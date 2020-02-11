Как настроить таргетинг для рекламы в Instagram и Facebook

Мы составили инструкцию для начинающих таргетолов, а также для SMM-специалистов, которым регулярно нужно рекламировать товары и услуги. В предыдущих постах мы сначала рассказали,
Шаг 1: опишите аудиторию
Чтобы настроить правильный таргет, необходимо сначала определиться с целевой аудиторией. Кому адресована ваша реклама? Первым делом составьте портрет потенциального клиента: где живет, возраст, пол, хобби и так далее.
Предположим, вы директор фитнес-центра в Харькове и нужно сделать набор на женскую группу TRX. Представьте реальную девушку, которая запишется на занятие. Например, вы предполагаете, что ваша целевая аудитория — это женщины 25-35 лет, которые живут в черте города, увлекаются спортом и в целом ведут активный образ жизни.
Чем больше данных о портрете вашего клиента вы узнаете, тем эффективнее будет ваша рекламная кампания.
Сразу возникает вопрос, как правильно определить интересы целевой аудитории. Если вы на стороне подрядчика, самый очевидный — спросить у владельца бизнеса. Если вы на стороне заказчика (предприниматель либо маркетолог), нужно самостоятельно проанализировать базу клиентов и найти общие черты, кто и почему у вас покупает.
Попробуйте варианты:
- интервью с клиентами — задавайте открытые вопросы;
- анкетирование сразу после покупки;
- опросник постоянных клиентов через email;
- изучите открытые источники: тематические статьи, отзывы, Google Trends;
- если у вас пока еще нет клиентов, сформулируйте гипотезу для рекламной кампании и проанализируйте ее по результатам рекламы.
Идеальный вариант, когда вы использовали несколько источников для сбора информации и делаете выводы, опираясь на знание тематики и клиентского опыта.
Шаг 2: выберите таргетинг
В рекламном кабинете Facebook есть более 60 вариантов таргетинга. Рассмотрим на примере основных:
- Социально-демографический.
- По интересам.
- Look-a-Like (похожие аудитории).
- Ремаркетинг.
- Детальный таргетинг.
- Автотаргетинг.
Социально-демографический таргетинг
Широкий тип таргетинга, который учитывает характеристики: пол, семейное положение, родительский статус, доход, возраст и так далее.
Когда подходит? Для работы с холодной аудиторией. Также для случаев, когда вам нужно предложить товар потенциальным клиентам с четкими параметрами.
Таргетинг по интересам
Facebook и Instagram определяет интересы по действиям пользователей в соцсетях. Например, какая информация указана в профиле, на какие страницы подписаны, какие посты чаще всего комментируют, на какой контент из «Рекомендованного» лучше всего реагируют.
Когда подходит? Для повышения узнаваемости бренда — вы предлагаете продукт людям, которые уже проявили интерес к соответствующей категории товара или услуги.
Например, у вас магазин украшений, выбирайте таргетинг по интересу «Покупки и мода». Чтобы сузить выборку, настройте интересы по ключевым словам, например, «цепочка» или «браслет».
РРС-специалисты часто дискутируют по-поводу эффективности этого таргетинга. Дело в том, что не всегда действия пользователей совпадают с реальными интересами. Кроме того, не все интересы можно отследить по действиями в соцсетях.
Look-a-Like
Эффективно показывать рекламу пользователям, которые напоминают ваших клиентов по ряду критериев: пол, возраст, геолокация, интересы, поведение в соцсети.
Когда подходит? Практически всегда, если вы хорошо знаете общие черты своих клиентов и планируете найти новую аналогичную аудиторию.
Чтобы создать аудиторию Look-a-Like, необходимо использовать раздел «Аудитории» в менеджере рекламы, выбрать «Создать аудиторию» и нажать «Похожая аудитория»:
Максимально похожая аудитория — это 1%. Для такой аудитории не нужны дополнительные настройки. А вот аудитории, которая совпадает на 2-3%, понадобятся расширить критерии таргетинга.
Ремаркетинг
Для этого типа таргетинга вы работаете уже со своей «теплой» аудиторией. Как правило, это люди, которые уже знают о вас — побывали на вашем сайте, подписались на страницу в соцсетях и так далее.
Когда подходит? Когда вы хотите сделать специальное предложение аудитории, которая с большей вероятностью готова купить ваш товар или заказать услугу.
Важно: чтобы собирать данные пользователей, которые посетили ваш сайт, и показывать им рекламу, необходимо предварительно установить
Детальный таргетинг
Это вид точного таргета с пересечением нескольких критериев. Может комбинировать в себе« холодную» и «горячую» аудиторию.
Когда подходит? Когда вы точно знаете, какой аудитории стоит показать рекламное объявление.
Например, нужно добавить аудиторию, похожую на наших клиентов на 2%, и одновременно исключить посетителей сайта.
При этом вы хотите, чтобы аудитория соответствовала определенным демографическим критериям:
Кстати, для пункта выше есть разные подходы. Часто специлисты советует оставлять его не тронутым. Но, мы рекомендуем не игнорировать этот показатель и учитывать специфику именно вашего продукта.
