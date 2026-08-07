Усе про подарунки в Telegram — від придбання до заробітку

Усе про подарунки в Telegram — від придбання до заробітку

Telegram Gifts — це нововведення, яке перетворило звичайні цифрові подарунки в месенджері на повноцінні NFT з реальною ринковою цінністю.

У жовтні 2024 року з’явилися анімовані подарунки за Telegram Stars. А вже з початку 2025-го їх можна апгрейдити до колекційних NFT на блокчейні TON. Тепер це унікальні цифрові активи з рідкісними атрибутами, які користувачі дарують, ставлять на профіль чи перепродають.

Завдяки інтеграції з TON і Stars, мільйони користувачів без криптогаманців отримали доступ до NFT в месенджері. Як результат, Gifts стали одним із наймасовіших NFT-феноменів 2025 року з обсягами торгівлі у сотні мільйонів доларів.

У цій статті розберу все: від купівлі першого подарунка та огляду топколекцій — до способів заробітку, аналізу ринку та захисту від скаму.

Що таке NFT

NFT (Non-Fungible Token) — це невзаємозамінний токен, унікальний цифровий актив, який існує на блокчейні. На відміну від криптовалют на кшталт Bitcoin, де один токен повністю дорівнює іншому (взаємозамінний), кожен NFT не має аналогу.

NFT працює як цифровий сертифікат власності на певний об’єкт, який підтверджує його оригінальність і унікальність.

Технологія блокчейну (Еthereum, TON, Solana тощо) фіксує інформацію про творця, власника та історію транзакцій. Це дає можливість довести, що ви володієте саме цим конкретним цифровим предметом, навіть якщо можна легко зробити його копію.

Перші NFT-проєкти (на кшталт CryptoPunks чи Rare Pepe) з’явилися у 2014–2017 роках. Проте справжній бум стався у 2021-му, коли продажі сягнули мільярдів доларів. Сьогодні ринок еволюціонує, інтегруючись у соціальні платформи, ігри та месенджери.

NFT може представляти будь-який цифровий (а іноді й фізичний) актив. Основні види:

цифрове мистецтво (NFT Art) — картини, гіфки, фото чи відео (роботи Beeple чи колекції CryptoPunks);

колекційні предмети (Collectibles) — серії унікальних токенів чи карток;

ігрові активи — скіни, персонажі, зброя чи спорядження для ігор (Axie Infinity, Decentraland);

музика та аудіо — альбоми, треки чи голосові записи, де NFT дає права на прослуховування чи роялті;

віртуальна нерухомість — земельні ділянки та будівлі у метавсесвітах;

утиліта (Utility NFT) — токени, що дають доступ до закритих спільнот, подій, знижок чи ексклюзивного контенту;

доменні імена чи профілі — унікальні юзернейми на блокчейні.

Деякі NFT обмежені в кількості, що підвищує їхню цінність через рідкість.

Поява NFT-подарунків у Telegram

Функція подарунків (Gifts) з’явилася в жовтні 2024 року. Це анімовані цифрові подарунки, які користувачі можуть надсилати один одному за внутрішню валюту Telegram Stars, додаючи персональні повідомлення. Отримані подарунки відображаються у профілі отримувача.

Справжній прорив стався в січні 2025 року з першим великим оновленням: Telegram додав можливість покращувати подарунки до колекційних (Collectible Gifts). За певну плату в Stars подарунок перетворюється на унікальний NFT на блокчейні TON.

Під час апгрейду подарунок отримує рідкісні атрибути: унікальний фон, іконку, номер серії та анімоване представлення (для окремих позицій існує понад 1400 варіацій).

У 2025 року з’явилися тематичні колекції, колаборації та святкові дропи. А вже в 2026 році подарунки можна надсилати каналам, переносити повністю в блокчейн TON для незалежного зберігання, а ринок NFT-гіфтів став частиною екосистеми TON з торгівлею за Toncoin.

Це перетворило Telegram на одну з наймасовіших платформ для NFT: мільйони користувачів мають змогу купувати, колекціонувати та торгувати цифровими активами всередині застосунка.

NFT-подарунки в Telegram — це повноцінні цифрові активи з потенціалом зростання вартості.

Перші колекції

Перші колекції NFT-подарунків були орієнтовані на базові тематики задля тестування функції та оцінки попиту.

Plush Pepes

У спільноті вважається культовою OG-колекцією (original gangster). Її запустили на початку 2025 з обмеженою кількістю (близько 2861 штук). Мінт коштував близько 2000 Stars (~$30), але через високий попит та рідкість швидко став хітом.

