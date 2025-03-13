Що таке користувацькі параметри у GA4, і Як вони допомагають в аналітиці

Google Analytics 4 не лише збирає дані для маркетологів та аналітиків, а й структурує їх для аналізу. Коли не вистачає стандартних метрик GA4 про користувачів, товар чи послугу, на допомогу приходять спеціальні звіти.
Такі звіти візуалізують дані для прийняття обґрунтованих рішень. Їхня основа — користувацькі параметри, що доповнюють стандартну інформацію й надають глибокі інсайти про поведінку аудиторії.
У цій статті я пояснюю, чому варто використовувати користувацькі метрики, а також поділюся практичними порадами щодо їх застосування для вдосконалення аналізу.
Типи параметрів у Google Analytics 4
Події — основа Google Analytics 4. За допомогою подій можна відстежувати дії користувачів на сайті або в додатку як-от натискання кнопок, перегляд сторінок, заповнення форм, перегляд відео.
Коли потрібно глибше проаналізувати взаємодію користувачів із сайтом чи застосунком, налаштовують параметри — додаткові атрибути подій.
В GA4 є два типи показників: стандартні й користувацькі (або спеціальні).
Стандартні параметри
Google Analytics 4 збирає і надає стандартні параметри за замовчуванням, без додаткового налаштування.
Вони містять такі базові дані:
- ідентифікатори користувачів;
- інформацію про пристрій, який використовує юзер;
- інформацію про те, який контент на сайті відвідувач переглядає чи використовує;
- дані про поведінку на сайті чи в мобільному застосунку.
В кожній категорії стандартних показників є декілька підкатегорій.
Користувацькі параметри
Доповнюють автоматично зібрані стандартні метрики, надаючи детальну інформацію про події. Їх створюють вручну та налаштовують для відстеження потрібних даних.
У цих показників є лише одна категорія — «Спеціальні» з підкатегоріями:
Наші фахівці створили покрокову інструкцію з налаштування спеціальних параметрів у Google Analytics 4, де розповіли, як збирати додаткові метрики про відвідувачів вашого ресурсу.
Що таке спеціальні звіти
Спеціальні (або користувацькі, кастомні, детальні) звіти в GA4 створюються вручну і допомагають візуалізувати та аналізувати важливі для бізнесу показники.
Основні можливості:
- Налаштування. Оберіть, які дані аналізувати (наприклад, перегляди сторінок, джерела трафіку).
- Фільтрування і групування. Налаштуйте фільтри для аналізу за певними критеріями.
- Візуалізації. Створюйте графіки, діаграми або таблиці для спрощеного відображення.
- Збереження та експорт. Експортуйте створені аналізи для подальшого використання.
Як створити звіт із користувацькими параметрами
Можна використовувати порожній шаблон, але я раджу обирати тип «Довільна форма». Він універсальний, містить майже всі потрібні метрики, які зручно комбінувати.
Щоб почати:
- На вкладці «Дослідження» оберіть тип «Довільна форма».
- Задайте потрібний діапазон дат, параметри й сегменти.
- Натисніть «+» для перегляду представлених атрибутів.
Читайте гайд про те, як створити спеціальний звіт довільної форми в Google Analytics 4.
Перетягування значень
Перетягуйте показники в стовпці або рядки, щоби структурувати та візуалізувати показники.
- Оберіть параметри, які потрібно використовувати.
- Перетягніть обрані значення в поле «Рядки». Сформується рядок з інформацією для кожного з елементів.
Переміщайте атрибути в стовпці для відображення показників у розрізі кожного з аналізованих елементів (в моєму випадку це — місто).
- Оберіть параметри, які потрібно використати.
- Перетягніть обрані показники в поле «Рядки».
- Перетягніть метрику «Джерело або канал першого залучення користувача» в стовпці. Відобразиться кількість активних користувачів із кожного каналу трафіку для окремого міста.
Деталізація звіту
Для більш детального звіту додавайте декілька метрик у рядки та стовпці. Наприклад, потрібно відстежити дані за роками та сторінками ресурсу.
- Додайте в рядки спеціальний параметр «Назва сторінки».
- Додайте в стовпці метрику «Рік».
- Застосуйте налаштування для створення поглибленого дослідження.
Приклад створення спеціального звіту
Перш ніж звернутися до ветеринарної клініки, клієнти хочуть отримати консультацію. Основні показники для відстеження тут:
- Дзвінки. Перехід на сторінку з контактною інформацією або дзвінок — одна з ознак зацікавленості клієнта.
- Заповнення форми на сайті, що дає можливість розпочати діалог із потенційним клієнтом.
Для відстеження кількості конверсій, отриманих за певний період часу, слід створити детальний звіт.
Послідовність дій наступна:
- Попередньо налаштуйте необхідні для вашого звіту спеціальні параметри. У Google Analytics 4 спеціальні параметри (Custom Parameters) — це додаткові дані, які можна надсилати разом із подіями або прив’язувати до користувача. Вони дозволяють глибше аналізувати поведінку користувачів, джерела трафіку та взаємодію з сайтом.
- Додайте показники, які потрібно відстежувати, для відображення у звіті.
- Додайте джерела /канал сеансу, щоб розуміти, скільки конверсій принесло кожне з них.
- Для наочності додайте обчислювані показники у вигляді загальної суми всіх конверсій (в моєму випадку — запити дзвінків і заповнення форм).
Як створювати й додавати до детальних звітів обчислювані показники читайте в довідці Google.
Висновки
- Користувацькі звіти в Google Analytics 4 — це кастомізовані інструменти, що дають змогу збирати та аналізувати важливі для бізнесу дані.
- Серед основних функцій:
- вибір показників;
- фільтрування;
- візуалізація.
- У GA4 параметри — це додаткові атрибути подій, які дають змогу глибше аналізувати взаємодію користувачів із сайтом чи застосунком.
- Існує два типи показників: стандартні й користувацькі.
- Google Analytics 4 збирає і надає стандартні параметри за замовчуванням, без додаткового налаштування.
- Користувацькі метрики створюють вручну. Вони доповнюють автоматично зібрані стандартні показники й надають детальну інформацію про потрібні події.
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