Як збільшити бюджет Google Ads у 5+ разів і не просадити ROAS — кейс APRO.ua

Як збільшити бюджет Google Ads у 5+ разів і не просадити ROAS — кейс APRO.ua

Масштабувати бюджет у Google Ads просто. Складніше зробити так, щоби ROAS не просів, сильні категорії не «тягнули» на собі слабкі, а рекламні витрати не розподілялися між товарами навмання. Саме з таким викликом ми працювали з APRO.ua.

На старті основний асортимент просувався в межах однієї Performance Max-кампанії, і для невеликого магазину це може працювати. Для ecommerce зі зростанням товарної матриці така структура перестає давати потрібну прозорість: незрозуміло, що приносить дохід, де бюджет витрачається неефективно та які категорії варто масштабувати.

Ми не стали просто збільшувати витрати. Спочатку перебудували логіку акаунта: відокремили категорії, врахували сезонність і почали звіряти рекламні дані з фактичними продажами в CRM.

У результаті за рік співпраці рекламний бюджет зріс більш ніж у п’ять разів, а ecommerce-дохід із рекламних кампаній — більш ніж у чотири рази.

Проєкт: apro.ua.

Період просування: березень 2025 — березень 2026.

Регіон: Україна.

Послуга: PPC.

Хто партнер

APRO.ua — український інтернет-магазин товарів для будівництва, ремонту, дому, саду й професійного використання. Асортимент охоплює інструменти, обладнання, кріплення, витратні матеріали та інші категорії, які купують як B2C-, так і B2B-клієнти.

Виклики

На старті співпраці рекламна структура акаунта була обмеженою: основний асортимент APRO.ua просувався в межах однієї Performance Max-кампанії.

На перший погляд, це зручно: одна кампанія, один бюджет, а алгоритм сам розподіляє покази між товарами. Але для великого ecommerce така структура швидко стає ризиком.

У межах кампанії поруч опиняються категорії з різною маржинальністю, сезонністю, середнім чеком і попитом. У результаті частина товарів витрачає бюджет без потрібної віддачі, а перспективні позиції не отримують достатнього фінансування.

Якби ми просто збільшили витрати в межах такої структури, бюджет міг перейти до менш маржинальних, сезонно слабких або недостатньо ефективних категорій. Це призвело б до просідання ROAS, потрібне було принципово нове рішення.

Цілі просування

Перед нашою командою постала задача не лише запустити РК, а побудувати PPC-систему, котра допоможе масштабувати продажі без втрати ефективності.

Для цього ми сфокусувалися на трьох напрямах:

Налаштувати коректне відстеження покупок, дзвінків і доходу. Визначити товарні категорії з найбільшим потенціалом для масштабування. Поступово перебудувати рекламну структуру так, щоби бюджет можна було контролювати на рівні окремих категорій.

Основними цільовими діями стали покупки на сайті, замовлення через телефонні дзвінки та дохід від рекламних кампаній.

На старті були визначені пріоритетні категорії товарів: нейлонові стяжки, пневматичні компресори, мийки високого тиску, акумуляторний електроінструмент, мережевий електроінструмент і набори інструментів.

Стратегія

Ми не збільшували бюджет різко: спочатку потрібно було визначити категорії з потенціалом до зростання, напрями, які потребують окремого контролю, і товари, здатні знижувати ефективність основної кампанії.

Основою стратегії стала поступова сегментація кампаній за трьома принципами:

Маржинальність

Категорії з різною маржинальністю не можна масштабувати за однаковою логікою.

Для менш маржинальних напрямів потрібен жорсткіший контроль ROAS. Категорії з вищим потенціалом прибутковості можна тестувати активніше, тому що вони краще витримують додаткове рекламне навантаження.

Сезонність попиту

Попит на товари APRO.ua нерівномірний протягом року. Найактивніший період триває з березня до червня, а пік припадає на квітень. У грудні–лютому попит найнижчий, тоді як восени залишається стабільним.

Через сезонність масштабувати всі кампанії однаково протягом року не варто. У різні періоди пріоритет мають отримувати категорії з найвищим потенціалом попиту.

Фактична ефективність категорій

Ми дивилися не тільки на те, як категорія працює всередині Google Ads. Якщо товарна група всередині загальної кампанії демонструвала окрему динаміку, відрізнялася за ROAS або потребувала іншого бюджетного контролю, її поступово виносили в самостійну кампанію.

Так команда отримувала більше гнучкості: могла окремо керувати бюджетом, ставками, пріоритетами й темпом масштабування для кожного товарного напряму.

Що ми зробили

Спочатку ми залишили основну Performance Max-кампанію як ядро акаунта. Вона продовжувала збирати дані про продажі, попит і поведінку користувачів. Поступово почали відокремлювати товарні групи в самостійні кампанії. У пріоритеті були категорії, котрі:

мали іншу маржинальність;

залежали від сезонного попиту;

показували нестабільну або нижчу ефективність;

могли знижувати результативність основної кампанії;

мали потенціал до росту, але потребували окремого бюджету.

Це дозволило не «ламати» основну кампанію, ми перебудовували акаунт поступово: виносили окремі категорії, перевіряли їхню ефективність і лише після цього масштабували.

Ефективні напрями отримували більше бюджету, слабші залишалися під контролем, а нові категорії тестувалися без ризику для загальної результативності акаунта.

Як ми враховували сезонність

Для APRO.ua сезонність була одним із ключових факторів у плануванні бюджету.

