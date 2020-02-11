Расскажите о вашей задаче

Читай наш Telegram → Читай наш Telegram →

Instagram

Как настроить таргетинг для рекламы в Instagram и Facebook
Вероника Герасименко
253 9 0
Сложность: изи изи
20

Мы составили инструкцию для начинающих таргетолов, а также для SMM-специалистов, которым регулярно нужно рекламировать товары и услуги. В предыдущих постах мы сначала рассказали, как продвигать опубликованный пост в Instagram/Facebook, а затем — как настроить рекламу с помощью рекламного кабинета. В этой статье рассмотрим типичные параметры таргетинга на примере базовой настройки таргетированной рекламы.

Шаг 1: опишите аудиторию

Чтобы настроить правильный таргет, необходимо сначала определиться с целевой аудиторией. Кому адресована ваша реклама? Первым делом составьте портрет потенциального клиента: где живет, возраст, пол, хобби и так далее.

Предположим, вы директор фитнес-центра в Харькове и нужно сделать набор на женскую группу TRX. Представьте реальную девушку, которая запишется на занятие. Например, вы предполагаете, что ваша целевая аудитория — это женщины 25-35 лет, которые живут в черте города, увлекаются спортом и в целом ведут активный образ жизни.

Чем больше данных о портрете вашего клиента вы узнаете, тем эффективнее будет ваша рекламная кампания.

как отследить эффективность рекламной кампании благодаря таргетингу

Сразу возникает вопрос, как правильно определить интересы целевой аудитории. Если вы на стороне подрядчика, самый очевидный — спросить у владельца бизнеса. Если вы на стороне заказчика (предприниматель либо маркетолог), нужно самостоятельно проанализировать базу клиентов и найти общие черты, кто и почему у вас покупает.

Попробуйте варианты:

  • интервью с клиентами — задавайте открытые вопросы;
  • анкетирование сразу после покупки;
  • опросник постоянных клиентов через email;
  • изучите открытые источники: тематические статьи, отзывы, Google Trends;
  • если у вас пока еще нет клиентов, сформулируйте гипотезу для рекламной кампании и проанализируйте ее по результатам рекламы.

Идеальный вариант, когда вы использовали несколько источников для сбора информации и делаете выводы, опираясь на знание тематики и клиентского опыта.

Шаг 2: выберите таргетинг

В рекламном кабинете Facebook есть более 60 вариантов таргетинга. Рассмотрим на примере основных:

  1. Социально-демографический.
  2. По интересам.
  3. Look-a-Like (похожие аудитории).
  4. Ремаркетинг.
  5. Детальный таргетинг.
  6. Автотаргетинг.

Социально-демографический таргетинг

Широкий тип таргетинга, который учитывает характеристики: пол, семейное положение, родительский статус, доход, возраст и так далее.

Когда подходит? Для работы с холодной аудиторией. Также для случаев, когда вам нужно предложить товар потенциальным клиентам с четкими параметрами.

Таргетинг по интересам

Facebook и Instagram определяет интересы по действиям пользователей в соцсетях. Например, какая информация указана в профиле, на какие страницы подписаны, какие посты чаще всего комментируют, на какой контент из «Рекомендованного» лучше всего реагируют.

Когда подходит? Для повышения узнаваемости бренда — вы предлагаете продукт людям, которые уже проявили интерес к соответствующей категории товара или услуги.

Например, у вас магазин украшений, выбирайте таргетинг по интересу «Покупки и мода». Чтобы сузить выборку, настройте интересы по ключевым словам, например, «цепочка» или «браслет».

РРС-специалисты часто дискутируют по-поводу эффективности этого таргетинга. Дело в том, что не всегда действия пользователей совпадают с реальными интересами. Кроме того, не все интересы можно отследить по действиями в соцсетях.

Look-a-Like

Эффективно показывать рекламу пользователям, которые напоминают ваших клиентов по ряду критериев: пол, возраст, геолокация, интересы, поведение в соцсети.

Когда подходит? Практически всегда, если вы хорошо знаете общие черты своих клиентов и планируете найти новую аналогичную аудиторию.

