Таргетована реклама — налаштування та принципи роботи. Необхідний мінімум знань про таргетинг

Кількість абонентів мобільного зв’язку до кінця 2023 року становитиме 5,7 мільярда осіб або 71% населення планети. Користувачі перейшли на смартфони, і значна частина з них має акаунти в соціальних мережах, а це близько 4,8 мільярда людей на квітень 2023. Величезна й активна аудиторія. Але як серед неї знайти свого клієнта? З цим допоможе таргетована реклама.

Що таке таргетована реклама

Таргетована реклама — це показ обраним користувачам рекламних оголошень у соціальних мережах, додатках, на сайтах. Такі оголошення відповідають певним параметрам — «точкам прицілювання»: стать, вік, освіта, геолокація, поведінка. Зазвичай таргетинг асоціюється з кампаніями в соціальних мережах.

Група користувачів, яку може зацікавити пропозиція і яка може купити продукт, називається цільовою аудиторією.

Як працює таргетована реклама

Під час реєстрації акаунта користувачі добровільно залишають відомості про себе: дату народження або вік, стать, освіту, інтереси. Ці параметри використовуються, щоб вибрати потрібні категорії людей для показу оголошень.

«Розумна» система здатна аналізувати й поведінку користувача. Навіть якщо власник акаунта залишив мінімум інформації про себе, але активний у соцмережі, система визначає модель його телефону, геолокацію, реакцію на публікації та рекламні пости й іншу активність. Проаналізувавши відомості, система «зробить висновок» про доцільність показу реклами конкретній людині.

Запуск таргетованих кампаній починається з опису цільової аудиторії. Що точніше рекламодавець визначить ЦА, то ефективнішим буде просування.

Види таргетингу

Щоб налаштувати таргетинг за аудиторіями, є кілька базових параметрів, спільних для більшості соцмереж.

Соціально-демографічні метрики. Це можуть бути вік, стать, освіта, рід діяльності та інші характеристики. Геотаргетинг. Визначає місце показу оголошень — населені пункти, вулиці або радіус охоплення від зазначеної геолокації. Поведінка. Дії користувачів у мережі: переходи за посиланнями, здійснення покупок, відвідування певних сайтів. Інтереси. Враховуються вподобання, цінності, думки користувачів на основі їхніх запитів, тематичних груп, на які вони підписані. Часовий таргетинг. Дає змогу задавати час показу оголошень із налаштуванням за днями та часом.

Який вигляд має таргетинг — основні формати

Таргетовану рекламу ви бачите:

у стрічці;

у сторіз;

при переході з однієї сторінки на іншу (міжсторінкова реклама);

у рекомендованих дописах;

у моментальних статтях;

у правому або лівому стовпці екрана у десктопних версіях соцмереж.

Вирішальну роль відіграє візуальна складова оголошення: заголовок, текст, креатив. Від привабливості креативу залежить, «зачепить» він користувача чи ні.

Щоб донести всю інформацію про продукт і водночас не перевантажити нею потенційного клієнта, використовуються різні формати оголошень. У NJ уже детально розповіли, якими вони бувають у Facebook та Instagram. Далі розповім коротко про деякі з них.

Універсальний допис і допис із кнопкою

Його можна побачити у стрічці соцмереж. Таке оголошення добре вписується у формат звичайного допису і виглядає нативно: не завжди можна одразу зрозуміти, що це реклама.

Якщо на універсальному дописі розмістити кнопку із закликом до дії (CTA), клік по ній перенаправить користувача на посадкову сторінку.

Карусель

В цьому форматі можна розміщувати від двох до десяти зображень в одному оголошенні й окреме посилання на кожному зображенні. Формат доречний, коли однієї картинки недостатньо — потрібно показати різні характеристики продукту або картки кількох товарів магазину.

Слайд-шоу

Так називають кілька зображень із накладеним звуком, через що створюється ефект відеоформату. Але слайд-шоу вимагає менше ресурсів, ніж відео — це важливо знати, включаючи формат в SMM-стратегію. Слайд-шоу чудово підійде для людей, які використовують пристрої з низькою швидкістю інтернету.

Реклама в Stories

Таке оголошення займає весь екран, а отже повністю акцентує на собі увагу користувача.

Відеореклама Рекламні відео In-Stream демонструються, наприклад, на Facebook і в Audience Network (рекламна мережа для мобільних додатків). Таргетинг і контекст — у чому відмінності Іноді таргетовану рекламу плутають із контекстною. Обидві вони ефективні в просуванні продукту, але роблять це по-різному. Таргетинг Контекст Місця розміщення Соціальні мережі. Пошукові системи. Способи роботи з ЦА Взаємодіє з даними та активністю користувачів. Ефективність залежить від точності заданих параметрів цільової аудиторії. Працює з пошуковим запитом користувача. Ефективність залежить від грамотного формування ключових запитів. Ступінь прогріву аудиторії Реклама націлена на користувачів, які не шукають об’єкт реклами — «холодна» аудиторія — але з великою часткою ймовірності відреагують на оголошення. Таргет розігріває аудиторію і формує попит у людей, які найімовірніше зацікавляться пропозицією. Крім того, такі інструменти, як ретаргетинг/ремаркетинг, дають можливість працювати з уже сформованим попитом, завдяки налаштуванню контекстного таргетингу. Оголошення демонструються за запитами зацікавленої, «теплої» аудиторії, коли попит сформований. Потенційний клієнт уже готовий зробити покупку, оскільки сам шукає товар або послугу.



Вартість Найбільш поширена модель оплати — CPM (ціна за тисячу показів). Найбільш поширена модель оплати — СРС (ціна за клік).

Кому потрібна і кому не підійде таргетована реклама

РРС-фахівці впевнені, що таргетовану рекламу можна використовувати абсолютно для будь-якого бізнесу. Головне – підібрати відповідні цілі кампаній, аудиторії, креативи залежно від ніші та бізнес-завдань, опрацьованості етапів воронки продажів. Не менш важливо оцінювати їхню ефективність за потрібними KPI.

Ось класична воронка в рекламі:

Опис етапів воронки в рекламі:

Залежно від складності продукту, рекламних бюджетів і бізнес-завдань необхідно працювати на різних етапах воронки.

Богдан Волошин, Middle PPC-фахівець у Netpeak

Якщо ви продаєте дитячий одяг і у вас є сайт, можна запускати РК (рекламні кампанії) з оптимізацією за покупками через кошик на нових клієнтів і на наявних. Тобто достатньо закрити етапи Do і Care і оцінювати ефективність кампаній їхньою окупністю. Для масштабування підключайте етап Think (ці кампанії можуть не окупатися з першого контакту клієнта з бізнесом, але збільшать обсяг аудиторії на наступних етапах воронки).

Якщо ж ідеться про нішевий B2B-продукт (наприклад, CRM-система для медичних закладів), потрібно опрацювати нижні етапи воронки і рухатися вгору: Care — додаткові продажі вже наявним клієнтам; Do — налаштувати ретаргетинг на тих, хто цікавився вашим продуктом; Think — можна тестувати РК, оцінювати якість лідів і їхнє проходження воронкою; в останню чергу нарощувати етап See, якщо це дозволяють рекламний бюджет, маркетинг-стратегія і стратегія розвитку бізнесу загалом.

Через соцмережі ефективно просувається B2B, якщо правильно налаштувати таргетинг на тих, хто ухвалює рішення в бізнесі. Наприклад, у Facebook можна таргетуватися за посадами.

У таргетингу є цілком конкретні переваги:

Робота тільки з цільовою аудиторією, завдяки формуванню точного портрета клієнта за заданими параметрами. Персоналізація оголошень. Можна розділити аудиторію на сегменти і створювати релевантні оголошення для кожної групи користувачів. Можливість швидкої оптимізації кампаній. Статистика миттєво відображається в рекламному кабінеті, це дає змогу оперативно її аналізувати і вносити необхідні зміни в налаштування реклами. Можливість просувати товари/послуги або отримувати ліди, коли немає сайту. Наприклад, клікнувши на оголошення, користувач переходить на сторінку бренду в соцмережі або на форму, де може залишити свої контакти. Наявність інструментів, які працюють на розширення, прогрів аудиторії: look alike, ретаргетинг (про це далі).

