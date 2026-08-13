Від охоплення до точності: чому Account-Based Marketing стає новою нормою для B2B

Від охоплення до точності: чому Account-Based Marketing стає новою нормою для B2B

Ще кілька років тому більшість B2B-компаній жили за принципом: більше трафіку, більше лідів, більше автоматизації, з розрахунком на те, що sales-команда перетворить цей потік у дохід.

Сьогодні така модель дедалі частіше дає збої. За даними Gartner, у типовій B2B-угоді рішення приймають уже не 1–2 людини, а в середньому 6–10 стейкхолдерів. І меседжі мають відрізнятися для різних ролей, наприклад, для технічного директора важлива технічна стабільність, а для фінансового директора — окупність інвестицій.

Згідно з даними 6sense, B2B-клієнти проходять 70% шляху до рішення анонімно — до того, як залишать контакти на сайті. Водночас Gartner зазначає, що безпосередньо на спілкування з усіма потенційними постачальниками покупець витрачає лише 17% часу.

А вартість залучення клієнта в багатьох В2В-нішах зросла на 40–60% за 2023–2025 роки.

Ці зміни однаково гостро відчувають і глобальні компанії, і бізнеси в Україні та Східній Європі, які працюють на міжнародних ринках у сферах SaaS, IT-послуг, консалтингу, виробництва чи інжинірингу.

За таких умов помилка із залученням «не того» клієнта коштує бізнесу не лише марно витраченого бюджету, а й місяців роботи команди.

Максим Соколюк, Chief Business Development Officer (CBDO) в Netpeak, зазначає:

Більшість B2B-команд, що хочуть зростати, досі намагаються лише масштабувати кількість, а не точність. Вони нарощують кількість активностей та лідів, але не покращують їхню якість. Це — фундаментальна управлінська помилка для кратного зростання.

Саме на цьому тлі все більше керівників починають дивитися в бік Account-Based Marketing (ABM) — підходу, який пропонує змінити саму логіку роботи з ринком: від «охоплення всіх» до точкової роботи з найбажанішими клієнтами.

Як з’явився ABM і чому про нього так багато говорять у США та Європі

Ідея працювати з ключовими клієнтами існувала завжди, особливо в enterprise-продажах. Але довгий час маркетинг і продажі жили в різних світах: перший працював «на масштаб», другий — «на глибину».

Як системний підхід Account-Based Marketing почав формуватися у США ще у 2000-х роках, а масово набрав обертів у 2010-х. Це співпало з кількома великими зрушеннями:

B2B-продажі стали складнішими;

кількість людей у купівельних комітетах зросла;

класичний inbound-маркетинг почав гірше працювати у великих угодах;

на ринку з’явилися технології для роботи з даними, намірами та акаунтами.

Сьогодні в США та Західній Європі ABM — це вже не екзотична концепція чи модний термін, а повноцінна go-to-market модель для компаній, які продають складні рішення.

І цей тренд дедалі більше доходить й до українського бізнесу — перш за все до компаній, які працюють зі складними продуктами чи послугами і залежать від обмеженої кількості стратегічних клієнтів.

Що таке ABM без маркетингових кліше

У класичному маркетингу ключовою є кількість лідів. У ABM — акаунт (компанія-клієнт). І ця різниця змінює не лише маркетингові тактики, а й спосіб управління бізнесом.

Компанія перестає оптимізувати потік заявок і починає керувати портфелем стратегічних можливостей. Пріоритети, бюджети, увага команд і метрики будуються навколо конкретних компаній, а не абстрактної «цільової аудиторії».

Саме тому ABM — це не про влучнішу рекламу чи більш персоналізовану розсилку. Це про управлінське рішення: на яких саме клієнтів компанія орієнтується і як системно вона буде за них боротися.

Компанія свідомо визначає стратегічно важливі акаунти, вибудовує маркетинг і sales-активності навколо осіб, що ухвалюють рішення в цих компаніях, і вимірює успіх не кількістю заявок, а просуванням конкретних компаній по воронці до підписання угоди.

Три рівні фокусу в ABM

Задля досягнення цілей компанії обирають рівень глибини фокусу. Для когось це кілька десятків стратегічних акаунтів із максимально глибокою персоналізацією. Для когось — ширший список компаній, де персоналізація менш глибока, але масштаб більший.

Щоб ABM був рентабельним, важливо обрати правильний рівень інтенсивності залежно від потенційного чеку угоди.

Strategic ABM (1:1)

Суть: повна персоналізація. Кожен з 5–10 акаунтів отримує окремий план з маркетингу, власний контент і виділену команду.

Для кого: підходить для угод від $500 000 і вище, де ROI одного контракту виправдовує глибоку індивідуалізацію.

ABM Lite (1:Few)

Суть: робота з невеликими групами (кластерами) схожих компаній (наприклад, «банки Польщі» або «логістика Німеччини»), де меседжі адаптуються під болі конкретної вертикалі.

Для кого: оптимальний вибір для портфеля з 20–50 акаунтів, коли потрібен баланс між персоналізацією та масштабом.

Programmatic ABM (1:Many)

Суть: використання автоматизації для охоплення сотень цільових акаунтів з мінімально достатньою персоналізацією.

Для кого: працює для широких ICP (Ideal Customer Profile, ідеальний профіль клієнта), де важливо охопити всіх релевантних гравців галузі з базовою сегментацією за розміром, географією чи вертикаллю.

Вибір рівня інтенсивності — це не маркетингове, а стратегічне бізнес-рішення. Воно залежить від середнього чека, складності продукту, тривалості циклу продажу і того, скільки ресурсів компанія готова інвестувати в кожен акаунт.

Саме на цьому етапі ABM перестає бути методологією й стає інструментом стратегічного фокусу.

Максим Соколюк підкреслює:

ABM — це про те, чи керуєте ви зростанням як системою, чи просто збільшуєте набір активностей.

ABM — це не кампанія, а операційна модель

Зрілий Account-Based Marketing майже ніколи не виглядає як тимчасовий набір маркетингових активностей. Це радше керована B2B-система зростання, у якій контент, реклама, лідогенерація та продажі перестають існувати в окремих світах.

У цій моделі маркетинг допомагає продажам послідовно вибудовувати довіру з конкретними компаніями. Дані перестають бути сухою звітністю — вони стають інструментом прийняття рішень. А персоналізація означає не зміну імені в листі, а роботу з реальним бізнес-контекстом кожного акаунта.

Суть ABM — у синергії команд і дисципліні виконання. Коли стратегія, контент, реклама, аналітика та sales працюють як єдина система, компанія перестає масштабувати хаос і починає керувати зростанням.

Саме тому ABM не впроваджується як ще один канал. Він завжди починається зі стратегії, реалізується через синхронізацію дій у різних точках контакту з клієнтом і закінчується вимірюванням реального впливу на pipeline та дохід.

Кому підходить ABM

Попри всю привабливість ідеї, ABM підходить не кожному бізнесу. І це, можливо, одна з його найбільших чеснот.

Найкраще цей підхід працює там, де:

компанії продають дорогі або складні B2B-рішення;

середній чек вимірюється десятками тисяч доларів і вище;

ринок не масовий, а кількість потенційних клієнтів обмежена — десятками, сотнями або кількома тисячами компаній;

рішення про покупку приймається не швидко й не однією людиною, а групою стейкхолдерів із різними інтересами і критеріями успіху;

бізнес уже має або готовий будувати команду продажів та маркетингу як єдину систему, а не як два паралельні департаменти.

Для таких бізнесів ABM стає логічною управлінською відповіддю на складність їхнього ринку.

