оценивает видео, если оно снято с приближением. Пользователю интересны детали, и, рассматривая предмет съемки, он лучше рассматривает контент. Это может вывести историю в рекомендованные. Важен хороший, даже естественный свет и, если ролик с комментариями, уверенная грамотная речь. Необязательно заводить профессиональную студию, но о качестве картинки придется позаботиться.

Круто заходят сюжетные циклы историй. Когда все они связаны между собой и ведут (подталкивают) пользователя к совершению определенного действия. И не стоит забывать об интерактиве — здорово если пользователь будет взаимодействовать с вашим брендом в историях.

Используйте хештеги, локации и друзей

Многие не хотят тратить время на оформление каждой истории, в том числе на поиск локации, отметку друзей/клиентов, простановку хештегов. Хотя для сториз достаточно всего одного хештега, чтобы он попал в общий пул и по нему переходили пользователи, еще не знающие о вашем аккаунте.

Или чтобы обозначить рубрику, которая уже есть в вашем профиле, как у магазина «Лелека»:

Многие переходят по геометке, чтобы посмотреть, кто еще был/есть в том же месте, что и они. Нормальное желание человека объединяться в группы и удовлетворить любопытство. Упростите это для своих клиентов/партнеров/друзей.

Отмечайте в историях тех, с кем и для кого работаете, но прежде договаривайтесь об этом. Другой пользователь может добавить историю к себе репостом, и ваша аудитория сразу расширится за счет его подписчиков. Также добавляйте себе истории тех, кто отметил вас.

Небольшие бизнесы часто используют флешмобы со звездами: записывают танец под новый трек, выкладывают в сториз, отмечают селебрити и получают репост на странице с миллионами подписчиков. Тут важно продумать, какой текст добавить в такую историю — указать сферу деятельности, геометку. В основном таким способом пользуются школы танцев, вокала, начинающие музыканты, но это доступно любому бизнесу.

Если у вас своя геолокация и она новая, прокачивайте ее — пиарьте в историях, указывайте в постах. Чтобы запомниться. Ассоциативное мышление играет огромную роль в желании изучить, заказать или купить.

Отслеживайте статистику

Чтобы лучше понимать предпочтения аудитории, заглядывайте в статистику каждой истории. Смотрите сводные данные по историям за последние две недели в разделе статистики.

Обратите внимание, какие посты получили больше охвата, ответов, посещений профиля, и действуйте по привычным для Instagram шаблонам.

Например, соцсеть хорошо оценивает истории с большим числом просмотров. Чтобы их увеличить:

Опубликуйте сториз с новым товаром. В следующей истории выделите какое-то свойство, например, цвет или предмет на фоне, задайте вопрос и сошлитесь на предыдущую.

Так же работают короткие сториз, в которых посыл не сразу понятен. Туда хочется вернуться и рассмотреть предмет съемки. Для этого же используют игры — найди, рассмотри, угадай. И чем необычнее, тем лучше, потому что форматы «какой опрос настоящий» и «посчитай количество сердечек на фото» — надоели.

Соблюдайте баланс 70% на 30%, где 70% — личные лайфы, активности, мемчики, а 30% — открытая продажа. Работают мемы/шутки, аффирмации, предсказания, гороскопы, привязанные к продуктам. Они не надоедают, потому что всегда меняются. Не надоедают игры. Лабиринты, найти в карточках одинаковые продукты, найти продукт на общей фотке (как раньше, «Где Уолли?»). Важно! Дать людям поголодать без активностей. Если две недели через день делать активности в игровой форме, на третью неделю надо дать им отдохнуть.

Подписывайте и спрашивайте

Многие пользователи смотрят истории без звука — перед сном в кровати или не могут включить его из-за внешних обстоятельств. Помогайте в таких ситуациях. Хотя бы коротко подписывайте истории, чтобы даже без звука было понятно, о чем речь.

И конечно же задавайте вопросы. Вроде бы очевидный совет, но на деле этим мало кто пользуется. Даже самая красивая история может не дать никаких реакций, если не призывать к действию — реагировать и отвечать текстом на нее.

Отвечайте

Когда вы призываете общаться, придется уделить время ответам в директе. Довольно часто можно встретить активный профиль магазина/компании, в котором много возмущения из-за игнорирования в директе. Не надо так. Отвечайте сами или назначьте ответственного, чтобы поддерживал диалог с каждым пользователем. Это непросто, особенно, когда подписчики растут, но только так количество и будет увеличиваться — благодаря вашей активной работы с аудиторией.

Геймифицируйтесь

Стандартные викторины и опросы надоели. Придумайте оригинальную механику, чтобы вовлечь пользователей.

Не каждая компания может давать пользу. Не особо хочется слушать поучительные лекции в сториз от мебельного салона. Но каждая может развеселить или помочь отвлечься. Поэтому актуальны разные дизайнерские игры. Описать словами сложно, но вы точно видели: когда нужно задержать экран, чтобы что-то куда-то попало или сделать скрин с предсказанием. Мы играем практически в каждом бренде. Например, можете заглянуть на страницу KITE, где игры актуальны, ведь ЦА — дети и подростки.

Подумайте над лицом, лучше человеческим

Сегодня актуально, чтобы у бизнеса было лицо — так пользователи быстрее проникаются доверием.

Страницу компании может вести конкретный человек, не от имени всей безликой компании, а от себя. Это может быть владелец, руководитель или просто менеджер, который рассказывает о бренде, продукции, команде. Это сложный подход, он требует включения человека, его времени, силы и таланта. Но эффективный, ведь пользователи гораздо охотней смотрят сториз людей, а не компаний. Если вы не готовы вести все сториз от лица человека, можете добавить рубрику, например, раз в неделю, когда истории записывает один человек или несколько. У нас в агентстве два-три раза в месяц проходят «дни с сотрудником», когда команда захватывает сториз и показывает свои будни.

Запомнить

Сториз для бизнеса не равно истории в личном аккаунте. Но они могут стать полезным каналом коммуникации. Если помнить: