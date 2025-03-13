PPC Аналітика
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Що таке користувацькі параметри у GA4, і Як вони допомагають в аналітиці
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Інна Сай

Google Analytics 4 не лише збирає дані для маркетологів та аналітиків, а й структурує їх для аналізу. Коли не вистачає стандартних метрик GA4 про користувачів, товар чи послугу, на допомогу приходять спеціальні звіти.

Такі звіти візуалізують дані для прийняття обґрунтованих рішень. Їхня основа — користувацькі параметри, що доповнюють стандартну інформацію й надають глибокі інсайти про поведінку аудиторії. 

У цій статті я пояснюю, чому варто використовувати користувацькі метрики, а також поділюся практичними порадами щодо їх застосування для вдосконалення аналізу.

Типи параметрів у Google Analytics 4

Події — основа Google Analytics 4. За допомогою подій можна відстежувати дії користувачів на сайті або в додатку як-от натискання кнопок, перегляд сторінок, заповнення форм, перегляд відео. 

Коли потрібно глибше проаналізувати взаємодію користувачів із сайтом чи застосунком, налаштовують параметри — додаткові атрибути подій.

В GA4 є два типи показників: стандартні й користувацькі (або спеціальні).

Типи параметрів GA4

Стандартні параметри

Google Analytics 4 збирає і надає стандартні параметри за замовчуванням, без додаткового налаштування. 

Вони містять такі базові дані:

  • ідентифікатори користувачів;
  • інформацію про пристрій, який використовує юзер;
  • інформацію про те, який контент на сайті відвідувач переглядає чи використовує;
  • дані про поведінку на сайті чи в мобільному застосунку.

Стандартні параметри ГА4

В  кожній категорії стандартних показників є декілька підкатегорій.

Підкатегорії стандартних параметрів ГА4

Користувацькі параметри

Доповнюють автоматично зібрані стандартні метрики, надаючи детальну інформацію про події. Їх створюють вручну та налаштовують для відстеження потрібних даних. 

У цих показників є лише одна категорія — «Спеціальні» з підкатегоріями:

Спеціальні параметри ГА4

Спеціальні параметри ГА4

Наші фахівці створили покрокову інструкцію з налаштування спеціальних параметрів у Google Analytics 4, де розповіли, як збирати додаткові метрики про відвідувачів вашого ресурсу.

Що таке спеціальні звіти

Спеціальні (або користувацькі, кастомні, детальні) звіти в GA4 створюються вручну і допомагають візуалізувати та аналізувати важливі для бізнесу показники.

Основні можливості:

  1. Налаштування. Оберіть, які дані аналізувати (наприклад, перегляди сторінок, джерела трафіку).
  2. Фільтрування і групування. Налаштуйте фільтри для аналізу за певними критеріями.
  3. Візуалізації. Створюйте графіки, діаграми або таблиці для спрощеного відображення.
  4. Збереження та експорт. Експортуйте створені аналізи для подальшого використання.

Як створити звіт із користувацькими параметрами

Можна використовувати порожній шаблон, але я раджу обирати тип «Довільна форма». Він універсальний, містить майже всі потрібні метрики, які зручно комбінувати.

Щоб почати:

  1. На вкладці «Дослідження» оберіть тип «Довільна форма».

Створення звіту з користувацькими параметрами

  1. Задайте потрібний діапазон дат, параметри й сегменти.

Створення звіту з користувацькими параметрами

  1. Натисніть «+» для перегляду представлених атрибутів.

Перегляд атрибутів звіту

Читайте гайд про те, як створити спеціальний звіт довільної форми в Google Analytics 4.

Перетягування значень

Перетягуйте показники в стовпці або рядки, щоби структурувати та візуалізувати показники.

  1. Оберіть параметри, які потрібно використовувати.
  2. Перетягніть обрані значення в поле «Рядки». Сформується рядок з інформацією для кожного з елементів.

Перетягування значень

Переміщайте атрибути в стовпці для відображення показників у розрізі кожного з аналізованих елементів (в моєму випадку це — місто).

  1. Оберіть параметри, які потрібно використати.
  2. Перетягніть обрані показники в поле «Рядки».
  3. Перетягніть метрику «Джерело або канал першого залучення користувача» в стовпці. Відобразиться кількість активних користувачів із кожного каналу трафіку для окремого міста.

Переміщення атрибутів у звіті

Деталізація звіту

Для більш детального звіту додавайте декілька метрик у рядки та стовпці. Наприклад, потрібно відстежити дані за роками та сторінками ресурсу.

  1. Додайте в рядки спеціальний параметр «Назва сторінки».
  2. Додайте в стовпці метрику «Рік».

  1. Застосуйте налаштування для створення поглибленого дослідження.

Приклад створення спеціального звіту

Перш ніж звернутися до ветеринарної клініки, клієнти хочуть отримати консультацію. Основні показники для відстеження тут:

  1. Дзвінки. Перехід на сторінку з контактною інформацією або дзвінок — одна з ознак зацікавленості клієнта.
  2. Заповнення форми на сайті, що дає можливість розпочати діалог із потенційним клієнтом.

Для відстеження кількості конверсій, отриманих за певний період часу, слід створити детальний звіт. 

Послідовність дій наступна:

  1. Попередньо налаштуйте необхідні для вашого звіту спеціальні параметри. У Google Analytics 4 спеціальні параметри (Custom Parameters) — це додаткові дані, які можна надсилати разом із подіями або прив’язувати до користувача. Вони дозволяють глибше аналізувати поведінку користувачів, джерела трафіку та взаємодію з сайтом.
  2. Додайте показники, які потрібно відстежувати, для відображення у звіті.
  3. Додайте джерела /канал сеансу, щоб розуміти, скільки конверсій принесло кожне з них.
  4. Для наочності додайте обчислювані показники у вигляді загальної суми всіх конверсій (в моєму випадку — запити дзвінків і заповнення форм).

Як створювати й додавати до детальних звітів обчислювані показники читайте в довідці Google.

Висновки

  1. Користувацькі звіти в Google Analytics 4 — це кастомізовані інструменти, що дають змогу збирати та аналізувати важливі для бізнесу дані.
  2. Серед основних функцій:
  • вибір показників;
  • фільтрування;
  • візуалізація.
  1. У GA4 параметри — це додаткові атрибути подій, які дають змогу глибше аналізувати взаємодію користувачів із сайтом чи застосунком.
  2. Існує два типи показників: стандартні й користувацькі.
  3. Google Analytics 4 збирає і надає стандартні параметри за замовчуванням, без додаткового налаштування. 
  4. Користувацькі метрики створюють вручну. Вони доповнюють автоматично зібрані стандартні показники й надають детальну інформацію про потрібні події.
Інна Сай

Зі вчительки англійської у РРС-спеціалістку!
Ніколи себе не уявляла digital-маркетологинею, але з дня у день переконуюсь, що реклама та її вплив на нас — колосальний. То чому б не робити її краще та не досліджувати її секретні механізми?
Люблю не банальні підходи та нові рішення. Якісному контексту бути!

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