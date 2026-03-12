Account-Based Marketing (ABM): практический пошаговый гайд запуска для B2B-компаний

Материал подготовлен в соавторстве с Катериной Гусаченко, ABM Manager в команде Netpeak.

Account-Based Marketing, или ABM — это стратегия B2B-маркетинга, которая фокусируется не на генерации массовых лидов, а на работе с конкретными целевыми компаниями (target accounts). На украинском рынке этот подход также известен как маркетинг ключевых клиентов, ABM-маркетинг или акаунт-бейзд маркетинг.

На практике ABM для B2B означает переход от модели «больше трафика и больше лидов» к модели управляемого роста через приоритетные аккаунты. Именно поэтому ABM-стратегия чаще всего используется в компаниях с длинным циклом продаж, высоким средним чеком и сложным процессом принятия решений у клиента.

В этом материале вы найдете пошаговое руководство по ABM: что такое Account-Based Marketing и кому он подходит, как выбрать target accounts, а также принципы построения ABM-стратегии, запуск каналов и измерение KPI.

Это не теоретическая статья и не обзор инструментов. Это практическая инструкция для B2B-компаний, которые хотят быстро и эффективно внедрить ABM-подход. Далее будет:

пять основных блоков — составляющих ABM-системы;

пять этапов внедрения, от анализа до масштабирования;

171 конкретная задача пошагового построения ABM;

четкие мейлстоуны и KPI каждого этапа.

В конце гайда вы найдете подробную диаграмму Ганта по запуску и развитию ABM.

Давайте приступим!

Для кого этот гайд

Для владельцев или руководителей B2B-бизнесов, CMO и руководителей отделов продаж, которые:

продают сложные или дорогие B2B-решения;

устали от количества вместо качества — хотят видеть в пайплайне стратегические аккаунты, а не просто загружать отдел продаж обработкой «холодного шума»;

работают с ограниченным рынком потенциальных клиентов;

ищут выход из ловушки «нецелевых лидов» — стремятся инвестировать бюджет в те 20% клиентов, которые приносят 80% прибыли;

стремятся к масштабированию без раздувания операционной деятельности — хотят зарабатывать больше, работая с меньшим количеством крупных клиентов, где каждый контракт имеет стратегическое значение;

готовы к игре в высшей лиге — планируют системно выйти на ТОП-аккаунты и Enterprise-рынок.

Что такое Account-Based Marketing (ABM) и как он работает

В классической B2B-модели маркетинг оптимизирует количество лидов, а продажи — конверсию в сделки. На определенном этапе роста эта модель перестает масштабировать доход: расходы растут быстрее pipeline (последовательность этапов, которые проходит потенциальная сделка или клиент до момента продажи), а фокус команды размывается.

ABM меняет единицу планирования. Вместо лида в центре появляется аккаунт — конкретная компания с конкретными ролями, процессами и бизнес-контекстом.

На практике это означает:

четкую приоритизацию клиентов;

общую стратегию маркетинга и продаж;

синхронизацию каналов вокруг списка аккаунтов;

измерение не кликов, а прогресса аккаунтов в воронке.

ABM — не канал и не кампания, это модель управления ростом в сложных B2B-продажах.

Какие задачи B2B-бизнес обычно решает через ABM

В практике B2B-команд ABM чаще всего запускают, когда нужно:

повысить средний чек сделок;

снизить CAC (Customer Acquisition Cost, цена привлеченного клиента, совершившего покупку) за счет фокуса на релевантных аккаунтах;

повысить ROMI;

зайти в enterprise-сегмент или стратегические аккаунты;

сократить цикл сделки;

сфокусировать команды продаж и маркетинга на самых перспективных компаниях;

повысить конверсию продаж.

Кому подходит ABM

Это — must have для роста, когда:

LTV клиента (Сustomer Lifetime Value, пожизненная ценность клиента) высокий, обычно от $10 000;

цикл сделки длительный, от трех месяцев, и в нем задействованы несколько лиц, принимающих решения;

количество потенциальных клиентов в нише ограничено (до 5000);

у вас есть sales-команда и сложный процесс продажи;

вам важно не просто увеличивать трафик, а управлять качеством pipeline.

❗️Если бизнес держится на массовых транзакциях и коротком цикле сделки — ABM, скорее всего, не будет оптимальным инструментом.

Как выглядит запуск Account-Based Marketing на практике

ABM не запускается как линейный проект «шаг за шагом, один за другим».

Часть процессов происходит одновременно: команда формирует базу аккаунтов и готовит контент, параллельно запускает рекламу и outreach с sales-активацией, а после появления первых сигналов с рынка переходит к оптимизации.

Поэтому для планирования ABM целесообразно использовать диаграмму Ганта: она показывает не только что делать, но и как синхронизировать работу разных ролей во времени — от стратегии и ресерча до рекламы, продаж и аналитики. Далее подробно разберу ключевые составляющие стратегии ABM для B2B — от фундамента до инструментов активной фазы.

Вы увидите, как эти элементы синхронизируются, наслаиваются и параллельны во времени. Поймете логику развертывания проекта: от глобального стратегического планирования до еженедельных тактических операций, отраженных в подробном таймлайне.

В этом гайде сознательно разделяю ABM на две плоскости: блоки и этапы.

Блоки — это то, что должно быть построено в системе ABM: стратегия, данные, контент, каналы, sales-активация, аналитика. Это «составляющие двигателя».

Этапы — это в какой последовательности во времени эта система запускается, тестируется, оптимизируется и масштабируется. Это «дорожная карта движения».

На практике блоки работают параллельно, а этапы помогают управлять приоритетами, рисками и ресурсами. Именно эту логику и отражает диаграмма Ганта, которую вы можете скачать ниже.

Блок 1. Стратегическое управление

Этот блок отвечает на вопрос, как вы будете зарабатывать деньги через ABM, и объясняет принципы оценки эффективности и управления системой.

Задача: предоставить четкий алгоритм развертывания ABM-системы, позволяющий шаг за шагом синхронизировать стратегическое планирование, техническую подготовку и активные продажи в едином цикле.

На практике этот блок состоит из двух шагов.

Разработка стратегии ABM включает:

анализ ситуации — рынок, спрос, конкуренты, продукт, ICP (профиль идеального клиента), продажи;

постановку целей — точки роста, приоритеты, SMART+CBP (Customer Buying Process, процесс, через который проходит клиент при принятии решения о покупке);

стратегию — ICP, коммуникация, упаковка и позиционирование продукта, фокусные рынки;

тактику — инструменты, методы, стандарты;

план действий — диаграмма Ганта, команда, расчет ресурсов;

контроль — KPI, дашборд, регулярная аналитика и оптимизация.

Процессы координации внедрения разработанной стратегии:

регулярная аналитика и учет — KPI, Pipeline, воронки, базы аккаунтов;

планирование и организация работы членов команды;

синхронизация команд маркетинга и продаж, организация коммуникации;

контроль достигнутых результатов и адаптация стратегии в реальном времени.

Что получите в результате:

Утвержденную ABM-стратегию (цели, фокус, ожидаемые результаты). Четко описанный ICP. Зафиксированный бизнес-кейс — зачем бизнесу ABM, какие метрики успеха. Архитектуру маркетинговых воронок. Согласованную модель измерения (что считаем: аккаунты, стадии, pipeline, доход). Определенные роли и ответственность между marketing и sales. Согласованный таймлайн, объем работ (проектные рамки) и бюджет.

Если нет стратегии, общих целей и модели измерения — дальше вы масштабируете активность, а не результат.

Блок 2. Формирование списка аккаунтов и стейкхолдеров

Этот блок отвечает на вопрос: с кем конкретно вы работаете и где именно находится будущий доход.

Задача: собрать из разных источников базу данных потенциальных клиентов, которые четко соответствуют требованиям ICP. Она должна содержать информацию о компании, ключевых лицах, принимающих решения, контактные данные и уникальные параметры для дальнейшей персонализированной коммуникации и таргетинга на эту и похожую (look-alike) аудиторию.

На практике:

Определяете способы поиска и проверки параметров, которым должны соответствовать ICP, и приоритезируются сегменты. Находите аккаунты (компании), полностью соответствующие ICP, и ключевые лица, принимающие решения в этих компаниях. Собранную базу обогащаете дополнительными данными о компаниях и стейкхолдерах для дальнейшей персонализированной коммуникации. Валидируете контактные данные ключевых контактов — база очищается.

Что получаете в результате:

Минимальный Target Account List (TAL, список конкретных компаний, на которые направлена ABM-стратегия) на 50–200 ICP компаний и четкие критерии поиска и квалификации для дальнейшего сбора базы. Валидированные контактные данные ключевых стейкхолдеров в целевых аккаунтах. Дополнительные параметры данных о компаниях, ключевых контактах и их особенностях для персонализации дальнейших коммуникаций. Обогащенную базу историческими данными от sales-команды о предыдущей истории взаимодействия.

❗️Если нет согласованного TAL и данных о каждом стейкхолдере в целевых аккаунтах, дальнейшие активности — это лишь дорогой таргетинг, а не ABM-система.

Блок 3. Публичное присутствие и экспертность

Этот блок отвечает на вопрос: почему эти аккаунты вообще должны вам доверять еще до первого контакта.

Задача: сформировать профессиональную репутацию, доверие и узнаваемость среди ICP еще до первого личного контакта с будущим клиентом.

На практике:

Упаковываете профили вашей компании и амбассадоров в Linkedin так, чтобы вызвать доверие и надежность. Собранных в базу стейкхолдеров добавляете в коннекты. Выстраиваете экспертное присутствие через релевантные комментарии, дискуссии и реакции на публикации ключевых лиц. Делаете собственные полезные публикации, которые попадают в ленты новостей стейкхолдеров для их прогрева до личного контакта. Таким образом, посты видят целевые аккаунты за счет предварительного добавления в коннекты, лайки и комментарии, а не в целом вся сеть LinkedIn.

Что вы получаете в результате:

Упакованные профили компании и ее амбассадоров (LinkedIn / сайт). Контактные лица добавлены в коннекты. Сформированный контентный минимум для работы с ICP (позиционирование, кейсы, экспертиза). Запущено базовое контент-присутствие в релевантных каналах. Получены первые сигналы узнаваемости / взаимодействия со стороны стейкхолдеров в ключевых аккаунтах.

❗️Когда бренд и его амбассадоры не вызывают доверия у целевых аккаунтов, outbound и реклама будут конвертировать хуже и дороже.

Блок 4. Медийная поддержка и performance-оркестрация (PPC + look-a-like)

Этот блок отвечает на вопрос: как создать системное медийное присутствие вокруг целевых аккаунтов, прогреть buying committee и подготовить их к прямому контакту с представителем отдела продаж.

Задача: построить контролируемую рекламную экосистему вокруг Target Account List, которая формирует узнаваемость, доверие и повышает конверсию в встречи.

На практике это выглядит следующим образом.

Аналитическая подготовка:

настройка трекинга посадочных страниц;

определение KPI (Account Engagement, CPL, MQL, SQL, meetings);

подготовка дашбордов для контроля результатов;

разработка медиаплана и согласование бюджетов.

Точечный таргетинг на целевые аккаунты:

запуск кампаний на владельцев собранных Email-адресов целевых компаний;

таргетинг в Google, LinkedIn, Meta и TikTok;

сегментация аудиторий по ролям (buying committee).

Масштабирование через look-a-like:

создание похожих аудиторий на базе TAL;

привлечение новых релевантных аккаунтов с похожим профилем;

расширение охвата без потери качества.

Креатив и оферта:

разработка рекламных креативов, которые бьют в конкретные боли ICP;

тестирование форматов (видео, кейсы, экспертный контент);

адаптация месседжей под роли в buying committee.

Постоянная оптимизация:

мониторинг стоимости целевых действий;

A/B-тестирование объявлений и сегментов;

коррекция бюджетов на основе фактической эффективности.

Что вы получаете в результате:

Сформированное медийное присутствие в поле зрения целевых аккаунтов. Первые сигналы узнаваемости бренда среди buying committee. Повышенная конверсия в Outreach и встречи. Настроенная система измерения эффективности рекламы. Четкое понимание, какие сегменты и креативы реально движут pipeline.