Щоби ви могли оцінити власну готовність до цієї моделі, підготували короткий квіз для самодіагностики, який допоможе зрозуміти, чи має сенс заходити в ABM саме зараз:

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6 сценаріїв, у яких ABM змінює економіку B2B-бізнесу

Після того як компанія проходить базовий «фільтр на придатність» до ABM, постає практичне питання: у яких саме бізнес-ситуаціях цей підхід дає фінансовий ефект?

Збільшення середнього чеку та перехід до роботи з більшими клієнтами

Замість масового залучення всього ринку команда фокусується на акаунтах із потенціалом великих контрактів і будує навколо них персоналізовану ціннісну пропозицію.

Зниження вартості залучення клієнта

У багатьох B2B-компаніях значна частина бюджету йде на охоплення аудиторії, яка ніколи не зробить цільової дії. ABM змінює цю логіку:

Усі ресурси спрямовуються лише на релевантні компанії, завдяки чому зростає якість контактів та передбачуваність pipeline.

Забезпечення прозорої рентабельності маркетингу

Коли керівництво перестає вірити у «трафік заради трафіку» та потребує прямого зв’язку між інвестиціями й угодами, точкова робота з акаунтами дає набагато прозорішу модель повернення інвестицій.

Вихід у enterprise або стратегічний сегмент

Там, де рішення ухвалюють довго, колегіально та з високим порогом довіри, класичні підходи не працюють. ABM дає змогу будувати багатоканальну, послідовну присутність у конкретних компаніях, одночасно працюючи одразу з кількома стейкхолдерами всередині них.

Скорочення циклу угоди в складному В2В

Коли команда працює не з одним лідом, а з усією групою впливу в акаунті, рішення дозрівають швидше.

Основні внутрішні заперечення та ризики знімаються ще до фінальної стадії перемовин.

Фокусування ресурсів компанії

Замість розпорошення зусиль на десятки напрямків, маркетинг і продажі концентруються на 30–50 ключових акаунтах. У такій моделі кожна дія має зрозумілу бізнес-логіку та вимірюваний вплив на результат.

ABM — це про весь життєвий цикл клієнта

Одна з ключових помилок — сприймати маркетинг ключових акаунтів лише як спосіб знайти нових клієнтів. Проте він працює на всьому життєвому циклі: від залучення до розвитку і утримання клієнтів.

Використання ABM для існуючих клієнтів дає змогу:

зменшити відтік, створюючи персоналізований досвід користування продуктом;

продавати більше (upsell/cross-sell) в інші департаменти того ж гіганта, з яким вже працюєте.

За класичною оцінкою Harvard Business Review, залучення нового клієнта коштує в 5–25 разів дорожче за утримання, тому розвиток уже наявних акаунтів майже завжди вигідніший за пошук нових.

Саме тому багато компаній використовують ABM як модель управління ключовими відносинами: для збільшення LTV, розвитку акаунтів і перетворення найкращих клієнтів на амбасадорів бренду.

Чому компанії розчаровуються в ABM

Популярність Account-Based Marketing призвела до того, що його все частіше намагаються впровадити так само, як новий канал або інструмент.

Купують платформи, запускають рекламу по списках компаній, роблять персоналізовані лендинги, а через кілька місяців із подивом фіксують, що pipeline не став ані якіснішим, ані більш передбачуваним.

ABM не працює, коли:

його запускають як ще одну маркетингову кампанію, не змінюючи процеси і відповідальність;

компанія не робить жорсткої пріоритизації акаунтів та намагається працювати з усіма одразу;

marketing і sales залишаються в різних системах координат;

починають з інструментів, а не зі стратегії;

плутають справжню персоналізацію з косметичними правками меседжів;

намагаються копіювати чужі кейси без адаптації до власної бізнес-моделі;

міряють активність тільки у форматі кліків, показів, охоплень, замість прогресу конкретних акаунтів у воронці

Усі ці помилки мають спільний корінь: ABM намагаються впровадити як набір тактик, а не як зміну операційної моделі.