Чтобы создать аудиторию Look-a-Like, необходимо использовать раздел «Аудитории» в менеджере рекламы, выбрать «Создать аудиторию» и нажать «Похожая аудитория»:

как настроить таргетированную рекламу в фейсбуке и инстаграме

как настроить таргетированную рекламу для lookalike аудитории

Максимально похожая аудитория — это 1%. Для такой аудитории не нужны дополнительные настройки. А вот аудитории, которая совпадает на 2-3%, понадобятся расширить критерии таргетинга.

Ремаркетинг

Для этого типа таргетинга вы работаете уже со своей «теплой» аудиторией. Как правило, это люди, которые уже знают о вас — побывали на вашем сайте, подписались на страницу в соцсетях и так далее.

Когда подходит? Когда вы хотите сделать специальное предложение аудитории, которая с большей вероятностью готова купить ваш товар или заказать услугу.

Важно: чтобы собирать данные пользователей, которые посетили ваш сайт, и показывать им рекламу, необходимо предварительно установить Facebook Pixel.

Детальный таргетинг

Это вид точного таргета с пересечением нескольких критериев. Может комбинировать в себе« холодную» и «горячую» аудиторию.

Когда подходит? Когда вы точно знаете, какой аудитории стоит показать рекламное объявление.

Например, нужно добавить аудиторию, похожую на наших клиентов на 2%, и одновременно исключить посетителей сайта.

детальный таргетинг в таргетированной рекламе в фейсбук и инстаграм

При этом вы хотите, чтобы аудитория соответствовала определенным демографическим критериям:

таргетинг на аудиторию по возрасту реклама в соцсетях

Кстати, для пункта выше есть разные подходы. Часто специлисты советует оставлять его не тронутым. Но, мы рекомендуем не игнорировать этот показатель и учитывать специфику именно вашего продукта.

Например, если вы продаете товары для беременных, то конечно, больше целевой аудитории будет в интервале 23-35 лет (привычного в нашем обществе возрасте родителей).

Или вы набираете группу в фитнес-центр для интенсивных тренировок Kangoo Jumps — очевидно, что больше потенциальной аудитории будет в возрасте 20-30 лет, чем в диапазоне 45-55 лет.

И, конечно, для двух предыдущих примеров основные покупатели будут женщины. А вот если вы продаете что-то универсальное, например, велосипеды, то выборку по возрасту и полу делать не стоит.

Также стоит помнить про возраст активной покупательской способности. Например, для 18 лет и 65+ он меньше, чем в рамках 21-55 лет.

В этом виде таргетинга обязательно выбираем регион действия предложения:

геотаргетинг в таргетированной рекламе в фейсбук и инстаграм

Например, вы владелец кафе, которое находится в Харькове. Цель вашей рекламной кампании — заказы на доставку готовых блюд по городу. В таком случае, вам точно не нужна реклама на Харьковскую область. Иначе бюджет будет потрачен впустую, а ваши менеджеры будут зря тратить рабочее время на объяснения, что за город вы не сможете доставить горячую пиццу.

Кстати, в геотаргетинге есть возможность выбрать не просто город, а даже адрес. И вы можете таргетировать клиентов которые живут в вашем районе. Это идеально подходит для бизнесов, целевая аудитория которых находится рядом с точкой продажи товара или услуги. Например: салоны красоты, автосалоны, спортзалы, кофейни, магазины одежды и так далее.

Сужаем аудиторию интересами, которые подходят по описание вашего клиента:

как исключить отдельные параметры в аудитории для таргетированной рекламы

Не забывайте, что интересы могут обозначать разные группы клиентов. Например, спорт интересен одновременно посетителям и тренерам фитнес-центра. И если мы не считаем нужным показывать нашу рекламу тренерам, тогда нужно сузить аудиторию дополнительным критерием, исключая их из зоны таргета.

комбинации таргетинга для рекламы в инстаграм и фейсбук

Казалось бы все просто, но каждый пункт в этом списке имеет значение. И может сыграть решающую роль в том, окупится ли реклама или нет.