❗️Когда нет стабильного синхронного присутствия в каналах и отслеживания, создать стабильный спрос невозможно. Это — больше о наличии информации в разных каналах, а не о системе.

Блок 5. Email и LinkedIn Outreach (Sales-активация)

Этот блок отвечает на вопрос: как перевести узнаваемость и интерес в прямой диалог, встречи и конкретные возможности в pipeline.

Задача: построить полуавтоматизированную систему персонализированной коммуникации со стейкхолдерами целевых аккаунтов для назначения встреч и продвижения сделок в воронке.

Это работает следующим образом.

Техническая подготовка:

прогрев доменов и Email-адресов;

настройка подписей, постмастеров;

завершение подготовки LinkedIn-профилей амбассадоров.

Разработка коммуникационной логики:

создание цепочек персонализированных сообщений;

написание скриптов под разные роли в buying committee;

формирование триггерных сценариев;

адаптация месседжей под индустрию и pain points.

Запуск и управление рассылками:

запуск outreach-кампаний на собранную базу;

ручная коммуникация со стейкхолдерами;

обработка возражений;

квалификация лидов и назначение встреч.

Что вы получаете в результате:

Назначенные встречи с целевыми аккаунтами. Квалифицированные возможности в pipeline. Системная модель персонализации под ICP. Синхронизированное движение между маркетингом и продажами. Предполагаемый объем sales-активаций в месяц.

❗️Если Outreach не персонализирован и не синхронизирован с медиаподдержкой, вы создаете холодное давление, а не системный прогресс аккаунтов.

Этапы внедрения АВМ

Этап 1. Разработка стратегии

Цель — разработка ABM-стратегии и подробной дорожной карты ее реализации на полгода.

На этом этапе важно:

провести анализ — рынка, спроса, конкурентов, продукта, клиентов, продаж;

поставить SMART-цели;

разработать стратегию — ICP, коммуникация, фокусные рынки,

упаковка и позиционирование продукта;

упаковка и позиционирование продукта; выбрать тактику — инструменты, методы, стандарты;

спланировать реализацию — диаграмма Ганта, команда, расчет ресурсов;

обеспечить аналитику и контроль — KPI, дашборд.

❗️Если нет четкой стратегии, KPI и согласования с sales — ABM превратится в набор активностей без прогнозируемого влияния на доход.

Этап 2. Настройка ABM

Цель — подготовить необходимую инфраструктуру для запуска ABM-кампании. А именно сформировать базу аккаунтов и контактов, настроить рекламу и аутрич, оптимизировать профили и создать системы дистрибуции месседжей.

На этом этапе важно:

запустить сбор и обогащение базы — найти и верифицировать контакты стейкхолдеров в соответствии с выбранным ICP;

оптимизировать LinkedIn-инфраструктуру — подготовить профили амбассадоров, подключить премиум-пакеты и провести мануальный прогрев аккаунтов для безопасной автоматизации;

обеспечить «цифровую гигиену» Email — создать подписи, подключить постмастера и провести прогрев адресов перед фокусной коммуникацией;

сформировать контентный арсенал — подготовить шаблоны публикаций, визуалов и скрипты автоматизации (персонализированные темплейты);

настроить PPC с Email и look-a-like таргетингом — подготовить рекламный кабинет, аналитику, аудитории и креативы для медийной поддержки;

запустить Engagement-механику — начать комментирование контента стейкхолдеров для формирования узнаваемости к моменту прямого контакта;

подготовить outreach — написать скрипты, персонализации и создать шаблоны outreach-кампаний.

❗️Если каналы не синхронизированы в запусках и не объединены общей кампанией, вы просто запускаете отдельные активности и теряете эффект синергии.

Этап 3. Запуск и тест

Цель — запустить все каналы коммуникации в соответствии со стратегией для получения первых обратных связей и результатов. Измерить реальную эффективность выбранных тактик и проверить гипотезы ABM-стратегии.

На этом этапе важно:

продолжить поиск и обогащение базы аккаунтов и стейкхолдеров;

регулярно публиковать качественный контент в профилях компании и амбассадоров;

взаимодействовать с ключевыми лицами в обсуждениях публикаций;

запустить PPC-кампании и протестировать креативы;

готовить персонализации и запускать Outreach-цепочки;

проводить квалификацию лидов, скоринг, подготовку к митам;

еженедельно анализировать операционные KPI каждого инструмента;

планировать следующие шаги на основе результатов и готовить новые материалы.

❗️Когда нет первых сигналов спроса и встреч — масштабировать еще рано, сначала нужно исправить месседжи, каналы или ICP.

Этап 4. Оптимизация

Цель — конвертировать накопленный интерес в первые закрытые сделки и оплаты. Повысить рентабельность ABM-системы через масштабирование наиболее эффективных тактик и отсечение слабых механик.

На этом этапе важно:

итерационно обновлять ICP — продолжать поиск и обогащение базы, опираясь на профили аккаунтов, которые уже проявили интерес или стали клиентами;

масштабировать медийное давление — оптимизировать текущие кампании в LinkedIn и Google Ads, а также подключить Meta Ads для «дожимания» стейкхолдеров через ретаргетинг;

улучшить контент-стратегию — выделить форматы контента с самым высоким Engagement Rate и внедрить новые тесты (видеокейсы, отраслевые отчеты);

отточить Outreach-цепочки — провести А/В тестирование персонализации и структуры сообщений для повышения конверсии в назначенные встречи;

систематизировать Lead Management — обеспечить бесперебойную квалификацию и скоринг лидов, готовя Sales-команду к финальным стадиям переговоров;

идентифицировать прибыльные связи — выявить комбинации каналов и месседжей, которые дают самый быстрый путь от контакта до контракта.

Если вы не видите тактики, которая реально движет сделками — вы масштабируете хаос, а не систему.

Этап 5. Масштабирование

Ваша цель — конвертировать накопленный потенциал в финальные стадии воронки: встречи, предметные переговоры и подписанные контракты. А также обеспечить выход на максимальные мощности всех проверенных каналов и внедрить вспомогательные инструменты для усиления результата.

На этом этапе важно:

финализировать работу с базой — завершить сбор аккаунтов и применить альтернативные методы поиска «труднодоступных» стейкхолдеров;

максимизировать медийный охват — масштабировать PPC-кампании в LinkedIn, Google и Meta Ads, фокусируясь на наиболее конверсионных сегментах;

дожать интерес через Outreach — реализовать стратегию фоллоу-апов и персонализированных напоминаний, чтобы перевести «теплых» контактных лиц в фазу назначения митов;

усилить Social Selling — активизировать взаимодействие в обсуждениях и продолжать публикацию контента, доказавшего свою эффективность;

внедрить Direct-инструменты — запускать вспомогательные механизмы (узконаправленные лендинги под конкретные сегменты, офлайн-ивенты, подарки и т. д.) для личного контакта с ТОП-аккаунтами;

синхронизировать путь к сделке — обеспечить бесперебойную квалификацию и скоринг лидов для максимально быстрой передачи в Sales-команду.

Если нет стабильной экономики и прогнозируемого результата, то масштабирование только увеличит расходы, а не доход.

Команда проекта: кто превращает стратегию в прибыль

Построение ABM не заканчивается на стратегии, каналах или инструментах. В реальном бизнесе все эти элементы начинают работать только тогда, когда за ними стоит слаженная команда.

Люди превращают диаграмму Ганта, дорожную карту и тактические планы в встречи, сделки и доход. ABM по своей природе — это синергия маркетинга и продаж, где каждая роль отвечает за конкретный этап движения аккаунта в воронке: от первого контакта до подписанного контракта.

Сначала важно определить, кто именно и за что отвечает в вашей ABM-системе.