Недоліки:

Жорстка модерація креативів. У кожного майданчика є свої вимоги, які базуються на законодавстві або політиці самих соцмереж. Вигоряння аудиторії. Щоб підтримувати інтерес користувачів до продукту, доведеться постійно змінювати креативи, зберігати на належному рівні їхню якість. Відмінність налаштувань у різних соцмережах. Необхідно знати особливості кожної платформи, оскільки вони відрізняються одна від одної. Складність для новачків. Налаштування таргетованої реклами вимагає досвіду у визначенні цільової аудиторії, виборі форматів оголошень, проведенні A/B-тестування, вміння поєднувати кілька видів просування та інших навичок.

Олександр Ковалевич, Pre-Middle PPC-фахівець у Netpeak

Через соцмережі можна продавати у довгостроковій перспективі (скажімо, нерухомість або SaaS), роблячи ремаркетинг на кожен етап воронки, щоб довести користувача до покупки. Також можна продавати і якісь дрібнички, коли процес ухвалення рішення займає всього 1-2 дні.

Крім того, важливо вписати таргетовану рекламу в загальну маркетинг-стратегію — комплексно взаємодіяти з користувачами по всіх каналах трафіку. На низку товарів і послуг (продаж авто, де важлива марка і модель) доцільніше спочатку запустити пошукову рекламу, щоб закрити вже наявний попит, а потім переходити до таргетованої реклами в соцмережах.

Які соцмережі вибрати для таргетингу

Потрібно вибирати ті рекламні майданчики, підписники яких більшою мірою відповідають портрету вашого клієнта. Водночас аудиторії соцмереж перетинаються, і знайти свого потенційного клієнта можна на кількох каналах.

Таргетована реклама у Facebook

Українська аудиторія цієї соцмережі налічує 24 мільйони осіб. 26% припадає на найчисленнішу вікову групу — 25-34 роки, на другому місці за чисельністю користувачі віком 35-44 роки.

Є формати реклами для мобільних і десктопних версій, і рекомендації щодо їх розміщення.

Підходить для будь-якого бізнесу.

Запуск і управління РК через Facebook Ads Manager.

Вимоги регламентують правила рекламної діяльності Facebook.

Таргетована реклама в YouTube

YouTube — наймасштабніший сайт КМС Google. 93,5% користувачів Інтернету в Україні дивляться ролики на YouTube і щодня проводять на сайті 40 хвилин.

Платформа поєднує в собі функції соцмережі та пошукової системи. Тут є налаштування таргетингу за тематичними та аудиторними параметрами, можна підібрати конкретні YouTube-канали зі схожою аудиторією, якщо на них під’єднано монетизацію.

Доступні шість форматів відеореклами.

Підходить для будь-якого бізнесу.

Запуск і управління РК через акаунт Google Ads.

Вимоги регламентують правила для рекламодавців.

Таргетована реклама в Instagram

Чисельність користувачів Instagram в Україні становить 14,3 мільйона осіб з переважанням жіночої аудиторії. Оголошення різних форматів розміщуються у стрічці та сторіс.

Підходить для b2c бізнесу: інтернет-магазини, кафе і ресторани, послуги.

Запуск і управління РК як з інтерфейсу Instagram, так і з кабінету Facebook Ads Manager. Другий варіант кращий, функціонал управління рекламою з Instagram обмежений.

Вимоги регламентують правила рекламної діяльності Facebook.

Таргетинг у Telegram

Telegram — не соцмережа, а месенджер, тут немає інструментів для опису цільової аудиторії. Але це не скасовує того, що у нього багато користувачів, і закупівля реклами йде дуже активно. Щоправда, меншою мірою шляхом сервісів таргетингу. Тут найпоширеніший спосіб просування — закупівля реклами в каналах. Коли місце під рекламу згідно з ЦА підбирається вручну.