Для товаров с уникальными характеристиками не останавливайтесь на социально-демографическом таргетинге. Комбинируйте параметры.

Вы занимаетесь ремонтом квартир? Например, будет хорошим вариантом, кроме определения возраста и геолокации аудитории, добавить событие из жизни «Недавно переехали»:

таргетинг по интересам и событию недавно переехали

Для продажи детских товаров логично таргетироваться не на детей, а на родителей. В целом старайтесь думать не только о том, кто будет пользоваться товаром, но и кто принимает решение о покупке:

таргетинг по интересам на родителей

Вы можете выбрать категории потенциальных клиентов, которым уже нравится ваша Facebook-страница или, наоборот, исключить их из таргетинга.

Как исключить из таргетированной рекламы лишние аудитории

Автотаргетинг

Алгоритмы системы способны самостоятельно обучаться и тоже помогать достигать целей.

Когда подходит?
Чаще всего этот тип таргетинга идеально срабатывает в ситуациях:

  • вы так и не определились с целевой аудиторией;
  • у вас массовый товар;
  • у вас брендовая кампания.

Если вы производитель косметики, бытовой химии, пищевых продуктов, то вполне логично использовать автотаргетинг. Скажем, для рекламы нового антисептического мыла для рук, вполне может подойти широкий таргетинг: Украина, возраст 18-65 лет.

А вот в случае с продажей медицинского оборудования — целевая аудитория максимально узкая.

Исключение аудиторий

Не забывайте не только включать, но и исключать аудитории.

Когда следует исключать аудиторию:

  1. Если в кампании несколько групп объявлений на разные аудитории, но с одним и тем же рекламным объявлением — тогда аудитории лучше взаимно исключить, чтобы пользователи минимально пересекались.
  2. Для того, чтобы не показывать рекламное объявление тому, для кого это не актуально Например: предложение «подписаться на страницу», не стоит показывать тем, кто уже подписался.
Тестируйте ваши аудитории и смело комбинируйте разные варианты. Обязательно проверяйте качество работы этих аудиторий — достигаете ли ваша реклама поставленных целей. Если объявления неэффективны, никогда не поздно «пересобрать» аудиторию. К тому же, со временем аудитории «выгорают» и таргетологу нужно искать новые комбинации.

Поэтому не ограничивайтесь одной аудиторией. Базовыми аудиториями для рекламной кампании считаются три основных:

  • существующие клиенты;
  • похожие на существующих клиентов;
  • аудитории по интересам.

Шаг 3: оцените эффективность кампании

Цель любой рекламной кампании — получить желаемые KPI. Как оценить, успех или провал рекламной кампании?

Все зависит от выбора цели. Для оценки эффективности у Facebook есть метрики:

  • охват;
  • показы;
  • результаты;
  • цена за результат.

«Охват» и «Показы» говорят о том, сколько людей среди планируемой аудитории увидели вашу рекламу. «Результаты» и «Цена за результат» — как аудитория отреагировала на ваше предложение. При этом результат в зависимости от цели рекламной кампании будет отличаться.

Например, если вы задали цель «Вовлеченность», то результатом будут считаться лайки, перепосты и комментарии. А если цель «Генерация лидов» — количество собранных заявок от потенциальных клиентов.

Соответственно, цена за результат в зависимости от цели будет отличаться. Поэтому самые бюджетные кампании — это кампании с целью «Охват». А самые дорогие — кампании с KPI «Генерация лидов».

Запомнить

  1. Перед началом рекламной кампании постарайтесь максимально четко определить целевую аудиторию.
  2. Задавайте настройки в рекламном кабинете, отталкиваясь строго от целей рекламы.
  3. Не ограничивайтесь одной аудиторией — как минимум, выберите три разных.
  4. Не забывайте исключать аудитории, чтобы рекламу видели только релевантные пользователи.
  5. Оценивайте эффективность объявлений, измеряя показатели, которые соответствуют целям вашей рекламной кампании.
9
2
4
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Вероника Герасименко

РРС-специалист в компании Netpeak.

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять