PPC Аналитика
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Что такое пользовательские параметры в GA4, и Как они помогают в аналитике
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Инна Сай

Google Analytics 4 не только собирает данные для маркетологов и аналитиков, но и структурирует их для анализа. Когда стандартных метрик GA4 о пользователях, товаре или услуге недостаточно, на помощь приходят специальные отчеты.

Такие отчеты визуализируют данные для принятия обоснованных решений. Их основа — пользовательские параметры, которые дополняют стандартную информацию и дают глубокие инсайты о поведении аудитории.

В этой статье я объясню, почему стоит использовать пользовательские метрики, а также поделюсь практическими советами по их применению для улучшения анализа.

Типы параметров в Google Analytics 4

События — основа Google Analytics 4. С их помощью можно отслеживать действия пользователей на сайте или в приложении, такие как нажатия кнопок, просмотр страниц, заполнение форм, просмотр видео.

Когда необходимо глубже проанализировать взаимодействие пользователей с сайтом или приложением, настраивают параметры — дополнительные атрибуты событий.

В GA4 есть два типа показателей: стандартные и пользовательские (или специальные).

Стандартные параметры ГА4

Стандартные параметры

Google Analytics 4 собирает и предоставляет стандартные параметры по умолчанию, без дополнительных настроек.

Они содержат такие базовые данные:

  • идентификаторы пользователей;
  • информацию об устройстве, которое использует юзер;
  • сведения о контенте, который посетитель просматривает или использует на сайте;
  • данные о поведении на сайте или в мобильном приложении.

Специальные параметры и подкатегории

В каждой категории стандартных параметров есть подкатегории.

Пользовательские параметры

Дополняют автоматически собранные стандартные метрики, предоставляя детальную информацию о событиях. Их создают вручную и настраивают для отслеживания необходимых данных.

У этих показателей есть только одна категория — «Специальные» с подкатегориями.




Наши специалисты создали пошаговую инструкцию по настройке специальных параметров в Google Analytics 4, где рассказали, как собирать дополнительные метрики о посетителях вашего ресурса.

Что такое специальные отчеты

Специальные (или пользовательские, кастомные, детальные) отчеты в GA4 создаются вручную и помогают визуализировать и анализировать важные для бизнеса показатели.

Основные возможности:

  1. Настройка. Выберите, какие данные анализировать (например, просмотры страниц, источники трафика).

  2. Фильтрация и группировка. Настройте фильтры для анализа по определенным критериям.

  3. Визуализация. Создавайте графики, диаграммы или таблицы для упрощенного отображения.

  4. Сохранение и экспорт. Экспортируйте созданные анализы для дальнейшего использования.

Как создать отчет с пользовательскими параметрами

Можно использовать пустой шаблон, но я рекомендую выбирать тип «Произвольная форма». Он универсален, содержит почти все нужные метрики, которые удобно комбинировать.

Чтобы начать:

  1. На вкладке «Исследования» выберите тип «Произвольная форма».

Создание отчета с пользовательскими параметрами

  1. Задайте нужный диапазон дат, метрики и сегменты.

  1. Нажмите «+» для просмотра представленных атрибутов.

Читайте гид о том, как создать специальный отчет произвольной формы в Google Analytics 4.

Перетаскивание значений

Перетаскивайте показатели в столбцы или строки, чтобы структурировать и визуализировать данные.

  1. Выберите параметры, которые нужно использовать.
  2. Перетащите выбранные значения в поле «Строки» — сформируется строка с информацией для каждого элемента.

Перетаскивание значений

Перемещайте атрибуты в столбцы, чтобы отображать показатели в разрезе каждого из анализируемых элементов (в моем случае это — город).

  1. Выберите параметры, которые нужно использовать.
  2. Перетащите выбранные показатели в поле «Строки».
  3. Перетащите метрику «Источник или канал первого привлечения пользователя» в столбцы — отобразится количество активных пользователей из каждого канала трафика для каждого города.

Детализация отчета

Для более детального отчета добавляйте несколько метрик в строки и столбцы. Например, если нужно отследить данные по годам и страницам ресурса:

  1. Добавьте в строки специальный параметр «Название страницы».
  2. Добавьте в столбцы метрику «Год».

Детализация отчета

  1. Применить настройки для создания углубленного исследования.

Пример создания специального отчета

Прежде чем обратиться в ветеринарную клинику, клиенты хотят получить консультацию. Основные показатели для отслеживания в этом случае:

  • звонки — переход на страницу с контактной информацией или сам звонок является признаком заинтересованности клиента;
  • заполнение формы на сайте — дает возможность начать диалог с потенциальным клиентом.

Чтобы отслеживать количество конверсий за определенный период, необходимо создать детальный отчет.

Последовательность действий:

  1. Предварительно настройте специальные параметры для отчета.
    В Google Analytics 4 специальные параметры (Custom Parameters) — это дополнительные данные, которые можно передавать вместе с событиями или привязывать к пользователю. Они позволяют глубже анализировать поведение клиентов, источники трафика и взаимодействие с сайтом.
  2. Добавьте показатели, которые нужно отслеживать, для отображения в отчете.
  3. Добавьте источники / канал сеанса, чтобы понимать, сколько конверсий принес каждый из них.
  4. Для наглядности добавьте вычисляемые показатели в виде общей суммы всех конверсий (в данном случае — запросы звонков и заполнение форм).

Как создавать и добавлять вычисляемые показатели в детальные отчеты, читайте в справке Google.

Выводы

  1. Пользовательские отчеты в Google Analytics 4 — это кастомизированные инструменты, которые позволяют собирать и анализировать важные для бизнеса данные.
  2. Среди основных функций:
  • выбор показателей;
  • фильтрация;
  • визуализация.
  1. В GA4 параметры — это дополнительные атрибуты событий, которые позволяют глубже анализировать взаимодействие пользователей с сайтом или приложением.
  2. Существует два типа показателей: стандартные и пользовательские.
  3. Google Analytics 4 собирает и предоставляет стандартные параметры по умолчанию, без дополнительной настройки.
  4. Пользовательские метрики создаются вручную. Они дополняют автоматически собранные стандартные показатели и дают детальную информацию о нужных событиях.
Инна Сай

Из учителя английского в РРС-специалиста!
Никогда себя не представляла digital-маркетологом, но изо дня в день убеждаюсь, что реклама и ее влияние на нас — колоссальное. Так почему бы не делать ее лучше и не исследовать секретные механизмы?
Люблю не банальные подходы и новые решения. Качественному контексту быть!

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