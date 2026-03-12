Account-Based Marketing (ABM): практический пошаговый гайд запуска для B2B-компаний
Материал подготовлен в соавторстве с Катериной Гусаченко, ABM Manager в команде Netpeak.
Account-Based Marketing, или ABM — это стратегия B2B-маркетинга, которая фокусируется не на генерации массовых лидов, а на работе с конкретными целевыми компаниями (target accounts). На украинском рынке этот подход также известен как маркетинг ключевых клиентов, ABM-маркетинг или акаунт-бейзд маркетинг.
На практике ABM для B2B означает переход от модели «больше трафика и больше лидов» к модели управляемого роста через приоритетные аккаунты. Именно поэтому ABM-стратегия чаще всего используется в компаниях с длинным циклом продаж, высоким средним чеком и сложным процессом принятия решений у клиента.
В этом материале вы найдете пошаговое руководство по ABM: что такое Account-Based Marketing и кому он подходит, как выбрать target accounts, а также принципы построения ABM-стратегии, запуск каналов и измерение KPI.
Это не теоретическая статья и не обзор инструментов. Это практическая инструкция для B2B-компаний, которые хотят быстро и эффективно внедрить ABM-подход. Далее будет:
- пять основных блоков — составляющих ABM-системы;
- пять этапов внедрения, от анализа до масштабирования;
- 171 конкретная задача пошагового построения ABM;
- четкие мейлстоуны и KPI каждого этапа.
В конце гайда вы найдете подробную диаграмму Ганта по запуску и развитию ABM.
Давайте приступим!
Для кого этот гайд
Для владельцев или руководителей B2B-бизнесов, CMO и руководителей отделов продаж, которые:
- продают сложные или дорогие B2B-решения;
- устали от количества вместо качества — хотят видеть в пайплайне стратегические аккаунты, а не просто загружать отдел продаж обработкой «холодного шума»;
- работают с ограниченным рынком потенциальных клиентов;
- ищут выход из ловушки «нецелевых лидов» — стремятся инвестировать бюджет в те 20% клиентов, которые приносят 80% прибыли;
- стремятся к масштабированию без раздувания операционной деятельности — хотят зарабатывать больше, работая с меньшим количеством крупных клиентов, где каждый контракт имеет стратегическое значение;
- готовы к игре в высшей лиге — планируют системно выйти на ТОП-аккаунты и Enterprise-рынок.
Что такое Account-Based Marketing (ABM) и как он работает
В классической B2B-модели маркетинг оптимизирует количество лидов, а продажи — конверсию в сделки. На определенном этапе роста эта модель перестает масштабировать доход: расходы растут быстрее pipeline (последовательность этапов, которые проходит потенциальная сделка или клиент до момента продажи), а фокус команды размывается.
ABM меняет единицу планирования. Вместо лида в центре появляется аккаунт — конкретная компания с конкретными ролями, процессами и бизнес-контекстом.
На практике это означает:
- четкую приоритизацию клиентов;
- общую стратегию маркетинга и продаж;
- синхронизацию каналов вокруг списка аккаунтов;
- измерение не кликов, а прогресса аккаунтов в воронке.
ABM — не канал и не кампания, это модель управления ростом в сложных B2B-продажах.
Какие задачи B2B-бизнес обычно решает через ABM
В практике B2B-команд ABM чаще всего запускают, когда нужно:
- повысить средний чек сделок;
- снизить CAC (Customer Acquisition Cost, цена привлеченного клиента, совершившего покупку) за счет фокуса на релевантных аккаунтах;
- повысить ROMI;
- зайти в enterprise-сегмент или стратегические аккаунты;
- сократить цикл сделки;
- сфокусировать команды продаж и маркетинга на самых перспективных компаниях;
- повысить конверсию продаж.
Кому подходит ABM
Это — must have для роста, когда:
- LTV клиента (Сustomer Lifetime Value, пожизненная ценность клиента) высокий, обычно от $10 000;
- цикл сделки длительный, от трех месяцев, и в нем задействованы несколько лиц, принимающих решения;
- количество потенциальных клиентов в нише ограничено (до 5000);
- у вас есть sales-команда и сложный процесс продажи;
- вам важно не просто увеличивать трафик, а управлять качеством pipeline.
