Twitter Ads: что это такое и как создать первую кампанию

Twitter Ads: что это такое и как создать первую кампанию

Летом 2023 года Илон Маск инициировал ребрендинг Twitter, теперь соцсеть называется «X». Даже старая добрая птица больше не красуется на панели сайта, а вместо нее появился новый логотип компании. Но, несмотря на все изменения, Twitter остается мощным рекламным инструментом.

У вас может не быть опыта работы с рекламой в Twitter, но в конце этой статьи вы получите о ней четкое представление.

Почему именно Twitter Ads

Сейчас в Twitter 450 миллионов активных подписчиков. Кроме того, в прошлом году в соцсети было потрачено 167 миллионов долларов на рекламу, что на 300% больше, чем в предыдущие годы. Это свидетельствует о том, что еще больше компаний и частных лиц осознали возможности Twitter.

Кроме того, цена рекламы, а именно CPC (Cost-per-click) и CPM (Cost-per-thousand impressions) в Twitter низкие, что является важным параметром для владельцев бизнеса с точки зрения затрат.

Это фантастическое место для старта кампании, тестирования текстов и рекламных изображений, а также генерирования большого количества трафика по низкой цене. В Twitter Ads можно протестировать новые приложения и услуги, или просто прорекламировать товары.

Как создать первую кампанию в Twitter Ads

Благодаря таргетингу, в Twitter есть возможность очень точно нацеливаться на людей, которые были бы заинтересованы в продукте. Быстрый способ создать рекламную кампанию в Twitter Ads:

1. Прежде всего, войдите в Twitter.

2. Посмотрите на навигационное меню слева и нажмите More.

3. Затем, в разделе Professional Tools, найдите Twitter Ads.

4. Выберите Twitter Ads.

5. После этого попадете на страницу создания рекламного кабинета, где нужно выбрать основные параметры для настройки кабинета. Войдите в систему, нажав кнопку Get started.

6. Далее выберите цель, которая больше всего подходит. Например, Reach.

7. Перейдя на страницу Reach, нажмите кнопку Next.

8. Это предварительный просмотр объявления в разделе Reach. В этом поле введите текст объявления и добавьте медиа. Далее нажмите Next.

9. Демографические данные (Demographics) также представлены как опция таргетинга. Выберите пол или возраст, добавьте конкретное местоположение или радиус, который хотите охватить.

10. Свяжите объявление с релевантными ключевыми словами, чтобы увидеть их охват. А еще — выберите устройство, на которое ориентируетесь с точки зрения iOS, и точную версию iOS.

11. Интересы (Interests) тоже представлены как вариант таргетинга.

12. Также выберите язык (Language), на который ориентируетесь.

13. Также установите график выхода рекламы (Budget and Schedule) и используйте биллинг с указанием способа оплаты (Payment Metod).

Четыре типа целей для рекламы в Twitter

Охват (Reach)

Цель Reach предназначена для того, чтобы показать рекламу как можно большему количеству уникальных пользователей из целевой аудитории. Эта цель идеально подходит для повышения узнаваемости бренда, расширения охвата широкой аудитории или продвижения важного события.

Когда выбираете цель Reach, Twitter показывает рекламу как можно большему количеству релевантных пользователей, стараясь минимизировать дублирование показов среди пользователей, чтобы максимизировать уникальный охват.

Вовлечение (Engagements)

Цель Engagements поощряет пользователей взаимодействовать с твитом или объявлением. Она включает такие действия, как лайки, ретвиты, ответы и переходы по ссылкам в твите. Эта цель подходит для продвижения интересного контента, который побуждает пользователей к немедленным действиям. Если основная цель РК — повысить уровень взаимодействия с брендом или контентом, цель Engagements будет эффективным выбором.

Посещаемость сайта (Website Traffic)

Цель Website Traffic фокусируется на привлечении трафика на сайт или конкретную целевую страницу. Она полезно, когда нужно увеличить количество посещений сайта, продвигать определенный продукт или услугу или генерировать потенциальных клиентов через форму на сайте. Когда рекламодатель выбирает эту цель, Twitter оптимизирует показ рекламы пользователям, которые, скорее всего, перейдут по ссылке в твите и посетят указанный сайт.

Ключевые слова (Keywords)

Цель Keywords позволяет охватывать пользователей на основе конкретных ключевых слов или фраз, которые они недавно использовали в твитах или с которыми взаимодействовали в Twitter. Эта цель подходит для охвата пользователей, которые интересуются определенными темами, продуктами или услугами, связанными с бизнесом.

