Что такое SMM и как работает маркетинг в социальных сетях. Гайд для начинающих

57% жителей планеты — пользователи социальных сетей. Там они проводят около двух часов в день. И являются потенциальными клиентами, заказчиками и партнерами. А рассказывать им о вашем продукте помогает SMM — давайте разбираться, что это такое, как работает и зачем нужно вашему бизнесу.
Что такое SMM
SMM или social media marketing обозначает использование соцсетей в качестве маркетингового инструмента. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok или любые другие платформы — лучшие друзья для продвижения бренда, продукта, услуги.
Если более конкретно, SMM — это:
- публикация контента в профиле — с целью рассказать о бренде, его уникальности и ценностях;
- привлечение новых подписчиков — потенциальных потребителей вашего продукта;
- коммуникация с аудиторией;
- запуск рекламы в соцсетях;
- продвижение имиджа бренда;
- анализ результатов.
Зачем и кому нужен SMM
Люди заходят в соцсети, видят что-то интересное, хотят подписаться, прокомментировать или сделать покупку. Через социальные сети знакомятся, налаживают связи, узнают о конкурентах, а также ищут потенциальных партнеров.
Без преувеличения — SMM нужен всем: онлайн и офлайн-магазинам, крупным торговым сетям, локальным брендам. Но, нужен с определенными нюансами. Social media marketing окажется успешным, когда им занимаются правильно и эффективно.
Если вы не уверены в своих силах — не спешите. Для начала разберитесь в преимуществах и недостатках SMM. Социальный маркетинг, к сожалению, не волшебная палочка. Присутствовать в соцсетях важно, но только качественно. Неудачный SMM, в итоге, может сыграть с бизнесом злую шутку и подпортить репутацию.
Преимущества SMM-продвижения
- Это вызывает доверие. Социальные сети — фундамент доверия аудитории к бизнесу. Если компания представлена в популярных соцсетях, рассказывает о себе, создает контент, делится выгодными предложениями и общается с клиентами, значит, она существует.
К тому же, людям не всегда хочется отправляться в офлайн-магазин или общаться с менеджером по телефону. Путь к покупке должен быть максимально комфортным для клиента — желательно дома, с телефоном в руке и менеджером, готовым ответить на любые вопросы online.
- Информирует клиентов. Новый продукт, интересная акция, новости компании — аудитории удобно следить за всем этим с помощью телефона. Задавать вопросы, скринить фото продукции или сохранять публикацию с описанием услуги. Сегодня соцсети превратились в большую записную книжку полезных контактов, доступ к которой имеют практически все.
- Повышает узнаваемость и лояльность к бренду. Представляя свой бизнес в онлайне, вы рассказываете не об отдельных продуктах, а о бренде. При правильном алгоритме действий люди начинают узнавать его, делиться информацией о нем и ассоциировать с определенными ценностями.
Чем теснее связь бизнеса с аудиторией — тем комфортнее клиенту. Регулярное взаимодействие показывает людям, что вы заботитесь о них и что вам не всё равно. В будущем он будет готов делиться информацией о вашем продукте — например, если совершит покупку или воспользуется услугой.
- Упрощает общение. Как узнать, что о вас говорят, как оценивают или критикуют ваш продукт? Достаточно зайти в комментарии! Причем, в соцсетях сидят практически все. Соответственно, вам доступны разные слои аудитории.
Сложности SMM-продвижения
- Приготовьтесь уделять много времени. Социальные сети — не разовое мероприятие. Здесь постоянно нужно создавать новый контент, вовремя публиковать его, общаться с аудиторией, решать проблемы и настраивать рекламу. Если у вас небольшой бизнес и ограниченные ресурсы — SMM может оказаться сложной затеей.
- Приготовьтесь к негативным комментариям. Если кому-то не понравился ваш продукт или услуга, поделиться своим недовольством можно за минуту в комментариях. Так, чтобы это увидели все.
Платформы в соцсетях — своеобразная выставка жалоб и отрицательных отзывов. Люди чаще пишут о плохом опыте, нежели о хорошем — иногда, клиенту банально нужно выговориться. А некоторые воспринимают это как социальную обязанность — чтобы другие «не наступили на их грабли». Конечно, негативные отзывы могут влиять на бизнес: новые пользователи видят отзывы, оценки или комментарии. Они доверяют опыту других людей, если впервые слышат о новом проекте.
