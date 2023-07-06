Ідеальна карусель у Facebook. Гайд з налаштування реклами цього типу у 2023 році

Ідеальна карусель у Facebook. Гайд з налаштування реклами цього типу у 2023 році

Ціль кожної рекламної кампанії — збільшити кількість конверсій і прибуток. У цьому може допомогти інструмент під назвою Carousel ads. Такі рекламні оголошення можуть суттєво підвищити кількість переходів на ваш сайт і дадуть можливість взаємодіяти з потенційними чи наявними клієнтами в інтерактивній формі.

Я детально розповім, що таке реклама формату «карусель», і коли такі оголошення вигідно використовувати. Також дам інструкції та поради щодо налаштування.

Що таке карусель у Facebook?

Формат карусельної реклами доступний для Facebook, Instagram, Messenger, а також Audience Network — мережі сайтів-партнерів Meta, де можна розміщувати рекламу. Він дозволяє демонструвати до 10 зображень або відео в одній рекламній публікації, кожне з окремим посиланням. Рекламодавець може показати різні продукти, деталі про один продукт, послугу чи акцію. За допомогою каруселі можна розповідати історію свого бренду на різних етапах розвитку.

Стратегії використання Facebook Carousel Ads

Оголошення у форматі каруселі можна використовувати для реклами продуктів або послуг різними способами:

Виділити кілька унікальних характеристик одного продукту чи послуги. Показати продукт з різних ракурсів або продемонструвати характеристики продукту. Це особливо корисно, якщо ви запускаєте новий товар і хочете познайомити із ним користувача.

Формат карусельної реклами також дуже зручний для просування програмного забезпечення чи додатку. Ви можете використовувати їх, щоб краще ознайомити аудиторію з тим, як працює ваша програма.

Показати різні товари чи послуги за допомогою карток з посиланням на потрібну сторінку. Якщо ви рекламуєте колекцію, а не окремий продукт, формат каруселі буде працювати краще, ніж одне зображення. Запропонуйте своїм клієнтам різноманітні варіанти вибору, так ви зможете підвищити коефіцієнт конверсій та CTR (співвідношення переходів по рекламі до кількості її показів). Показати способи використання продукту. Ви можете створити покрокову інструкцію. Також можна додати інфографіку для кращого розуміння послуг чи продукту.

Розповісти історію про свою компанію чи бренд. Історія вашого бізнесу чи продукту може підвищити впізнаваність бренду та збільшити рентабельність інвестицій в рекламу. Просувати статті блогу чи онлайн видань. Ви можете вказати основні тези та візуальні елементи зі статті та дати користувачу можливість зрозуміти основну ідею публікації. Якщо реклама привертає увагу, ваші глядачі з більшою ймовірністю підпишуться та прочитають ваші статті у майбутньому. Карусель може бути корисною, якщо ви зацікавлені в залученні трафіку на свій вебсайт чи сторінки в соцмережах.

Технічні вимоги до дизайну Facebook Carousel Ads

Щоб максимально підвищити ефективність, ваші креативи та тексти оголошень повинні відповідати вимогам Facebook Meta.

Вимоги до зображень:

розмір зображення — 1080 x 1080 пікселів;

тип файлу зображення — jpg або png;

розмір файлу зображення — до 30 Мб;

співвідношення сторін зображення/відео — 1:1 (квадрат);

кількість карток — 2-10.

Вимоги до тексту оголошення:

власне текст — 125 символів;

заголовок — 40 символів;

опис посилання — 25 символів.

Вимоги до відео:

розмір відеофайлу до 4 ГБ;

тип відеофайлу — MP4 або MOV;

тривалість відео до 240 хвилин.

Як налаштувати рекламу у форматі каруселі

1. Оберіть ціль рекламної кампанії

Не всі цілі рекламної кампанії підтримують створення оголошення формату карусель.

Ось ті, які вам потрібно обрати, щоб створити карусельну рекламу:

охоплення;

впізнаваність бренду;

встановлення додатка;

трафік;

конверсії;

генерація лідів;

продаж через каталог.

Також переконайтеся, що ви обрали правильну сторінку Facebook, з якої будуть відображатися рекламні оголошення.

2. Визначте бюджет і встановіть аудиторію для показу

У рекламному кабінеті Meta ви можете встановити бюджет на день або на весь термін рекламної кампанії.

Вибір аудиторії залежить від цілі запуску рекламної кампанії та того, на якому етапі воронки продажів ваша кампанія працює. Рекомендую звужувати аудиторію за інтересами чи використовувати спеціальні, або схожі сегменти аудиторії, щоб ефективно демонструвати рекламні оголошення вашим потенційним або наявним клієнтам. Це дасть змогу демонструвати рекламне оголошення тим, хто з більшою ймовірністю здійснить цільову дію та підвищить рентабельність інвестицій в рекламу.

3. Завантажте візуальні матеріали

Ви повинні завантажити свої зображення, GIF-файли або відео. Додайте заголовок і опис для кожного зображення. Переконайтеся, що обрали високоякісні зображення чи відео. Зерниста реклама з низькою роздільною здатністю гірше привертає увагу.

4. Спершу покажіть найефективніші картки

Ця функція дає можливість показувати найефективніші картки першими, як у стрічці Facebook, так і в Instagram. Це гарантуватиме, що потенційні покупці спершу побачать найпривабливіше зображення — так підвищиться коефіцієнт конверсії.

5. Додайте основний текст

Ваш текст має стосуватися всієї каруселі і передавати основну ідею вашої кампанії. Пишіть лаконічно. Користувачі гірше сприймають довгі та складні тексти.

