Аудит оптимізації в App Store та Google Play: детальний посібник

Конкуренція на ринку мобільних застосунків зростає щодня. Щоб виділятися серед інших, потрібна якісна оптимізація — і саме тут стане у пригоді аудит оптимізації в App Store та Google Play.

Зі статті ви дізнаєтеся:

що таке ASO-аудит і яку роль він відіграє в просуванні мобільного застосунку;

коли доцільно проводити аудит і чому його варто робити регулярно;

як оцінити видимість в сторах та проаналізувати позиції за ключовими запитами;

як перевірити текстові та візуальні елементи сторінки та покращити їх для підвищення конверсії.

І це не вичерпний список. Поїхали!

Що таке ASO-аудит

Аудит оптимізації (ASO-аудит) — це процес, який дає змогу оцінити, наскільки ефективно застосунок представлений у магазинах App Store та Google Play, а також виявити можливості для покращення оптимізації.

Аудит доцільно виконувати не один раз, а регулярно — на різних етапах життєвого циклу додатку:

перед першим релізом нового продукту;

при зниженні кількості завантажень або видимості;

під час значних оновлень;

щоб зберегти конкурентоспроможність на ринку.

Основні кроки охоплюють аналіз:

поточних позицій застосунку;

текстових метаданих — назва, підзаголовок, ключові слова, короткий та повний описи;

графічних метаданих — іконка, скриншоти, відео;

середнього рейтингу та відгуків користувачів;

ніші для розуміння, хто ваші конкуренти, яке місце ви займаєте серед них, а також чи є тенденція на зростання, або ж ніша втрачає свою популярність.

Чому необхідно проводити регулярні аудити ASO

Регулярний аудит допомагає значно покращити продукт та привернути увагу користувачів і алгоритмів магазинів.

Нижче наведу основні причини.

Конкурентоспроможність. Аудит допомагає вивчити конкурентів і зрозуміти їхні стратегії. Отримані інсайти дають змогу знайти точки зростання та виокремити застосунок на фоні інших. Покращення видимості. Під час перевірки можна визначити важливі ключові запити, які раніше не використовувалися. Додавши їх до текстових метаданих, ви підвищите шанси на показ у результатах App Store та Google Play. Збільшення кількості завантажень. Покращення тексту та візуального оформлення сторінки збільшує конверсію з перегляду в установку. Аналіз відгуків і рейтингів. Постійний моніторинг коментарів та оцінок допомагає помітити слабкі місця додатку, розуміти очікування користувачів і швидко реагувати на виклики. Оптимізація конверсії. Аудит ASO дає змогу оптимізувати ключові елементи сторінки, які впливають на рішення натиснути «Завантажити». Зростання доходу. Більша видимість, більше завантажень і кращий досвід користувача напряму впливають на монетизацію — незалежно від моделі: реклама, підписки чи покупки.

Як проводити ASO-аудит

Далі розгляну кроки, що допоможуть оцінити поточний рівень ASO, виявити точки зростання та зробити продукт помітнішим і конкурентнішим.

Крок 1. Аналіз конкурентів

Цей етап потрібен для розуміння, як інші гравці у ніші залучають користувачів і які стратегії приносять їм результат.

Визначте, з яких країн конкуренти отримують найбільше встановлень і прибутку. Це покаже, у яких регіонах ніша найпопулярніша і допоможе спланувати локалізацію.

Приклад використання сервісу Asolytics для визначення країн, з яких конкуренти отримують найбільшу кількість встановлень і прибутку в App Store

Дослідіть топових гравців ринку. Аналіз їхніх ключових слів, текстової та візуальної оптимізації дасть змогу сформувати гіпотези для покращення.

Приклад використання сервісу Asolytics для визначення конкурентів застосунку в App Store

Крок 2. Оцінка індексації

Цей етап показує, наскільки ефективна ваша поточна ASO-стратегія. Зверніть увагу на такі показники:

Загальна позиція (Overall Ranking) — перевірте, яке місце зараз займає ваш застосунок серед усіх інших у сторах. Позиція в категорії (Category Ranking) — визначте рейтинг у конкретній ніші, щоб зрозуміти, яке місце займаєте. Місце у ТОП-чартах (Top Charts Ranking) — проаналізуйте, чи потрапляє додаток у топ-чарти App Store або Google Play у загальних або нішевих чартах. Це один із ключових показників видимості та зацікавленості користувачів вашим продуктом. Позиції за ключовими словами (Keyword Ranking) — визначте ваші поточні позиції, а також потенційні запити, за якими ви ще не індексуєтесь. Так ви побачите, наскільки видимий продукт для користувачів та чи звертають увагу на нього алгоритми магазинів.