- Приготовьтесь ждать. Пригласили дизайнера и маркетолога, написали стратегию, создали аккаунт, но… ничего не работает, либо работает медленно.Маркетинг в социальных сетях не дает мгновенных результатов. Он зависит от общего успеха вашей компании и от позиционирования бренда. Грубо говоря, недостаточно сделать пост с просто хорошим фото и сразу ждать охватов, лайков и подписчиков. Увидеть результаты кампании можно через несколько недель и больше — в зависимости от ее длительности и ваших целей.
Лучшее, что можно сделать — отслеживать эффективность публикаций в соцсетях. Когда РК закончится, у вас будет возможность сравнить охваты и показатели после её старта.
Чем занимается сммщик и зачем он нужен?
На первых порах кажется, всё просто: почаще делать публикации и постить котиков. Но, SMM-продвижение работает немного сложнее.
Важен профессиональный комплексный подход. Сегодня соцсети не впечатлить просто фотографиями и текстами. Нужно составлять контент-план, изучать целевую аудиторию, анализировать конкурентов, настраивать рекламу.
А самое главное — всё вышеперечисленное создается индивидуально, под каждый проект.
В чем заключается работа сммщика?
- создавать контент для социальных сетей — придумывать, о чем вы будете рассказывать клиентам и почему это должно их заинтересовать;
- публиковать тексты, фото, видео и другие материалы в соцсетях. Создавать креативы — интересные решения, которые помогут вам выделиться среди конкурентов;
- работать над визуальной частью вместе с дизайнером/фотографом и прописывать ТЗ. Конечно, бывают и «универсальные солдаты» — сммщики, которые сами создают визуальный контент. Но это влияет на качество. Визуальную часть лучше оставить тем, чья работа связана непосредственно с этим;
- модерировать комментарии — отвечать на вопросы, объяснять, помогать и решать конфликтные ситуации, если клиент остался недоволен;
- устанавливать контакт с блогерами, инфлюенсерами, лидерами мнений — в случае, если реклама от интернет-знаменитостей подходит вашему бизнесу;
- разрабатывать стратегию — в ней SMM-менеджер прописывает, как именно будет продвигать ваш бизнес, за какой период и каких результатов он сможет достигнуть. А также — сколько это будет стоить;
- заниматься продвижением — настраивает платную рекламу, придумывает конкурсы;
- отслеживать статистику — сколько клиентов приносят социальные сети, какой контент или маркетинговые инструменты работают лучше всего.
Цели SMM
Допустим, вы решили — вашему бизнесу очень нужен SMM. Самое время определить цели проекта, потому что, основываясь на них, будет строиться дальнейшая SMM-стратегия. Иначе не совсем понятно, куда идет проект и зачем ему это нужно.
Вот основные цели, которые может поставить перед собой социальный маркетинг:
- Продажи — чаще всего так звучит основная цель в SMM. Соцсети — удачное место, чтобы рассказать о вашем продукте максимальному количеству пользователей.
- Узнаваемость — или увеличение числа людей (подписчиков), которые знают о вашем бренде и его ценностях. Эта цель подходит, если вы презентуете новый продукт, выходите на новый рынок или совсем недавно зашли в соцсети. Узнаваемость — фундамент, благодаря которому потенциальные клиенты понимают, кто вы и чем занимаетесь.
- Репутация — кажется, что эта цель похожа на предыдущую, но в случае репутации вы работаете не с новыми клиентами, а анализируете опыт людей, уже ставших пользователями продукта. Понравилось им или нет, какие отзывы они оставили, сколько людей стали постоянными клиентами.
- Создание комьюнити. То, как вы взаимодействуете с постоянными и потенциальными покупателями в сети. Обсуждение, призыв выразить своё мнение в комментариях, ответы на вопросы, полезная информация, смешные картинки или даже мемы — всё это поощряет людей общаться с вашим бизнесом и лучше его узнавать.
- Увеличение посещаемости сайта. Для многих компаний привлечение трафика — часть онлайн-продаж. Ведь сайт часто является последним этапом перед покупкой.
Цели могут быть любыми, а создавать их можно, в том числе в процессе развития вашего бизнеса. Воспользуйтесь подходом S.M.A.R.T. Он поможет сформулировать их максимально понятно и реалистично.