Роль Зона ответственности CMO & Head of Sales Стратегический надзор, синхронизация маркетинга с продажами и контроль ROI. ABM-стратег Архитектура кампании, разработка ICP, позиционирование и офферов. PM (Project Manager) Координация команды, соблюдение дедлайнов, еженедельная отчетность. Researcher Поиск, верификация и глубокое обогащение базы целевых аккаунтов. SDR Прямая коммуникация, Outreach, прогрев Email/LinkedIn, квалификация и назначение митов. PPC Specialist Настройка и оптимизация рекламы (Google, LinkedIn, Meta, TikTok). Технический / Разработчик Технический сет-ап: интеграция CRM, настройка лендингов. Аналитик Трекинг микроконверсий стейкхолдеров, дашборды и автоматизация сигналов готовности. LSM Развитие профилей амбассадоров. Creative Team Создание контента, копирайт и дизайн.

Вместо выводов. Два пути к привлечению ключевых аккаунтов

Первый — это строить ABM In-house. А именно создать стратегию, собрать команду, выстроить процессы, протестировать гипотезы, сделать ошибки, переделать, снова протестировать — и через несколько кварталов выйти на стабильную модель, если все удастся.

Чтобы упростить этот путь, как и обещал, даю рабочий инструмент планирования — типовую диаграмму Ганта по запуску ABM с нуля. Это — практический проектный план, по которому команда может пройти все этапы: от стратегии и формирования списка аккаунтов до запуска каналов, sales-активации и оптимизации.

Скачать готовую диаграмму Ганта для внедрения ABM.

Второй — запустить АВМ с помощью специализированной команды экспертов. Подрядчик по АВМ может помочь вам избежать подводных камней, быстрее запустить и протестировать АВМ для вашего бизнеса, сэкономить деньги и сохранить репутацию, ведь ключевые аккаунты ограничены в количестве, а первое впечатление дважды не произвести.

Мы в Netpeak не теоретизируем об ABM. Мы внедряем его как управляемую систему роста: от стратегии и выбора аккаунтов — до оркестрации каналов, работы с sales и измерения реального бизнес-результата.

Именно поэтому мы можем разложить запуск ABM по этапам, показать, где у вас сейчас узкие места, и предложить реалистичный план движения вперед.

Если хотите проконсультироваться по поводу запуска АВМ для вашего бизнеса с автором этого гайда — забронируйте встречу в Calendly.

Авторы гайда

Максим Соколюк — Chief Business Development Officer в Netpeak. Более 10 лет в B2B-маркетинге и развитии бизнеса. Специализируется на построении систем роста для B2B-компаний, go-to-market стратегиях, внедрении Account-Based Marketing и синхронизации marketing & sales. Работал с SaaS, IT и сервисными компаниями, помогая выходить в enterprise-сегмент и масштабировать доход через стратегические аккаунты. Екатерина Гусаченко — ABM manager в Netpeak, эксперт по B2B-маркетингу и внедрению ABM-стратегий. Более 12 лет в стратегическом маркетинге, работает с разработкой стратегий, ICP, исследованием аккаунтов, оркестрацией каналов и аналитикой. Участвовала в запуске и масштабировании ABM-проектов для B2B-компаний в разных нишах.

FAQ

Что такое ABM простыми словами?

ABM (Account-Based Marketing) — это подход в B2B-маркетинге, при котором компания работает не с массовыми лидами, а с конкретными целевыми компаниями (target accounts), персонализируя маркетинг и продажи под их задачи и роли в buying committee.

Кому подходит ABM?

ABM лучше всего подходит для B2B-компаний с высоким средним чеком, длинным циклом сделки, сложным процессом принятия решений и ограниченным количеством потенциальных клиентов, например, SaaS, B2B-услуги, enterprise-решения, IT, консалтинг.

Как внедрить ABM и с чего начать?

Начинать стоит с формирования ABM-стратегии: определения ICP, выбора target accounts, согласования целей между marketing и sales и построения модели измерения KPI в ABM.

Сколько времени занимает запуск ABM?

Первые результаты обычно появляются через 3–4 месяца, но полноценная ABM-система формируется в горизонте 5–6 месяцев. Именно поэтому важно использовать пошаговый план и диаграмму Ганта.

Как считать эффективность ABM?

Эффективность ABM измеряется через KPI на уровне аккаунтов: engagement, встречи, opportunities, влияние на pipeline и доход. Ключевой показатель — ABM ROI, а не только стоимость клика или лида.