Щоб оцінити позиції в App Store або Google Play в цілому та серед конкурентів, скористайтеся ASO-сервісами, як-от Asolytics, Sensor Tower, AppTweak та AppFollow.

Приклад використання сервісу Asolytics для визначення позицій у різних категоріях в App Store

Приклад використання сервісу Asolytics для визначення позицій у різних категоріях в Google Play

Крок 3. Дослідження ключових слів

Перевірте, які ключові слова використовуються у метаданих та які позиції він займає за ними. Переконайтеся, що всі ці слова релевантні та актуальні.

Проведіть нове дослідження ключових слів, щоб знайти додаткові запити, за якими користувачі активно шукають. Включіть їх у метадані — це допоможе підвищити видимість після наступного релізу.

Аналіз запитів в Asolytics, за яким індексується застосунок в App Store

Крок 4. Перевірка текстових метаданих

Сторінка застосунку у сторах містить текстові метадані, на які необхідно звертати особливу увагу при оптимізації.

Назва (Title)

Один із найважливіших елементів метаданих. Довжина обмежена 30 символами в App Store і Google Play.

Обов’язково використовуйте найрелевантніші ключові слова, що відображають суть застосунку. Уникайте зайвих слів — кожен символ повинен працювати на користь видимості.

Назва має привертати увагу, бути лаконічною та легкою для сприйняття. Якщо бренд ще не впізнаваний, його краще вказувати в кінці або тимчасово не включати зовсім.

Підзаголовок та короткий опис

Підзаголовок (Subtitle, 30 символів в App Store) та короткий опис (Short description, 80 символів в Google Play) — це місця для використання другорядних, але все ще важливих ключових слів, які не помістилися в назві.

У цих полях варто описати основні функції й переваги застосунку. Підзаголовок і назва можуть утворювати логічні словосполучення, які збігаються з пошуковими запитами користувачів.

Не залишайте ці поля порожніми — вони мають значення для пошукових алгоритмів App Store і Google Play та впливають на видимість застосунку в сторі.

Повний опис (Full Description)

Повний опис (до 4000 символів) — важливий елемент саме для Google Play, оскільки ключові слова, використані в ньому, враховуються під час індексації. У тексті варто:

чітко описати основні функції;

підкреслити його переваги над конкурентами;

використовувати релевантні ключові слова, що відповідають вашій ніші.

Щоб перевірити, чи Google правильно розпізнає категорію, скористайтеся сервісом Google Cloud Natural Language .

Ключові слова (Keywords)

Поле обсягом до 100 символів, доступне лише в App Store. Вносьте найбільш релевантні ключові слова.

Під час заповнення:

використовуйте всі доступні символи;

розділяйте слова комами без пробілів;

не дублюйте ключі з назви або підзаголовка — система врахує їх автоматично.

Крок 5. Перевірка графічних метаданих

Візуальне оформлення відіграє ключову роль у залученні користувачів та впливає на конверсію. Невдалий дизайн може знизити інтерес до продукту навіть за хорошої текстової оптимізації.

Нижче — основні аспекти, які варто враховувати під час аналізу та створення графічних елементів.

Іконка (Icon)

Користувачі переглядають результати пошуку лише кілька секунд, тож іконка має миттєво привернути увагу та викликати інтерес:

бути візуально зрозумілою;

передавати суть і функціональність;

виглядати виразно навіть у зменшеному форматі.

На відміну від Google Play, в App Store використовується одна й та сама іконка для всіх країн, де доступний застосунок. Переконайтеся, що вона буде зрозумілою та привабливою для користувачів з різних регіонів.

Приклади іконок, які чітко описують функції застосунку в App Store

Елементи айдентики — назва бренду, логотип, фірмові кольори чи символи — доречно використовувати на іконці, якщо бренд уже відомий та впізнаваний. Це може позитивно впливати на впізнаваність і підвищувати конверсію.

Приклад використання популярних та непопулярних брендів на іконках застосунку

Не ускладнюйте іконку додатковими елементами й дрібними деталями — вона виглядатиме нерозбірливо при перегляді в магазині.





Приклад перегромаджених іконок

Іконка та скриншоти мають гармонійно поєднуватись між собою — дотримуйтесь єдиної стилістики та кольорової палітри.

Щоб підкреслити актуальність додатку та показати, що над ним працюють, час від часу змінюйте іконки до свят чи подій.

Приклад сезонних іконок App Store

Скриншоти (Screenshots)

Вони показують головні функції й переваги, формують перше враження та впливають на рішення про завантаження.

Формати та кількість:

у App Store можна додати до 10 скриншотів, у Google Play — до 8;

використовуйте щонайменше п’ять зображень, щоб повністю розкрити функціонал;

перші два-три скриншоти — головні: саме їх бачать користувачі першими.