Цели должны быть:
- конкретными (Specific);
- измеримыми (Measurable);
- достижимыми (Attainable);
- соответствующими вашему бизнесу (Relevant);
- своевременными (Timely).
Какие соцсети выбрать
Не стоит хвататься за всё сразу. Если бренд есть во всех существующих соцсетях — это далеко не показатель успеха. SMM — не просто слепая публикация контента в формате «главное, чтобы он был». Посты нужно адаптировать под каждую платформу, учитывать средний возраст активных посетителей, тип контента, применимый для этой площадки. Поэтому, лучше зайти на одну-две с продуманной стратегией, чем быть в пяти соцсетях, но с некачественным контентом и хаотичными действиями.
Краткие характеристики популярных платформ
Доминантная возрастная группа: 25-34.
Универсальная соцсеть для общения людей с брендами. Позволяет делиться новостями, обмениваться фото и видео, создавать встречи и магазины, где можно продавать товары внутри площадки.
Доминантная возрастная группа: 18-24.
Фото и видео можно постить в трех направлениях: лента, сториз и reels — аналог TikTok. В Instagram пользователь в первую очередь фокусируется на визуале, поэтому в последние годы текст в постах сокращается и переносится на фото.
Пример от banda.agency. Текст перенесли в слайды на ярком фоне, подобрали шрифт — всё это помогает читателю обратить внимание на суть поста.
Доминантная возрастная группа: 25-34.
Несмотря на ограничение в 280 символов, у платформы есть ряд неочевидных преимуществ. Это быстрый и короткий формат, где почти нет рекламы брендов. Зато есть большое количество молодежи — в Twitter популярны треды, мемы, есть своя нишевая культура. Площадка не используется для прямых продаж, зато помогает создать имидж креативного и прогрессивного бренда.
Пример — Twitter-аккаунт ПриватБанка, который ведут в достаточно ироничной манере.
TikTok
Доминантная возрастная группа: 10-19 лет (32%) и 20-29 лет (30%).
То есть, вопреки популярному мнению, TikTok — не только платформа для детей.
За последние несколько лет платформа пережила резкий взлет и даже обошла Google по посещаемости, сегодня у нее более миллиарда активных пользователей.
Помните, видеоконтент здесь должен развлекать, обучать, вдохновлять, рассказывать что-то интересное для аудитории. Прямые продажи не привлекают зрителей, поэтому SMM-продвижение в социальных медиа должно быть более нативным.
TikTok АТБ, где о торговой сети рассказывают с помощью мемов и сценок из жизни кассирши.
Доминантная возрастная группа: 21-45.
Платформа для поиска работы и работников позволяет обмениваться контентом на профессиональную тематику. А также — общаться с соискателями и продвигать свой бренд работодателя.
YouTube
Доминантная возрастная группа: 26-35.
Крупнейший в мире агрегатор видео, где размещается любой контент — от шоу до профессиональных блогов.
Из минусов — порог входа достаточно высок. Чтобы ролики набирали просмотры, потребуется ряд усилий: качественная аппаратура, хороший монтаж и сценарий.
Telegram
Доминантная возрастная группа: 25-34.
Давно уже вышел за рамки мессенджера и сейчас больше похож на новостную платформу.
В Telegram можно делиться информацией с клиентами, отвечать на комментарии, делать опросы — в общем, формировать комьюнити вокруг продукта.
Выбирая идеальную платформу для коммуникации с клиентами, прежде всего задумайтесь о том, кто ваша аудитория. Что она читает, как воспринимает информацию, какой контент потребляет, сколько ей лет, какого она пола, где живет и сколько зарабатывает. Даже качественный контент может не получить охвата, если соцсеть подобрана неверно.
Инструменты социального маркетинга
Давайте разберемся, какими способами SMM помогает бизнесу заявить о себе. И как это работает на практике.
Контент-менеджмент
«Content is a king» — хотя Билл Гейтс сказал эту фразу ещё в 1996, она остается актуальной. Контент — основа аккаунта. Какой бы рекламный бюджет вы не заложили, всё упирается в содержание.
Контент-маркетинг — подход, направленный на создание интересного, актуального и привлекательного наполнения вашей странички. Вместо того чтобы напрямую рекламировать товар, предложите аудитории прочесть или посмотреть что-то полезное.
А контент-маркетолог? Почитайте, кто он такой.
В аккаунте компании Bonduelle делятся интересными рецептами. Это мотивирует людей сохранять их и ассоциировать с брендом.
