Як використовувати розширені налаштування аудиторії в Facebook для покращення результатів рекламної кампанії

Як використовувати розширені налаштування аудиторії в Facebook для покращення результатів рекламної кампанії

Створення оголошення, яким би якісним воно не було, не гарантує успіху рекламної кампанії. Аби досягти бажаного результату, рекламодавцям потрібно максимально ефективно спрямувати показ цієї кампанії на свою цільову аудиторію. З огляду на це, використання розширених налаштувань аудиторій на Facebook стає незамінним інструментом для покращення результатів рекламних кампаній.

Я розгляну розширені налаштування аудиторій, як вони допомагають покращити ефективність рекламної кампанії та досягти кращих результатів.

Огляд розширених налаштувань

Рекламна кампанія на Facebook має широкі можливості для таргету , і розширені налаштування аудиторії — це одна з них. Я розгляну, які бувають розширені налаштування, та як саме вони впливають на результати рекламних кампаній.

Розширені налаштування аудиторії — це інструмент, що дозволяє рекламодавцям визначити цільову аудиторію для своєї рекламної кампанії з великою точністю. Замість спрямування реклами на загальну аудиторію, можна додати параметри відповідно до характеристик цільової аудиторії.

Іншими словами, з усіх даних, котрі Facebook зберігає про своїх користувачів, можна обрати ті, які точно описують вашого ідеального клієнта.

Розширенні налаштування аудиторії в рекламному кабінеті Meta

У рекламному кабінеті є доволі широкий спектр різних параметрів налаштування аудиторії. Основне з них — детальний таргетинг. Він дозволяє звузити аудиторію на основі:

демографічних даних — вік, стать, місцеположення, освіту, професію, сімейне положення;

інтересів користувачів — яким спортом вони займаються, чи подорожують, чи цікавляться бізнесом, чи є у них діти;

поведінкових факторів — якому браузеру користувач надає перевагу для перегляду Facebook, чи вперше заходить з нового гаджету.

Facebook отримує ці дані на основі підписок користувачів, або подій, які вони відвідують. Можливо враховувати навіть наближення річниці.

Ви можете не лише додавати інтереси, але й виключати. Наприклад, вкажіть платформі аудиторію, якій не варто показувати рекламу. Також Meta дозволяє додатково звузити аудиторію, щоб декілька умов здійснювались одночасно.

Завдяки розширеним налаштуванням аудиторії, рекламодавці можуть точніше спрямовувати рекламні повідомлення до своєї цільової аудиторії. Замість того, щоб показувати рекламу випадковим користувачам, ви можете зосередитися лише на тій аудиторії, яка потенційно може бути зацікавлена у продукції або послузі. Це дозволяє набагато ефективніше використати рекламний бюджет.

Створення та використання розширених налаштувань

Створити нову аудиторію можна або безпосередньо при створенні рекламної кампанії на рівні групи оголошень, або через інструмент «Audiences».

В цьому інструменті ви можете створити та зберегти аудиторію з будь-якими налаштуваннями. Для цього натисніть «Create audience» і у випадаючому списку оберіть «Saved audience».

Після цього вам відкриється вікно створення аудиторії. Назвіть аудиторію й оберіть:

Необхідну геолокацію. Демографічні дані. Інтереси чи поведінкові фактори.

Facebook також може запропонувати додаткові параметри, які можуть підійти до вже обраних. Коли ви провели всі налаштування, натисніть «Create saved Audience», і ця аудиторія залишиться у збережених.

Цей метод зручно використовувати, коли треба спочатку створити декілька аудиторій, а вже потім налаштовувати на них рекламу.

Зберегти параметри детального таргетингу можна також і при створенні рекламної кампанії. Для цього треба після налаштувань таргетингу натиснути кнопку «Зберегти аудиторію» та обрати назву.

Важливо. При налаштуванні реклами з певних категорій, зокрема, кредити, робота, житло, соціальні проблеми (політика, економіка, вибори тощо), деякі параметри детального таргетингу можуть бути недоступні.

Переваги розширених налаштувань аудиторії

Для досягнення найкращого результату та створення точного профілю цільової аудиторії можна тестувати різні комбінації параметрів детального таргетингу. Це матиме кілька переваг:

Зменшення розсіювання реклами. Комбінації параметрів дозволяють обмежити аудиторію до потенційних клієнтів, які будуть дійсно зацікавлені у продукті або послузі. Це допоможе уникнути витрат на рекламу тим, хто не відповідає тому чи іншому критерію. Підвищення конверсій. Внаслідок точного спрямування реклами до цільової аудиторії збільшується ймовірність отримання більш цільових лідів та більше конверсій. Користувачі, які відповідають обраним параметрам, імовірніше мають більший інтерес у продукті, що призведе до збільшення кількості покупок та замовлень. Покращення релевантності реклами. Комбінації параметрів дозволяють створити більш персоналізовані та релевантні оголошення для аудиторії, що забезпечить кращу реакцію в користувачів.

Читайте більше про налаштування реклами у Facebook в матеріалах журналу:

Висновок