Перші два — найважливіші, якщо на сторінці застосунку є відео. Якщо ж відео немає, то важливі перші три.

Зміст і порядок:

розміщуйте скриншоти у порядку важливості функцій — від найціннішого до другорядного;

скриншоти мають відображати основні функції й пояснювати, як користуватись продуктом;

не дублюйте інформацію на кількох зображеннях — кожен має розкривати окремий аспект.

Якість і зручність сприйняття:

переконайтесь, що скриншоти високої якості, а шрифти — читабельні;

додавайте короткі підписи (captions), щоб підсилити основне повідомлення;

масштабуйте ключові елементи, щоб підкреслити або донести ключові месседжі до користувачів;

вертикальні (портретні) креативи найчастіше використовуються для програм, оскільки дають змогу передати кількох повідомлень на одному скриншоті, горизонтальні більше підходять для ігор з відповідним інтерфейсом.

Локалізація та адаптація:

адаптуйте скриншоти до культурних і мовних особливостей різних країн;

оновлюйте графіку до сезонних подій або свят для релевантності;

слідкуйте за конкурентами та аналізуйте їхні графічні рішення;

відстежуйте тенденції в категорії та на ринку мобільних застосунків.

Приклад добре реалізованої графіки

Відео (App Preview)

Потужний інструмент для демонстрації можливостей продукту в дії.

Формат і обмеження

В App Store можна додати не більше трьох відео тривалістю до 30 секунд кожне.

У Google Play — лише одне відео, з якого автоматично програються перші 30 секунд.

Зміст і динаміка

Найважливіші функції покажіть на самому початку: середній час перегляду — лише чотири–шість секунд.

Демонструйте реальний інтерфейс, без графічних надмірностей чи «рекламного шуму».

Аналіз ефективності

Порівняйте результативність відео з ефективністю скриншотів: чи впливає відео на конверсію краще, ніж зображення. За потреби протестуйте кілька варіантів попереднього перегляду.

Крок 6. Оцінка локалізації

Локалізація — важлива стратегія масштабування. Вона допомагає виходити на нові ринки, залучати ширшу аудиторію та покращувати індексацію в магазинах застосунків. На що варто звернути увагу при оцінці:

Культурна адаптація

Текстові та візуальні елементи мають відповідати культурі цільової країни. Уникайте символів і кольорів, які можуть сприйматись негативно. Це може призвести до критики та відмови від встановлення.

Релевантність ключових слів

Перевірте, чи використані популярні ключові запити для кожної мовної версії в метаданих.

Кількість оптимізованих локалей

У країнах може діяти від одної до десяти локалізацій.

Наприклад, у Великій Британії доступні дві — English (U.K.) та English (U.S.). У США діє десять локалей — English (U.S.), Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, Korean, Portuguese (Brazil), russian, Spanish (Mexico), Vietnamese.

Варто використовувати максимум доступних варіантів для охоплення різних груп користувачів.

Якість перекладу

Текст має бути не лише граматично правильним, а й природним для носіїв мови. За можливості залучайте фахівців для адаптації контенту, а не перекладайте дослівно.

Приклад локалізації сторінки під різні країни у App Store

Крок 7. Аналіз рейтингу та відгуків користувачів

Відгуки користувачів дають цінну інформацію про рівень задоволеності, впливають на видимість та коефіцієнт конверсії, а також допомагають визначити напрями для покращення.

Ось як ефективно оцінювати рейтинги й відгуки в процесі ASO-аудиту.

Загальний рейтинг

Перевірте середній рейтинг застосунку. Високий рейтинг демонструє задоволеність наявних користувачів і може позитивно вплинути на рішення нових користувачів щодо встановлення.

Проаналізуйте динаміку рейтингу в часі: різке падіння часто свідчить про проблеми, пов’язані з останніми оновленнями.

Аналіз відгуків

Розділіть відгуки на позитивні, негативні та нейтральні. Виявляйте теми, що повторюються: вони допоможуть виявити як проблеми, з якими стикаються користувачі, так і функції, які вони цінують найбільше.

Розуміння переваг і недоліків продукту дасть змогу ефективно спрямувати зусилля на його оптимізацію.

Приклад використання сервісу Asolytics для аналізу відгуків

Робота з відгуками

Важливо вчасно виявляти й усувати недоліки, які зазначають користувачі, а також демонструвати відкритість до покращень.

Оцініть, наскільки оперативно та професійно ви відповідаєте на відгуки, особливо на негативні, адже це безпосередньо впливає на репутацію продукту.

Запити на покращення

Фідбек від користувачів допомагає виявити побажання щодо нових функцій. Якщо є багато запитів на одну й ту саму функцію, варто розглянути її впровадження.