Конкурсы и подарки
Конкурс — хороший способ не только поднять активность среди подписчиков, но и привлечь новую аудиторию.
Как это работает?
- Вы объявляете конкурс и прописываете его условия — например, подписаться на аккаунт, репостнуть запись к себе в ленту и отметить друга в комментариях. А также указываете дату окончания конкурса — день, когда в рандомном порядке определится победитель.
- Участники начинают выполнять условия конкурса и делятся вашим постом.
- Запускается цепная реакция — люди репостят запись, и о бренде узнают новые потенциальные клиенты. Да, после конкурса они могут отписаться, но часть новоприбывших всегда остается.
Хэллоуинский квест от Jägermeister. Пользователям нужно было переходить в разные аккаунты, стилизованные под локации, и искать предметы.
Другой оригинальный пример — сервис доставки еды Rocket.
Интерактивный контент
Здесь всё зависит от вашей фантазии. Главное — выделиться на фоне других брендов и мотивировать аудиторию проявить активность: прокомментировать, написать отзыв, посмотреть сториз или видео. Всё это помогает алгоритмам соцсетей выводить ваш контент в топ. Формат может быть разным — тесты, вопросы, челленджи, оригинальный дизайн или анимационные картинки.
Libresse сделал акцент на образовательный контент и решил развенчать мифы о физиологии. Подобный контент характеризует компанию, как прогрессивную и привлекает новых молодых клиентов.
Сервис доставки Glovo делится новостями с помощью персонажей — символов компании.
SkyUp отвечает на вопросы вместе с бортпроводницей. Это формирует более личную связь клиента с бизнесом и показывает, что в компании работают такие же люди.
Пример рекламы академии IT-профессий в TikTok: здесь об академии рассказывают под популярный трек в соцсети, а не в лоб. В ленте эта реклама выглядит, как обычное видео.
Комментарии и tone of voice
Общение в интернете сегодня не менее важно, чем вживую. И тут огромное значение имеет формат или
Важно не игнорировать вопросы аудитории и стараться своевременно на них реагировать. Так бизнес может наладить дружественный контакт с пользователями и показать, что ему не всё равно.
Методы продвижения в SMM
Часто алгоритмы соцсетей работают так, что аккаунтам сложно выбиться в топы и нарастить аудиторию. В этом случае на помощь приходит платная реклама.
Таргет
Таргетированная реклама — форма онлайн-маркетинга, которая фокусируется на конкретных интересах и характеристиках потребителя. Социальные сети узнают эту информацию, отслеживая вашу активность — что вы лайкаете, сохраняете, покупаете, что смотрите чаще, а что пролистываете.
Данные позволяют вычленить конкретную целевую аудиторию продукта. Тогда молодые родители получат рекламу подгузников, а автолюбители — зимней резины. И никак иначе.
Таргет особенно популярен сейчас — когда пользователи научились игнорировать ненужные или слишком навязчивые объявления. Теперь реклама появляется в ленте, исходя из того, что нужно и нравится именно вам.
Реклама в сообществах
Паблики в Telegram, группы в Facebook или упоминания аккаунта в stories — реклама там поможет пользователям определенного сообщества узнать о вас и вашем продукте. Сообщество подбирайте, подходящее под тематику вашего продукта, и с высоким процентом вашей целевой аудитории.
Пример рекламного поста в Telegram-паблике.
Работа с блогерами
Люди верят людям. Поэтому сегодня настолько популярен инфлюенс-маркетинг — дружественные отношения бренда с блогерами, инфлюенсерами или лидерами мнений. Сотрудничество с ними помогает не только нарастить подписчиков, но и персонализировать бренд — проассоциировать его с определенным известным человеком.
Партнерство
Иногда партнерство происходит между брендами. Что позволяет обменяться аудиторией и создать инфоповод. Также это актуально, когда компания запускает новый продукт и создает для него отдельный аккаунт — она может захотеть рассказать о нем, как в новом, так и в своем основном профиле. Например, благодаря функции совместных постов Collabs брендам в Instagram стало удобно рассказывать о своих коллаборациях.
Важно: ещё несколько лет назад в сети часто применялся массфоловинг. Так называют подписку на большое количество аккаунтов — как вручную, так и автоматически, с помощью сервисов подписки. Делается это в надежде, что человек подпишется в ответ, что создаст иллюзию популярного аккаунта.
