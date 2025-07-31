Как оптимизация Google Ads и Meta Ads принесла Mr.Lens рост дохода на 20% за месяц
Интернет-магазин Mr.Lens обратился к нам с классическими проблемами медицинской ecommerce: высокой конкуренцией, ограничениями в рекламном контенте и недоверием покупателей к онлайн-покупкам. Задача — уменьшить стоимость конверсии и масштабировать продажи без потери прибыльности.
За месяц работы мы увеличили их доход на 20,2%, потратив на рекламу всего на 7,75% больше. Как это удалось? Рассказываем в кейсе.
Кто наш партнер
Mr.Lens — ведущий интернет-магазин контактных линз с широким ассортиментом, сертифицированной продукцией и высоким уровнем сервиса.
Цель сотрудничества
Продажа медицинских товаров онлайн требует особого подхода: рынок перенасыщен конкурентами, рекламный контент ограничен медицинскими стандартами, а покупатели осторожно относятся к онлайн-заказам. В этих условиях Mr.Lens столкнулись с необходимостью пересмотреть подход к продвижению с целью увеличения дохода с PPC-каналов (Google Ads + Meta Ads).
Действия команды
Начальным этапом сотрудничества стала оптимизация рекламных кампаний. Мы:
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провели аудит;
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сформировали стратегию;
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в течение нескольких месяцев совершенствовали рекламные кампании, удерживая стабильную эффективность.
Новый этап начался после внедрения технических изменений со стороны клиента — в частности, онлайн-оплаты, что дало возможность точнее отслеживать покупки. Мы дополнили это настройкой событий и расширением аналитики, что обеспечило более корректные данные для оценки эффективности.
В этом кейсе подробно остановимся именно на этих изменениях и их влиянии на рост показателей.
Шаг 1. Техническая основа аналитики
После внедрения онлайн-оплаты разработчики Mr.Lens реализовали автоматическое перенаправление на страницу благодарности. Это позволило нам фиксировать событие «покупка» сразу за успешной транзакцией — без задержек и потерь данных. Таким образом мы получили четкий сигнал о завершенной конверсии и смогли точно отслеживать макрособытия в рекламных кабинетах.
Кроме того, мы добавили отслеживание регистрации как второстепенной конверсии. Это позволило:
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лучше понять путь пользователя к покупке;
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анализировать промежуточные взаимодействия;
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улучшить качество аналитики.
В результате мы получили контроль над воронкой и смогли точнее корректировать стратегию на каждом ее этапе.
Шаг 2. Оптимизация Google Ads
После улучшения технической части мы сосредоточились на том, чтобы повысить управляемость и точность рекламных кампаний в Google Ads.
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Сегментация по ценовым категориям.
Кампании Performance Max разделили по стоимости товаров, чтобы адаптировать стратегии под разные уровни ROAS и эффективнее распределять бюджет. Такой подход позволил не просто оптимизировать расходы, но и усилить влияние рекламы именно там, где она приносит больше всего прибыли.
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Оптимизация источников данных.
Мы отказались от импорта покупок из Google Analytics и переключились на прямое отслеживание конверсий из сайта в Google Ads. Это значительно ускорило передачу данных, улучшило их точность и позволило быстрее принимать решения на основе актуальной информации.
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Оптимизация рентабельности.
В рамках кампаний мы постоянно пересматривали эффективность конкретных товаров: при необходимости уменьшали или увеличивали их присутствие в рекламе в соответствии со спросом. С помощью этого подхода мы избежали неэффективных расходов и удержали целевые показатели.
Шаг 3. Переход к performance-рекламе в Meta Ads
Ранее продвижение в Meta осуществлялось преимущественно через SMM-бустинг — регулярную рекламу определенных публикаций. После отказа Mr.Lens от такого формата, мы сосредоточились на полноценных performance-кампаниях, ориентированных на привлечение новых клиентов и возвращение теплых аудиторий.
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Запустили отдельные кампании на холодную аудиторию и Lookalike-сегменты для привлечения новых клиентов. Таким образом мы отошли от эпизодического продвижения и начали работать на стабильный результат.
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Добавили ремаркетинговые аудитории и запустили отдельные кампании для тех, кто уже взаимодействовал с сайтом. Это позволило охватить теплую аудиторию и вернуть пользователей, которые были близки к покупке.
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Поскольку клиентская база Mr.Lens склонна к повторным покупкам, мы сфокусировались на предложениях для программы лояльности. Персонализированные офферы повысили заинтересованность и укрепили связь с брендом.
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Результаты продвижения
В октябре, по сравнению с сентябрем, благодаря эффективной стратегии и оптимизации рекламных кампаний в Google Ads и Meta Ads мы достигли
+20,2% дохода.
При этом увеличили рекламный бюджет всего на 7,75%.
Распределение по каналам
Google Ads
-
+6,03% расходов;
-
+8,06% дохода.
Стабильное масштабирование с положительной динамикой прибыли.
Meta Ads
-
+35,56% расходов;
-
+438,95% дохода.
Значительный рывок обеспечили performance-кампании в Meta — в частности, благодаря работе с холодной аудиторией, ремаркетингу и персонализированным офферам.
Что дальше
Этот кейс заложил основу для дальнейшего масштабирования перед Черной пятницей и зимним сезоном, когда конкуренция растет больше всего.
Далее мы вместе с партнером перешли к следующему этапу: тестирование новых креативов и расширение охвата через дополнительные сегменты аудитории. Шаги, которые стали продолжением уже уверенной траектории роста. И это только начало.
Команда проекта: Екатерина Чефранова, Маргарита Литвинчук, PPC Specialists; Игорь Иванов, Client Project Manager.
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