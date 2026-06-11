Які події та параметри критично важливі для eCommerce у GA4

Які події та параметри критично важливі для eCommerce у GA4

Перехід на GA4 (Google Analytics 4) суттєво змінив підхід до збору й роботи з даними. Модель дає змогу гнучко відстежувати поведінку користувачів, покупки, взаємодію з кошиком і всі ключові етапи воронки продажів. Завдяки цьому події Google Analytics стають основою аналітики, а не допоміжним елементом, як це було раніше.

У цій статті розгляну події та параметри GA4, важливі для eCommerce, як правильно підходити до їхнього відстеження, і чому коректне налаштування через Google Tag Manager напряму впливає на якість бізнес-рішень.

Основні принципи роботи подій і параметрів у GA4 для eCommerce

В основі Google Analytics лежить подієва модель. Це означає, що будь-яка взаємодія користувача з сайтом — перегляд товару, додавання в кошик, початок оформлення замовлення або покупка — фіксується як окрема подія. Саме вони формують повну картину поведінки користувачів.

Кожна подія в GA4 передає набір параметрів, які описують контекст дії:

товар;

його ціну;

категорію;

кількість або ідентифікатор трансакції.

Для інтернет-магазинів важливо правильно налаштувати передачу даних через Data Layer. Саме через нього передається більшість даних про товари, кошик і покупки.

Коректно сформований GTM eCommerce Data Layer — запорука стабільної роботи відстеження в GA4 і подальшого масштабування аналітики.

Ще один ключовий принцип — стандартизація. Події та параметри мають відповідати рекомендованій структурі eCommerce Google Analytics 4, зокрема використовувати назви (item_id, item_name, price, quantity тощо) без змін і скорочень. Це дозволяє уникнути розбіжностей у звітах і забезпечує коректну роботу аналітики в межах eCommerce GA4.

Типи подій в Google Analytics 4

Події в Google Analytics — універсальний інструмент для відстеження показників електронної комерції, адже він однаково добре підходить як для контентних сайтів, так і для повноцінних онлайн-магазинів.

У контексті електронної торгівлі події поділяються на кілька основних типів, кожен із яких виконує окрему роль у системі аналітики продажів та впливає на якість аналітичних звітів.

Основні типи подій у Google Analytics 4:

автоматично зібрані — фіксуються GA4 без додаткових налаштувань і охоплюють базові дії користувачів на сайті;

рекомендовані — стандартні події для відстеження, створені спеціально для відстеження товарів, кошика, оформлення замовлення та покупок;

кастомні — використовуються для нестандартних сценаріїв або специфічних бізнес-процесів, коли стандартних подій недостатньо.

Рекомендовані події — основа GA4, адже саме вони забезпечують коректну побудову воронки продажів і точний розрахунок показників.

Для коректної роботи аналітики вони зазвичай передаються через Google Tag Manager, який взаємодіє з GA4 Data Layer. Такий підхід дозволяє гнучко керувати подіями, будувати повну воронку продажів і отримувати достовірні дані про поведінку користувачів та ефективність продажів.

Ключові події для eCommerce у GA4

Ключові події відображають кожен етап взаємодії користувача з товаром і напряму впливають на якість аналітики.

view_item (перегляд товару)

Подія view_item фіксує факт відкриття сторінки товару. Це база для дослідження інтересу до продуктів і працює у зв’язці з іншими параметрами, такими як item_id. Без цієї події неможливо коректно оцінити, які товари реально переглядають користувачі на сайті.

view_item_list (перегляд списку товарів або категорій)

Дає можливість аналізувати ефективність категорій, колекцій і списків товарів. Вона допомагає зрозуміти, які блоки каталогу привертають увагу, а які — ігноруються.

add_to_cart (додавання в кошик)

Одна з найважливіших подій. Вона показує, які товари користувачі додають до кошика, демонструючи їхні наміри здійснити покупку. Подія потрібна для точного відстеження поведінки покупців у GA4 та подальшої оптимізації процесу продажів.

remove_from_cart (видалення товару з кошика)

Подія допомагає виявити проблеми з ціною, доставкою або юзабіліті кошика. Часто використовується для пошуку точок втрати потенційного доходу.

begin_checkout (початок оформлення замовлення)

Сигналізує про перехід користувача до фінального етапу покупки. Вона важлива для побудови воронки в eCommerce GA4 та дослідження частки користувачів, які доходять до оформлення замовлення.

add_payment_info (додавання інформації про оплату)

Подія дає змогу відстежити, на якому етапі користувачі стикаються з проблемами оплати. Вона напряму впливає на аналіз події покупки і оптимізацію платіжних сценаріїв.

add_shipping_info (додавання інформації про доставку)

Показує, як користувачі взаємодіють із варіантами доставки та допомагає виявити бар’єри, пов’язані з вартістю або умовами доставки.

purchase (завершена покупка)

Фіксує дохід, трансакції та фінальні конверсії. Ця подія відображає успішне завершення покупки і є основою для оцінки ефективності продажів у GA4.

На скриншоті — звіт: Монетизація (Monetization) → Покупки в eCommerce (Ecommerce purchases) у GA4. На ньому відображаються дані про продажі товарів, дохід, кількість покупок та інші eCommerce-показники.

Важливі параметри, які супроводжують eCommerce події

Події у межах eCommerce-аналітики в GA4 завжди супроводжуються параметрами — додатковими даними, які дають контекст і деталізацію до кожної взаємодії користувача. Саме завдяки ним можна отримати повну картину поведінки покупців, сегментувати товари та аналізувати ефективність продажів на різних рівнях.

Нижче — основні параметри для коректного відстеження.

item_id (ідентифікатор товару)

Унікальний код або SKU товару, який дає змогу точно ідентифікувати продукт у базі даних та звітах. Параметр потрібен для агрегування даних про продажі конкретних товарів та їхню популярність.

item_name (назва товару)

Чітка назва продукту, яка відображається у звітах і допомагає швидко ідентифікувати товар. Використання цього параметра полегшує дослідженняпопулярних позицій і поведінки користувачів у GA4.

item_category (категорія товару)

Категоризація товарів за групами або відділами магазину. Завдяки item_category можна моніторити продажі та інтереси користувачів не лише на рівні окремих продуктів, а й категорій, що допомагає приймати стратегічні рішення щодо асортименту.

price (ціна)

Вартість одиниці товару у валюті магазину. Параметр price використовується для розрахунку доходу і середнього чека, а також для аналізу цінової політики.

quantity (кількість)

Кількість одиниць товару, доданих у кошик або придбаних. Допомагає оцінити загальний обсяг продажів і поведінку покупців щодо купівлі кількох одиниць одного товару.

transaction_id (унікальний ідентифікатор транзакції)

Унікальний код, що пов’язує події з конкретною покупкою або замовленням. transaction_id потрібен для відстеження конверсій і побудови точних звітів про доходи та повернення.

Інші корисні параметри для сегментації та аналізу

Окрім базових, у GA4 можна використовувати додаткові параметри:

coupon — код знижки, що застосовується до замовлення;

payment_type — спосіб оплати;

shipping_tier — рівень або тип доставки;

promotion_id — ідентифікатор рекламної акції.

Вони допомагають деталізувати дослідження і виявити вплив маркетингових активностей на поведінку покупців.



Для глибшого вивчення поведінки користувачів у GA4 варто також звернути увагу на користувацькі параметри. Вони дають змогу розширити стандартні можливості аналітики, зберігати додаткові характеристики аудиторії та будувати точніші сегменти.

Як правильно налаштувати події та параметри у GA4 для eCommerce

Від того, як саме реалізовано відстеження, залежить точність даних про продажі, поведінку користувачів і ефективність маркетингових каналів.

Перед впровадженням важливо визначити, як саме будуть передаватися дані — через GTM або безпосередньо через код сайту. Обидва варіанти мають свої переваги, але використовуються в різних сценаріях.

Аспект налаштування GTM Код сайту Коментар Гнучкість Висока Низька GTM дозволяє швидко змінювати налаштування без залучення розробників Складність впровадження Середня Висока Код потребує залучення розробників Контроль над параметрами Високий Максимальний У коді можлива повна кастомізація логіки Тестування Зручне через GTM Preview Потребує додаткових інструментів GTM має вбудований режим налагодження Підходить для Стандартних eCommerce-проєктів Складних кастомних інтеграцій Залежить від рівня проєкту

Після того, як ви визначилися зі способом впровадження, переходьте до технічної реалізації системи відстеження, яка охоплює налаштування базової конфігурації GA4, створення подій, передачу даних через Data Layer та подальше тестування.

Базова конфігурація GA4

Далі розгляну приклад налаштування через Google Tag Manager (GTM) — це найпоширеніший спосіб впровадження GA4 для інтернет-магазинів. Перший етап — створення конфігураційного тегу GA4, який відповідає за підключення Google Analytics 4 до сайту та передачу базових даних про користувачів.

Без нього жодна eCommerce-подія не буде передаватися в Google Analytics. Важливо також переконатися, що конфігураційний тег спрацьовує на всіх сторінках сайту, інакше частина взаємодій користувачів не потрапить у звіти аналітики.

Як налаштувати:

Зайдіть у Google Tag Manager → Робоча область (Workspace).