Но сегодня подобное «накручивание» утратило эффективность. Люди видят, что на них подписывается магазин, и понимают — скорее всего, это сделано неискренне и только ради продажи. Человек не чувствует свою ценность, поэтому мотивация посмотреть продукцию или услуги снижается.
Как понять, что всё работает эффективно?
Маркетинг в социальных сетях — это марафон, где нужно поддерживать определенный темп. Важно понимать, насколько эффективен SMM. Чтобы иметь возможность вовремя скорректировать стратегию.
Вот по каким основным меркам вы можете оценить KPI (ключевые показатели эффективности):
- рост количества подписок;
- рост количества отписок — определить его можно с помощью специальных приложений. Например — Reportly (для IOS и Android);
- охват — количество людей, которые видели и реагировали на вашу публикацию;
- количество просмотров;
- цена за клик (Сost Per Click) — сколько вы платите за клик пользователя по вашему объявлению;
- уровень привлекательности аккаунта: лайки/количество подписчиков * 100%;
- уровень вовлеченности: количество подписчиков, совершивших взаимодействие/общее количество подписчиков.
Для эффективной оценки активности аудитории вам нужно будет настроить бизнес-аккаунт, где будет доступна расширенная статистика. Для Facebook и Instagram — это Facebook Ads Manager; для TikTok — TikTok for business.
Через них вы сможете настраивать рекламу и выбирать аудиторию. А также получите доступ к отчетам об охвате аудитории, затраченных средствах, длительности кампании, ее эффективности.
Запомнить. Чек-лист про SMM
SMM — это всегда про стабильную работу и некую дисциплину. В бизнес-аккаунтах не стоит хранить тишину, это чревато падением интереса к вашей страничке. Поэтому есть действия, которые нужно совершать регулярно.
Каждый день:
- публиковать контент — в ленте или сториз;
- отвечать на комментарии и в личных сообщениях;
- проверять метрики публикаций: охват, комментарии, сохранения, репосты, просмотры;
- готовить контент на следующий день либо дать ТЗ копирайтеру, дизайнеру;
- настроить таргет либо дать ТЗ таргетологу;
- посмотреть новости индустрии маркетинга.
Каждую неделю:
- cоставить контент-план на неделю;
- посмотреть на рубрикацию — возможно, аккаунту не хватает новых рубрик;
- проанализировать статистику и результаты рекламных кампаний;
- выбрать способ SMM-продвижения — оригинальный визуал, конкурс, интеграция, таргет;
- обсудить тактику продвижения с командой;
- обновить highlights в Instagram — закрепленные истории.
Каждый месяц:
- собрать статистику за прошедший месяц;
- сравнить показатели с предыдущим периодом;
- проанализировать собственную SMM-стратегию;
- запланировать новую фотосъемку;
- договориться о сотрудничестве с блогерами или запланировать интерактив.
Последние два пункта — не обязательны для всех. Не каждый бренд использует фото для своего продвижения или интеграции с инфлюенсерами. Но такие опции существуют.
Например, если вы занимаетесь доставкой еды — яркие и разнообразные фото блюд уместны. Визуал должен быть приятным, потому что люди вряд ли обратят внимание на некрасивую еду. Но, если речь идет о продаже VPN-сервиса, эффективнее дать ТЗ дизайнеру. Вместо фото здесь лучше использовать креативы, слайды с тезисами или слоганами.
При создании своего первого проекта придерживаетесь следующего плана действий:
- Подумайте о целях для своего бизнеса в социальных сетях — зачем вам это нужно и чего вы хотите добиться.
- Определите свою целевую аудиторию — кому, зачем и почему вы интересны. А также: сколько этим людям лет, где они живут, чем увлекаются — нужно максимальное количество информации о потенциальных клиентах.
- Создайте контент-план постов в социальных сетях. Обязательно старайтесь публиковать разное — например, в один день отвечать на вопросы; в другой день рассказывать о вашем продукте; в третий — об интересных фактах, связанных с вашим продуктом.
- Используйте дополнительные инструменты SMM-продвижения: от оригинального контента или конкурсов до сотрудничества с партнерами и таргетированной рекламы.
- Анализируйте результаты своих рекламных инвестиций.
- Фокусируйтесь на качестве, а не на количестве контента.
- Не сдавайтесь и всё обязательно получится!
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