❗️Если бизнес держится на массовых транзакциях и коротком цикле сделки — ABM, скорее всего, не будет оптимальным инструментом.
Как выглядит запуск Account-Based Marketing на практике
ABM не запускается как линейный проект «шаг за шагом, один за другим».
Часть процессов происходит одновременно: команда формирует базу аккаунтов и готовит контент, параллельно запускает рекламу и outreach с sales-активацией, а после появления первых сигналов с рынка переходит к оптимизации.
Поэтому для планирования ABM целесообразно использовать диаграмму Ганта: она показывает не только что делать, но и как синхронизировать работу разных ролей во времени — от стратегии и ресерча до рекламы, продаж и аналитики. Далее подробно разберу ключевые составляющие стратегии ABM для B2B — от фундамента до инструментов активной фазы.
Вы увидите, как эти элементы синхронизируются, наслаиваются и параллельны во времени. Поймете логику развертывания проекта: от глобального стратегического планирования до еженедельных тактических операций, отраженных в подробном таймлайне.
В этом гайде сознательно разделяю ABM на две плоскости: блоки и этапы.
Блоки — это то, что должно быть построено в системе ABM: стратегия, данные, контент, каналы, sales-активация, аналитика. Это «составляющие двигателя».
Этапы — это в какой последовательности во времени эта система запускается, тестируется, оптимизируется и масштабируется. Это «дорожная карта движения».
На практике блоки работают параллельно, а этапы помогают управлять приоритетами, рисками и ресурсами. Именно эту логику и отражает диаграмма Ганта, которую вы можете скачать ниже.
Блок 1. Стратегическое управление
Этот блок отвечает на вопрос, как вы будете зарабатывать деньги через ABM, и объясняет принципы оценки эффективности и управления системой.
Задача: предоставить четкий алгоритм развертывания ABM-системы, позволяющий шаг за шагом синхронизировать стратегическое планирование, техническую подготовку и активные продажи в едином цикле.
На практике этот блок состоит из двух шагов.
- Разработка стратегии ABM включает:
- анализ ситуации — рынок, спрос, конкуренты, продукт, ICP (профиль идеального клиента), продажи;
- постановку целей — точки роста, приоритеты, SMART+CBP (Customer Buying Process, процесс, через который проходит клиент при принятии решения о покупке);
- стратегию — ICP, коммуникация, упаковка и позиционирование продукта, фокусные рынки;
- тактику — инструменты, методы, стандарты;
- план действий — диаграмма Ганта, команда, расчет ресурсов;
- контроль — KPI, дашборд, регулярная аналитика и оптимизация.
- Процессы координации внедрения разработанной стратегии:
- регулярная аналитика и учет — KPI, Pipeline, воронки, базы аккаунтов;
- планирование и организация работы членов команды;
- синхронизация команд маркетинга и продаж, организация коммуникации;
- контроль достигнутых результатов и адаптация стратегии в реальном времени.
Что получите в результате:
- Утвержденную ABM-стратегию (цели, фокус, ожидаемые результаты).
- Четко описанный ICP.
- Зафиксированный бизнес-кейс — зачем бизнесу ABM, какие метрики успеха.
- Архитектуру маркетинговых воронок.
- Согласованную модель измерения (что считаем: аккаунты, стадии, pipeline, доход).
- Определенные роли и ответственность между marketing и sales.
- Согласованный таймлайн, объем работ (проектные рамки) и бюджет.
Если нет стратегии, общих целей и модели измерения — дальше вы масштабируете активность, а не результат.
Блок 2. Формирование списка аккаунтов и стейкхолдеров
Этот блок отвечает на вопрос: с кем конкретно вы работаете и где именно находится будущий доход.
Задача: собрать из разных источников базу данных потенциальных клиентов, которые четко соответствуют требованиям ICP. Она должна содержать информацию о компании, ключевых лицах, принимающих решения, контактные данные и уникальные параметры для дальнейшей персонализированной коммуникации и таргетинга на эту и похожую (look-alike) аудиторию.
На практике:
- Определяете способы поиска и проверки параметров, которым должны соответствовать ICP, и приоритезируются сегменты.
- Находите аккаунты (компании), полностью соответствующие ICP, и ключевые лица, принимающие решения в этих компаниях.
- Собранную базу обогащаете дополнительными данными о компаниях и стейкхолдерах для дальнейшей персонализированной коммуникации.
- Валидируете контактные данные ключевых контактов — база очищается.
Что получаете в результате:
- Минимальный Target Account List (TAL, список конкретных компаний, на которые направлена ABM-стратегия) на 50–200 ICP компаний и четкие критерии поиска и квалификации для дальнейшего сбора базы.
- Валидированные контактные данные ключевых стейкхолдеров в целевых аккаунтах.
- Дополнительные параметры данных о компаниях, ключевых контактах и их особенностях для персонализации дальнейших коммуникаций.
- Обогащенную базу историческими данными от sales-команды о предыдущей истории взаимодействия.
❗️Если нет согласованного TAL и данных о каждом стейкхолдере в целевых аккаунтах, дальнейшие активности — это лишь дорогой таргетинг, а не ABM-система.
Блок 3. Публичное присутствие и экспертность
Этот блок отвечает на вопрос: почему эти аккаунты вообще должны вам доверять еще до первого контакта.
Задача: сформировать профессиональную репутацию, доверие и узнаваемость среди ICP еще до первого личного контакта с будущим клиентом.
На практике:
- Упаковываете профили вашей компании и амбассадоров в Linkedin так, чтобы вызвать доверие и надежность.
- Собранных в базу стейкхолдеров добавляете в коннекты.
- Выстраиваете экспертное присутствие через релевантные комментарии, дискуссии и реакции на публикации ключевых лиц.
- Делаете собственные полезные публикации, которые попадают в ленты новостей стейкхолдеров для их прогрева до личного контакта. Таким образом, посты видят целевые аккаунты за счет предварительного добавления в коннекты, лайки и комментарии, а не в целом вся сеть LinkedIn.
Что вы получаете в результате:
- Упакованные профили компании и ее амбассадоров (LinkedIn / сайт).
- Контактные лица добавлены в коннекты.
- Сформированный контентный минимум для работы с ICP (позиционирование, кейсы, экспертиза).
- Запущено базовое контент-присутствие в релевантных каналах.
- Получены первые сигналы узнаваемости / взаимодействия со стороны стейкхолдеров в ключевых аккаунтах.
❗️Когда бренд и его амбассадоры не вызывают доверия у целевых аккаунтов, outbound и реклама будут конвертировать хуже и дороже.
Блок 4. Медийная поддержка и performance-оркестрация (PPC + look-a-like)
Этот блок отвечает на вопрос: как создать системное медийное присутствие вокруг целевых аккаунтов, прогреть buying committee и подготовить их к прямому контакту с представителем отдела продаж.
Задача: построить контролируемую рекламную экосистему вокруг Target Account List, которая формирует узнаваемость, доверие и повышает конверсию в встречи.
На практике это выглядит следующим образом.
-
Аналитическая подготовка:
- настройка трекинга посадочных страниц;
- определение KPI (Account Engagement, CPL, MQL, SQL, meetings);
- подготовка дашбордов для контроля результатов;
- разработка медиаплана и согласование бюджетов.
-
Точечный таргетинг на целевые аккаунты:
- запуск кампаний на владельцев собранных Email-адресов целевых компаний;
- таргетинг в Google, LinkedIn, Meta и TikTok;
- сегментация аудиторий по ролям (buying committee).
-
Масштабирование через look-a-like:
- создание похожих аудиторий на базе TAL;
- привлечение новых релевантных аккаунтов с похожим профилем;
- расширение охвата без потери качества.
-
Креатив и оферта:
- разработка рекламных креативов, которые бьют в конкретные боли ICP;
- тестирование форматов (видео, кейсы, экспертный контент);
- адаптация месседжей под роли в buying committee.
-
Постоянная оптимизация:
- мониторинг стоимости целевых действий;
- A/B-тестирование объявлений и сегментов;
- коррекция бюджетов на основе фактической эффективности.
Что вы получаете в результате:
- Сформированное медийное присутствие в поле зрения целевых аккаунтов.
- Первые сигналы узнаваемости бренда среди buying committee.
