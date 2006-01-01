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Telegram
Усе про подарунки в Telegram — від придбання до заробітку
Telegram
12 годин тому
8
Максим Давидюк
0
Адаптація диджитал-стратегії в криптоніші: 6,2 млн переглядів і 9000+ підписників для Incrypted
Кейси
Telegram
2 місяці тому
4
Владислава Сарбаш
0
Як Telegram Ads працює у фінансовій ніші: кейс ICU з просування держоблігацій
Кейси
Telegram
5 місяців тому
4
Владислава Сарбаш
0
Чому варто запускати візуальну рекламу в Telegram Ads: кейс MOYO
Кейси
Telegram
5 місяців тому
4
Антон Гембарський
0
Як захистити ваш канал від реклами конкурентів через Telegram Ads: на прикладі кейсу Аврори
Кейси
Telegram
5 місяців тому
5
Владислава Сарбаш
0
Як охопити аудиторію за межами України через Telegram Ads
Кейси
Telegram
6 місяців тому
4
Данііл Третьяков
0
Масштабування реклами в Telegram для AUTO.RIA: 28 млн показів і зниження вартості кліку на 15%
Кейси
Telegram
8 місяців тому
5
Артем Дружинець
0
Як бізнесу ефективно використовувати інструмент Telegram Ads у digital-стратегії
Telegram
рік тому
9
Максим Цап
9
Умовно-безкоштовний трафік. Залучення аудиторії в Telegram
SMM
Telegram
рік тому
9
Владислав Ясінський
4
Telegram Ads у 2024. Як Netpeak Ukraine створював майбутнє цифрової реклами в Україні
Telegram
рік тому
9
Олександр Гнатюк
27
Як аналізувати телеграм-канал перед його купівлею. Покрокове керівництво
Telegram
рік тому
8
Владислав Ясінський
4
Telegram-гід. Дев’ять найпоширеніших питань
Telegram
рік тому
10
Анастасія Паламар
3
Як завдяки Telegram Ads отримати майже два мільйони переглядів реклами за пару місяців — кейс Like Bus
Кейси
Telegram
рік тому
4
Владислава Сарбаш
8
10 найдорожчих рекламних місць у Telegram
Telegram
рік тому
4
Альбіна Федотова
6
Історія співпраці Netpeak та OLX. Як розвивати диджитал-маркетинг і не боятись тестувати нові підходи
Кейси
SEO
PPC
Telegram
Мобайл
рік тому
8
Олена Кушина
12
Як завдяки просуванню каналу в Telegram отримати перші ліди та впізнаваність у вузькій ніші
Кейси
Telegram
рік тому
9
Анастасія Паламар
4
Кейс LetyShops в Telegram Ads. Як медійний інструмент забезпечив 412 завантажень застосунку за місяць
Кейси
Telegram
рік тому
4
Сергій Самара
5
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