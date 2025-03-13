Что такое пользовательские параметры в GA4, и Как они помогают в аналитике

Что такое пользовательские параметры в GA4, и Как они помогают в аналитике

Google Analytics 4 не только собирает данные для маркетологов и аналитиков, но и структурирует их для анализа. Когда стандартных метрик GA4 о пользователях, товаре или услуге недостаточно, на помощь приходят специальные отчеты.

Такие отчеты визуализируют данные для принятия обоснованных решений. Их основа — пользовательские параметры, которые дополняют стандартную информацию и дают глубокие инсайты о поведении аудитории.

В этой статье я объясню, почему стоит использовать пользовательские метрики, а также поделюсь практическими советами по их применению для улучшения анализа.

Типы параметров в Google Analytics 4

События — основа Google Analytics 4. С их помощью можно отслеживать действия пользователей на сайте или в приложении, такие как нажатия кнопок, просмотр страниц, заполнение форм, просмотр видео.

Когда необходимо глубже проанализировать взаимодействие пользователей с сайтом или приложением, настраивают параметры — дополнительные атрибуты событий.

В GA4 есть два типа показателей: стандартные и пользовательские (или специальные).

Стандартные параметры

Google Analytics 4 собирает и предоставляет стандартные параметры по умолчанию, без дополнительных настроек.

Они содержат такие базовые данные:

идентификаторы пользователей;

информацию об устройстве, которое использует юзер;

сведения о контенте, который посетитель просматривает или использует на сайте;

данные о поведении на сайте или в мобильном приложении.

В каждой категории стандартных параметров есть подкатегории.

Пользовательские параметры

Дополняют автоматически собранные стандартные метрики, предоставляя детальную информацию о событиях. Их создают вручную и настраивают для отслеживания необходимых данных.

У этих показателей есть только одна категория — «Специальные» с подкатегориями.









Наши специалисты создали пошаговую инструкцию по настройке специальных параметров в Google Analytics 4, где рассказали, как собирать дополнительные метрики о посетителях вашего ресурса.

Что такое специальные отчеты

Специальные (или пользовательские, кастомные, детальные) отчеты в GA4 создаются вручную и помогают визуализировать и анализировать важные для бизнеса показатели.

Основные возможности:

Настройка. Выберите, какие данные анализировать (например, просмотры страниц, источники трафика). Фильтрация и группировка. Настройте фильтры для анализа по определенным критериям. Визуализация. Создавайте графики, диаграммы или таблицы для упрощенного отображения. Сохранение и экспорт. Экспортируйте созданные анализы для дальнейшего использования.

Как создать отчет с пользовательскими параметрами

Можно использовать пустой шаблон, но я рекомендую выбирать тип «Произвольная форма». Он универсален, содержит почти все нужные метрики, которые удобно комбинировать.

Чтобы начать:

На вкладке «Исследования» выберите тип «Произвольная форма».

Задайте нужный диапазон дат, метрики и сегменты.

Нажмите «+» для просмотра представленных атрибутов.

Читайте гид о том, как создать специальный отчет произвольной формы в Google Analytics 4.

Перетаскивание значений

Перетаскивайте показатели в столбцы или строки, чтобы структурировать и визуализировать данные.

Выберите параметры, которые нужно использовать. Перетащите выбранные значения в поле «Строки» — сформируется строка с информацией для каждого элемента.

Перемещайте атрибуты в столбцы, чтобы отображать показатели в разрезе каждого из анализируемых элементов (в моем случае это — город).

Выберите параметры, которые нужно использовать. Перетащите выбранные показатели в поле «Строки». Перетащите метрику «Источник или канал первого привлечения пользователя» в столбцы — отобразится количество активных пользователей из каждого канала трафика для каждого города.

Детализация отчета

Для более детального отчета добавляйте несколько метрик в строки и столбцы. Например, если нужно отследить данные по годам и страницам ресурса:

Добавьте в строки специальный параметр «Название страницы». Добавьте в столбцы метрику «Год».

Применить настройки для создания углубленного исследования.

Пример создания специального отчета

Прежде чем обратиться в ветеринарную клинику, клиенты хотят получить консультацию. Основные показатели для отслеживания в этом случае:

звонки — переход на страницу с контактной информацией или сам звонок является признаком заинтересованности клиента;

— переход на страницу с контактной информацией или сам звонок является признаком заинтересованности клиента; заполнение формы на сайте — дает возможность начать диалог с потенциальным клиентом.

Чтобы отслеживать количество конверсий за определенный период, необходимо создать детальный отчет.

Последовательность действий:

Предварительно настройте специальные параметры для отчета.

В Google Analytics 4 специальные параметры (Custom Parameters) — это дополнительные данные, которые можно передавать вместе с событиями или привязывать к пользователю. Они позволяют глубже анализировать поведение клиентов, источники трафика и взаимодействие с сайтом. Добавьте показатели, которые нужно отслеживать, для отображения в отчете. Добавьте источники / канал сеанса, чтобы понимать, сколько конверсий принес каждый из них. Для наглядности добавьте вычисляемые показатели в виде общей суммы всех конверсий (в данном случае — запросы звонков и заполнение форм).

Как создавать и добавлять вычисляемые показатели в детальные отчеты, читайте в справке Google.

Выводы

Пользовательские отчеты в Google Analytics 4 — это кастомизированные инструменты, которые позволяют собирать и анализировать важные для бизнеса данные. Среди основных функций:

выбор показателей;

фильтрация;

визуализация.