- Повышенная конверсия в Outreach и встречи.
- Настроенная система измерения эффективности рекламы.
- Четкое понимание, какие сегменты и креативы реально движут pipeline.
❗️Когда нет стабильного синхронного присутствия в каналах и отслеживания, создать стабильный спрос невозможно. Это — больше о наличии информации в разных каналах, а не о системе.
Блок 5. Email и LinkedIn Outreach (Sales-активация)
Этот блок отвечает на вопрос: как перевести узнаваемость и интерес в прямой диалог, встречи и конкретные возможности в pipeline.
Задача: построить полуавтоматизированную систему персонализированной коммуникации со стейкхолдерами целевых аккаунтов для назначения встреч и продвижения сделок в воронке.
Это работает следующим образом.
-
Техническая подготовка:
- прогрев доменов и Email-адресов;
- настройка подписей, постмастеров;
- завершение подготовки LinkedIn-профилей амбассадоров.
-
Разработка коммуникационной логики:
- создание цепочек персонализированных сообщений;
- написание скриптов под разные роли в buying committee;
- формирование триггерных сценариев;
- адаптация месседжей под индустрию и pain points.
-
Запуск и управление рассылками:
- запуск outreach-кампаний на собранную базу;
- ручная коммуникация со стейкхолдерами;
- обработка возражений;
- квалификация лидов и назначение встреч.
Что вы получаете в результате:
- Назначенные встречи с целевыми аккаунтами.
- Квалифицированные возможности в pipeline.
- Системная модель персонализации под ICP.
- Синхронизированное движение между маркетингом и продажами.
- Предполагаемый объем sales-активаций в месяц.
❗️Если Outreach не персонализирован и не синхронизирован с медиаподдержкой, вы создаете холодное давление, а не системный прогресс аккаунтов.
Этапы внедрения АВМ
Этап 1. Разработка стратегии
Цель — разработка ABM-стратегии и подробной дорожной карты ее реализации на полгода.
На этом этапе важно:
- провести анализ — рынка, спроса, конкурентов, продукта, клиентов, продаж;
- поставить SMART-цели;
- разработать стратегию — ICP, коммуникация, фокусные рынки,
упаковка и позиционирование продукта;
- выбрать тактику — инструменты, методы, стандарты;
- спланировать реализацию — диаграмма Ганта, команда, расчет ресурсов;
- обеспечить аналитику и контроль — KPI, дашборд.
❗️Если нет четкой стратегии, KPI и согласования с sales — ABM превратится в набор активностей без прогнозируемого влияния на доход.
Этап 2. Настройка ABM
Цель — подготовить необходимую инфраструктуру для запуска ABM-кампании. А именно сформировать базу аккаунтов и контактов, настроить рекламу и аутрич, оптимизировать профили и создать системы дистрибуции месседжей.
На этом этапе важно:
- запустить сбор и обогащение базы — найти и верифицировать контакты стейкхолдеров в соответствии с выбранным ICP;
- оптимизировать LinkedIn-инфраструктуру — подготовить профили амбассадоров, подключить премиум-пакеты и провести мануальный прогрев аккаунтов для безопасной автоматизации;
- обеспечить «цифровую гигиену» Email — создать подписи, подключить постмастера и провести прогрев адресов перед фокусной коммуникацией;
- сформировать контентный арсенал — подготовить шаблоны публикаций, визуалов и скрипты автоматизации (персонализированные темплейты);
- настроить PPC с Email и look-a-like таргетингом — подготовить рекламный кабинет, аналитику, аудитории и креативы для медийной поддержки;
- запустить Engagement-механику — начать комментирование контента стейкхолдеров для формирования узнаваемости к моменту прямого контакта;
- подготовить outreach — написать скрипты, персонализации и создать шаблоны outreach-кампаний.
❗️Если каналы не синхронизированы в запусках и не объединены общей кампанией, вы просто запускаете отдельные активности и теряете эффект синергии.
Этап 3. Запуск и тест
Цель — запустить все каналы коммуникации в соответствии со стратегией для получения первых обратных связей и результатов. Измерить реальную эффективность выбранных тактик и проверить гипотезы ABM-стратегии.
На этом этапе важно:
- продолжить поиск и обогащение базы аккаунтов и стейкхолдеров;
- регулярно публиковать качественный контент в профилях компании и амбассадоров;
- взаимодействовать с ключевыми лицами в обсуждениях публикаций;
- запустить PPC-кампании и протестировать креативы;
- готовить персонализации и запускать Outreach-цепочки;
- проводить квалификацию лидов, скоринг, подготовку к митам;
- еженедельно анализировать операционные KPI каждого инструмента;
- планировать следующие шаги на основе результатов и готовить новые материалы.
❗️Когда нет первых сигналов спроса и встреч — масштабировать еще рано, сначала нужно исправить месседжи, каналы или ICP.
Этап 4. Оптимизация
Цель — конвертировать накопленный интерес в первые закрытые сделки и оплаты. Повысить рентабельность ABM-системы через масштабирование наиболее эффективных тактик и отсечение слабых механик.
На этом этапе важно:
- итерационно обновлять ICP — продолжать поиск и обогащение базы, опираясь на профили аккаунтов, которые уже проявили интерес или стали клиентами;
- масштабировать медийное давление — оптимизировать текущие кампании в LinkedIn и Google Ads, а также подключить Meta Ads для «дожимания» стейкхолдеров через ретаргетинг;
- улучшить контент-стратегию — выделить форматы контента с самым высоким Engagement Rate и внедрить новые тесты (видеокейсы, отраслевые отчеты);
- отточить Outreach-цепочки — провести А/В тестирование персонализации и структуры сообщений для повышения конверсии в назначенные встречи;
- систематизировать Lead Management — обеспечить бесперебойную квалификацию и скоринг лидов, готовя Sales-команду к финальным стадиям переговоров;
- идентифицировать прибыльные связи — выявить комбинации каналов и месседжей, которые дают самый быстрый путь от контакта до контракта.
Если вы не видите тактики, которая реально движет сделками — вы масштабируете хаос, а не систему.
Этап 5. Масштабирование
Ваша цель — конвертировать накопленный потенциал в финальные стадии воронки: встречи, предметные переговоры и подписанные контракты. А также обеспечить выход на максимальные мощности всех проверенных каналов и внедрить вспомогательные инструменты для усиления результата.
На этом этапе важно:
- финализировать работу с базой — завершить сбор аккаунтов и применить альтернативные методы поиска «труднодоступных» стейкхолдеров;
- максимизировать медийный охват — масштабировать PPC-кампании в LinkedIn, Google и Meta Ads, фокусируясь на наиболее конверсионных сегментах;
- дожать интерес через Outreach — реализовать стратегию фоллоу-апов и персонализированных напоминаний, чтобы перевести «теплых» контактных лиц в фазу назначения митов;
- усилить Social Selling — активизировать взаимодействие в обсуждениях и продолжать публикацию контента, доказавшего свою эффективность;
- внедрить Direct-инструменты — запускать вспомогательные механизмы (узконаправленные лендинги под конкретные сегменты, офлайн-ивенты, подарки и т. д.) для личного контакта с ТОП-аккаунтами;
- синхронизировать путь к сделке — обеспечить бесперебойную квалификацию и скоринг лидов для максимально быстрой передачи в Sales-команду.
Если нет стабильной экономики и прогнозируемого результата, то масштабирование только увеличит расходы, а не доход.
Команда проекта: кто превращает стратегию в прибыль
Построение ABM не заканчивается на стратегии, каналах или инструментах. В реальном бизнесе все эти элементы начинают работать только тогда, когда за ними стоит слаженная команда.
Люди превращают диаграмму Ганта, дорожную карту и тактические планы в встречи, сделки и доход. ABM по своей природе — это синергия маркетинга и продаж, где каждая роль отвечает за конкретный этап движения аккаунта в воронке: от первого контакта до подписанного контракта.
Сначала важно определить, кто именно и за что отвечает в вашей ABM-системе.
|
Роль
|
Зона ответственности
|
CMO & Head of Sales
|
Стратегический надзор, синхронизация маркетинга с продажами и контроль ROI.
|
ABM-стратег
|
Архитектура кампании, разработка ICP, позиционирование и офферов.
|
PM (Project Manager)
|
Координация команды, соблюдение дедлайнов, еженедельная отчетность.
|
Researcher
|
Поиск, верификация и глубокое обогащение базы целевых аккаунтов.
|
SDR
|
Прямая коммуникация, Outreach, прогрев Email/LinkedIn, квалификация и назначение митов.
|
PPC Specialist
|
Настройка и оптимизация рекламы (Google, LinkedIn, Meta, TikTok).
|
Технический / Разработчик
|
Технический сет-ап: интеграция CRM, настройка лендингов.
|
Аналитик
|
Трекинг микроконверсий стейкхолдеров, дашборды и автоматизация сигналов готовности.
|
LSM
|
Развитие профилей амбассадоров.
|
Creative Team
|
Создание контента, копирайт и дизайн.
Вместо выводов. Два пути к привлечению ключевых аккаунтов
Первый — это строить ABM In-house. А именно создать стратегию, собрать команду, выстроить процессы, протестировать гипотезы, сделать ошибки, переделать, снова протестировать — и через несколько кварталов выйти на стабильную модель, если все удастся.
Чтобы упростить этот путь, как и обещал, даю рабочий инструмент планирования — типовую диаграмму Ганта по запуску ABM с нуля. Это — практический проектный план, по которому команда может пройти все этапы: от стратегии и формирования списка аккаунтов до запуска каналов, sales-активации и оптимизации.
Второй — запустить АВМ с помощью специализированной команды экспертов. Подрядчик по АВМ может помочь вам избежать подводных камней, быстрее запустить и протестировать АВМ для вашего бизнеса, сэкономить деньги и сохранить репутацию, ведь ключевые аккаунты ограничены в количестве, а первое впечатление дважды не произвести.
Мы в Netpeak не теоретизируем об ABM. Мы внедряем его как управляемую систему роста: от стратегии и выбора аккаунтов — до оркестрации каналов, работы с sales и измерения реального бизнес-результата.
Именно поэтому мы можем разложить запуск ABM по этапам, показать, где у вас сейчас узкие места, и предложить реалистичный план движения вперед.
Авторы гайда
Максим Соколюк — Chief Business Development Officer в Netpeak. Более 10 лет в B2B-маркетинге и развитии бизнеса. Специализируется на построении систем роста для B2B-компаний, go-to-market стратегиях, внедрении Account-Based Marketing и синхронизации marketing & sales. Работал с SaaS, IT и сервисными компаниями, помогая выходить в enterprise-сегмент и масштабировать доход через стратегические аккаунты.
Екатерина Гусаченко — ABM manager в Netpeak, эксперт по B2B-маркетингу и внедрению ABM-стратегий. Более 12 лет в стратегическом маркетинге, работает с разработкой стратегий, ICP, исследованием аккаунтов, оркестрацией каналов и аналитикой. Участвовала в запуске и масштабировании ABM-проектов для B2B-компаний в разных нишах.
FAQ
Что такое ABM простыми словами?
ABM (Account-Based Marketing) — это подход в B2B-маркетинге, при котором компания работает не с массовыми лидами, а с конкретными целевыми компаниями (target accounts), персонализируя маркетинг и продажи под их задачи и роли в buying committee.
Кому подходит ABM?
ABM лучше всего подходит для B2B-компаний с высоким средним чеком, длинным циклом сделки, сложным процессом принятия решений и ограниченным количеством потенциальных клиентов, например, SaaS, B2B-услуги, enterprise-решения, IT, консалтинг.
Как внедрить ABM и с чего начать?
Как внедрить ABM и с чего начать?
Начинать стоит с формирования ABM-стратегии: определения ICP, выбора target accounts, согласования целей между marketing и sales и построения модели измерения KPI в ABM.
Сколько времени занимает запуск ABM?
Первые результаты обычно появляются через 3–4 месяца, но полноценная ABM-система формируется в горизонте 5–6 месяцев. Именно поэтому важно использовать пошаговый план и диаграмму Ганта.
Как считать эффективность ABM?
Эффективность ABM измеряется через KPI на уровне аккаунтов: engagement, встречи, opportunities, влияние на pipeline и доход. Ключевой показатель — ABM ROI, а не только стоимость клика или лида.
