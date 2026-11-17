От нуля до переговоров на уровне enterprise за 6 месяцев: как QazCode вывел новый AI-продукт на рынок Казахстана без крупных рекламных бюджетов

От нуля до переговоров на уровне enterprise за 6 месяцев: как QazCode вывел новый AI-продукт на рынок Казахстана без крупных рекламных бюджетов

Когда рынок узкий, а продукт сложный, стандартная реклама и прямые продажи быстро упираются в потолок: потенциальных клиентов немного, а обычные рассылки истощают базу за несколько месяцев.

Именно с таким вызовом столкнулась казахстанская tech-компания QazCode. Она выводила на рынок крупного бизнеса новый AI-продукт и нуждалась в предсказуемом потоке квалифицированных встреч.

Мы с нуля построили ABM-систему, в которой аутрич в LinkedIn, email-маркетинг, платный трафик, лендинги и деанонимизация посетителей сайта работают вместе.

В этом кейсе мы рассказываем, почему именно эти каналы, объединенные в одну систему под списком целевых аккаунтов, обходятся дешевле и окупаются быстрее.

Кто наш партнер

QazCode — казахстанская технологическая компания, разрабатывающая AI- и enterprise-решения для корпоративных заказчиков.

Исходные данные

У команды партнера не было специалистов, занимающихся первичным контактом, квалификацией и прогревом потенциальных клиентов, а собственный «холодный» аутрич не давал системного результата. Взаимодействие с контактами было хаотичным, без единой базы и измеримой воронки продаж.

Компании требовался предсказуемый поток квалифицированных встреч с лицами, принимающими решения (ЛПР).

Сложность усугублял и узкий рынок Казахстана — целевых компаний сотни, а не тысячи. В таких условиях классический массовый лидген быстро исчерпывает базу, поэтому бренду требовалась точечная работа с четким списком аккаунтов.

Цели сотрудничества

Нашей главной целью стало вывести новый AI-продукт на рынок и подтвердить спрос в enterprise-сегменте.

Исходя из этого, мы определили целевые показатели и задачи:

отправить 100 персонализированных демо-презентаций за 12 месяцев;

добавить 1000+ целевых аккаунтов и 5000 контактов ЛПР в базу до конца 2026 года;

проводить систематическую работу по привлечению топовых аккаунтов;

развить контентную экосистему для каждого этапа воронки продаж.

Вызовы

Построение ABM-системы осложнялось несколькими исходными факторами и спецификой самого B2B-рынка:

Старт с нуля. В начале у проекта не было ни выделенных SDR-специалистов, ни собранной базы аккаунтов, ни лендинга, ни оформленных профилей для продаж в социальных сетях. Первая целевая страница и рекламная кампания появились уже в процессе работы. Узкий рынок. Поскольку количество потенциальных enterprise-клиентов ограничено, каждый аккаунт — на вес золота. Неточное или навязчивое сообщение могло надолго закрыть доступ к компании. Ограниченный доступ к лицам, принимающим решения. Один канал коммуникации быстро исчерпывает себя. Если полагаться только на LinkedIn или email, большинство нужных контактов останутся недоступными. Сложный продукт с длительным циклом сделки. AI-продукты не покупают с первого сообщения. Нам нужно было построить систему длительного, поэтапного «прогрева» клиентов.

Стратегия продвижения

Мы понимали, что на узком рынке нельзя ставить все на один инструмент. Поэтому наша команда строила не отдельную кампанию, а полноценную систему из нескольких каналов, которые охватывают разные этапы воронки и усиливают друг друга.

Воронку рассчитывали от конца: от необходимого количества встреч до объема базы, с бенчмарк-конверсией на каждом этапе:

приглашение → принятие заявки → ответ → положительный отзыв → назначенная встреча.

К аутричу добавили email-маркетинг, платный трафик и контентные лендинги.

Помесячный план имел четкую динамику разгона: первые месяцы ушли на запуск и прогрев каналов, чтобы в дальнейшем выйти на стабильный темп встреч.

Три принципа, на которых строилась стратегия:

Мультиканальность. LinkedIn-аутрич через профили амбассадоров, email, таргетированная реклама, лендинги и деанонимизация посещений сайта работали вместе. Когда один канал исчерпывает базу, другие дают дополнительные точки соприкосновения с теми же целевыми компаниями. Контент под конкретный этап. Для всех сегментов идеального клиента (ICP) и на каждом этапе принятия решения нужен свой контентный триггер. Без этого аккаунты после первого контакта теряют интерес. «Прогрев» вместо давления. Поскольку цикл сделки длинный, мы строили воронку на последовательном укреплении доверия.

Действия команды

Чтобы запустить запланированную экосистему привлечения enterprise-клиентов, мы реализовали семь последовательных этапов:

Построение полноценной ABM-системы — это последовательное развитие инфраструктуры. Основные этапы проекта по месяцам выглядят следующим образом:

Месяц Этап Ключевые направления и результаты Месяц 1 Стратегия Разработка ICP, байинг-комитета (группы людей, принимающих решения), месседжей и архитектуры воронки продаж Месяц 2 Инфраструктура Сбор первоначальной базы данных, подготовка профилей амбассадоров, разработка скриптов и рекламных кабинетов Месяц 3 Запуск каналов Начало взаимодействия в LinkedIn и по электронной почте, организация первой квалифицированной встречи 4-й месяц Новый ресорч Выход за пределы LinkedIn, подключение государственных и отраслевых реестров 5-й месяц Заявки с лендингов Запуск контентной экосистемы 6-й месяц Масштабирование Реактивация накопленной базы, оптимизация связей и выход на стабильный темп

Первый месяц выглядит как нулевые результаты, и именно здесь большинство компаний решает, что ABM не работает. Первая встреча происходит на третьем месяце, первые заявки вне аутрича — на пятом. Однако без этого подготовительного фундамента стабильный и предсказуемый поток enterprise-клиентов просто невозможен.

Этап 1. Стратегия и исследование

Первый месяц ушел на подготовку.

Мы разобрали продукт до уровня конкретных сценариев использования. Проанализировали международных и локальных конкурентов и для каждого сформулировали убедительные аргументы для каждой линии диалога.

Далее определили приоритетные ICP и расписали состав байинг-комитета: кто принимает решения, кто формирует требования, кто будет работать с продуктом ежедневно. У каждой из этих ролей свой язык и свои проблемы: руководство высшего звена (C-level) обращает внимание на окупаемость инвестиций и безопасность данных, руководитель направления считает часы, сэкономленные на рутинной работе, а конечный пользователь хочет найти нужный документ за пару кликов.

Под эти потребности мы собрали банк возражений, прописали логику обработки каждого из них и согласовали tone of voice: говорить на языке бизнес-результата в формате «было → стало».

Всю воронку разбили на четыре этапа от первого знакомства до принятия решения, подготовив для каждого свой офер и целевое действие.

На узком рынке цена ошибки в коммуникации выше, чем цена клика. Одно неудачное взаимодействие закрывает доступ к целевой компании надолго.

Стратегия дала четкий ответ: с кем мы говорим, о чем и в какой последовательности — и уже под этот ответ мы подбирали последующие каналы.

Этап 2. Сбор базы

Ресерч мы сделали первой точкой системы. Сколько бы скриптов ни подготовила команда, они работают с теми контактами, которые уже есть в базе. Ошибка на этом этапе масштабируется на все последующие шаги.

Сначала мы искали компании и контакты через LinkedIn, но через несколько недель этот канал уперся в потолок. На узком рынке Казахстана релевантные enterprise-компании представлены в соцсети частично, а глубина контактов по каждой из них ограничена. Чтобы не терять целевую аудиторию, мы расширили поиск на другие релевантные источники: государственные и отраслевые реестры, корпоративные сайты и открытые бизнес-базы.

Это изменило стратегию масштабирования.

Вместо того чтобы брать все компании, мы получили возможность фильтровать их по размеру и сосредоточиться на зрелом бизнесе, где есть и бюджет, и потребность в сложных AI-решениях.

Также увеличилась глубина охвата байинг-комитета: в каждую компанию мы начали проникать через несколько ролей одновременно, а не через одного человека, который может не ответить, уйти из компании или не иметь влияния на окончательное решение.

Этап 3. Подготовка профилей амбассадоров

Профили амбассадоров мы готовили под разные уровни байинг-комитета, ведь топ-менеджмент и технические специалисты ожидают от собеседника кардинально разного контекста.

Один профиль был разработан для стратегического уровня: руководители высшего звена (C-level) ожидают увидеть эксперта, свободно ориентирующегося в вопросах окупаемости инвестиций, рисках безопасности данных и регуляторных требованиях.

Второй профиль сформирован для продуктово-практического уровня: руководители направлений и будущие пользователи лучше реагируют на прикладной контент о том, как быстро интегрировать решение и решать повседневные задачи без привлечения IT-команды.

Для оформления профилей мы проработали заголовок, блок об опыте, позиционирование экспертизы, визуальное оформление и общий язык общения.

Профили не дублировали друг друга, а работали в синергии: первый открывал двери на уровень принятия окончательных решений, а второй укреплял доверие среди тех, кто формирует технические требования и будет непосредственно работать с продуктом.

Этап 4. SMM в LinkedIn

Регулярные публикации, ориентированные на аудиторию C-level и лиц, принимающих решения (ЛПР), мы вели с корпоративной страницы и аккаунтов амбассадоров.

Engagement Rate амбассадора достиг показателя в 2,4% при среднем значении по платформе 2–2,2%. Отдельные публикации даже попадали в топ-10% аккаунтов по охвату в регионе Восточной Азии, обеспечивая дополнительную органическую видимость.

Для холодного аутрича это имеет прямой эффект. Когда потенциальный клиент получает приглашение или первое сообщение, он сразу заходит, чтобы проверить профиль отправителя, и видит активную экспертную ленту вместо пустой страницы.

Вероятность принять приглашение и продолжить диалог возрастает.

Этап 5. Разработка контентной системы

Мы построили целостную контентную экосистему, охватывающую все этапы воронки принятия решений — от первого знакомства до окончательного выбора.

Она включала:

материалы для первичного привлечения внимания;

лид-магниты для обмена на контакты;

интерактивный инструмент расчета выгоды;

отдельные отраслевые лендинги для приоритетных сегментов;

страницу продукта;

специальную форму бронирования демо-презентации.

Всего в рамках проекта было создано четыре контентных лендинга, один продуктовый лендинг, ROI-калькулятор, форма роудмапы и серия отраслевых презентаций под каждый ICP, которые амбассадоры отправляли потенциальным клиентам в качестве логического шага после первого ответа.

Каждый контентный актив выполнял одновременно три функции:

повод для контакта в рамках аутрича;

основа для экспертных постов амбассадоров;

целевая страница для таргетированной рекламы в Google, Meta и LinkedIn.

Благодаря такому использованию контент оказался самой дешёвой частью системы в пересчёте на полученный результат.

Этап 6. Мультиканальный аутрич

Прямую коммуникацию с потенциальными клиентами мы выстроили через два основных канала — LinkedIn и электронную почту. LinkedIn-аутрич реализовали исключительно через личные профили амбассадоров. Сообщение от живого человека с релевантным опытом воспринимается как начало профессионального диалога, а не как спам-рассылка, и цифры это подтвердили. За шесть месяцев:

отправили 2790 приглашений ;

; получили 521 принятый запрос на подключение ;

; 201 ответ и 19 квалифицированных контактов ;

и ; показатель Reply Rate держался на высоком уровне 18–19% в течение всего периода.

Email помог охватить тех, до кого не удалось достучаться через LinkedIn. Для этого мы подготовили первые письма и цепочки последующих писем с отдельными предложениями на втором и третьем контакте.

Отправив более 3000 писем, мы получили 40 ответов, 13 квалифицированных контактов и шесть назначенных встреч.

В результате именно электронная почта оказалась самым эффективным инструментом для финальной конверсии предварительного общения в непосредственное бронирование слота в календаре sales-команды.

Этап 7. Привлечение вне аутрича

Это та часть, ради которой и создавалась система.

Платный трафик приводил на контентные лендинги. Для фиксации спроса мы задействовали инструменты деанонимизации посещений сайта. Эта технология позволила точно определять, какие именно enterprise-компании посещали страницы продукта, просматривали презентации или изучали калькулятор, даже если они не оставили прямую заявку через форму.



Полученные данные передавались специалисту по ресорчингу, он находил контакты представителей компании, а мы добавляли их в воронку для прогря.

Результаты продвижения

1. Наполнение воронки и рост базы

База выросла до 3399 контактов в 762 компаниях, в активной воронке — 77 аккаунтов. Более 2/3 контактов, которые ответили, остались в работе. Динамика ответов ежемесячно росла: от 35 в июне до 72 в сентябре. Примерно каждый шестой контакт мы отсеяли как нерелевантный. На узком рынке это такая же ценная информация, как и положительный ответ.

2. Диверсификация каналов заявок

Половину всех демо (4 из 8) принесли лендинги через рекламу и ретаргетинг. Платный канал сгенерировал столько же демо, сколько и весь холодный аутрич.

3. Аутрич работал на уровне рынка или выше

LinkedIn показал Reply Rate 18,5% при Acceptance 19,6% — это верхний предел бенчмарка для C-level. Каждый 7–8 ответ конвертировался в реальный интерес.

4. Выявление скрытого спроса

Инструмент идентифицировал 318 компаний (186 взяты в работу), которые посещали сайт, но не оставляли заявок, что позволило перехватить интерес к непосредственному обращению.

5. Аккаунты дошли до стадии переговоров

6 аккаунтов дошли до звонка от отдела продаж, компании перешли к согласованию NDA, коммерческого предложения и условий пилотного проекта. Расходы на платные каналы за весь период были меньше, чем один средний чек enterprise-клиента, а единственная заключенная сделка окупила квартал работы ABM-систем.

Что не сработало и что мы изменили

На старте проекта мы делали ставку на LinkedIn: для B2B-аутрича это стандартный выбор, и по количественным показателям канал отработал хорошо.

Однако в процессе работы мы увидели, что представители ICP на этом рынке охотнее переходят к предметному разговору через электронную почту. Звонки в календаре поступали именно оттуда, и первая запланированная встреча тоже пришла по этому каналу.

Формальные показатели отклика в LinkedIn были выше, но к реальному звонку чаще приводила именно электронная почта.

Мы изменили тактику уже на этапе внедрения: перераспределили объемы в пользу электронной почты, расширили последовательность контактов и добавили отдельное предложение во втором и третьем письме. LinkedIn остался в системе, но в другой роли: он создавал узнаваемость и устанавливал контакт, а электронная почта доводила диалог до встречи.

Главный вывод для других enterprise-проектов: бенчмарки каналов не переносятся между рынками автоматически. Тестировать и корректировать их распределение нужно на основе собственных реальных данных, и лучше делать это уже на втором месяце работы, а не на шестом.

Выводы

Account-Based Marketing позволяет системно и эффективно выводить новый продукт на рынок без завышенных рекламных бюджетов. Список целевых компаний вместо широкой аудитории, охват нескольких контактов в одном аккаунте и мультиканальность дают максимальную отдачу. На узком B2B-рынке выигрывает система из нескольких каналов, которые усиливают друг друга. Когда аутрич в LinkedIn упирается в потолок ограниченной базы, платный трафик, лендинги и деанонимизация визитов дают дополнительные точки входа в те же целевые аккаунты. Сложную систему привлечения невозможно построить за один день. Первые месяцы уходят на запуск и прогрев каналов, а отдача накапливается поэтапно. Стратегия задает направление, но распределение усилий между каналами корректируется с учетом первых результатов.

Комментарий команды Netpeak

Азрет Сатбеков, Project Manager, Netpeak

Самым сложным было сохранить качество лидов, когда четыре канала работают одновременно. Поиск, PPC, аутрич и контент амбассадоров шли параллельно, и часть заявок с лендинга AI-аудита было сложно отнести к конкретному источнику. Специалисты по продажам на стороне клиента отмечали отдельные лиды как нецелевые, поэтому мы донастроили фокус кампаний с учетом обратной связи от продаж, а не только под маркетинговые метрики. Наиболее ощутимый эффект дала автоматизация доставки лидов. Вместо ручной проверки таблиц с формами мы настроили Telegram-бота, который отслеживал папку с таблицами лидов и отправлял уведомления о каждой новой заявке в режиме реального времени. От других проектов этот отличается именно объединением каналов в одной воронке под B2B/IT-аудиторию. Performance, аутрич и контент-амбассадоры работали не параллельно и изолированно, а на одну цель, с общей отчетностью.

Комментарий клиента

Айжан Маулен, руководитель проекта QazCode

Изначально ABM был для нас новым направлением. Нам нужен был не просто подрядчик для запуска отдельных мероприятий, а партнер, который поможет разобраться в подходе и построить полноценный канал привлечения клиентов. Особенно ценным результатом стала практическая глубина стратегии. Команда подготовила подробную аналитику, схемы воронки продаж, технические задания и материалы для запуска. Мы понимаем, как устроен процесс, что делает каждая сторона и по каким показателям оценивать прогресс. Сейчас проект уже перешел от стратегии к практической реализации: мы проводим первые встречи и демонстрации с целевыми компаниями и постепенно масштабируем работу. Работа команды Netpeak помогла дополнить нашу экспертизу системным взглядом на ABM и воплотить первоначальные идеи в конкретную модель привлечения целевых аккаунтов. Мы довольны сотрудничеством и рассчитываем усилить полученные результаты на следующих этапах.

Команда проекта: Максим Соколюк, ABM-стратег; Екатерина Гусаченко, ABM-менеджер; Азрет Сатбеков, проектный менеджер; Владислав Краснов, ведущий аналитик; Петр Белинский, SMM-менеджер по LinkedIn; Марианна Данишенко, представитель по развитию продаж; Николай Зуб, руководитель PPC-команды; Яна Ивашина, Павел Юшкевич, PPC-специалисты.