Це плюшеві жаби в стилі Pepe the Frog із різними атрибутами. У березні 2025 року засновник Telegram Павло Дуров особисто придбав золотого Plush Pepe за $13 000.

Durov’s Caps

Колекція капелюхів, названа на честь засновника месенджера. Запущена на початку 2025 року, вона швидко набрала популярність через асоціацію з брендом Telegram.

Сам Дуров також підтримав проєкт — наприклад, у березні 2025 року він купив Durov’s Cap #96 за 2 096 TON (~$5500).

Precious Peaches

Персики з дорогоціностями — одна з перших колекцій 2025 року, зроблена з акцентом на естетичність та візуальну деталізацію атрибутів.

Scared Cats

Колекція котів із кумедним «наляканим» дизайном. Вона швидко привернула увагу інвесторів завдяки тому, що її вартість подвоїлася за короткий проміжок часу.

Колаборації з культовими особистостями

Telegram активно залучав зірок для запуску лімітованих дропів, що створює ажіотаж навколо таких колекцій.

В липні 2025 відбулася перша гучна celebrity-колабораці зі Snoop Dogg. Колекція включала фірмові анімації у впізнаваному стилі рэпера (раритетні авто, собаки, сигари), а також ексклюзивний музичний трек «Gifts».

Серія була повністю розпродана за 30 хвилин, згенерувавши $12 млн.

Прибуткові колекції

Топ найбільш прибуткових колекцій (за показником floor price, обсягами торгів і темпами зростання на січень 2026):

Plush Pepes. Беззаперечний лідер. Мінімальна ціна сягала $16 000 у червні 2025 (при початковій вартості мінту в $30 прибутковість склала до 2000x). Загальний обсяг продажів вимірюється мільйонами, а рекордні продажі поодиноких NFT перевищували $230 000. Здобула статус blue-chip колекції, увійшла до топ-5 за вартістю серед усіх мереж. Павло Дуров володіє активами цієї серії на суму понад $50 000.

Блакитні фішки (blue chips) — це акції найстабільніших, найбільших і найзручніших для купівлі компаній. Вони приносять стабільний прибуток і малоризиковані.

Durov’s Caps. Мінімальна вартість тримається в межах 63– 150 TON ($150+). Завдяки прямій прив’язці до особистості засновника Telegram ціна колекції зросла вдвічі лише за кілька тижнів травня 2025 року. Scared Cats. Мінімальна вартість — близько 7 TON. У травні 2025 року вартість подвоїлася всього за тиждень, а щоденний оборот колекції в пікові періоди сягав $1,8 млн. Precious Peaches. Мінімальна вартість — близько 46 TON зі стабільною динамікою зростання. Perfume Bottles та Signet Rings. Високу прибутковість забезпечили рідкісні деталі (наприклад, NFT з чорним фоном зросли з 10 до 17 TON лише за добу).

Інші помітні релізи: Eternal Roses, Vintage Cigars, Kissed Frogs.

Капіталізація Gifts зараз та заробіток Telegram

За аналітичними даними, сукупна вартість топколекцій виросла з $128 млн (станом на листопад 2025 року) до приблизно $200 млн.

Загальний обсяг торгів за 2025 рік у категорії Gifts сягнув позначки у $296–300 млн.

Месенджер заробляє на первинних продажах подарунків, комісіях за їхній апгрейд до NFT та внутрішніх операціях із Telegram Stars. Активний розвиток екосистеми TON суттєво підвищив монетизацію платформи (зокрема, за 2025 рік Telegram реалізував Toncoin на суму близько $450 млн).

У першій половині 2025 року виторг Telegram сягнув $870 млн (зростання на 65% порівняно з аналогічним періодом минулого року), де суттєву частку забезпечили саме блокчейн-інтеграції та механіка NFT-подарунків.

Що можна робити з подарунками

Дарувати

Найпростіший і найпопулярніший спосіб використання — надіслати подарунок другові, коханій людині чи підписнику.

Достатньо зайти в профіль людини, натиснути Send a Gift, обрати анімований об’єкт за Stars і додати особисте привітання (із підписом або анонімно). Це сучасна альтернатива віртуальним листівкам, але з реальною цінністю та потенціалом стати NFT.

Прикрашати профіль

Колекційні подарунки після апґрейду до NFT можна закріплювати на профілі. Користувачі Telegram Premium можуть обирати один або кілька подарунків, і вони відображатимуться як анімована іконка чи фон поруч з аватаркою.

Це чудовий спосіб підкреслити свій статус, виділитися в чатах і показати естетичний смак.

Заробляти на перепродажі або утриманні

Багато користувачів купують подарунки, апґрейдить їх до NFT і перепродають на маркетплейсах за вищою ціною. Особливо цінуються рідкісні серії чи NFT-подарунки з топатрибутами.

Дехто купує NFT «на перспективу», очікуючи зростання вартості.

Окрім цього, механіка створення та покращення об'єктів дозволяє підвищувати їхній статус до Legendary, що додатково піднімає цінність на вторинному ринку.

Як купити Telegram Gifts

Gift Marketplace інтегрований в месенджер, тому купувати первинні цифрові подарунки можна безпосередньо в застосунку, не переходячи на зовнішні сайти.

Оновіть Telegram до останньої версії. Відкрийте свій профіль і натисніть Send a Gift («Надіслати подарунок»). Відкриється каталог із базовими та лімітованими колекціями.

Для покупки знадобиться внутрішня валюта — Telegram Stars. Поповнити її можна двома способами:

в застосунку — перейдіть у Налаштування > Telegram Stars та оплатіть їх банківською карткою або криптовалютою;

на Fragment.com — вартість зірок загалом нижча та їх можна придбати за TON, базові гіфти коштують від 10 до 500 Stars (~$1–50).

Порада: щоб не пропустити вихід обмежених тиражів та нових колаборацій, стежте за сповіщеннями в самому каталозі або підключіть спеціалізованих Telegram-ботів, які надсилають анонси про свіжі дропи.

Як покращити подарунок

Щоб перетворити звичайний подарунок на колекційний NFT на блокчейні TON:

Відкрийте подарунок у своєму профілі та натисніть Upgrade («Покращити»). Оплатіть комісію мережі (найдешевший апгрейд коштує від 25 зірок). Після цього з’являються унікальні атрибути (фон, іконка, серійний номер, ступінь рідкості).

Тепер подарунок можна передавати іншим, закріплювати у своєму профілі (функція доступна з передплатою Telegram Premium) або виставляти на продаж.

Де купувати готові NFT-подарунки на вторинному ринку

Готові колекційні NFT купують всередині Telegram через вбудований маркетплейс Gift Marketplace. Це найбезпечніший спосіб торгівлі за Stars або TON напряму між користувачами.

Придбати їх можна і на зовнішніх платформах екосистеми TON: GetGems, Tonnel, Fragment, MRKT.

Придбаний на зовнішньому майданчику NFT можна легко перенести у месенджер за допомогою функції Transfer > Send via Blockchain.

Діапазон цін: вартість на вторинному ринку коливається від $10 за базові екземпляри до $1000 і вище за рідкісні об’єкти.

Крафт подарунків

З лютого 2026 року в Telegram з’явився крафт для колекційних подарунків. Це механіка, що дозволяє комбінувати кілька наявних Gifts для створення рідкіснішої та ціннішої версії (від Uncommon до Legendary).

Як це працює:

для крафту можна об’єднати до чотирьох подарунків — що більше об’єктів використовується, то вища ймовірність успішного створення нового NFT;

якщо вибрані для крафту подарунки мають однакові деталі (наприклад, однакові фони чи іконки), шанс зберегти ці рідкісні риси в новому об’єкті суттєво зростає;

увесь процес відбувається безпосередньо в застосунку.

Готові покращені подарунки можна продавати або купувати на Gift Marketplace за Stars чи TON.

Ця функція є потужним інструментом для колекціонерів і трейдерів, адже вона піднімає цінність активів.

Шахрайство з подарунками

Популярність Telegram Gifts приваблює шахраїв, тому під час торгівлі та обміну варто дотримуватися базових правил кібербезпеки.

Використовуйте лише офіційні джерела: купуйте та обмінюйте активи через вбудований маркетплейс в Telegram, перевірені боти (наприклад, @tonnel_network_bot) або надійні сторонні маркетплейси (getgems.io, fragment.com). Ніколи не передавайте секретні дані: пам’ятайте, що ані підтримка, ані офіційні сервіси ніколи не запитують seed-фразу від вашого криптовалютного гаманця. Перед купівлею об’єктів на вторинному ринку перевіряйте атрибути на TON-сканерах. Не переходьте за сумнівними посиланнями та критично ставтеся до «занадто вигідних» умов. Поширений метод обману, коли з новоствореного акаунта пропонують придбати ваш NFT за ціною, значно вищою за ринкову. Для «безпеки» угоди шахраї пропонують залучити свого «надійного гаранта». У результаті продавець залишається і без NFT, і без грошей.

Висновки