6. Додайте кнопки із закликом до дії

Кнопка CTA (call to action) дуже корисна, якщо ви продаєте товар. Додавання заклику до дії підвищить коефіцієнт конверсії вашої реклами. Ви також можете додати банер «Безкоштовна доставка» або «Оплата частинами», якщо це необхідно.

7. Визначте розташування карток у каруселі

Ви можете перетягувати картки, щоб упорядкувати та змінити порядок. Ця функція доступна до та після створення карток каруселі.

Поради з налаштування каруселі Facebook

Недостатньо розуміти основи налаштування реклами, щоб дійсно конвертувати користувачів у реальних покупців. Ось кілька порад від спеціалістів Netpeak, аби створити якісну рекламну кампанію з оголошеннями у форматі каруселі:

Перше зображення має бути унікальним і достатньо креативним, щоб привернути увагу користувачів. Через велику кількість реклами на Facebook, дуже важливо бути унікальним, щоб користувачі не прогорнули вашу рекламну публікацію. Вдалий вибір зображення заохотить потенційних клієнтів крутити карусель в очікуванні наступних цікавих слайдів.

Використовуйте всі можливі компоненти. Зображення та відео є двома найважливішими компонентами будь-якої карусельної реклами. Однак не можна нехтувати й іншими. Заголовок, основний текст, опис і кнопки CTA — це ключові складники каруселі. Вони надають контекст і переконують споживачів натиснути на рекламу.

Використовуйте послідовні і привабливі зображення та відео. Переконайтеся, що всі фотографії, які ви використовуєте в одній картці, виглядають пов’язаними та мають логічну послідовність. Якщо це можливо, спробуйте чергувати статичні зображення і відео. Наприклад, якщо продаєте фізичний продукт, можете використати кілька його фотографій, щоб привернути увагу, а потім додати відео, яке показує продукт у дії.

Розмістіть найважливіший текст на картинці. Оскільки очі більшості глядачів будуть спрямовані на зображення, а не на текст, дуже важливо розмістити найважливіший текст на зображенні. Таким чином ви гарантуєте, що всі прочитають інформацію, а не прогорнуть її.

Додавайте заклик до дії (кнопку СТА). Кінцева мета будь-якої реклами — охопити користувачів і перетворити їх на клієнтів. Ви можете зробити це, включивши заклик до дії до кожного зі своїх креативів або відео. Ще один варіант — включити кілька посилань в одне оголошення-карусель. Оголошення є найефективнішими, коли спрямовують на релевантну цільову сторінку. Карусель дозволяє зв’язати кожну рекламну картку з окремою цільовою сторінкою, яку можна тестувати A/B, щоб максимізувати рентабельність інвестицій.

Обов’язково дотримуйтесь інструкцій і специфікацій. Якщо хочете, щоб ваша реклама була ефективною, дотримуйтесь всіх стандартів дизайну. Технічні вимоги я згадав вище у статті.

Метрики ефективності для оголошень у каруселі

Запустивши карусель, аналізувати її результати можна в кабінеті Ads Manager або завдяки інструменту «Звіти про рекламу».

Перегляд результатів каруселі в Ads Manager:

Відкрийте Ads Manager. Знайдіть кнопку, натиснувши «Більше» у лівій бічній панелі на головній сторінці у Facebook. Натисніть на меню, що розкривається — «стовпці». Оберіть «Взаємодія з рекламою формату “карусель”». Ви побачите стовпці зі спеціальними метриками для реклами з каруселями.

Щоб побачити результати за картками з оголошення, натисніть на меню, що розкривається — «Розподіл» — «За дією» — оберіть «Картка каруселі».



Перегляд результатів реклами формату «карусель» в інструменті «Звіти про рекламу»:

Відкрийте Ads Manager. Знайдіть розділ «Звіти про рекламу». На бічній панелі «Налаштування зведеної таблиці» натисніть «Метрики» та встановіть прапорець поруч з назвою метрик, які хочете переглянути. Щоб подивитися результати за картками каруселі натисніть «Розподіл» — прокрутіть до розділу «Дії» — встановіть прапорець біля пункту «Картка каруселі».

Висновки

Реклама формату «карусель» у Facebook — чудовий спосіб взаємодії з аудиторією, який може суттєво покращити результати вашої рекламної кампанії. Слідуючи інструкціям з налаштування та дотримуючись рекомендацій у гайді, ви будете витрачати рекламні бюджети ефективно та покращите фінансові показники бізнесу, який просуваєте. Використовуйте цей тип оголошень для демонстрації вашого продукту, способів його використання або переваги, звертаючи увагу на:

коректність обраної цілі рекламної кампанії;

вибір відповідної аудиторії для таргетингу;

якість і відповідність візуальних матеріалів технічним вимогам;

правильність налаштувань рекламного оголошення;

використання всіх доступних компонентів рекламного оголошення.

FAQ

Що таке реклама-карусель?

Карусель — це одне оголошення з кількома зображеннями та/або відео. Карусельні оголошення використовують в соціальних мережах, щоб одразу продемонструвати кілька продуктів чи функцій.

Скільки зображень краще додавати до Facebook Carousel Ads?

Максимальна кількість зображень і відео в рекламі-каруселі — 10. Кожен креатив повинен мати зовнішнє посилання. Але ви можете почати з 3-5 зображень, щоб рекламна кампанія почала процес оптимізації на найефективніше зображення, та надати дійсно корисну інформацію для ваших клієнтів.

Що робить рекламу-карусель хорошою?

Хороша карусельна реклама є цілісною та використовує пов’язані зображення чи відео, щоб розповісти історію, поділитися процесом або підкреслити набір продуктів, функцій чи послуг.

Які переваги карусельної реклами?

Оголошення каруселі працюють набагато краще, ніж їхні «колеги», за правильних умов та способу використання: