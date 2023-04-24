Як підготувати опис застосунку для Google Play? Шпаргалка

У процесі пошуку потрібного застосунку в Google Play користувач здійснює низку дій: робить запит, вивчає опис, рейтинг та відгуки. Тексти повного і короткого описів — перший крок у взаємодії з застосунком і з боку користувача, і з боку розробника.

Для користувача тексти — джерело інформації про продукт. Прочитавши описи, юзер робить висновок про те, чи цікавий йому цей застосунок чи ні.

Для розробника створення текстів описів — відправна точка в підготовці маркетингових матеріалів.

Створення опису застосунку: бліц-інструкція

Ми підготували інструкцію, за допомогою якої легко робити опис і заповнювати метадані в GooglePlay, і наочний приклад, який можна використовувати як шаблон.

Щоб почати працювати за цим шаблоном, спочатку потрібно скопіювати його в новий документ.

Підготовчий етап — створення семантичного ядра

Насамперед необхідно скласти семантичне ядро: перші два стовпці таблиці містять ключові слова і фрази, які мають бути присутніми в описах.

Зберіть ключові слова, які приносять трафік. Для цього можна використовувати:

Google Suggest;

інформацію щодо конверсій, якщо ви робите рекламу в Google Ads;

статистику з AppStore SAP (Search Ads Popularity).

Додавайте кожне слово/фразу окремим рядком. У міру їхнього використання в інших віконцях: title, short description, full description, - слова і фрази змінюватимуть колір і стануть підсвічуватися зеленим.

Важливо: застосовуйте слова в описах у такому самому вигляді, як вони зазначені в таблиці — не відмінюйте і не змінюйте — за винятком регістру літер.

Опис Title

Title — це назва застосунку. Створюючи опис title, пам'ятайте:

слова у цьому полі мають максимальну вагу для пошуку, тому тайтл має містити ключові слова і фрази зі списку;

із назви має бути зрозуміло, для чого призначений застосунок — це підвищить його позиції в пошуку.

Для тайтла дається 50 символів (включно з пробілами). У процесі заповнення поля, праворуч від віконця ви бачитимете, скільки вільних символів у вас залишається.

Короткий опис short description

Короткий опис - анонс, що має привернути увагу користувача. Short description знаходиться на першій сторінці застосунку, і від поданої тут інформації залежить подальший інтерес покупця до продукту:

акцентуйте увагу на важливих для цільової аудиторії моментах;

в описі використовуйте ключові слова і фрази, органічно вписуйте їх у текст.

В короткий опис потрібно вмістити максимум 80 символів. Під час заповнення, праворуч від віконця відображатиметься кількість вільних символів, доступних до використання в цьому полі.

Повний опис full description

У full description опишіть свій застосунок, використовуючи ключові слова і фрази.

У Google Play максимальна довжина опису — 4000 символів, але оптимально використовувати 1000-2500 знаків.

Розкажіть про всі переваги та головні фішки застосунку:

Перші речення мають «‎ зачепити » , викликати бажання читати далі. Тут приділіть увагу головній функції застосунку, розкажіть про завдання, які він вирішує. Далі зупиніться на крутих особливостях, опишіть функції, важливі деталі, корисні можливості застосунку. Розкажіть, що нового з'явилося в продукті: це свідчення того, що він розвивається і вдосконалюється. Додайте заклик до дії ( call to action) , наприклад, «‎ завантажити » , «‎ купити » , «‎ почитати » .

Для поліпшення сприйняття тексту дотримуйтесь правил:

зробіть текст наочним: використовуйте короткі абзаци, списки;

використовуйте короткі, але ємні речення: користувачеві не потрібна вода і прикраси;

застосовуйте прості, зрозумілі всім слова, не відлякуйте потенційного покупця спеціальними термінами;

приділіть увагу граматиці: що більше помилок, то менше довіри до додатка;

не повторюйте одні й ті самі думки кілька разів — це дратує;

не зловживайте ключовими словами, органічно вписуйте їх у текст.

Локалізація застосунку

Ефективний спосіб просування мобільного застосунку - виведення на закордонні ринки. У цьому разі виникає необхідність перекладу іноземними мовами самого застосунку і метаданих, тобто локалізації ASO.

Відсутність опису рідною мовою — привід не завантажувати застосунок: користувач не може зрозуміти, для чого він призначений, навіть якщо сам застосунок має переклад.

Застосовуйте шаблон для створення описів під час локалізації продукту, якщо ви розробляєте застосунок кількома мовами.

Використовуйте вихідну мову (у нашому прикладі — англійську), як опору та ідею для створення описів іншою мовою, але НЕ перекладайте за допомогою автоперекладачів!

Детально про локалізацію, локалі та зростання прибутку — у кейсі просування застосунку в країнах арабського світу.

Максимум корисної інформації про тонкощі просування мобільних додатків ви знайдете в телеграм-каналі Радоміра Новковича RadASO.

Радомір Новкович — розробник унікального аналітичного інструменту з виведення застосунків у топ сторів, засновник агентства мобільного маркетингу RadASO. RadASO — перша компанія, яка бере на себе ризики, пов'язані з просуванням, і пропонує послугу «ASO з оплатою за результат».

Локалізація дає хороші можливості зростання, якими варто скористатися і зайняти своє місце на зарубіжних ринках.

Висновки

Опис для додатка в GooglePlay — перша інформація про продукт, яку отримує користувач і яка покликана його зацікавити.

Щоб спростити процес створення текстової частини, скористайтеся нашим шаблоном і виконайте такі дії:

складіть семантичне ядро;

придумайте title з використанням ключових слів і фраз;

створіть короткий і повний опис додатка, також застосовуючи ключові слова і фрази;

для більшого охоплення аудиторії попрацюйте над локалізацією застосунку з використанням нашого шаблону.

Сильний опис — один із чинників впевненого старту вашого застосунку.