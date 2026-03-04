Як Telegram Ads працює у фінансовій ніші: кейс ICU з просування держоблігацій

Як Telegram Ads працює у фінансовій ніші: кейс ICU з просування держоблігацій

Просувати українські держоблігації через рекламу — виклик. Тема обмежена правилами та регулюванням, але має великий попит у інвесторів. Для ICU ми використали Telegram Ads як новий інструмент, і він спрацював: кампанія принесла не лише переходи, а й приріст органічного трафіку та впізнаваності бренду.

Що стояло за цими результатами — далі в кейсі.

Проєкт: ICU.

Період: жовтень 2024 — квітень 2025.

Регіон: Україна.

Послуга: Telegram Ads.

Хто наш партнер

ICU є провідною компанією з управління активами в Україні та найбільшим брокером на українському ринку державних облігацій. Компанія працює з приватними й корпоративними клієнтами та пропонує інструменти для збільшення капіталу, зокрема інвестиції в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Ціль просування

Наша мета — підвищити впізнаваність ICU і зацікавленість у продуктах компанії через зростання органічного трафіку на основний та сайт облігацій завдяки Telegram Ads.

Для цього ми налаштували рекламу з переходами на сайт, Telegram-канал і чат-бот, тестуючи різні офери.

Крок 1. Модерація та зміна сторінки

У фінансовій тематиці важливо використовувати чіткі рекламні меседжі без перебільшень. Перша посадкова сторінка icu.ua не пройшла модерацію через наявність на ній інформації про ОВДП, що підпадає під обмеження Telegram для просування держпродуктів. Тому ми перенаправили кампанію на другу посадкову online.icu.

Крок 2. Відбір Telegram-каналів

Окремо ми погодили з партнером розміщення реклами виключно в каналах, пов’язаних із бізнесом та інвестиціями.

Ми перевіряли кожен майданчик через сервіс Telemetrio: дивилися на контент, активність аудиторії і відсікали накрутки.

Більше про роботу з фінансовими тематиками в Telegram Ads читайте в нашому кейсі про криптовалютний канал Frog Crypto .

Крок 3. Перші результати та оновлення меседжів

Ключова конверсія — перехід зі стартової сторінки на сторінку ОВДП — зростала:

жовтень–листопад — 17%;

листопад–грудень — 17%;

грудень–січень — 15–16%;

січень–лютий — 39%;

лютий–березень — 36%;

березень–квітень — 38%.

Проте через п’ять місяців ми помітили, що аудиторія почала втрачати зацікавленість. Ми не могли змінювати таргетинг, тому освіжили комунікацію: замість раціональних аргументів протестували емоційні тригери — страх втратити вигоду, прагнення фінансової стабільності тощо.

Це не показало різкого стрибка в результатах, але дало змогу втримати стабільну конверсію.

Крок 4. Запуск чат-бота

Ми запропонували протестувати новий формат — чат-бот ICU на базі GPT, що виконував роль персонального інвестконсультанта:

показував котирування ОВДП;

розраховував ринкову вартість паперів;

відповідав на запитання;

надсилав сповіщення про торги, оновлення системи й макроекономічні прогнози.

Просування бота дало змогу розширити базу зацікавлених користувачів і створити підґрунтя для подальшої конверсії в клієнтів. Цей інструмент став одним із найефективніших у кампанії з конверсією в запуск 43,19%.

Крок 5. Тест просування Telegram-каналу

Також ми протестували Telegram-канал з офером: «Не інвестуйте навмання — читайте прогнози та новини ринку». Показники виявилися посередніми через вузьку аудиторію, проте ми свідомо йшли на цей крок і заздалегідь передбачали такий результат.

Результати просування

Сайти

Ми порівняли органічний трафік за два періоди: до (15.08.2024–15.09.2024) та під час роботи Telegram Ads (15.02.2025–15.03.2025), й отримали такі результати:

+135,7% органічного трафіку на сайт online.icu;

+47,77% на icu.ua.

Чат-бот

Результати за період з лютого до травня 2025:

1,13 млн показів → 3415 кліків → 1475 запусків. Конверсія в запуск: 43,19%. Вартість одного запуску: 0,69 євро. CPM: 0,90 євро, CPC: 0,30 євро.

Telegram-канал

Результати за період з січня до травня 2025:

907 239 показів → 3204 кліки → 608 підписників. Конверсія в підписку: 18,98%. Вартість одного підписника: 2,06 євро. CPM: 1,38 євро, CPC: 0,39 євро.

Ми зробили для ICU те, що здавалося непростим: просунули держоблігації через новий канал — Telegram Ads. Поєднали чіткість фінансових меседжів і сучасні формати, протестували бот і канал, та зберегли результат у довгостроковій перспективі.

Відгуки про співпрацю

Ірина Мʼягка, СМО в ICU

Наше рішення працювати з Netpeak ґрунтувалося на двох чинниках: переконливих рекомендаціях від ділових партнерів і сильній репутації агенції на ринку цифрового маркетингу. Для нас було важливо залучити команду з системним підходом і досвідом роботи в складних тематиках. У процесі співпраці ключовою цінністю для нас стала послідовність стратегічних кроків: просування було вибудуване структуровано, з постійним тестуванням нових гіпотез і регулярним аналізом результатів, що дозволяло поступово покращувати ключові метрики. Ми зустрічалися з робочими викликами, однак завдяки злагодженій взаємодії та оперативному ухваленню рішень нам вдалося швидко адаптувати підходи та мінімізувати простої. Наші очікування були виправдані повністю. Netpeak вирізняється швидкістю реакції, стратегічним мисленням і професійністю команди. Ми розраховуємо на збереження такого ж рівня інноваційності та проактивності у подальшій роботі.

Владислава Сарбаш, PPC Specialist в Netpeak

Співпраця з командою ICU стала прикладом справжнього партнерства: кожна сторона була залучена і сфокусована на результат. Партнери відкрито ставилися до нових ідей, швидко реагували на пропозиції та добре розуміли специфіку Telegram Ads. Це дало змогу побудувати продуктивну й комфортну взаємодію, де постійний діалог і взаємна підтримка рухали нас до спільної мети.