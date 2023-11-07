Twitter Ads: що це таке і як створити першу кампанію

Twitter Ads: що це таке і як створити першу кампанію

Влітку 2023 року Ілон Маск ініціював ребрендинг Twitter, тепер соцмережа називається «X». Навіть старий добрий птах більше не красується на панелі сайту, а замість нього з'явився новий логотип компанії. Але, незважаючи на всі зміни, Twitter залишається потужним рекламним інструментом.

У вас може бути нуль досвіду роботи з рекламою у Twitter, але в кінці цієї статті ви отримаєте чітке уявлення про це.

Чому саме Twitter Ads

Наразі у Twitter 450 мільйонів активних підписників. Крім того, минулого року було витрачено 167 мільйонів доларів на рекламу, що на 300% більше, ніж за попередні роки. Це свідчить про те, що все більше компаній усвідомили можливості Twitter.

Крім того, ціна реклами, а саме CPC (Cost-per-click) і CPM (Cost-per-thousand impressions) у Twitter низькі, що є важливими параметрами для власників бізнесу з точки зору витрат.

Це фантастичне місце для розгортання кампанії, тестування текстів, рекламних зображень і генерування великої кількості трафіку за низькою ціною. Можливо, ви захочете протестувати у Twitter новий додаток чи послугу, або просто прорекламувати товар, який продаєте.

Як створити першу кампанію в Twitter Ads

Завдяки таргетингу у Twitter можна дуже точно націлюватись на людей, які були б зацікавлені в продукті. Поділюсь швидким способом створити рекламну кампанію в Twitter Ads.

1. Перш за все, увійдіть у Twitter.

2. Подивіться на навігаційне меню зліва і натисніть More.

3. Потім, у розділі Professional Tools, знайдіть Twitter Ads.

4. Оберіть власне Twitter Ads.

5. Після цього ви потрапите на сторінку створення рекламного кабінету, де потрібно вибрати основні параметри для налаштування кабінету. Увійдіть до системи, натиснувши кнопку Get started.

6. Далі оберіть ціль, яка найбільше підходить. Наприклад, Reach.

7. Перейшовши на сторінку Reach, натисніть на кнопку Next.

8. Відкриється попередній перегляд оголошення в розділі Reach. В цьому полі введіть текст оголошення і додайте медіа. Далі натисніть Next.

9. Демографічні дані (Demographics) також представлені як опція таргетингу. Можете вибрати стать або вік, додати конкретне місце розташування або радіус, який хочете охопити.

10. Можете пов'язати оголошення з деякими релевантними ключовими словами і побачити їх охоплення. А ще — обрати пристрій, на який орієнтуєтесь з точки зору iOS, і вибрати точну версію iOS.

11. Інтереси (Interests) теж представлені як варіант таргетингу.

12. Окрім того, можете обрати мову (Language), на яку орієнтуєтесь.

13. Ще є можливість встановити графік виходу реклами (Budget and Schedule), а також використовувати білінг із зазначенням способу оплати (Payment Metod).

Чотири типи цілей для реклами в Twitter

1. Охоплення (Reach).

Ціль Reach призначена для того, щоб показати рекламу якомога більшій кількості унікальних користувачів з вашої цільової аудиторії. Ця ціль ідеально підходить для підвищення впізнаваності бренду, розширення охоплення широкої аудиторії або просування важливої події.

Коли обираєте ціль Reach, Twitter показує рекламу якомога більшій кількості релевантних користувачів, намагаючись мінімізувати дублювання показів, щоб максимізувати унікальне охоплення.

2. Залучення (Engagements).

Ціль Engagements заохочує користувачів взаємодіяти з вашим твітом або оголошенням. Вона включає такі дії, як вподобання, ретвіти, відповіді та переходи за посиланнями у твіті. Ця ціль підходить для просування цікавого контенту, який спонукає користувачів до негайних дій. Якщо ваша основна мета — підвищити рівень взаємодії з брендом або контентом, ціль Engagements може бути ефективним вибором.

3. Відвідуваність сайту (Website Traffic).

Ціль Website Traffic фокусується на залученні трафіку на сайт або конкретну цільову сторінку. Корисна, коли хочете збільшити кількість відвідувань вашого сайту, просувати певний продукт чи послугу або генерувати потенційних клієнтів через форму на сайті. Вибравши цю ціль, Twitter оптимізує показ реклами користувачам, які, найімовірніше, перейдуть за посиланням у твіті та відвідають вказаний сайт.

4. Ключові слова (Keywords).

Ціль Keywords дозволяє охоплювати користувачів на основі конкретних ключових слів або фраз, які вони нещодавно використовували в твітах або з якими взаємодіяли в Twitter. Ця ціль підходить для охоплення користувачів, які цікавляться певними темами, продуктами або послугами, пов'язаними з вашим бізнесом.

Налаштовуючи кампанію з ціллю Keywords, ви можете вказати релевантні ключові слова, що стосуються вашої цільової аудиторії. Twitter показуватиме ваші оголошення користувачам, чия активність відповідає цим ключовим словам.

Переваги реклами в Twitter

1. Величезна база користувачів. Twitter може похвалитися мільйонами активних користувачів по всьому світу. Ця гігантська аудиторія дає рекламодавцям значне потенційне охоплення і можливість зв'язатися з різними демографічними групами.

2. Варіанти таргету. Twitter пропонує різні варіанти, включаючи демографічні показники, інтереси, поведінку та кастомні аудиторії. Рекламодавці можуть налаштовувати свої кампанії так, щоб охопити конкретні групи користувачів, які, швидше за все, будуть зацікавлені в їхніх пропозиціях, що підвищує ефективність реклами.

3. Залучення. Twitter — це високоінтерактивна платформа, тому Twitter Ads дозволяє рекламодавцям взаємодіяти зі своєю аудиторією в режимі реального часу. Бренди можуть реагувати на згадки, ретвіти та коментарі, зміцнюючи почуття спільноти та формуючи лояльність до бренду.

4. Тренди. Twitter Ads пропонує використовувати Просунуті тренди (Promoted Trends), які дозволяють рекламодавцям демонструвати свої хештеги вгорі списку найпопулярніших тем. Ця функція може генерувати значну видимість навколо конкретної кампанії або події.

5. Орієнтованість на мобільні пристрої. Twitter має значну присутність на мобільних пристроях, тому Twitter Ads розроблений таким чином, щоб бути для них зручним. Це дуже важливо, оскільки значна частина користувачів заходить у Twitter зі своїх смартфонів і планшетів.

Недоліки реклами в Twitter

1. Вимірювання та атрибуція. Хоча Twitter надає деякі показники ефективності реклами, вимірювання прямого впливу реклами в Twitter на конверсії та продажі може бути складним, особливо для компаній з багатоканальними маркетинговими стратегіями.

2. Негативні відгуки. Якщо оголошення не резонує з аудиторією, воно може викликати негативні коментарі або відповіді, що потенційно може вплинути на репутацію бренду. Рекламодавці повинні бути готовими швидко та професійно реагувати на будь-які негативні відгуки.

3. Блокувальники реклами. Як і на інших рекламних платформах, у деяких користувачів можуть бути встановлені блокувальники реклами, котрі обмежуватимуть їм доступ до реклами в Twitter.

4. Конкуренція за рекламний простір. Оскільки все більше компаній звертаються до Twitter Ads, конкуренція за рекламний простір зростає. Виділитися в переповненому рекламному ландшафті буває складно.

Хто отримає більше переваг від реклами в Twitter

1. Бренди та компанії. Особливо ті, які хочуть підвищити впізнаваність бренду, просувати нові продукти або послуги та взаємодіяти зі своєю аудиторією. Оскільки платформа працює в режимі реального часу, компанії можуть оперативно реагувати та брати участь у поточних розмовах.

2. Малий та місцевий бізнес, який прагне охопити місцеву або нішеву аудиторію. Можливості таргетингу платформи дозволяють точно сегментувати аудиторію, що допомагає невеликим фірмам ефективно спрямовувати свої рекламні витрати.

3. Промоутери подій. За допомогою реклами в Twitter можна ефективно просувати події, конференції, запуски продуктів або акції з обмеженим терміном дії. Здатність платформи створювати трендові хештеги та охоплювати широку аудиторію в режимі реального часу може створити ажіотаж та інтерес до подій.

4. Творці контенту та інфлюенсери. Реклама в Twitter допомагає їм розширити своє охоплення, збільшити кількість підписників та сприяти співпраці зі спонсорованим контентом.

5. Політичні кампанії та неприбуткові організації. Для них реклама в Twitter корисна для поширення повідомлень, взаємодії з прихильниками та стимулювання таких дій, як пожертви або підписка на розсилку.

Кому слід бути обережними або уникати використання реклами в Twitter

1. Компаніям з нерелевантною цільовою аудиторією. Якщо цільова аудиторія компанії не активно користується Twitter або платформа не відповідає ніші бізнесу, реклама в Twitter може бути не найкращим вибором.

2. Компаніям, які підіймають суперечливі або чутливі теми. Twitter — платформа для відкритого обміну думками, а оголошення, пов'язані зі спірними темами, можуть отримати негативний відгук.

3. Суто B2B-бізнесу. Користувацька база Twitter різноманітна, але вона більше орієнтована на індивідуальних користувачів та взаємодію B2C. Суто B2B компанії можуть знайти інші соціальні платформи або канали онлайн-реклами, які більше підходять для їхніх маркетингових цілей.

Висновки

1. Twitter — це популярна соціальна мережа з неймовірно низькими CPC і CPM.

2. Ви можете чітко націлюватись на людей, які були б зацікавлені в продукті, який ви продаєте.

3. У Twitter Ads є чотири типи цілей: Охоплення, Залучення, Відвідуваність сайту та Ключові слова.

4. Соцмережа Twitter зручна для мобільних пристроїв, має колосальну базу користувачів і пропонує різні варіанти таргетингу. Ви можете взаємодіяти з аудиторією в режимі реального часу і використовувати Promoted Trends.

5. Мінуси — вимірювання прямого впливу реклами в Twitter на конверсії та продажі може бути складним, ви можете отримати значні негативні відгуки про рекламу та не впоратися з конкуренцією. Деякі користувачі не побачать вашу рекламу через блокувальники реклами.

6. Реклама в Twitter найкраще підходить для брендів і компаній, які просувають нові продукти, для малого та місцевого бізнесу, промоутерів подій, творців контенту та інфлюенсерів, а також політичних кампаній і некомерційних організацій.

7. Уникати реклами в Twitter слід компаніям з нерелевантною аудиторією, рекламодавцям, які піднімають суперечливі або делікатні теми у своїй рекламі, а також суто B2B-бізнесу.