Например, если вы продаете товары для беременных, то конечно, больше целевой аудитории будет в интервале 23-35 лет (привычного в нашем обществе возрасте родителей).
Или вы набираете группу в фитнес-центр для интенсивных тренировок Kangoo Jumps — очевидно, что больше потенциальной аудитории будет в возрасте 20-30 лет, чем в диапазоне 45-55 лет.
И, конечно, для двух предыдущих примеров основные покупатели будут женщины. А вот если вы продаете что-то универсальное, например, велосипеды, то выборку по возрасту и полу делать не стоит.
Также стоит помнить про возраст активной покупательской способности. Например, для 18 лет и 65+ он меньше, чем в рамках 21-55 лет.
В этом виде таргетинга обязательно выбираем регион действия предложения:
Например, вы владелец кафе, которое находится в Харькове. Цель вашей рекламной кампании — заказы на доставку готовых блюд по городу. В таком случае, вам точно не нужна реклама на Харьковскую область. Иначе бюджет будет потрачен впустую, а ваши менеджеры будут зря тратить рабочее время на объяснения, что за город вы не сможете доставить горячую пиццу.
Сужаем аудиторию интересами, которые подходят по описание вашего клиента:
Не забывайте, что интересы могут обозначать разные группы клиентов. Например, спорт интересен одновременно посетителям и тренерам фитнес-центра. И если мы не считаем нужным показывать нашу рекламу тренерам, тогда нужно сузить аудиторию дополнительным критерием, исключая их из зоны таргета.
Казалось бы все просто, но каждый пункт в этом списке имеет значение. И может сыграть решающую роль в том, окупится ли реклама или нет.
Для товаров с уникальными характеристиками не останавливайтесь на социально-демографическом таргетинге. Комбинируйте параметры.
Вы занимаетесь ремонтом квартир? Например, будет хорошим вариантом, кроме определения возраста и геолокации аудитории, добавить событие из жизни «Недавно переехали»:
Для продажи детских товаров логично таргетироваться не на детей, а на родителей. В целом старайтесь думать не только о том, кто будет пользоваться товаром, но и кто принимает решение о покупке:
Вы можете выбрать категории потенциальных клиентов, которым уже нравится ваша Facebook-страница или, наоборот, исключить их из таргетинга.
Автотаргетинг
Алгоритмы системы способны самостоятельно обучаться и тоже помогать достигать целей.
Когда подходит?
Чаще всего этот тип таргетинга идеально срабатывает в ситуациях:
- вы так и не определились с целевой аудиторией;
- у вас массовый товар;
- у вас брендовая кампания.
Если вы производитель косметики, бытовой химии, пищевых продуктов, то вполне логично использовать автотаргетинг. Скажем, для рекламы нового антисептического мыла для рук, вполне может подойти широкий таргетинг: Украина, возраст 18-65 лет.
А вот в случае с продажей медицинского оборудования — целевая аудитория максимально узкая.
Исключение аудиторий
Не забывайте не только включать, но и исключать аудитории.
Когда следует исключать аудиторию:
- Если в кампании несколько групп объявлений на разные аудитории, но с одним и тем же рекламным объявлением — тогда аудитории лучше взаимно исключить, чтобы пользователи минимально пересекались.
- Для того, чтобы не показывать рекламное объявление тому, для кого это не актуально Например: предложение «подписаться на страницу», не стоит показывать тем, кто уже подписался.
Поэтому не ограничивайтесь одной аудиторией. Базовыми аудиториями для рекламной кампании считаются три основных:
- существующие клиенты;
- похожие на существующих клиентов;
- аудитории по интересам.
Шаг 3: оцените эффективность кампании
Цель любой рекламной кампании — получить желаемые KPI. Как оценить, успех или провал рекламной кампании?
Все зависит от выбора цели. Для оценки эффективности у Facebook есть метрики:
- охват;
- показы;
- результаты;
- цена за результат.
«Охват» и «Показы» говорят о том, сколько людей среди планируемой аудитории увидели вашу рекламу. «Результаты» и «Цена за результат» — как аудитория отреагировала на ваше предложение. При этом результат в зависимости от цели рекламной кампании будет отличаться.
Соответственно, цена за результат в зависимости от цели будет отличаться. Поэтому самые бюджетные кампании — это кампании с целью «Охват». А самые дорогие — кампании с KPI «Генерация лидов».
Запомнить
- Перед началом рекламной кампании постарайтесь максимально четко определить целевую аудиторию.
- Задавайте настройки в рекламном кабинете, отталкиваясь строго от целей рекламы.
- Не ограничивайтесь одной аудиторией — как минимум, выберите три разных.
- Не забывайте исключать аудитории, чтобы рекламу видели только релевантные пользователи.
- Оценивайте эффективность объявлений, измеряя показатели, которые соответствуют целям вашей рекламной кампании.
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