У лівому меню відкрийте «Теги» (Tags) і натисніть «Створити» (New).

У полі типу тегу оберіть Google Analytics → Конфігурація GA4 (GA4 Configuration).

Вставте Measurement ID з Google Analytics 4.

У блоці «Тригер» (Triggering) оберіть «Усі сторінки» (All Pages).

Натисніть «Зберегти» (Save), а потім «Опублікувати» (Submit / Publish).

Створення eCommerce-подій

Після базової конфігурації налаштовуються події, які формують основну аналітику продажів. Це можуть бути як стандартні події GA4, так і кастомні реалізації під бізнес-логіку.

Найчастіше потрібні наступні:

перегляд товару (view_item)

додавання в кошик (add_to_cart)

початок оформлення замовлення (begin_checkout)

покупка (purchase GA4)

Вони передаються в GA4 через спеціальні event-теги в GTM і формують основу аналітики.

Як налаштувати:

Зайдіть у Google Tag Manager → «Теги» (Tags) → «Створити» (New).

У полі типу тегу оберіть Google Analytics → Конфігурація GA4 (GA4 Configuration).

У полі «Конфігурація тегу» (Tag Configuration) оберіть Google Analytics: подія GA4 (GA4 Event).

У полі «Назва події» (Event Name) вкажіть назву події, наприклад: add_to_cart.

У блоці «Параметри події» (Event Parameters) додайте необхідні параметри. До базових належать item_id, item_name, price, quantity, однак у залежності від бізнес-логіки можуть також передаватися додаткові параметри — наприклад, категорія товару, бренд, сума транзакції, валюта, спосіб оплати або знижки.

У блоці «Тригери» (Triggering) натисніть «Додати тригер» (Add Trigger) та оберіть умову спрацювання події.

Натисніть «Зберегти» (Save), після чого — «Надіслати / Опублікувати» (Submit / Publish).

Використовуйте стандартні назви подій (view_item, add_to_cart, purchase), оскільки саме вони дозволяють GA4 коректно будувати звіти eCommerce. Якщо використовувати кастомні назви, частина даних може не потрапити у стандартні звіти.

Передача даних через GA4 Data Layer

GA4 Data Layer використовується, щоб події містили коректні дані про товари. Через нього передаються ключові параметри: item_id, назва товару, ціна, кількість та інші атрибути.

Наприклад, при додаванні товару в кошик система передає структуру події з параметрами, які потім використовуються у звітах Google Analytics ecommerce tracking.

Якість реалізації Data Layer напряму впливає на точність аналітики та коректність відображення продажів.

Як налаштувати:

Розробник налаштовує передачу даних у Data Layer — це механізм, через який сайт передає інформацію про дії користувача в Google Tag Manager. Наприклад, при додаванні товару в кошик сайт відправляє подію з даними про товар.

dataLayer.push({ event: "add_to_cart", ecommerce: { items: [{ item_id: "123", item_name: "Product name", price: 100, quantity: 1 }] } });

Ці дані не потрапляють одразу в Google Analytics. Спочатку їх зчитує Google Tag Manager. Для цього потрібно створити окремі змінні, які будуть витягувати потрібні параметри з Data Layer.

У Google Tag Manager перейдіть у розділ «Змінні» (Variables) у лівому меню. Далі у блоці «Користувацькі змінні» (User-Defined Variables) натисніть «Створити» (New).

Оберіть тип змінної «Змінна шару даних» (Data Layer Variable).

У полі «Ім’я змінної шару даних» (Data Layer Variable Name) вкажіть назву параметра, який передається з Data Layer і який ви хочете зчитувати в GTM.

Натисніть «Зберегти» (Save).

Налаштування тригерів

Кожна подія в GA4 прив’язується до конкретної дії користувача — кліки по кнопках, відправка форм або кастомні події з Data Layer.

Саме тригери визначають, коли відправляється подія. Якщо тригер налаштований некоректно, події можуть або не спрацьовувати взагалі, або дублюватися. Це одна з найчастіших причин проблем у GA4-аналітиці.

Як налаштувати:

У Google Tag Manager відкрийте розділ «Тригери» (Triggers) → натисніть «Створити» (New).

Натисніть на блок «Конфігурація тригера» (Trigger Configuration).

Оберіть тип тригера залежно від сценарію:

клік — усі елементи (Click — All Elements) — для кліків по кнопках;

надсилання форми (Form Submission) — для форм;

Якщо використовується Data Layer, оберіть тип «Спеціальна подія» (Custom Event) та у полі «Назва події» (Event Name) вкажіть назву події, яку передає сайт.

