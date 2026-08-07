Netpeak запускає спецпроєкт про диджитал-маркетинг у сфері MilTech: виклики, кейси та аналітика ринку

Агенція диджитал-маркетингу Netpeak підготувала спецпроєкт, у якому дослідила, як розвивається український ринок MilTech та які виклики з’явилися для диджитал-маркетингу. Матеріал висвітлює, як змінюється MilTech в Україні та які маркетингові інструменти реально працюють для B2C, B2B і B2G сегментів.

У спецпроєкті зібрали актуальну аналітику ринку, детальний розбір цільової аудиторії та практичні кейси. Зокрема, ділимось досвідом просування таких брендів військової амуніції та спорядження, як Ukrarmor та Camotec, а також деталями співпраці з Міністерством оборони України щодо цифрових сервісів та застосунку «Армія+».

Новий матеріал стане практичним гайдом для виробників озброєння, розробників військового ПЗ (Software/Hardware) та ритейлерів амуніції, які прагнуть системно будувати знання про бренд, виходити на нові ринки та ефективно залучати клієнтів і партнерів через диджитал-маркетинг.

Руслан Гутніков, Chief Marketing Officer в Netpeak акцентує: український MilTech сьогодні розвивається шаленими темпами. Формується нова індустрія, у якій народжуються сильні компанії, команди та продукти світового рівня. І що зрілішим стає цей ринок, то важливішими стають не лише інженерні рішення, а й те, як про них розповідають.