Оперативно реагуйте на скарги й повідомлення про помилки. Усунення багів не лише покращує досвід користування, а й сприяє отриманню позитивних відгуків.

Аналізуючи потреби аудиторії і працюючи над їх задоволенням, ви підвищуєте функціональність застосунку, формуєте довіру та зміцнюєте позитивне ставлення користувачів.

Додаткові кроки ASO-аудиту

В ASO важливо враховувати не лише класичні способи просування, а й додаткові інструменти сторів. Події, промопокупки та кастомні сторінки можуть надати додаткову перевагу в конкурентній ніші та точково впливати на поведінку користувача.

Крок 8. Аналіз подій

Події в застосунку — це короткострокові різноманітні активності (до одного місяця) в App Store та Google Play, які допомагають привертати увагу користувачів, стимулювати активність і підвищувати лояльність.

Це можуть бути ігрові змагання, запуск нових функцій, прем’єри. Бувають одноразовими або регулярними.

Під час аналізу івентів зверніть увагу на такі аспекти:

Релевантність.

Перевірте, чи події узгоджуються з інтересами аудиторії. Вони мають бути спрямовані на залучення нових користувачів, утримання наявних або повернення неактивних.

Відповідність вимогам платформи.

Переконайтесь, що застосунок відповідає критеріям Google Play для запуску подій.

Аналіз статистики.

Перегляньте дані в App Store Connect та Google Play Console щодо кожної раніше проведеної події:

скільки користувачів зацікавилися нею;

чи зросли завантаження або доходи після її проведення.

Якість і оптимізація опису.

Перевірте, чи опис події чітко пояснює її цінність для користувача. Зверніть увагу: метадані івенту індексуються в App Store (30 символів у назві, 50 — у короткому описі), тому важливо використати ключові слова для покращення видимості.

Візуальні матеріали.

Переконайтесь, що візуальні елементи адаптовані під конкретну аудиторію та тему події. Використовуйте лише високоякісні зображення чи відео, які підкреслюють унікальність вашої пропозиції.

Сезонність і актуальність.

Узгоджуйте події зі святами, наприклад, Хелловін, Новий рік, популярними трендами або важливими оновленнями.

Приклади In-app Events у App Store

Приклади LiveOps у Google Play

Крок 9. Аналіз промопокупок

Промопокупки (Promoted in-app purchase) — це інструмент, який надає вам можливість просувати певну покупку (In-App Purchases) всередині додатку безпосередньо на сторінці в App Store. Зазвичай це підписка вашого застосунку.

Рекламовані покупки можуть відображатися в результатах пошуку та на вкладках «Сьогодні», «Ігри» і «Програми».

Аналізуючи промопокупки, зверніть увагу на такі ключові аспекти:

назва (до 30 символів, індексується) — має бути чіткою, зрозумілою і відображати суть покупки;

опис (до 45 символів, не індексується) — має пояснювати переваги покупки для користувача;

унікальне зображення — кожна промопокупка повинна мати окрему іконку, в якості якої не варто використовувати скриншоти чи іконку самого застосунку, щоб не плутати користувачів;

ключові слова з назви промопокупки в одній локалізації (наприклад, German) можуть індексуватися і в інших країнах — Франція або Україна;

міксування ключових слів — промопокупки можуть індексуватися за ключовими словами з метаданих основної сторінки застосунку.

Ключові слова з назви промопокупки можуть комбінуватися з ключовими словами основного застосунку.

Лайфгак. Використовуйте в назві промопокупки пошукові запити, за якими ваш застосунок вже займає перше місце. Це допоможе промопокупці зайняти друге місце, фактично закриваючи весь екран пошукової видачі та зменшуючи видимість конкурентів.

Крок 10. Аналіз спеціальних сторінок

Спеціальні сторінки застосунку (Custom Store Listing) дають змогу адаптувати сторінку для різних сегментів користувачів або для тих, хто переходить за особливим посиланням:

Custom Store Listing налаштовуються за країнами, ключовими словами та для окремих груп користувачів;

дозволяють створювати різні версії основної сторінки застосунку в Google Play для націлювання на різні групи користувачів;

у Google Play Console можна одночасно створити до 50 спеціальних сторінок для усіх застосунків та до 100 сторінок для застосунків із преміум-функціями.

Переваги використання:

виділення ключових функцій для певної цільової аудиторії;

адаптація під культурні та мовні особливості користувачів;

проведення експериментів для оптимізації конверсії.

Висновки

Регулярний ASO-аудит допомагає не лише виявити слабкі місця та помилки, а й знайти нові можливості для розвитку застосунку. Серед головних аспектів, на які варто звертати увагу: