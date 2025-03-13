Что такое пользовательские параметры в GA4, и Как они помогают в аналитике

Google Analytics 4 не только собирает данные для маркетологов и аналитиков, но и структурирует их для анализа. Когда стандартных метрик GA4 о пользователях, товаре или услуге недостаточно, на помощь приходят специальные отчеты.
Такие отчеты визуализируют данные для принятия обоснованных решений. Их основа — пользовательские параметры, которые дополняют стандартную информацию и дают глубокие инсайты о поведении аудитории.
В этой статье я объясню, почему стоит использовать пользовательские метрики, а также поделюсь практическими советами по их применению для улучшения анализа.
Типы параметров в Google Analytics 4
События — основа Google Analytics 4. С их помощью можно отслеживать действия пользователей на сайте или в приложении, такие как нажатия кнопок, просмотр страниц, заполнение форм, просмотр видео.
Когда необходимо глубже проанализировать взаимодействие пользователей с сайтом или приложением, настраивают параметры — дополнительные атрибуты событий.
В GA4 есть два типа показателей: стандартные и пользовательские (или специальные).
Стандартные параметры
Google Analytics 4 собирает и предоставляет стандартные параметры по умолчанию, без дополнительных настроек.
Они содержат такие базовые данные:
- идентификаторы пользователей;
- информацию об устройстве, которое использует юзер;
- сведения о контенте, который посетитель просматривает или использует на сайте;
- данные о поведении на сайте или в мобильном приложении.
В каждой категории стандартных параметров есть подкатегории.
Пользовательские параметры
Дополняют автоматически собранные стандартные метрики, предоставляя детальную информацию о событиях. Их создают вручную и настраивают для отслеживания необходимых данных.
У этих показателей есть только одна категория — «Специальные» с подкатегориями.
Наши специалисты создали пошаговую инструкцию по настройке специальных параметров в Google Analytics 4, где рассказали, как собирать дополнительные метрики о посетителях вашего ресурса.
Что такое специальные отчеты
Специальные (или пользовательские, кастомные, детальные) отчеты в GA4 создаются вручную и помогают визуализировать и анализировать важные для бизнеса показатели.
Основные возможности:
-
Настройка. Выберите, какие данные анализировать (например, просмотры страниц, источники трафика).
-
Фильтрация и группировка. Настройте фильтры для анализа по определенным критериям.
-
Визуализация. Создавайте графики, диаграммы или таблицы для упрощенного отображения.
-
Сохранение и экспорт. Экспортируйте созданные анализы для дальнейшего использования.
Как создать отчет с пользовательскими параметрами
Можно использовать пустой шаблон, но я рекомендую выбирать тип «Произвольная форма». Он универсален, содержит почти все нужные метрики, которые удобно комбинировать.
Чтобы начать:
- На вкладке «Исследования» выберите тип «Произвольная форма».
- Задайте нужный диапазон дат, метрики и сегменты.
- Нажмите «+» для просмотра представленных атрибутов.
Читайте гид о том, как создать специальный отчет произвольной формы в Google Analytics 4.
Перетаскивание значений
Перетаскивайте показатели в столбцы или строки, чтобы структурировать и визуализировать данные.
- Выберите параметры, которые нужно использовать.
- Перетащите выбранные значения в поле «Строки» — сформируется строка с информацией для каждого элемента.
Перемещайте атрибуты в столбцы, чтобы отображать показатели в разрезе каждого из анализируемых элементов (в моем случае это — город).
- Выберите параметры, которые нужно использовать.
- Перетащите выбранные показатели в поле «Строки».
- Перетащите метрику «Источник или канал первого привлечения пользователя» в столбцы — отобразится количество активных пользователей из каждого канала трафика для каждого города.
Детализация отчета
Для более детального отчета добавляйте несколько метрик в строки и столбцы. Например, если нужно отследить данные по годам и страницам ресурса:
- Добавьте в строки специальный параметр «Название страницы».
- Добавьте в столбцы метрику «Год».
- Применить настройки для создания углубленного исследования.
Пример создания специального отчета
Прежде чем обратиться в ветеринарную клинику, клиенты хотят получить консультацию. Основные показатели для отслеживания в этом случае:
- звонки — переход на страницу с контактной информацией или сам звонок является признаком заинтересованности клиента;
- заполнение формы на сайте — дает возможность начать диалог с потенциальным клиентом.
Чтобы отслеживать количество конверсий за определенный период, необходимо создать детальный отчет.
Последовательность действий:
- Предварительно настройте специальные параметры для отчета.
В Google Analytics 4 специальные параметры (Custom Parameters) — это дополнительные данные, которые можно передавать вместе с событиями или привязывать к пользователю. Они позволяют глубже анализировать поведение клиентов, источники трафика и взаимодействие с сайтом.
- Добавьте показатели, которые нужно отслеживать, для отображения в отчете.
- Добавьте источники / канал сеанса, чтобы понимать, сколько конверсий принес каждый из них.
- Для наглядности добавьте вычисляемые показатели в виде общей суммы всех конверсий (в данном случае — запросы звонков и заполнение форм).
Как создавать и добавлять вычисляемые показатели в детальные отчеты, читайте в справке Google.
Выводы
- Пользовательские отчеты в Google Analytics 4 — это кастомизированные инструменты, которые позволяют собирать и анализировать важные для бизнеса данные.
- Среди основных функций:
- выбор показателей;
- фильтрация;
- визуализация.
- В GA4 параметры — это дополнительные атрибуты событий, которые позволяют глубже анализировать взаимодействие пользователей с сайтом или приложением.
- Существует два типа показателей: стандартные и пользовательские.
- Google Analytics 4 собирает и предоставляет стандартные параметры по умолчанию, без дополнительной настройки.
- Пользовательские метрики создаются вручную. Они дополняют автоматически собранные стандартные показатели и дают детальную информацию о нужных событиях.
По теме
Как работает Google Ads? Пособие для новичков в онлайн-рекламе
Разберитесь с типами рекламных кампаний, ставками и метриками результативности объявлений
Что такое контекстная реклама — все, что нужно знать
По прогнозам к 2027 году рынок контекстной рекламы достигнет $447,9 млрд. Ее используют как мировые гиганты, так и небольшой бизнес. Но подойдет ли она вам?
Как улучшить оценку качества целевой страницы в Google Ads — эксперимент Netpeak
Можно ли повысить оценку качества целевой страницы , если проставить конечные URL на уровне ключевого слова? Результаты исследования.
Свежее
Особенности разработки Retention-стратегии сервиса для путешественников — кейс сотрудничества с Karta.com
Рассказываем о деталях анализа и рекомендациях на основе его результатов
Рост SEO трафика агентства недвижимости в 2,5 раза за год — как расти после редизайна
А еще после перевода сайта на технологию JavaScript, смены URL и удаления блока страниц
Как сформировать положительный образ страховой компании: кейс сотрудничества Netpeak и ARX
И повысить взаимодействие с брендом более чем на 100 %