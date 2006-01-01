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Кейси. Історії успіху
Як знайти втрату 22% доходу, коли аналітика не показує помилок: кейс виробника б’юті-інструментів
Кейси
3 дні тому
5
Єлизавета Бережко
0
+50% доходу завдяки новій структурі реклами Google і Meta: кейс в ніші fashion-ритейлу
Кейси
7 днів тому
4
Діана Корсун
0
Як ми вивели Obstava на позитивний ROMI в перший місяць з базою до 1400 контактів
Кейси
11 днів тому
6
Ольга Бєлік
0
Більше замовлень без зниження окупності: +59,5% доходу з Google Ads для сервісу доставки піци
Кейси
17 днів тому
3
Катерина Чефранова
0
Зростання продажів магазину інженерного обладнання в Німеччині на 77%: кейс Shopping-Kobolde
Кейси
21 день тому
4
Артем П'ятниця
0
Як збільшити бюджет Google Ads у 5+ разів і не просадити ROAS — кейс APRO.ua
Кейси
30 днів тому
7
Анастасія Щеглова
0
Як прибрати ₚосійськомовну версію, змінити структуру сайту і вийти в ТОП-2 серед конкурентів: Кейс Viknar’off
Кейси
місяць тому
6
Сергій Яновський
0
Кейс SMM для TERRAHOME: як подвоїти базу підписників та збільшити кількість запитів у Direct на 20% у преміумсегменті
Кейси
місяць тому
8
Вікторія Ільїна
0
Як просувати ecommerce і B2B-напрям одночасно: кейс EnergyUP із +367% конверсій
Кейси
місяць тому
4
Катерина Бордунова
0
+74% конверсій для мувінгової компанії в США: кейс H2H Movers
Кейси
місяць тому
5
Олександра Курченко
0
+62% органічного трафіку блогу за 14 місяців — кейс офіційного магазину Bosch і Siemens
Кейси
місяць тому
5
Оксана Меркулова
0
Як ми прискорили чистку семантичного ядра в 5 разів і покращили її якість за допомогою LLM
Кейси
2 місяці тому
7
Микола Пономаренко
0
Фінальний крок до покупки: як оптимізація checkout для Trofim Family збільшила конверсю на 81%
Кейси
2 місяці тому
5
Валерія Іванова
0
Як оптимізація кошика збільшила взаємодію з кнопкою оформлення на 40% — кейс Trofim Family
Кейси
2 місяці тому
5
Валерія Іванова
0
Персоналізований пошук роботи через чат-бот: кейс OLX Робота
Кейси
2 місяці тому
5
Ольга Бєлік
0
Як об’єднати дані з Meta, TikTok, Google Ads і DV360 в одному звіті: кейс із медійної аналітики
Кейси
2 місяці тому
5
Єлизавета Бережко
0
Як локалізація назв товарів у 2 рази покращила показники ефективності в Google Shopping: Кейс Global Soft
Кейси
2 місяці тому
3
Антон Брілліантов
0
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