Кілька років тому з’явилась реклама через Telegram Ads. Про її особливості читайте:

Що ще потрібно знати про таргетовану рекламу

Спеціальні інструменти таргету дають змогу розширити вашу аудиторію. Щоб їх реалізувати, потрібен піксель соціальної мережі.

Піксель соціальної мережі та його можливості

Ідеться про спеціальний код, який відстежує поведінку відвідувачів сайту чи застосунку. Формується в рекламному кабінеті соцмережі — у кожної з них свій піксель. Цей код необхідно додати на свій сайт. Наприклад, користувач, переглядаючи стрічку, побачив рекламне оголошення і перейшов за посиланням. Якщо піксель не встановлений, його дії на сайті залишаться невідомими.

Після встановлення та налаштування піксель:

визначає відвідувачів сайту, які зареєстровані в соціальній мережі;

відстежує поведінку користувача на сайті, зокрема на які сторінки заходив, з якими кнопками взаємодіяв, здійснив купівлю або тільки поклав товар у кошик;

передає інформацію про дії відвідувачів у рекламний кабінет соцмережі.

Зібрана інформація дає змогу сегментувати користувачів за різними ознаками, наприклад:

поклали товар у кошик, але не оплатили;

заходили на сторінку контактів;

цікавилися певними товарами;

були на сайті протягом певного часу.

Встановлення піксель розширює можливості таргетування і дає змогу:

налаштовувати ремаркетинг;

формувати look-alike аудиторію;

оптимізувати аудиторію.

Ремаркетинг або ретаргетинг

Ремаркетинг і ретаргетинг — назви однієї і тієї ж технології. Ця реклама спрямована на користувачів, які вже відвідували ваш сайт, цікавилися продуктом, але не завершили дію. Відклали товар у кошик, але не купили його.

Найчастіше потенційний клієнт просто забуває про відвідування сайту. Мета ретаргетингу в соцмережі — нагадати про продукт і довести користувача до покупки, реєстрації, підписки. Оскільки він уже знайомий з вашою пропозицією, ймовірність цільової дії вища.

Як це працює? Піксель соцмережі, розміщений на сайті, «запам’ятовує» кожного відвідувача, його поведінку та формує списки користувачів — списки ремаркетингу: наприклад, список осіб, що цікавилися контактами, або осіб, що поклали товар у кошик, але не здійснили покупку. Після певних налаштувань у рекламному кабінеті соцмережі та Google Tag Manager, піксель автоматично розсилає оголошення таким користувачам.

Look-alike аудиторія

Look-alike — це інструмент пошуку нових потенційних клієнтів з-поміж всіх зареєстрованих у мережі. Підбираються користувачі, схожі на ваших клієнтів або на аудиторію конкурентів.

За допомогою пікселя ви створюєте вихідну аудиторію з вашої бази, і відповідно до її параметрів мережа формує look-alike (схожу) аудиторію для здійснення цільової дії.

Для пошуку схожої аудиторії нейромережі необхідно навчитися, тому вихідна база користувачів має бути досить великою. Facebook працює з будь-яким числом користувачів, але рекомендовано щонайменше 100 осіб з однієї країни.

Оптимізація рекламної кампанії

Відстежуючи цільові дії, можна поліпшити рекламні кампанії. Скажімо, ви запустили три оголошення в одній кампанії. Завдяки коду побачили, що два з них забезпечують надходження заявок, а одне ні. Відповідно, ви відключите оголошення, що не працює, і скоротите витрати. Або можна виключити з показу сегмент користувачів, яким буде не цікава ваша пропозиція.

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Ефективність реклами

Щоб повністю оцінити успіх РК, потрібно розуміти її ефективність. Тобто зрозуміти, чи досягнуто мети рекламної кампанії за певних витрат.

