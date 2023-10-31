Как использовать расширенные настройки аудитории в Facebook для улучшения результатов рекламной кампании

Как использовать расширенные настройки аудитории в Facebook для улучшения результатов рекламной кампании

Создание объявления, каким бы качественным оно ни было, не гарантирует успеха рекламной кампании. Чтобы достичь желаемого результата, рекламодателям нужно максимально эффективно направить показ этой кампании на свою целевую аудиторию.

Учитывая это, использование расширенных настроек аудиторий на Facebook становится незаменимым инструментом для улучшения результатов рекламных кампаний.

Я рассмотрю расширенные настройки аудиторий, как они помогают улучшить эффективность рекламной кампании и достичь лучших результатов.

Обзор расширенных настроек

Рекламная кампания на Facebook имеет широкие возможности для таргета , и расширенные настройки аудитории — это одна из них. Я рассмотрю, какие бывают расширенные настройки, и как именно они влияют на результаты рекламных кампаний.

Расширенные настройки аудитории — это инструмент, позволяющий рекламодателям определить целевую аудиторию для своей рекламной кампании с большой точностью. Вместо направить рекламу на общую аудиторию, можно добавить параметры в соответствии с характеристиками целевой аудитории.

Другими словами, из всех данных, которые Facebook хранит о своих пользователях, можно выбрать те, что точно описывают вашего идеального клиента.

Расширенные настройки аудитории в рекламном кабинете Meta в рекламном кабинете

В рекламном кабинете есть довольно широкий спектр различных параметров настройки аудитории. Основной из них — детальный таргетинг. Он позволяет сузить аудиторию на основе:

демографических данных — возраст, пол, местоположение, образование, профессию, семейное положение;

интересов пользователей — каким спортом они занимаются, путешествуют ли, интересуются ли бизнесом, есть ли у них дети;

поведенческих факторов — какой браузер пользователь предпочитает для просмотра Facebook, или впервые заходит с нового гаджета.

Facebook получает эти данные на основе подписок пользователей или событий, которые они посещают. Возможно учитывать даже приближение годовщины.

Вы можете не только добавлять интересы, но и исключать. Например, укажите платформе аудиторию, которой не стоит показывать рекламу. Также Meta позволяет дополнительно сузить аудиторию, чтобы несколько условий осуществлялись одновременно.

Благодаря расширенным настройкам аудитории, рекламодатели могут точнее направлять рекламные сообщения к своей целевой аудитории. Вместо того чтобы показывать рекламу случайным пользователям, вы можете сосредоточиться только на той аудитории, которая потенциально заинтересована в продукции или услуге. Это позволяет гораздо эффективнее использовать рекламный бюджет.

Создание и использование расширенных настроек и настроек для работы с ними

Создать новую аудиторию можно либо непосредственно при создании рекламной кампании на уровне группы объявлений, либо через инструмент «Audiences».

В этом инструменте вы можете создать и сохранить аудиторию с любыми настройками. Для этого нажмите «Create audience» и в выпадающем списке выберите «Saved audience».

После этого вам откроется окно создания аудитории. Назовите аудиторию и выберите:

Необходимую геолокацию. Демографические данные. Интересы или поведенческие факторы.

Facebook также может предложить дополнительные параметры, которые могут подойти к уже выбранным. Когда вы провели все настройки, нажмите «Create saved Audience», и эта аудитория останется в сохраненных.

Этот метод удобно использовать, когда нужно сначала создать несколько аудиторий, а уже потом настраивать на них рекламу.

Сохранить параметры детального таргетинга можно также и при создании рекламной кампании. Для этого надо после настроек таргетинга нажать кнопку «Сохранить аудиторию» и выбрать название.

Важно. При настройке рекламы по определенным категориям, в частности, кредиты, работа, жилье, социальные проблемы (политика, экономика, выборы и т. д.), некоторые параметры детального таргетинга могут быть недоступны.

Преимущества расширенных настроек аудитории

Для достижения наилучшего результата и создания точного профиля целевой аудитории можно тестировать различные комбинации параметров детального таргетинга. Это будет иметь несколько преимуществ:

Уменьшение рассеивания рекламы. Комбинации параметров позволяют ограничить аудиторию до потенциальных клиентов, которые будут действительно заинтересованы в продукте или услуге. Это поможет избежать затрат на рекламу тем, кто не соответствует тому или иному критерию. Повышение конверсий. За счет точного направления рекламы к целевой аудитории, увеличивается вероятность получения более целевых лидов и больше конверсий. Пользователи, которые соответствуют выбранным параметрам, скорее всего имеют больший интерес в продукте, что приведет к увеличению количества покупок и заказов. Улучшение релевантности рекламы. Комбинации параметров позволяют создать более персонализированные и релевантные объявления для аудитории, что обеспечит лучшую реакцию у пользователей.

Читайте больше о настройке рекламы в Facebook в материалах журнала:

Заключение