Натисніть «Зберегти» (Save). Перейдіть у розділ «Теги» (Tags) та відкрийте потрібний GA4 Event Tag. У блоці «Тригер» (Triggering) прив’яжіть створений тригер до події.

Натисніть «Зберегти» (Save) та опублікуйте зміни через «Надіслати / Опублікувати» (Submit / Publish).

Тестування та перевірка даних

Для перевірки коректності налаштувань використовуйте режим Preview у GTM та DebugView у GA4.

На цьому етапі перевірте:

спрацьовування подій;

передачу параметрів;

коректність фіксації покупок та трансакцій.

Тестування допомагає виявити помилки ще до публікації змін. Особливо важливо перевіряти не лише сам факт спрацювання події, а й параметру. Навіть якщо подія передається, але без параметрів, вона практично не має цінності для аналізу.

Як перевірити:

У Google Tag Manager натисніть кнопку «Попередній перегляд» (Preview) у правому верхньому куті.

У полі Website URL введіть адресу сайту та натисніть «З’єднати» (Connect).

Виконайте будь-яку дію, наприклад, додайте товар у кошик. Поверніться у вікно GTM Preview та перевірте, чи спрацював потрібний тег.

Відкрийте Google Analytics 4 → «Адміністратор» (Admin) → DebugView.

Переконайтеся, що тестові події з’являються у DebugView та всі параметри передаються без помилок. Якщо події або параметри не відображаються:

перевірте налаштування тригерів;

переконайтесь, що Data Layer передає потрібні значення;

перевірте правильність назв подій і параметрів;

упевніться, що контейнер GTM опублікований.

Аналітика на основі подій і параметрів

Правильно зібрані події та параметри дають змогу отримати глибоке розуміння поведінки користувачів і ефективності онлайн-магазину. Основна цінність полягає в тому, що дані можна використовувати для побудови повноцінної воронки продажів, виявлення проблемних зон і оптимізації бізнес-процесів.

Звіт: Дослідження (Explore) → Дослідження воронки (Funnel exploration) у GA4. На ньому показано послідовність ключових етапів взаємодії користувача із сайтом: first_open / first_visit → session_start → page_view / screen → purchase. Такий звіт допомагає дослідити воронку продажів, побачити, на якому етапі користувачі залишають сайт, та оцінити ефективність шляху до покупки.

Як використовувати дані подій для аналізу воронки продажів

Ключові події — такі як view_item, add_to_cart, begin_checkout та purchase — формують послідовність кроків, які користувач проходить від першої взаємодії до завершення покупки. Аналізуючи конверсії між цими етапами, можна виявити, де саме втрачаються потенційні покупці. Це допомагає сфокусувати ресурси на покращенні конкретних кроків і підвищенні загального рівня конверсії.

Відстеження поведінки користувачів на рівні товарів і категорій

Параметри, що супроводжують події — зокрема item_category та item_name — дають змогу сегментувати аудиторію і товари для глибшого дослідження. Це допомагає виявити, які категорії найбільш популярні, які товари часто додають до кошика, але не купують, та які акції приносять найбільший ефект.

Практичні поради оптимізації eCommerce на основі GA4

Розгляну кілька практичних порад, які ілюструють, як дані з Google Analytics 4 допомагають знаходити проблеми й шляхи їх вирішення.

Оптимізація сторінок товарів на основі поведінки користувачів

Моніторинг події view_item разом із параметрами item_category та item_name допомагає виявити категорії товарів із низьким показником переходу до add_to_cart. Для підвищення конверсії рекомендується оптимізувати оформлення та опис таких сторінок, додати відеоогляди та персоналізовані рекомендації — це значно збільшує кількість додавань товарів у кошик.

Поліпшення процесу оформлення замовлення

Для покращення конверсії на етапі оформлення замовлення рекомендується уважно відстежувати події begin_checkout, add_payment_info та add_shipping_info. Якщо помітити, що користувачі часто покидають процес на етапі вибору способу оплати, варто розширити кількість доступних варіантів оплати та спростити форму — це допоможе знизити відтік і підвищити загальну конверсію.

Відстеження і корекція повернень

Для зменшення кількості повернень варто регулярно досліджувати подію refund, щоб визначити товари з найвищим рівнем повернень і зрозуміти причини. На основі цих даних можна оптимізувати опис товарів, уточнити їхні розміри та характеристики, а також покращити стандарти контролю якості, що допоможе знизити кількість повернень.

Регулярне вивчення подій і параметрів у GA4 eCommerce tracking є не менш важливим, ніж налаштування системи. Такий підхід дозволяє оперативно виявляти проблемні місця та впроваджувати ефективні рішення, що сприяють підвищенню лояльності клієнтів, зростанню продажів і сталому розвитку бізнесу.

Висновок