Ціль або KPI (Key Performance Indicators) встановлюється до запуску реклами: наприклад, заявки не дорожче 100 гривень або 10 реєстрацій на добу. Можна встановити KPI за охопленням. Цей показник важливий, коли потрібно підвищити впізнаваність бренду: чим він вищий, тим краще. Скажімо, 300 000 унікальних користувачів на місяць.

Ось деякі показники, що дають змогу виміряти ефективність таргетингу.

CR (conversion rate) — конверсія. CR — співвідношення конверсій на сторінці (цільових дій) до числа відвідувань. Показник характеризує зацікавленість користувачів пропозицією, виражається у відсотках. CPM (cost per mille) — ціна за 1000 показів. Цей показник найчастіше використовується в таргеті. Він розраховується як співвідношення вартості розміщення оголошення до числа показів, помножене на 1000. Виражається в грошових одиницях. CTR (click through rate) — клікабельність. Співвідношення кількості кліків за оголошенням до кількості показів, виражається у відсотках. Характеризує, наскільки реклама зацікавила користувачів. CTR великою мірою залежить від якості оголошення: релевантності заголовка, тексту, креативу. CPA (cost per action), CPS — ціна за цільову дію або продаж. Це показник співвідношення витрат на рекламу до числа цільових дій (продажів), виражається в грошових одиницях. ROI (Return on Investment) або ROMI (Return on Marketing Investment) — показник окупності вкладень у проєкт. У першому випадку йдеться про окупність будь-яких інвестицій, у другому — саме про маркетингові. Формула розрахунку для обох варіантів однакова:

ROI = (Дохід від інвестицій — Розмір інвестицій) / Розмір інвестицій * 100%.

Показник демонструє прибутковість або збитковість кампанії. Якщо витрати окупаються — значення буде позитивним. Оптимальний ROI для різних видів бізнесу відрізняється. Але в будь-якому разі потрібно прагнути, щоб він перевищував 100%, тобто був беззбитковим.

Скільки коштує реклама

Вартість рекламної кампанії залежить від багатьох змінних. Прикидаючи свій бюджет, варто заздалегідь порахувати, чи буде він ефективним.

Аукціон та інші фактори

Показ рекламних повідомлень відбувається за підсумками аукціону: більше шансів у оголошень із вищими, ніж у конкурентів ставками. Платять за кліки по оголошеннях або за покази.

На вартість впливають різні чинники. Основні:

Конкурентність ніші. Що вища, то дорожчою буде реклама. Спосіб оплати. Його ви вибираєте в налаштуваннях залежно від заданих цілей:

CPM (Cost Per Mille) — оплата за тисячу показів;

CPC (Cost Per Click) — оплата за кліки.

Обрана соціальна мережа. Вони відрізняються за моделями оплати, алгоритмами аукціону, мінімальними розмірами ставки і денного ліміту. Налаштування аудиторії. У різних сегментів різна вартість. Оптимізація бюджету дає змогу коригувати портрет потенційного клієнта. Географія. Показ реклами у великих населених пунктах дорожчий, ніж у невеликих. Це варто враховувати, якщо демонстрація оголошень йде на міста різного масштабу, і розділяти такі кампанії. Денний ліміт і термін рекламної кампанії. Виходячи з бюджету ви самі вирішуєте, протягом якого часу буде йти показ реклами і яка максимально допустима сума на день може бути списана з рахунку. Ці налаштування дають змогу рівномірно розподілити гроші на весь період рекламної кампанії.

Середня ціна за тисячу показів з квітня 2022 по квітень 2023 року впала з $7,62 до $5,24.

Джерело

З чого складається бюджет

Попри те, що у вартість реклами закладено багато змінних, цю цифру можна спрогнозувати. Нагадаю, перш ніж планувати бюджет, визначте мету рекламної кампанії. Наприклад, ви хочете отримати 300 замовлень на сайті. Для розрахунку необхідні й інші вхідні дані: якщо це не перша рекламна кампанія, їх можна взяти зі статистики.

Середній чек. Показник потрібен, щоб розрахувати дохід від продажів залученим клієнтам. Якщо середній чек 2000 грн, дохід від реклами складе 300 замовлень * 2000 грн = 600 000 грн. Скільки ви готові платити за залучення одного замовника: наприклад, 200 грн. Виходячи з цієї суми ви визначите попередній бюджет кампанії: 200 грн * 300 замовлень = 60 000 грн. CR — конверсія на сайті. За допомогою CR розрахуйте, скільки має бути переходів на сайт, щоб вони конвертувалися в ліди. Конверсія 4%, отже, на сайт має зайти 300 / 0,04 (4%) = 7500 відвідувачів. CTR — клікабельність. Цей показник визначить тестова кампанія. Для попередніх обчислень візьміть середнє значення — 1%. Щоб на сайт зайшло 7500 відвідувачів, необхідно 7500 / 0,01 (1%) = 750 000 показів.

Тепер можна розрахувати ставки: CPM — ціна за 1000 показів становитиме (60 000 грн/750 000) * 1000 = 80 грн, а CPC — ціна кліка — 60 000 грн/7500 = 8 грн.

Таким чином ви спрогнозували важливі показники CPM і CPC. Далі їхні остаточні значення і CTR визначить тестова кампанія. На неї в середньому виділяють 20% бюджету.

Витрати в 60 000 грн не є остаточними. До них ще потрібно додати:

20% — витрати на тестування;

20% — ПДВ;

10% — комісія за поповнення рахунку в рекламному кабінеті;

10% — мінімальна ставка послуг фахівця з реклами.

Разом витрати на рекламу в прикладі становитимуть 96 000 грн, а виторг від неї — 600 000 грн - 96 000 грн = 504 000 грн.

Це попередній розрахунок, який потрібно перевіряти тестуванням. Крім того, внесення коригувань може знадобитися і під час рекламної кампанії, щоб виконати намічений KPI.

Якщо немає аналітики з продажів, наприклад, ви тільки запустили бізнес, визначте, на яке число покупців (200) і рівень доходу з покупця (1500грн) розраховуєте. Позначте суму, яку готові заплатити за залучення одного клієнта (100 грн) і помножте її на число клієнтів, яке хочете залучити (200). Тоді бюджет складе 100 грн * 200 клієнтів = 20 000 грн. Для вартості розрахунку кліка беріть середні метрики.

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Перед тим, як налаштувати таргетовану рекламу. Чек-лист

Отже, запуск таргетованих кампаній вимагає ретельної підготовки.

Визначте мету кампанії: популяризація бренду, розширення лояльної аудиторії або підвищення продажів. Вивчіть цільову аудиторію, складіть максимально точний портрет клієнта: вік, стать, сфера діяльності, інтереси, геолокація. Проведіть аналіз конкурентів і подивіться, що можна поліпшити у себе:

оформлення профілю або сайту;

асортимент і ціни;

контент і відгук аудиторії — лайки, коментарі, вивчіть їхню цільову аудиторію;

рекламні оголошення.

Підготуйте посадкову сторінку. Місце, куди веде клік по оголошенню (лендінг, блог, інтернет-магазин) має відповідати оголошенню, бути зрозумілим і привабливим для користувача з погляду контенту, навігації, працездатності кнопок. Наявність мобільної версії обов ’ язкова. Продумайте заздалегідь формати оголошень, тексти та креативи. Розробіть кілька варіантів різних за стилем і змістом для різних сегментів аудиторії.

Почитайте також докладніше про те, як налаштувати рекламну кампанію в Instagram і Facebook.

Як створити портрет клієнта

Нагадаю, щоб продукт мав попит і приносив прибуток, пропонувати його потрібно саме тим, кому він цікавий — цільовій аудиторії. Тому її підбір — ключовий етап таргетингу. І ось, як це варто робити.

Опишіть свою аудиторію

Перед тим, як просувати продукт, уявіть і опишіть свою цільову аудиторію. Чим детальніше, тим більш релевантну пропозицію ви зможете зробити.

