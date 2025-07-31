Как оптимизация Google Ads и Meta Ads принесла Mr.Lens рост дохода на 20% за месяц

Как оптимизация Google Ads и Meta Ads принесла Mr.Lens рост дохода на 20% за месяц

Интернет-магазин Mr.Lens обратился к нам с классическими проблемами медицинской ecommerce: высокой конкуренцией, ограничениями в рекламном контенте и недоверием покупателей к онлайн-покупкам. Задача — уменьшить стоимость конверсии и масштабировать продажи без потери прибыльности.

За месяц работы мы увеличили их доход на 20,2%, потратив на рекламу всего на 7,75% больше. Как это удалось? Рассказываем в кейсе.

Кто наш партнер

Mr.Lens — ведущий интернет-магазин контактных линз с широким ассортиментом, сертифицированной продукцией и высоким уровнем сервиса.

Цель сотрудничества

Продажа медицинских товаров онлайн требует особого подхода: рынок перенасыщен конкурентами, рекламный контент ограничен медицинскими стандартами, а покупатели осторожно относятся к онлайн-заказам. В этих условиях Mr.Lens столкнулись с необходимостью пересмотреть подход к продвижению с целью увеличения дохода с PPC-каналов (Google Ads + Meta Ads).

Действия команды

Начальным этапом сотрудничества стала оптимизация рекламных кампаний. Мы:

провели аудит;

сформировали стратегию;

в течение нескольких месяцев совершенствовали рекламные кампании, удерживая стабильную эффективность.

Новый этап начался после внедрения технических изменений со стороны клиента — в частности, онлайн-оплаты, что дало возможность точнее отслеживать покупки. Мы дополнили это настройкой событий и расширением аналитики, что обеспечило более корректные данные для оценки эффективности.

В этом кейсе подробно остановимся именно на этих изменениях и их влиянии на рост показателей.

Шаг 1. Техническая основа аналитики

После внедрения онлайн-оплаты разработчики Mr.Lens реализовали автоматическое перенаправление на страницу благодарности. Это позволило нам фиксировать событие «покупка» сразу за успешной транзакцией — без задержек и потерь данных. Таким образом мы получили четкий сигнал о завершенной конверсии и смогли точно отслеживать макрособытия в рекламных кабинетах.

Кроме того, мы добавили отслеживание регистрации как второстепенной конверсии. Это позволило:

лучше понять путь пользователя к покупке;

анализировать промежуточные взаимодействия;

улучшить качество аналитики.

В результате мы получили контроль над воронкой и смогли точнее корректировать стратегию на каждом ее этапе.

Шаг 2. Оптимизация Google Ads

После улучшения технической части мы сосредоточились на том, чтобы повысить управляемость и точность рекламных кампаний в Google Ads.

Сегментация по ценовым категориям.

Кампании Performance Max разделили по стоимости товаров, чтобы адаптировать стратегии под разные уровни ROAS и эффективнее распределять бюджет. Такой подход позволил не просто оптимизировать расходы, но и усилить влияние рекламы именно там, где она приносит больше всего прибыли.

Оптимизация источников данных.

Мы отказались от импорта покупок из Google Analytics и переключились на прямое отслеживание конверсий из сайта в Google Ads. Это значительно ускорило передачу данных, улучшило их точность и позволило быстрее принимать решения на основе актуальной информации.

Оптимизация рентабельности.

В рамках кампаний мы постоянно пересматривали эффективность конкретных товаров: при необходимости уменьшали или увеличивали их присутствие в рекламе в соответствии со спросом. С помощью этого подхода мы избежали неэффективных расходов и удержали целевые показатели.

Шаг 3. Переход к performance-рекламе в Meta Ads

Ранее продвижение в Meta осуществлялось преимущественно через SMM-бустинг — регулярную рекламу определенных публикаций. После отказа Mr.Lens от такого формата, мы сосредоточились на полноценных performance-кампаниях, ориентированных на привлечение новых клиентов и возвращение теплых аудиторий.

Запустили отдельные кампании на холодную аудиторию и Lookalike-сегменты для привлечения новых клиентов. Таким образом мы отошли от эпизодического продвижения и начали работать на стабильный результат. Добавили ремаркетинговые аудитории и запустили отдельные кампании для тех, кто уже взаимодействовал с сайтом. Это позволило охватить теплую аудиторию и вернуть пользователей, которые были близки к покупке. Поскольку клиентская база Mr.Lens склонна к повторным покупкам, мы сфокусировались на предложениях для программы лояльности. Персонализированные офферы повысили заинтересованность и укрепили связь с брендом.

Узнайте, как вырасти на 500% и не просесть по эффективности — кейс «Беккер» о важности правильной PPC-стратегии.

Результаты продвижения

В октябре, по сравнению с сентябрем, благодаря эффективной стратегии и оптимизации рекламных кампаний в Google Ads и Meta Ads мы достигли

+20,2% дохода.

При этом увеличили рекламный бюджет всего на 7,75%.

Распределение по каналам

Google Ads

+6,03% расходов;

+8,06% дохода.

Стабильное масштабирование с положительной динамикой прибыли.

Meta Ads

+35,56% расходов;

+438,95% дохода.

Значительный рывок обеспечили performance-кампании в Meta — в частности, благодаря работе с холодной аудиторией, ремаркетингу и персонализированным офферам.

Что дальше

Этот кейс заложил основу для дальнейшего масштабирования перед Черной пятницей и зимним сезоном, когда конкуренция растет больше всего.

Далее мы вместе с партнером перешли к следующему этапу: тестирование новых креативов и расширение охвата через дополнительные сегменты аудитории. Шаги, которые стали продолжением уже уверенной траектории роста. И это только начало.