Улітку фокус зміщували на монтажні категорії, електроінструмент, свердла, кріпильні матеріали, а також техніку для дачі та ремонту. Восени пріоритет отримували бензопили, перфоратори, клейкі стрічки, стабілізатори напруги, UPS та обігрівачі. Узимку — генератори, стабілізатори напруги, джерела безперебійного живлення і товари для внутрішніх ремонтних робіт.

Такий підхід дозволив масштабувати кампанії з урахуванням реального попиту.

Якщо інтерес до категорії зростав, ми збільшували бюджет. Коли сезонність знижувалася, ми скорочували витрати, щоб не забирати ресурси у більш актуальних напрямів.

Чому ми не орієнтувалися лише на Google Ads

Окремим напрямом роботи стала аналітика, і тут було важливо не потрапити в пастку даних рекламного кабінету. Google Ads показує рекламну ефективність. Але не завжди дає повну картину бізнес-результату. Особливо в проєкті, де є і B2C і B2B-клієнти, а частина замовлень приходить через дзвінки або інші сценарії комунікації.

Тому Source of Truth для нас були дані CRM. Ми порівнювали показники кампаній у Google Ads із фактичними продажами. Якщо реклама виглядала ефективною в кабінеті, але не приносила підтвердженого доходу, бюджет не збільшували.

І навпаки: коли категорія стабільно генерувала продажі за даними CRM, вона отримувала більше бюджету або переходила в окрему кампанію.

Такий підхід допоміг масштабувати реальний бізнес-результат, а не окремі рекламні показники.

Результати

За період березень 2025 — березень 2026 нам вдалося:

збільшити рекламний бюджет у понад п’ять разів;

збільшити ecommerce-дохід із рекламних кампаній більше, ніж у чотири рази;

зберегти ефективність масштабування без критичного просідання ROAS;

перейти від однієї загальної Performance Max кампанії до категорійної структури;

почати ухвалювати рішення не лише на основі Google Ads, а й з урахуванням фактичних продажів у CRM.

Динаміка змін

Протягом року ми поступово збільшували рекламні витрати й одночасно контролювали ефективність кампаній. На графіках видно поступове зростання бюджету, без різких неконтрольованих стрибків.

Дохід із рекламних кампаній також мав позитивний тренд. Навіть у періоди сезонних коливань структура акаунта дозволяла перерозподіляти бюджет між категоріями залежно від попиту, маржинальності та фактичного ROAS.

За рік роботи рекламний бюджет збільшився у понад п’ять разів, а ecommerce-дохід із рекламних кампаній зріс більше ніж у чотири рази.

З урахуванням продажів через дзвінки та CRM ми також отримували повнішу картину ефективності й могли приймати рішення не лише на основі даних рекламного кабінету.

Що дало найбільший ефект

Найбільший вплив дали не точкові оптимізації, а зміна підходу до управління PPC. Ми почали керувати рекламою на рівні категорій.

Це дало кілька важливих змін:

ми почали бачити реальну ефективність окремих товарних напрямів;

змогли масштабувати категорії з підтвердженим потенціалом;

не дозволяли слабшим групам знижувати результативність основної кампанії;

враховували маржинальність під час розподілу бюджету;

швидше реагували на сезонні зміни попиту;

перевіряли ефективність не лише в Google Ads, а й у CRM.

Саме поєднання категорійної структури, сезонного планування та CRM-аналітики стало основою для масштабування без втрати контролю.

Що змінилося після перебудови структури

Кожен пріоритетний напрям отримав більше контролю: окремий бюджет, окрему логіку оптимізації та зрозумілішу оцінку ефективності.

На старті було складно зрозуміти, які категорії справді формують дохід. Після підключення CRM як Source of Truth ми почали бачити і рекламні конверсії, і фактичні продажі.

Якщо відпочатку масштабування могло призвести до просідання ROAS, після сегментації ми збільшували бюджет поступово: вкладали більше в категорії з підтвердженим потенціалом і обмежували ті, що не витримували навантаження.

Цей кейс демонструє просту та важливу річ: масштабування в ecommerce починається не з бюджету, а зі структури.

Якщо весь асортимент просувається в одній кампанії, бізнес швидко втрачає контроль. Не видно, які категорії реально приносять дохід, які просідають по ефективності, а які варто масштабувати саме зараз.

У випадку APRO.ua ми пішли іншим шляхом. Спочатку розділили категорії за логікою попиту, маржинальності та фактичних продажів. Потім поступово масштабували ті напрями, які підтверджували результат не лише в Google Ads, а й у CRM.

Так APRO.ua вдалося збільшити рекламний бюджет у понад п’ять разів, наростити ecommerce-дохід більше, ніж у чотири рази й водночас не втратити контроль над ефективністю.

Відгуки про співпрацю

Антон Ручнов, інтернет-маркетолог APRO.ua

З Netpeak по PPC вийшло дуже продуктивно: команда швидко розібралася у нашій ніші, навела порядок у рекламних кампаніях і сфокусувалася на тому, що реально дає результат. Уже в процесі роботи стало видно покращення — ефективність реклами помітно зросла, а продажі почали стабільно зростати. Подобається, що все робиться без «води»: є чітка аналітика, зрозумілі звіти і проста, комфортна комунікація. В цілому — відчувається, що працюють на результат, а не просто ведуть рекламу.

Анастасія Щеглова, Pre-Middle PPC Specialist в Netpeak Ukraine

На цьому проєкті ключовим було не просто збільшити бюджет, а зробити масштабування контрольованим. Ми поступово відокремлювали категорії в окремі кампанії, враховували маржинальність, сезонність і фактичні продажі з CRM. Завдяки цьому та високому рівню залученості команди APRO.ua ми змогли масштабувати витрати без просідання ефективності та краще розуміти, які товарні напрями справді формують бізнес-результат.