Настраивая кампанию с целью Keywords, есть возможность указать релевантные ключевые слова, относящиеся к целевой аудитории. Twitter будет показывать объявления пользователям, чья активность соответствует этим ключевым словам.

Преимущества рекламы в Twitter

Огромная база пользователей. Twitter может похвастаться миллионами активных пользователей по всему миру. Эта гигантская аудитория дает рекламодателям значительный потенциальный охват и возможность связаться с различными демографическими группами. Варианты таргета. Twitter предлагает различные варианты, включая демографические показатели, интересы, поведение и кастомные аудитории. Рекламодатели могут настраивать свои кампании так, чтобы охватить конкретные группы пользователей, которые, скорее всего, будут заинтересованы в их предложениях, что повышает эффективность рекламы. Вовлечение. Twitter — это высокоинтерактивная платформа, поэтому Twitter Ads позволяет рекламодателям взаимодействовать со своей аудиторией в режиме реального времени. Бренды могут реагировать на упоминания, ретвиты и комментарии, укрепляя чувство сообщества и формируя лояльность к бренду. Тренды. Twitter Ads предлагает использовать Продвинутые тренды (Promoted Trends), которые позволяют рекламодателям демонстрировать хэштеги вверху списка самых популярных тем. Эта функция может генерировать значительную видимость вокруг конкретной кампании или события. Ориентированность на мобильные устройства. Twitter имеет значительное присутствие на мобильных устройствах, поэтому Twitter Ads разработан таким образом, чтобы быть для них удобным. Это очень важно, поскольку значительная часть пользователей заходит в Twitter со своих смартфонов и планшетов.

Недостатки рекламы в Twitter

Измерение и атрибуция. Хотя Twitter предоставляет некоторые показатели эффективности рекламы, измерение прямого влияния рекламы в Twitter на конверсии и продажи может быть сложным, особенно для компаний с многоканальными маркетинговыми стратегиями. Негативные отзывы. Если объявление не резонирует с аудиторией, оно может вызвать негативные комментарии или ответы, что потенциально повлияет на репутацию бренда. Рекламодатели должны быть готовы быстро и профессионально реагировать на любые негативные отзывы. Блокировщики рекламы. Как и на других рекламных платформах, у некоторых пользователей могут быть установлены блокировщики рекламы, которые будут ограничивать им доступ к рекламе в Twitter. Конкуренция за рекламное пространство. Поскольку все больше компаний обращаются к Twitter Ads, конкуренция за рекламное пространство растет. Выделиться в переполненном рекламном ландшафте бывает сложно.

Кто получит больше преимуществ от рекламы в Twitter

Бренды и компании. Особенно те, которые хотят повысить узнаваемость бренда, продвигать новые продукты или услуги и взаимодействовать со своей аудиторией. Поскольку платформа работает в режиме реального времени, компании могут оперативно реагировать и участвовать в текущих обсуждениях. Малый и местный бизнес, который стремится охватить местную или нишевую аудиторию. Возможности таргетинга платформы позволяют точно сегментировать аудиторию, что помогает небольшим фирмам эффективно направлять свои рекламные расходы. Промоутеры событий. С помощью рекламы в Twitter можно эффективно продвигать события, конференции, запуски продуктов или акции с ограниченным сроком действия. Способность платформы создавать трендовые хэштеги и охватывать широкую аудиторию в режиме реального времени может создать ажиотаж и интерес к событиям. Создатели контента и инфлюенсеры. Реклама в Twitter помогает расширить охват и увеличить количество подписчиков, а также способствует сотрудничеству со спонсируемым контентом. Политические кампании и неприбыльные организации. Им реклама в Twitter помогает распространять сообщения, взаимодействовать со сторонниками и стимулировать действий вроде пожертвований или подписки на рассылку.

Кому следует быть осторожными или избегать использования рекламы в Twitter

Компаниям с нерелевантной целевой аудиторией. Если целевая аудитория компании не активно пользуется Twitter или платформа не соответствует нише бизнеса, реклама в Twitter может быть не лучшим выбором. Компаниям, которые поднимают спорные или чувствительные темы. Twitter — платформа для открытого обмена мнениями, а объявления, связанные со спорными темами, могут получить негативный отклик. Сугубо B2B-бизнесу. Пользовательская база Twitter разнообразна, но она больше ориентирована на индивидуальных пользователей и взаимодействие B2C. Сугубо B2B компании могут найти другие социальные платформы или каналы онлайн-рекламы, которые больше подходят для их маркетинговых целей.

Выводы