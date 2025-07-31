PPC Кейсы
1753962900
UK

Как оптимизация Google Ads и Meta Ads принесла Mr.Lens рост дохода на 20% за месяц
74
8
11
Катерина Чефранова

Интернет-магазин Mr.Lens обратился к нам с классическими проблемами медицинской ecommerce: высокой конкуренцией, ограничениями в рекламном контенте и недоверием покупателей к онлайн-покупкам. Задача — уменьшить стоимость конверсии и масштабировать продажи без потери прибыльности.

За месяц работы мы увеличили их доход на 20,2%, потратив на рекламу всего на 7,75% больше. Как это удалось? Рассказываем в кейсе.

Проект: Mr.Lens.

Период: 01.10.2024–31.10.2024.

Регион: Украина.

Услуга: РРС.

Кто наш партнер

Mr.Lens — ведущий интернет-магазин контактных линз с широким ассортиментом, сертифицированной продукцией и высоким уровнем сервиса.

Цель сотрудничества

Продажа медицинских товаров онлайн требует особого подхода: рынок перенасыщен конкурентами, рекламный контент ограничен медицинскими стандартами, а покупатели осторожно относятся к онлайн-заказам. В этих условиях Mr.Lens столкнулись с необходимостью пересмотреть подход к продвижению с целью увеличения дохода с PPC-каналов (Google Ads + Meta Ads).

Действия команды

Начальным этапом сотрудничества стала оптимизация рекламных кампаний. Мы: 

  • провели аудит;

  • сформировали стратегию;

  • в течение нескольких месяцев совершенствовали рекламные кампании, удерживая стабильную эффективность.

Новый этап начался после внедрения технических изменений со стороны клиента — в частности, онлайн-оплаты, что дало возможность точнее отслеживать покупки. Мы дополнили это настройкой событий и расширением аналитики, что обеспечило более корректные данные для оценки эффективности.

В этом кейсе подробно остановимся именно на этих изменениях и их влиянии на рост показателей. 

  1. Техническая основа аналитики.

  2. Оптимизация Google Ads.

  3. Переход к performance-рекламе в Meta Ads.

Шаг 1. Техническая основа аналитики

После внедрения онлайн-оплаты разработчики Mr.Lens реализовали автоматическое перенаправление на страницу благодарности. Это позволило нам фиксировать событие «покупка» сразу за успешной транзакцией — без задержек и потерь данных. Таким образом мы получили четкий сигнал о завершенной конверсии и смогли точно отслеживать макрособытия в рекламных кабинетах.

Кроме того, мы добавили отслеживание регистрации как второстепенной конверсии. Это позволило:

  • лучше понять путь пользователя к покупке;

  • анализировать промежуточные взаимодействия; 

  • улучшить качество аналитики. 

В результате мы получили контроль над воронкой и смогли точнее корректировать стратегию на каждом ее этапе.

Шаг 2. Оптимизация Google Ads

После улучшения технической части мы сосредоточились на том, чтобы повысить управляемость и точность рекламных кампаний в Google Ads.

  1. Сегментация по ценовым категориям. 

Кампании Performance Max разделили по стоимости товаров, чтобы адаптировать стратегии под разные уровни ROAS и эффективнее распределять бюджет. Такой подход позволил не просто оптимизировать расходы, но и усилить влияние рекламы именно там, где она приносит больше всего прибыли.

  1. Оптимизация источников данных.

Мы отказались от импорта покупок из Google Analytics и переключились на прямое отслеживание конверсий из сайта в Google Ads. Это значительно ускорило передачу данных, улучшило их точность и позволило быстрее принимать решения на основе актуальной информации.

  1. Оптимизация рентабельности.

В рамках кампаний мы постоянно пересматривали эффективность конкретных товаров: при необходимости уменьшали или увеличивали их присутствие в рекламе в соответствии со спросом. С помощью этого подхода мы избежали неэффективных расходов и удержали целевые показатели.

Шаг 3. Переход к performance-рекламе в Meta Ads

Ранее продвижение в Meta осуществлялось преимущественно через SMM-бустинг — регулярную рекламу определенных публикаций. После отказа Mr.Lens от такого формата, мы сосредоточились на полноценных performance-кампаниях, ориентированных на привлечение новых клиентов и возвращение теплых аудиторий.

  1. Запустили отдельные кампании на холодную аудиторию и Lookalike-сегменты для привлечения новых клиентов. Таким образом мы отошли от эпизодического продвижения и начали работать на стабильный результат.

  2. Добавили ремаркетинговые аудитории и запустили отдельные кампании для тех, кто уже взаимодействовал с сайтом. Это позволило охватить теплую аудиторию и вернуть пользователей, которые были близки к покупке.

  3. Поскольку клиентская база Mr.Lens склонна к повторным покупкам, мы сфокусировались на предложениях для программы лояльности. Персонализированные офферы повысили заинтересованность и укрепили связь с брендом.

Узнайте, как вырасти на 500% и не просесть по эффективности — кейс «Беккер» о важности правильной PPC-стратегии.

Результаты продвижения

В октябре, по сравнению с сентябрем, благодаря эффективной стратегии и оптимизации рекламных кампаний в Google Ads и Meta Ads мы достигли

+20,2% дохода.

При этом увеличили рекламный бюджет всего на 7,75%.

Распределение по каналам

Google Ads

  • +6,03% расходов;

  • +8,06% дохода.

Стабильное масштабирование с положительной динамикой прибыли.

Meta Ads

  • +35,56% расходов;

  • +438,95% дохода.

Значительный рывок обеспечили performance-кампании в Meta — в частности, благодаря работе с холодной аудиторией, ремаркетингу и персонализированным офферам.

Что дальше

Этот кейс заложил основу для дальнейшего масштабирования перед Черной пятницей и зимним сезоном, когда конкуренция растет больше всего.

Далее мы вместе с партнером перешли к следующему этапу: тестирование новых креативов и расширение охвата через дополнительные сегменты аудитории. Шаги, которые стали продолжением уже уверенной траектории роста. И это только начало.

Команда проекта: Екатерина Чефранова, Маргарита Литвинчук, PPC Specialists; Игорь Иванов, Client Project Manager.

Катерина Чефранова

Магистр по специальности международная экономика. В прошлом была педагогом английского языка в специализированной студии.
Поэтому очень люблю анализировать данные и разговаривать на английском.

С PPC познакомилась в 2019 году. Обучалась на курсах Seo Education, работала в in-house. C января 2022 года работаю PPC-специалистом в агентстве интернет-маркетинга Netpeak. Сертификация: Google Analytics, Google Ads по направлениям «поисковая реклама».

Другие статьи автора
Узнайте больше
настройки аккаунта Google Ads алгоритмы Google реклама в контекстно-медийной сети Google контекстная реклама для бизнеса контекстная реклама Google Ads
8
2
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Свежее

Что эффективнее для анализа рекламы в AppsFlyer: сравнение отчетов Activity и Events

Почему важно понимать разницу между Activity и Events, каковы их основные возможности и отличия

CRO в медицине: +25% конверсии для «ОН Клиник» благодаря правильному сопровождению пациента на сайте

О сценариях, которые работают даже тогда, когда пользователь хочет уйти

Что такое исследование ключевых слов для ASO?

Если вы только начинаете работать с ASO или хотите усовершенствовать существующую стратегию — в статье собрала для вас практические советы и полезные инструменты