Для портрета клієнта важливі характеристики:

Соціально-демографічні. Стать, вік, освіта, де проживає, сімейний стан, чи є діти, місце роботи або вид зайнятості, рівень доходу. Психографічні характеристики:

цінності — здоров ’ я, краса, сім ’ я, екологічні проблеми, гроші;

я, краса, сім я, екологічні проблеми, гроші; спосіб життя — інтереси, хобі, як проводить вільний час;

спілкування з оточенням — коло спілкування, кількість друзів, як часто зустрічаються, де і як проводять час, спільні інтереси;

болі — проблеми зі здоров ’ ям, низький рівень доходу, брак знань.

Вимога до продукту. Якість товару/послуги, рівень інформування про продукт, зручність придбання, якість обслуговування. Поведінка в соцмережах. Скільки часу проводить у мережі, в який час доби туди заходить, що читає і як реагує на публікації.

Розділіть ЦА на сегменти

Сегментування — це поділ ЦА на окремі групи з найбільш схожими характеристиками. Воно дає змогу:

закрити потреби різних сегментів ЦА;

точніше налаштувати таргетинг;

підвищити персоналізацію оголошень;

отримати максимум конверсій.

Для кожного сегмента цільової аудиторії потрібно створювати окреме оголошення.

Наприклад, у цільової аудиторії турагентства можуть бути сегменти:

сімейні пари, жінки, чоловіки, 25-40 років, з дітьми — їм варто запропонувати готелі з дитячими розвагами, аніматорами, зручними номерами і пляжами, дитячим меню;

пари 25-45 років без дітей — їм будуть цікаві готелі з ресторанами, організованими вечірками, поїздками за місто та екскурсіями, оздоровчими та доглядовими процедурами;

самотні чоловіки та жінки 18-24 роки та 25-34 роки — для них варто запропонувати місця відпочинку категорії 18+ з нічними клубами, розвагами для дорослих.

Сегментувати можна за видами відпочинку: поїздки на пляж, шопінг-тури, екскурсії відомими місцями, туристичні походи з ночівлею або без неї.

Використовуйте дані щодо ЦА

Опис портрета клієнта і сегментація цільової аудиторії необхідні, щоб:

розробити оголошення зі своїми оферами і креативами для різних сегментів ЦА;

оптимізувати сайт і створити посадкові сторінки для різних груп ваших потенційних клієнтів;

підібрати канали розміщення рекламних оголошень;

оптимізувати час показу реклами;

скласти контент-стратегію для спілкування з користувачами про їхні інтереси та обрати зрозумілу їм мову.

Запам’ятати

Таргетована реклама — це демонстрація рекламних оголошень у соціальних мережах, додатках, на сайтах тим користувачам, які відповідають заданим параметрам. Важливо, що пропозиція потенційно може їх зацікавити. Необхідно якомога точніше визначати параметри цільової аудиторії: від цього залежить ефективність реклами. Переваги таргетингу:

робота тільки з цільовою аудиторією;

персоналізація оголошень;

можливість оптимізації кампаній;

можливість просувати продукт, коли немає сайту;

наявність інструментів, які працюють на прогрів аудиторії.

Необхідно приділяти увагу плануванню рекламної кампанії, вміти оцінити її ефективність. Важливу роль у досягненні KPI відіграє підготовчий етап: складання портрета клієнта, аналіз конкурентів, підготовка посадкової сторінки, розробка оголошень.

FAQ

Що таке таргетинг простими словами?

Простіше кажучи, таргетинг (від англійського слова targeting) означає націлювання. Це цільова реклама, спрямована на певну демографічну групу. За відкритими даними збирається група людей, яким на основі обраних критеріїв показується реклама.

Який вигляд має таргетингова реклама?

Цільова реклама включає різні банери, текстові повідомлення, відеоролики та зображення для соціальних мереж. Її побачать тільки ті користувачі, які, найімовірніше, будуть зацікавлені у вашому продукті або послугах.

Які є види таргету?

Таргетовану рекламу можна побачити: