Как подготовить описание приложения в GooglePlay? Шпаргалка

В процессе поиска нужного приложения в GooglePlay пользователь совершает ряд действий: делает запрос, изучает описание, рейтинг и отзывы. Тексты полного и краткого описаний — первый шаг во взаимодействии с приложением и со стороны пользователя, и со стороны разработчика.

Для пользователя тексты — источник информации о продукте «от создателя». Прочитав описания, покупатель делает вывод о том, представляет интерес это приложение для него или нет.

Для разработчика создание текстов описаний — отправная точка в подготовке маркетинговых материалов.

Создание описания приложения: блиц-инструкция

Мы подготовили инструкцию, с помощью которой легко делать описание и заполнять метаданные в GooglePlay, и наглядный пример — его можно использовать как шаблон.

Для того, чтобы работать с формой сначала нужно скопировать ее в новый документ.

Подготовительный этап — составление семантического ядра

В первую очередь необходимо составить семантическое ядро: первые два столбца таблицы содержат ключевые слова и фразы, которые должны присутствовать в описаниях.

Соберите ключевые слова, которые приносят трафик. Для этого можно использовать:

Google Suggest;

информацию по конверсиям, если вы делаете рекламу в Google Ads;

статистику с AppStore SAP.

Добавляйте каждое слово/фразу отдельной строкой. По мере их использования в остальных окошках: title, short description, full description, — слова и фразы будут изменять цвет и станут подсвечиваться зеленым.

Важно: применяйте слова в описаниях в таком же виде, как они указаны в таблице — не склоняйте и не изменяйте — за исключением регистра букв.

Описание Title

Title — это название приложения. Создавая описание title, помните, что:

у слов, расположенных в title, максимальный вес для поиска, поэтому он должен содержать ключевые слова и фразы из списка;

из названия должно быть понятно, для чего предназначено приложение — это поднимет его позиции в поиске.

Для тайтла дается 50 символов (включая пробелы). По мере заполнения поля, справа от окошка вы будете видеть, сколько свободных символов у вас остается.

Краткое описание short description

Краткое описание — анонс, призванный захватить внимание пользователя.

Shout description находится на первой странице приложения, и от поданной здесь информации зависит дальнейший интерес покупателя к продукту:

акцентируйте внимание на важных для целевой аудитории моментах;

в описании используйте ключевые слова и фразы, органично вписывайте их в текст.

Короткое описание нужно вместить максимум в 80 символов. Справа от окошка отображается количество свободных символов, доступных к использованию в данном поле.

Полное описание full description

В full description опишите свое приложение, используя ключевые слова и фразы.

В Google Play максимальная длина описания — 4000 символов, но оптимально использовать 1000-2500 знаков.

Расскажите обо всех преимуществах и главных фишках приложения:

Первые предложения должны «зацепить», вызвать желание читать дальше. Здесь уделите внимание главной функции приложения, расскажите о задачах, которые оно решает. Далее остановитесь на крутых особенностях, опишите функции, важные детали, полезные возможности приложения. Расскажите, что нового появилось в продукте: это свидетельство того, что он развивается и совершенствуется. Добавьте призыв к действию, например, «скачать», «купить», «почитать».

Для улучшения восприятия текста следуйте правилам:

сделайте текст наглядным: используйте короткие абзацы, списки;

используйте короткие, но емкие предложения: пользователю не нужна вода и украшательства;

применяйте простые, понятные всем слова, не отпугивайте потенциального покупателя специальными терминами;

уделите внимание грамматике: чем больше ошибок, тем меньше доверия к приложению;

не повторяйте одни и те же мысли несколько раз — это раздражает;

не злоупотребляйте ключевиками, органично вписывайте их в текст.

Локализация приложения

Эффективный способ продвижения мобильного приложения — выведение на зарубежные рынки. В этом случае возникает необходимость перевода на иностранные языки самого приложения и метаданных, то есть локализации ASO.

Отсутствие описания на родном языке — повод не скачивать приложение: пользователь не может понять, для чего оно предназначено, даже, если само приложение имеет перевод.

Применяйте шаблон для создания описаний при локализации продукта, если вы разрабатываете приложение на нескольких языках.

Используйте исходный язык (в нашем примере — английский), как опору и идею для создания описаний на переводимый язык, но НЕ переводите с помощью автопереводчиков!

Подробно о локализации, локалях и росте прибыли — в кейсе продвижения приложения в странах арабского мира.

Максимум полезной информации о тонкостях продвижения мобильных приложений вы найдете в телеграм-канале Радомира Новковича RadASO.

Радомир Новкович — разработчик уникального аналитического инструмента по выведению приложений в топ сторов, основатель агентства мобильного маркетинга RadASO. RadASO — первая компания, которая берет на себя риски, связанные с продвижением, и предлагает услугу «ASO с оплатой за результат».

Локализация дает хорошие возможности роста, которыми стоит воспользоваться и занять свое место на зарубежных рынках.

Выводы

Описание для приложения в GooglePlay — первая информация о продукте, которую получает пользователь и которая призвана его заинтересовать.

Чтобы упростить процесс создания текстовой части, воспользуйтесь нашим шаблоном и выполните следующие действия:

составьте семантическое ядро;

придумайте title с использованием ключевых слов и фраз;

создайте краткое и полное описание приложения, также применяя ключевые слова и фразы;

для большего охвата аудитории поработайте над локализацией приложения с использованием нашего шаблона.

Сильное описание — один из факторов уверенного старта вашего приложения.