Покроковий старт

На практиці запуск ABM рідко починається з реклами чи outreach. У зрілих командах він починається зі стратегічного управління.

Спочатку потрібно сформувати спільне бачення: які ринки, сегменти і типи компаній пріоритетні. Системно будується база цільових акаунтів і ключових стейкхолдерів, не з куплених списків, а з реального бізнес-контексту.

Далі провести глибоке дослідження цих акаунтів і розуміння того, як виглядає коло осіб, що приймає рішення, всередині них. У складних B2B-продажах рідко буває один ідеальний лід. Є група людей із різними мотиваціями, страхами і критеріями успіху — і меседжі мають будуватися саме навколо цього контексту.

Спробуйте прямо зараз: візьміть один зі своїх ключових акаунтів і випишіть усіх стейкхолдерів, які впливають на рішення. Скоріш за все, ви побачите, що працюєте лише з 2–3 із 6-10 стейкхолдерів.

Обрати канали оркестрації. Для когось це буде комбінація email, LinkedIn, реклами і персоналізованих лендингів. Для когось — контент, події або прямі sales-активації. У ABM важливі не канали самі по собі, а їхня узгоджена робота навколо конкретних акаунтів.

Софт не замінить стратегію, але для масштабування потрібен мінімальний набір інструментів. Ось що використовують більшість команд:

Data & Intelligence (наприклад, LinkedIn Sales Navigator, ZoomInfo) — щоб знайти правильних людей та зрозуміти їхній контекст;

Account-Based Advertising (наприклад, Terminus, LinkedIn Ads) — щоб показувати рекламу тільки співробітникам обраних компаній;

Engagement & Tracking (наприклад, HubSpot, Salesforce, Albacross) — щоби бачити, які компанії з цільових акаунтів заходили на сайт, які сторінки переглядали і наскільки вони зацікавилися. Після конверсії ви також бачите конкретних людей і їхню активність.

Вимірювання. Замість того щоб дивитися на кліки і охоплення, команди починають дивитися на:

Account Engagement Score — сумарна активність усіх стейкхолдерів компанії;

Pipeline Velocity — швидкість проходження акаунта по стадіях угоди;

Target Account Coverage — глибина проникнення в компанію (наскільки якісно ви «прошили» купівельний комітет і чи вибудували контакт з усіма 6–10 ключовими стейкхолдерами).

І лише після цього — запустити пілоту. Зазвичай його фокусують на одному конкретному сегменті в межах ICP. Мета такого пілоту — не «перевірити ще один рекламний канал», а відпрацювати саму операційну модель у реальних умовах: як працюють процеси, як взаємодіють відділи маркетингу і продажів, де виникають вузькі місця, і що потрібно змінити перед масштабуванням.

У цій моделі ABM перестає бути маркетинговим проєктом. Це завжди командна гра: стратег, проєктний менеджер, sales, аналітик, контент і перформанс-спеціалісти працюють як єдиний механізм. І саме ця синергія, а не окремі інструменти, створює передбачуваний результат.

Час грати у вищій лізі

Більшість B2B-компаній сьогодні програють не через слабкий продукт чи поганий маркетинг. Вони програють через розмитий фокус: ресурси витрачаються на всіх, замість того щоб системно працювати з тими, хто реально може принести зростання. ABM стає «золотим стандартом» для компаній, що прагнуть масштабуватися всередині України та на західні ринки. Це — шлях від хаотичних продажів до передбачуваного пайплайну. Account-Based Marketing — це спосіб змінити логіку гри: припинити ганятися за кількістю і почати керувати якістю угод і налагодити систему, де маркетинг і продажі говорять однією мовою: мовою грошей та стратегічних угод.

Account-Based Marketing (ABM): практичний покроковий гайд запуску для B2B-компаній — покроковий досвід впровадження ABM для складних та дорогих ринків.

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